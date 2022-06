In questi ultimi anni abbiamo visto la crescita esponenziale dei casinò online. Il fenomeno non è destinato ad esaurirsi, anzi, secondo gli esperti dei mercati finanziari l’industria del casinò online è florida ed è un settore sul quale puntare.

Nella giungla delle decine di casinò online presenti, l’esperto Dario Russo di CasinoAffidabile.com ha passato in rassegna tutti i principali operatori presenti ed è stato anche in grado di indicare quali sono le caratteristiche fondamentali che un casinò online deve avere per avere successo in Italia.

LE CARATTERISTICHE INDISPENSABILI PER UN CASINÒ SICURO

Negli anni il gioco online è cresciuto tanto anche perchè è aumentata la percezione relativa alla sicurezza. Investire i propri soldi in una piattaforma sicura attrae molti più giocatori rispetto al passato, quando ancora la regolamentazione era agli albori e c’erano forti dubbi anche dagli addetti ai lavori sull’attendibilità dei siti stranieri e le probabilità di vincita.

Oltre alla sicurezza, ci sono anche altri fattori determinanti per il successo di un casinò online, primi tra tutti i giochi offerti e anche le promozioni. Ma andiamo con ordine e iniziamo la nostra analisi dalla regolamentazione.

Regolamentazione

Un presupposto per poter operare legalmente in Italia è avere la titolarità di una licenza ADM e la conseguente certificazione delle piattaforma di gioco, come previsto dalla ‘Linee guida’ in ottemperanza ad una normativa molto rigorosa il cui rispetto garantisce già di per sé un buon Casinò.

Oltre all’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane (ADM) esistono anche altri tipi di certificazione quali ad esempio quella eCOGRA, un organismo di verifica che sottopone le piattaforme dei casinò online a rigorosi test e ispezioni indipendenti per attestare la regolarità di tutti i giochi a distanza, al fine di evitare possibili frodi a danno dei giocatori.

Molto importante anche la presenza di un dominio .it e un hosting serio in grado di far fronte a notevoli flussi di traffico, magari anche con picchi consistenti, senza creare problemi al giocatore quali rallentamenti, malfunzionamenti , bug o errori di programmazione.

Oltre a questo è fondamentale garantire la sicurezza della privacy e delle transazioni dei giocatori attraverso il necessario utilizzo dei protocolli SSL e/o TLS entrambi collegati a HTTPS.

La garanzia di un gioco corretto è affidata ai software RNG che sono fondamentali per riprodurre in tutti i giochi, ad esempio roulette o slot, la casualità dei numeri. Fondamentale anche il coefficiente RTP prestabilito e verificato.

Tutto le misure di sicurezza sopra elencate sono messe in atto ogni giorno da parte dell’ADM e questo lo dimostra anche il report con oltre 9000 siti di scommesse online che sono stati oscurati in Italia perché non conformi alla regolamentazione vigente e non garantiscono un gioco pulito e sicuro.

Assistenza Clienti

Un altro aspetto importante è l’assistenza clienti, caratteristica non sempre tenuta nella debita considerazione da tutti i casinò online, che garantiscono pochi metodi di accesso per essere contattati.

I principali metodi di contatto rimangono la mail, i form, la live chat e soprattutto l’assistenza telefonica. Abbiamo verificato che ci sono anche casinò online che mettono a disposizione canali Telegram e Whatsapp.

Importanti anche i giorni disponibili e gli orari: i migliori casinò online hanno un’assistenza h24 7 giorni su 7.

Modalità Versamento e Prelievo

Perché si possa parlare di un buon Casinò è necessario garantire un’ampia gamma di metodi di pagamento, così da consentire al cliente di utilizzare lo strumento a lui più congeniale. In molti siti autorevoli, come EconomiaPerTutti, potete verificare i metodi di pagamento digitali e farvi un’idea più precisa.

