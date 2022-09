Perché il CBD riscuote tanto successo

Sei curioso di sapere qualcosa in più sul CBD? Come potremmo darti torto!

Qualche tempo fa ci siamo imbattuti in un post di Crystalweed che spiega cos’è il CBD e siamo rimasti sorpresi dalle sue innumerevoli proprietà benefiche.

Si tratta di un potente lenitivo, emolliente, antidolorifico e antinfiammatorio, in grado di ammorbidire e curare la pelle, distendere la muscolatura e alleviare i dolori. Può essere impiegato ad uso topico, sotto forma di oli, unguenti e cosmetici, e trova applicazione anche in campo medico, dove viene utilizzato per il trattamento di alcune forme di epilessia, come rimedio per alleviare il dolore cronico, per gestire gli effetti collaterali dei trattamenti antitumorali.

In commercio è disponibile in moltissime altre forme – estratti, oli, cristalli, infiorescenze, tisane – che non hanno nessun tipo di controindicazione e non provocano effetti collaterali.

È molto apprezzato dai consumatori per la sua capacità di distendere e ridurre l’ansia, ha un forte potere rilassante e aiuta nella concentrazione, rappresenta un alleato vincente per chi soffre di insonnia o inappetenza.

Insomma, un rimedio di origine naturale dalle molteplici applicazioni che è bene conoscere!

In questo articolo andremo a scoprire da vicino il CBD, a partire dalla sua composizione e dai metodi di produzione, vedremo cosa dice la normativa e in cosa si distingue dal THC.

Iniziamo il nostro approfondimento sul CBD!

Cos’è il CBD

Il cbd è un elemento chimico di origine naturale dalle molteplici proprietà benefiche. Il CBD viene estratto dalla pianta della canapa, conosciuta anche come cannabis, che rientra nella famiglia delle cannabacee e i suoi effetti, psicotropi e curativi, sono noti da migliaia di anni.

La canapa contiene centinaia di composti chimici e fitocannabinoidi, che interagiscono in maniera ottimale con l’organismo, tra cui il CBD (Cannabidiolo), il THC (tetraidrocannabinolo), il CBG (cannabigerolo) e il CBN (cannabinolo). Tra le altre sostanze che possiamo ritrovare nella canapa ci sono i terpeni, dei composti organici in grado di esprimere l’aroma della pianta e completare lo spettro completo per raggiungere l’effetto entourage.

CBD, quindi, è una sigla che sta per cannabidiolo, una delle molecole presenti in maggior quantità nella canapa insieme al THC. La differenza tra i due è che il tetraidrocannabinolo, è responsabile dell’effetto inebriante provocato dalla cannabis, mentre il CBD interagisce con il corpo in maniera positiva.

Grazie alla sua efficacia come antinfiammatorio, antidolorifico, analgesico, lenitivo, antiemetico e immunostimolante, il CBD viene utilizzato con successo in moltissimi preparati: cosmetici, oli, medicinali, cristalli, estratti e prodotti per animali.

Ora che abbiamo spiegato cos’è il CBD, scopriamo qualcosa in più sulle sue origini.

Come si produce il cannabidiolo

Cominciamo col dire che secondo la normativa, le piante di cannabis da cui viene estratto il cannabidiolo possono essere solo quelle prodotte con semi certificati di varietà iscritte in un apposito registro europeo. Le specie selezionate per l’uso industriale, infatti, non possono oltrepassare il limite di THC dello 0,6% imposto dalla normativa.

Il processo di estrazione del CBD si articola in diverse fasi, in cui il prodotto viene via via raffinato e privato delle impurità.

Inizialmente si raccoglie un estratto scuro e cremoso, al cui interno sono contenuti fitocannabinoidi, cere, clorofilla e terpeni. Successivamente si inizia la raffinazione dell’estratto grezzo, che porta ad un prodotto sempre più puro.

In ogni fase del processo si eliminano altre sostanze, fino ad ottenere CBD a vari gradi di purezza. I cristalli, in forma solida, si formano quando il cannabidiolo oltrepassa l’80% di purezza e possono raggiungere percentuali fino al 99,8% di CBD.

