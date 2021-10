Per due settimane a novembre, i leader mondiali e i negoziatori nazionali si incontreranno in Scozia per discutere cosa fare contro il cambiamento climatico. È un processo complesso a cui può essere difficile dare un senso dall’esterno, ma è il modo in cui il diritto e le istituzioni internazionali aiutano a risolvere problemi che nessun paese può risolvere da solo.

Ecco cosa sta succedendo a porte chiuse e perché le persone sono preoccupate che la COP26 non raggiunga i suoi obiettivi.

Cos’è la COP26?

Nel 1992, i Paesi hanno concordato un trattato internazionale chiamato Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che stabilisce le regole di base e le aspettative per la cooperazione globale nella lotta ai cambiamenti climatici. È stata la prima volta che la maggior parte delle nazioni ha riconosciuto formalmente la necessità di controllare le emissioni di gas serra, che causano il riscaldamento globale che guida il cambiamento climatico.

Da allora quel trattato è stato aggiornato, anche nel 2015 quando le nazioni hanno firmato l’accordo sul clima di Parigi. Quell’accordo ha fissato l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a ‘ben al di sotto’ di 2 gradi Celsius (3,6 F), e preferibilmente a 1,5 C (2,7 F), per evitare catastrofici cambiamenti climatici.

COP26 sta per la 26a Conferenza delle Parti dell’UNFCCC. Le ‘parti’ sono i 196 Paesi che hanno ratificato il trattato più l’Unione Europea. Il Regno Unito, in collaborazione con l’Italia, ospiterà la COP26 a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre 2021, dopo un rinvio di un anno a causa della pandemia di COVID-19.

Perché i leader mondiali sono così concentrati sul cambiamento climatico?

L’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, pubblicato nell’agosto 2021, avverte nei suoi termini più forti che le attività umane hanno inequivocabilmente riscaldato il pianeta e che il cambiamento climatico è ora diffuso, rapido e in intensificazione.

Gli scienziati dell’IPCC spiegano come il cambiamento climatico abbia alimentato eventi meteorologici estremi e inondazioni, forti ondate di calore e siccità, perdita ed estinzione di specie, e lo scioglimento delle calotte glaciali e l’innalzamento del livello del mare. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha definito il rapporto un ‘codice rosso per l’umanità’.

Ci sono già abbastanza emissioni di gas serra nell’atmosfera, e rimangono lì abbastanza a lungo, che anche nello scenario più ambizioso di Paesi che riducono rapidamente le loro emissioni, il mondo sperimenterà un aumento delle temperature almeno fino alla metà del secolo.

Tuttavia, rimane una stretta finestra di opportunità. Se i Paesi possono ridurre le emissioni globali a ‘zero netto’ entro il 2050, ciò potrebbe riportare il riscaldamento a meno di 1,5 °C nella seconda metà del 21° secolo. Come avvicinarsi a quel corso è ciò che i leader ei negoziatori stanno discutendo.

Cosa succede alla COP26?

Durante i primi giorni della conferenza, circa 120 capi di stato, come il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e i loro rappresentanti si riuniranno per dimostrare il loro impegno politico per rallentare il cambiamento climatico.

Una volta partiti i capi di stato, le delegazioni dei Paesi, spesso guidate dai ministri dell’ambiente, si impegnano in giornate di negoziati, eventi e scambi per adottare le loro posizioni, assumere nuovi impegni e aderire a nuove iniziative. Queste interazioni si basano su mesi di discussioni precedenti, documenti politici e proposte preparate da gruppi di stati, personale delle Nazioni Unite e altri esperti.

Anche organizzazioni non governative e leader aziendali partecipano alla conferenza e la COP26 ha un lato pubblico con sessioni incentrate su argomenti come l’impatto del cambiamento climatico sui piccoli stati insulari, le foreste o l’agricoltura, oltre a mostre e altri eventi.

L’incontro si conclude con un testo finale che tutti i Paesi concordano. Guterres ha espresso pubblicamente disappunto per l’esito della COP25 e ci sono segnali di difficoltà nell’avvicinarsi alla COP26.

Cosa dovrebbe ottenere la COP26?

In base all’accordo di Parigi, i Paesi sono tenuti ad aggiornare i loro piani nazionali d’azione per il clima ogni cinque anni, inclusa la COP26. Quest’anno dovrebbero avere obiettivi ambiziosi fino al 2030. Questi sono noti come contributi determinati a livello nazionale o NDC.