I metodi di pagamento più utilizzati che dovrebbero essere sempre presenti sono: carte di credito e di debito dei circuiti più utilizzati come VISA e Mastercard, PayPal, Postepay, Paysafecard, Neteller e Skrill ma anche canali digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Ancora utilizzato anche il classico bonifico bancario.

Bonus, Promozioni e Programmi Fedeltà

Elementi fondamentali per il successo di un casinò online sono ovviamente i bonus, tutte le promozioni e anche la presenza o meno di un programma fedeltà o vip.

Tra i bonus più di impatto ci sono senza dubbio quelli di benvenuto, che infatti tutti i casinò online enfatizzano. Si tratta di bonus riservati per attrarre nuovi clienti, in genere sono sulla prima ricarica e offrono il 100% dell’importo versato fino ad un massimo di 1000€.

Oltre ai bonus di benvenuto sono fondamentali anche tutte le altre promozioni, spesso abbinate a determinate slot o giochi dal vivo proprio per spingere anche i clienti ad avventurarsi a giocare su qualcosa di nuovo.

Quanto al programma fedeltà, non tutti i casinò ne sono provvisti. La sua presenza non è il motivo principale che determina la scelta del casinò ma a nostro avviso è sempre un qualcosa in più che premia e fidelizza i clienti più affezionati.

Varietà Giochi

I giochi offerti rappresentano il cuore dei casinò online. Di solito non sono realizzati direttamente dal casinò ma acquistati o noleggiati da società specializzate, le famose software house. Tra queste ce ne sono di famose, come Playtech o Netent, ma anche tutta una serie di piccole realtà che rendono questo mercato molto variegato.

Ci sono anche alcuni casinò online, come Sisal o 888, che hanno investito anche su un proprio team interno di sviluppo in modo da avere giochi unici ed esclusivi.

Un buon sito quindi deve avere un’ampia scelta di tutti i giochi tipici dei casinò come i giochi da tavolo (baccarat, sette e mezzo, blackjack e poker) le roulette e anche centinaia di slot machine differenti.

Per essere infatti un casinò appetibile, è importante avere un’adeguata offerta di Slot, suddivise per tema ma anche per tipologia: devono essere presenti le slot classiche a 5 rulli con una o 3 linee di vincita ma anche quelle nuove stile megaways con migliaia di linee di vincita. Oltre a queste, fondamentali le slot con un jackpot tradizionale o jackpot progressivo.

Nei migliori Casinò inoltre non può certo mancare la sezione Live, dove la qualità dell’esperienza è legata alla qualità della tecnologia di supporto come la grafica, il sonoro, la qualità dello streaming video e l’applicazione delle tecnologie immersive.

I migliori Casinò stanno iniziando ad introdurre, sempre nel Live, oltre ai giochi tradizionali anche nuove tipologie di intrattenimento come i quiz show, una commistione tra intrattenimento, quiz televisivi e gambling.

App e Mobile

Sempre più spesso ormai si tende a giocare non più davanti al pc ma in mobilità attraverso il proprio smartphone. Proprio per questo è necessario per un casinò online avere a disposizione un sito ottimizzato sul mobile ma anche una serie di applicazioni performanti che garantiscono un’ottima esperienza utente anche sul piccolo schermo.

Conclusioni

Abbiamo elencato quali sono i fattori principali da tenere in considerazione per avviare un casinò online in Italia e per emergere tra le decine di concorrenti già avviati.

Fattore fondamentale per l’Italia è che venga rispettata la regolamentazione, quindi senza una licenza ADM AAMS non si può andare da nessuna parte.

Anche in possesso di una licenza però ci sono tanti altri fattori da tenere in considerazione: gli accordi con le software house per garantire un ampio parco giochi, la disponibilità economica per permettersi di elargire una serie di bonus e promozioni. Oltre a questo è anche importante sviluppare tutta la parte mobile del sito e cercare di stare al passo con i tempi individuando anche future forme di intrattenimento e scommesse del prossimo futuro come i giochi in realtà virtuale.