Qual è la differenza tra CBD e THC

Perché ci concentriamo sul CBD anziché sul THC? Quali sono le differenze tra i due fitocannabinoidi?

Entrambe sono sostanze chimiche di origine vegetale, macannabidiolo e tetraidrocannabinolo sono in grado di innescare risposte differenti nell’organismo. Hanno molti elementi in comune, ovvero sono fitocannabinoidi, interagiscono con il sistema endocannabinoide con efficacia, sono le sostanze più presenti nella cannabis.

Nonostante gli aspetti similari, THC e CBD si distinguono per l’azione che esercitano sull’organismo: il THC agisce a livello cerebrale, provocando ebbrezza e sballo, mentre il CBD si lega con i recettori presenti in tutto il corpo senza innescare alcuna attività psicoattiva.

Per questo motivo, i due prodotti sono destinati ad un uso differente. Il THC viene impiegato soprattutto per fini terapeutici e i prodotti con un alto contenuto di questa molecola possono essere acquistati solo in farmacia, presentando una ricetta medica che va rinnovata di volta in volta. Viene apprezzato per le sue forti proprietà analgesiche, antinfiammatorie, calmanti, antispasmodiche e anticonvulsive.

A differenza del THC, il CBD si trova nei negozi specializzati di prodotti naturali, nei CBD shop online e può essere venduto liberamente, a patto che non contenga una percentuale di THC superiore ai limiti legali. Anche il cannabidiolo è in grado di apportare benefici importanti all’organismo, e il CBD terapeutico è apprezzato per le sue proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antipsicotiche, immunostimolanti e neuroprotettive.

In sintesi, la differenza tra THC e CBD è che il primo ha effetti psicotici mentre il CBD no.

Cosa distingue la cannabis sativa dalla cannabis indica?

Quando si parla di cannabis o di varietà di cannabis si fa sempre riferimento alla Cannabis Sativa e alla Cannabis Indica. Ma qual è la differenza?

Indica, Sativa e, la meno nota Ruderalis, sono le macrospecie di canapa conosciute in natura, da cui vengono estratti il CBD e il THC.

Esse si differenziano per le caratteristiche degli arbusti, delle foglie, dei fiori, e per il contenuto di THC, ma, in genere, vengono distinte a seconda degli effetti che procurano: la Cannabis Indica è un potente sedativo mentre la Cannabis Sativa è energizzante.

La differenza consiste in concentrazioni e composizioni differenti di cannabinoidi e capacità di crescita in differenti condizioni climatiche.

Ogni specie, inoltre, presenta uno spettro terpenico differente, ovvero una composizione unica a livello di terpeni e fitocannabinoidi, in grado di provocare l’effetto entourage e di interagire con il corpo in modalità diverse.

Come abbiamo già detto, affinché la coltivazione sia legale, la percentuale di THC deve essere mantenuta entro i limiti, per questo motivo, sono nate moltissime specie ibride con un contenuto di THC inferiore allo 0,5%.

Il CBD ha controindicazioni o effetti collaterali?

Da più parti è arrivato il placet unanime al CBD terapeutico, come prodotto privo di effetti avversi per l’organismo. Le uniche controindicazioni, infatti, riguardano condizioni specifiche come l’allergia al cannabidiolo o al sesamo.

Il cannabidiolo nei prodotti a uso topico e nei cosmetici, ad esempio, non provoca nessun tipo di effetto collaterale e può essere applicato senza rischi.

Per quanto riguarda le possibili problematiche è necessario valutare il quadro generale della persona.

Nonostante non dia dipendenza e non abbia effetti droganti, l’uso del CBD nei pazienti con una storia di dipendenza alle spalle, deve essere sempre valutato da un medico.

Un altro aspetto da considerare per evitare effetti avversi è l’assunzione di alcuni tipi di medicinali: chi è in cura con leflunomide, lomitapide, mipomersen, pexidartinib, teriflunomide e valproato dovrebbe fare attenzione a eventuali disturbi.

Nel tempo, sono state raccolte segnalazioni relative a effetti collaterali di lieve entità, come spossatezza, irritazione, sonnolenza, giramenti di testa, nausea.

