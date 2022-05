La settimana politica (e quindi delle forze politiche, del Governo, del Parlamento) si presenta particolarmente interessante in questa settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 maggio 2022. E noi cominciamo a delineare i parametri di un appuntamento in cui cercheremo di fornire gli orientamenti con highlights generali, di contesto, e specifici, di testo, sugli eventi ed i possibili più rilevanti accadimenti.

L’accelerazione verso il voto del 12 giugno prossimo per le Elezioni nei Comuni mette sulla graticola i leader politici nazionali. Anche perché si tratta del primo balzo di un salto triplo che passando per le Regionali siciliane di fine anno porterà alle Elezioni Politiche di inizio 2023. E già dalla notte dello stesso 12 giugno (con la rilevantissima coda dei ballottaggi di due domeniche dopo, il 26) si comincerà intanto a capire come si sono realmente aggregati i consensi ‘ipotetici’ indicati dai sondaggi.

Oggi, dunque, lunedì 23, si sta già ‘bruciando’ la terza settimana di dirittura finale, dopo domenica 23 si passerà direttamente agli ultimi dodici giorni di campagna elettorale, più il sabato di supposta tregua e la domenica di apertura delle urne. In cui qualcuno rimarrà anche dopo, nel senso di urne funerarie, politicamente si intende. Ad esempio l’appuntamento in questione non sarà irrilevante anche per l’assetto complessivo del MoVimento Cinque Stelle, al centro di un furioso scontro interno molto esternamente proiettato a proposito della leadership di Giuseppe Conte.

Enrico Letta ha ‘pacificato’ con notevole abilità il Partito Democratico. Ma non l’ha certo ancora totalmente ‘derenzizzato’, patologia insidiosa che permane sua nei singoli soggetti che nella generale mentalità. Una sclerosi multipla quiescente che può ripresentarsi ad ogni momento, come certe tribù di tagliatori di teste del Borneo che ‘civilizzate’ sì va bene ma ogni tanto hai visto mai che a qualcuno gli riprende l’uzzolo, e zac!

(Ché come tagliano con gusto teste dalle parti del PD da nessun’altra parte ma proprio da nessun’altra parte né tra i partiti e le forze politiche italiane né nel Borneo epperciò Enrico sta sereno ma fino a un certo punto).

Giovanni Falcone (23 maggio 1992-23 maggio 2022, come passa il tempo, già trent’anni…) sta lì come il fantasma del re Amleto, padre del dubbioso e omonimo Amleto, a ricordarci le nostre responsabilità rispetto alla Mafia. E non solo a quella conclamata. Poi, il prossimo 19 luglio Paolo Borsellino. E Pasolini che continua a provocarci e sanamente squietarci: quest’anno ne compie cento.

E la Guerra che entra nella tredicesima settimana, e il Virus che entra nella ennesima, e la crisi politica e morale… Questo enunciamo globalmente, dalla prossima esamineremo specificamente.

HIGHLIGHTS DELLA SETTIMANA POLITICA _ 23-29 MAGGIO 2022 /1 (continua)