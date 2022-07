Investire in criptovalute è una buona idea in questo momento? Alcuni investitori pensano che il valore di Bitcoin aumenterà a lungo termine e sono pronti a spendere i loro soldi.

Poiché negli Stati Uniti spese come energia e generi alimentari continuano ad aumentare a tassi annui a due cifre, alcuni investitori potrebbero chiedersi se la criptovaluta possa essere utilizzata come copertura contro l’inflazione.

La risposta è più sfumata di quanto si possa pensare e dipende dal fatto che la criptovaluta come Bitcoin venga utilizzata come investimento a lungo o a breve termine.

Il valore di Bitcoin aumenterà?

Molti appassionati di criptovaluta credono che il valore di Bitcoin aumenterà a lungo termine man mano che la crescita del capitale si espanderà in nuove strade oltre a immobili, obbligazioni, oro e così via.

Nelle criptovalute tale crescita può avvenire in due modi: rendimenti da piattaforme che offrono tassi d’interesse o apprezzamento del prezzo.

“La narrativa sul fatto che Bitcoin sia una riserva di valore non ha senso in un mercato ribassista, ma a lungo termine, molti di noi sono ancora molto rialzisti sulla sua adozione e utilizzo. C’è una fornitura limitata di Bitcoin e stiamo cercando di stabilizzarla”, ha affermato Sonia Dumas, fondatrice di Curio Haus, che istruisce contabili e leader aziendali sulla criptovaluta in modo che possano assistere meglio i clienti che la utilizzano.

È qui che entrano in gioco le stablecoin, che sono criptovalute progettate per mantenere un valore costante legato a un asset sottostante. I due più popolari sono attualmente USD Coin (USDC) e Tether (USDT) e il loro valore è in genere legato alla valuta fiat statunitense, come il dollaro.

“Ci sono piattaforme che offrono rendimenti dal tre al sette percento. Puoi partecipare alle criptovalute usando stablecoin ma guadagnare rendimenti che superano quelli delle obbligazioni rimanendo alla pari, se non superiore, all’inflazione”, ha affermato Dumas.

Tuttavia, Dumas suggerisce che i contabili che offrono consulenza strategica facciano la loro ricerca quando scelgono una piattaforma perché alcune sono più rischiose di altre. Rimani con quelli che sono in circolazione da più tempo e sono i più sicuri.

La tolleranza al rischio è un fattore importante

Dopotutto, quando si tratta di criptovalute, “è tutta una questione di tolleranza al rischio”, ha detto Dumas. In effetti, crede che i clienti che non sono già stati esposti alle criptovalute lo troveranno troppo rischioso e spingerli a farsi coinvolgere potrebbe essere una “ricetta per il disastro”.

Tuttavia, i clienti che sono già in cripto capiranno i rischi.

“La loro tolleranza al rischio è alle stelle, quindi la conversazione dovrebbe concentrarsi sulla loro strategia di flusso di cassa mentre l’economia si contrae e si restringe. Chiedi loro in che modo le criptovalute avranno un ruolo nel sostenere il loro flusso di cassa”, ha detto.

Se il tuo cliente ha bisogno di un flusso di cassa a breve termine, dovrebbe essere un po’ più prudente quando si tratta di Bitcoin. Ad esempio, se la loro azienda accetta Bitcoin come pagamento, potrebbe voler investire dal 90 al 98 percento di quello in stablecoin a seconda di come possono gestire il valore fluttuante, consiglia Dumas.

Nel complesso, non esiste una strategia valida per tutti quando si tratta di criptovaluta e coloro che sono in criptovaluta abbastanza a lungo svilupperanno strategie su come gestire le tendenze al ribasso del mercato delle criptovalute.

Dopotutto, quando il NASDAQ scende, la maggior parte degli investitori lo stava aspettando perché ha un piano a lungo termine, sottolinea Dumas.

“Ci stiamo muovendo verso un momento in cui gli investimenti saranno iper-personalizzati per l’individuo o l’azienda a seconda dei loro obiettivi, hobby e interessi. I giorni di ‘impostalo e dimenticalo’ stanno finendo”, ha detto Dumas.

Fare un piano individuale

I contabili dovrebbero avviare una conversazione individuale con i clienti che sono già in cripto per determinare i loro piani e obiettivi e come potrebbero essere influenzati le loro finanze personali o la loro attività.

Dumas consiglia ai professionisti della contabilità di seguire il maggior numero possibile di corsi CPE in crittografia per assicurarsi di capire come sta cambiando il settore prima di consigliare i clienti.

E non si tratta solo di criptovalute: i contabili dovrebbero sapere in che modo la tecnologia blockchain sta sconvolgendo il loro settore, così come quelli dei loro clienti, che dovranno essere preparati finanziariamente.