Altri disturbi superficiali riscontrabili possono essere: occhi irritati e arrossati, sete e alterazioni dell’umore.

Il CBD è legale? Cosa dice la normativa

La Normativa sul CBD è ancora nebulosa e il riferimento più recente è la Legge n.242 del 2016, che regolamenta la produzione di canapa industriale, con riferimenti a limitate modalità di utilizzo.

In particolare, il testo ammette la coltivazione e la vendita di cannabis light, che definisce come un prodotto il cui contenuto di THC non supera il limite dello 0,5%.

Le indicazioni sulla ridotta concentrazione di tetraidrocannabinolo sono state stabilite per arginare gli effetti inebrianti della cannabis e ottenere esclusivamente prodotti dagli effetti positivi.

I prodotti con THC in concentrazioni superiori allo 0,5% possono essere prodotti e commercializzati solo per uso terapeutico ed è possibile ritirarli in farmacia con la richiesta del medico.

E all’estero come funziona?

Purtroppo, non esiste un approccio universale al cannabidioloe ogni paese gestisce la questione in modalità diverse, per cui bisogna essere molto cauti quando si viaggia, e informarsi sulle eventuali restrizioni.

Come agisce il CBD sull’organismo

Ora che abbiamo inquadrato meglio il CBD, andiamo a scoprire come interagisce con l’organismo e perché riesce ad apportare così tanti effetti benefici.

Nel corpo umano è presente un sistema in grado di modulare moltissimi processi fisiologici e cognitivi, come l’appetito, la memoria, l’umore, i dolori: il sistema endocannabinoide. Esso, inoltre, riesce ad influire sul sistema immunitario e quello riproduttivo.

Nel sistema endocannabinoide sono presenti dei recettori che riescono a interagire con cannabinoidi: i recettori CB1, presenti principalmente nel sistema nervoso centrale e periferico, e i recettori CB2, che si trovano nel sistema immunitario e a livello del midollo spinale.

I fitocannabinoidi sono una delle forme in cui è possibile individuare i cannabinoidi, oltre a quella endogena e a quella sintetica.

Attraverso la presenza di questi recettori, quindi, i fitocannabinoidi riescono ad interagire con il sistema endocannabinoide e, di conseguenza, a stimolare alcune reazioni nell’organismo.

A livello scientifico sono stati individuati oltre un centinaio di fitocannabinoidi, ma i più efficaci, oltre al THC e CBD, sono il cannabinolo (CBN) e il cannabigerolo (CBG).

Il CBD si lega in particolar modo con i recettori CB2, ovvero quelli che stimolano il sistema immunitario e il midollo spinale, ed è per questa ragione che non agiscono a livello cerebrale e non provocano effetti psicotropi.

Prodotti farmaceutici al CBD: cosa sono e come si presentano

I principali prodotti con CBD utilizzati in ambito terapeutico sono Sativex ed Epidiolex, due medicinali destinati ai pazienti costretti a vivere con l’epilessia o a soggetti che soffrono di sclerosi multipla.

Visti gli innumerevoli benefici del CBD, inoltre, sono state individuate moltissime applicazioni per poterne trarre vantaggio, sia per uso topico che sotto forma di cristalli, tinture o oli.

In commercio, quindi, è possibile trovare cosmetici a base di CBD per le pelli secche o acneiche, unguenti, oli da massaggio in grado di favorire il recupero muscolare grazie al CBD, estratti, infiorescenze e vaporizzatori.

Esistono anche prodotti meno conosciuti, come cerotti, vaporizzatori e alimenti e le modalità di utilizzo variano di prodotto in prodotto e in base alla concentrazione di CBD.

Come si può assumere il CBD

Come abbiamo visto, chi desidera acquistare un prodotto al CBD, può divertirsi a scegliere tra tisane, lozioni, oli, infiorescenze, cristalli, alimenti di vario genere. Ogni articolo può essere assunto in modo differente anche a seconda degli effetti che si desiderano.

I sistemi di assunzione più comune sono:

● uso sublinguale,

● uso topico,

● svapo.

