Cosa dare da mangiare al cane: meglio crocchette o cibo umido?

Cosa dare da mangiare al proprio amico a 4 zampe? Questa è una domanda che si pongono moltissime persone, anche perché in questi ultimi anni è cresciuta parecchio l’attenzione nei confronti dell’alimentazione del cane. Per essere sicuri di garantire al proprio animale domestico il meglio, l’importante è scegliere sempre alimenti di alta qualità e su questo non ci sono ormai dubbi. Cosa preferire però tra le crocchette ed il cibo umido? Scopriamo insieme pro e contro di queste due opzioni.

Crocchette per cani: i vantaggi da considerare

Le crocchette presentano numerosi vantaggi e non bisogna fare l’errore di pensare che siano di qualità inferiore rispetto al cibo umido. Sul portale online FarmaOra, dedicato alla cura di persone e animali, è possibile acquistare delle crocchette per cani di prima scelta e dei migliori marchi, che a livello nutrizionale sono in grado di garantire il meglio al proprio amico a 4 zampe. Questo portale d’altronde è ormai un punto di riferimento per quanto riguarda i prodotti per la cura della persona e degli animali: una certezza in fatto di qualità. Quali sono però gli effettivi vantaggi delle crocchette per cani? Vediamoli nel dettaglio.

# Si conservano più a lungo

Innanzitutto, le crocchette si deteriorano meno velocemente rispetto al cibo umido, che deve essere conservato in frigorifero e consumato entro pochi giorni dall’apertura della confezione. Durano dunque più a lungo e si riescono a gestire con maggior facilità.

# Sono complete dal punto di vista nutrizionale

I croccantini di qualità sono pasti completi dal punto di vista nutrizionale, a differenza del cibo umido che invece spesso deve essere associato ad altri alimenti.

# Fanno bene alla salute dei denti

Le crocchette fanno anche bene alla salute dei denti, in quanto stimolano la masticazione del cane e contrastano la formazione di placca e tartaro.

# Sono meno costose

Infine, un ultimo vantaggio delle crocchette è che sono meno costose rispetto al cibo umido e dunque consentono di risparmiare: dettaglio non da poco.

Cibo umido per cani: i vantaggi da considerare

Nonostante le crocchette offrano numerosi vantaggi, sia per il cane che per il padrone, il cibo umido rappresenta comunque un’alternativa che merita di essere presa in considerazione. Vediamo allora nel dettaglio quali son i vantaggi di questa opzione.

# È più appetibile per il cane

Innanzitutto, il cibo umido è decisamente più appetibile per gli amici a 4 zampe, che lo preferiscono per via del sapore migliore ma anche per il profumo. Se dunque un cane si rifiuta di mangiare le crocchette, molto probabilmente gradirà il cibo umido.

# È più ricco di acqua

Il cibo umido è inoltre ricco di acqua, a differenza delle crocchette che invece ne sono quasi del tutto prive. Questo è un dettaglio importante, in quanto gli animali hanno bisogno di una corretta idratazione.

I vantaggi delle crocchette sono decisamente maggiori, soprattutto se si acquistano su portali specializzati come FarmaOra e si scelgono prodotti di qualità. Ciò non toglie, comunque, che si possano scegliere anche gli alimenti umidi per il proprio amico a 4 zampe o addirittura optare per un’alimentazione mista, che alterna entrambe le opzioni.