L’accordo di Parigi richiede ai Paesi di segnalare i loro NDC, ma lascia loro un margine di manovra nel determinare come ridurre le loro emissioni di gas serra. La serie iniziale di obiettivi di riduzione delle emissioni nel 2015 era troppo debole per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius.

Uno degli obiettivi chiave della COP26 è aumentare questi obiettivi per raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro la metà del secolo.

Un altro obiettivo della COP26 è aumentare i finanziamenti per il clima per aiutare i Paesi più poveri a passare all’energia pulita e ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Si tratta di un’importante questione di giustizia per molti Paesi in via di sviluppo i cui cittadini sopportano il peso maggiore del cambiamento climatico, ma vi hanno contribuito in misura minore. I Paesi ricchi hanno promesso nel 2009 di contribuire con 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 per aiutare le nazioni in via di sviluppo, un obiettivo che non è stato raggiunto. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’UE, tra i maggiori produttori storici di emissioni di serre, stanno aumentando i loro impegni finanziari e a banche, imprese, assicuratori e investitori privati ​​viene chiesto di fare di più.

Altri obiettivi includono l’eliminazione graduale dell’uso del carbone e la generazione di soluzioni che preservano, ripristinano o rigenerano i pozzi naturali di carbonio, come le foreste.

Un’altra sfida che ha fatto deragliare le precedenti COP è l’accordo sull’attuazione di un sistema di scambio di carbonio delineato nell’accordo di Parigi.

I Paesi sono sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi climatici internazionali?

Le Nazioni Unite hanno avvertito nel settembre 2021 che gli obiettivi rivisti dei Paesi erano troppo deboli e avrebbero lasciato il mondo al passo per riscaldare 2,7 C (4,9 F) entro la fine del secolo. Tuttavia, i governi stanno affrontando anche un’altra sfida questo autunno che potrebbe influenzare il modo in cui rispondono: la carenza di approvvigionamento energetico ha lasciato l’Europa e la Cina con picchi di prezzo per gas naturale, carbone e petrolio.

La Cina, il più grande emettitore al mondo, non ha ancora presentato il suo NDC. I principali produttori di combustibili fossili come l’Arabia Saudita, la Russia e l’Australia sembrano riluttanti a rafforzare i propri impegni. Anche l’India, un attore fondamentale come secondo consumatore, produttore e importatore di carbone a livello globale, non si è ancora impegnata.

Altre nazioni in via di sviluppo come Indonesia, Malesia, Sud Africa e Messico sono importanti. Lo stesso vale per il Brasile, che, sotto la supervisione di Javier Bolsonaro, ha aumentato la deforestazione dell’Amazzonia, la più grande foresta pluviale del mondo e cruciale per la biodiversità e la rimozione dell’anidride carbonica dall’atmosfera.

Cosa succede se la COP26 non raggiunge i suoi obiettivi?

Molti addetti ai lavori ritengono che la COP26 non raggiungerà il suo obiettivo di avere impegni sufficientemente forti da parte dei Paesi per ridurre le emissioni globali di gas serra del 45% entro il 2030. Ciò significa che il mondo non sarà sulla buona strada per raggiungere lo zero emissioni nette entro il 2050 e l’obiettivo di mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5 C.

Ma gli organizzatori sostengono che mantenere il riscaldamento sotto 1,5°C è ancora possibile. L’ex segretario di Stato John Kerry, che ha guidato i negoziati con gli Stati Uniti, rimane fiducioso che un numero sufficiente di Paesi creerà lo slancio affinché altri rafforzino i propri obiettivi di riduzione entro il 2025.

Il costo del fallimento è astronomico. Gli studi hanno dimostrato che la differenza tra 1,5 e 2 gradi Celsius può significare la sommersione di piccoli Stati insulari, la morte delle barriere coralline, ondate di calore estremo, inondazioni e incendi e un diffuso fallimento dei raccolti.

Ciò si traduce in molte morti premature, più migrazioni di massa, gravi perdite economiche, vaste aree di terra invivibile e violenti conflitti per le risorse e il cibo – quello che il segretario generale delle Nazioni Unite ha definito “un futuro infernale“.