Uno dei prodotti più versatili è l’olio che, vista l’elevata purezza è molto efficace sia per via sublinguale che per l’uso topico, anche sotto forma di saponi, detergenti o creme. Il prezzo dell’olio di CBD, come quello di altri prodotti, varia a seconda del grado di purezza e della concentrazione di CBD.

Il CBD è molto efficace sulla pelle e riscuote un grande successo nei prodotti destinati alla cosmesi.

Lo svapo, in genere, è riservato ai cristalli, che costituiscono la forma più pura in cui può essere acquistato il cannabidiolo.

Tuttavia, è necessario ricordare che la normativa italiana prevede che la coltivazione e la commercializzazione del CBD sia destinata solamente all’uso topico e al collezionismo.

Quali sono le proprietà terapeutiche del CBD

Le proprietà benefiche del CBD sono riconosciute da un gran numero di ricerche scientifiche che ne attestano l’efficacia per ridurre i sintomi dell’epilessia e dei dolori cronici. Inoltre, ci sono moltissime testimonianze dei consumatori che apprezzano le sue proprietà positive contro problematiche di minore entità, come l’insonnia, l’inappetenza, l’ansia e la depressione.

Approfondiamo alcune delle sue proprietà:

● Ansiolitiche : riduce gli stati d’ansia e l’ansia sociale, migliora i disturbi provocati da depressione e disturbo post traumatico da stress.

● Antinfiammatorie : è un potente lenitivo, in grado sfiammare i muscoli, le articolazioni e le irritazioni cutanee.

● Analgesiche : agisce sugli stimoli del dolore e ne allevia la percezione grazie all’azione che svolge sul sistema nervoso.

● Neuroprotettive : protegge le cellule del cervello dall’azione dello stress ossidativo, e si dimostra efficace contro diverse malattie neurodegenerative, tra cui il Morbo di Alzheimer.

● Antipsicotiche: può essere assunto con successo dai soggetti affetti da schizofrenia.

● Energizzanti : svolge una potente azione anti stanchezza, migliora le prestazioni e aumenta il livello di concentrazione.

Tra le proprietà riconosciute al CBD, non possiamo dimenticare di inserire l’efficacia contro l’insonnia e nei casi di inappetenza. Viene somministrato anche ai malati di cancro per ridurre gli effetti collaterali dei trattamenti chemioterapici.

Insomma, il CBD è una sostanza ricca di qualità positive, che bisognerebbe conoscere in modo molto approfondito.

Fonti

● Proprietà olio di CBD e olio di Canapa: Proprietà olio di CBD e olio di Canapa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31447137/

● Composizione della Cannabis Sativa L: Composizione della Cannabis Sativa L: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28120229/

● Cannabidiolo (CBD): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556048/

● Cannabidiolo (CBD): cosa sappiamo e cosa non sappiamo: https://www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476

● Proprietà antiossidanti e antinfiammatorie del CBD: Proprietà antiossidanti e antinfiammatorie del CBD: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31881765/

● CBD ed epilessia: CBD ed epilessia: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28188044/

● Il sistema endocannabinoide: https://cannabiscienza.it/pubblicazioni/sistema-endocannabinoide/sapere-sistema-endocannabinoide/#

● Una panoramica degli studi pubblicati circa gli effetti e le proprietà del CBD: Una panoramica degli studi pubblicati circa gli effetti e le proprietà del CBD: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30730563/

● Effetti collaterali del CBD: Effetti collaterali del CBD: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22129319/?from_term=cbd+side+&from_pos=1

● Indicazioni sull’assunzione e il dosaggio di Cannabis Terapeutica e CBD: Indicazioni sull’assunzione e il dosaggio di Cannabis Terapeutica e CBD: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29307505

● Che cos’è e come funziona la Cannabis Terapeutica: Che cos’è e come funziona la Cannabis Terapeutica: https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/cose-e-come-funziona-la-cannabis-terapeutica

● Cos’è il cannabidiolo: https://crystalweed.it/

● Studi sugli effetti benefici del CBD: https://www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476

● Proprietà benefiche del CBD: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556048/