Corea del Sud: Yoon inciampa tra Pechino e Washington

Il Presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol sta risentendo delle recenti restrizioni del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sulle esportazioni di tecnologia in Cina. Mentre i controlli sulle esportazioni potrebbero ostacolare la redditizia industria dei semiconduttori della Corea del Sud, sono emblematici di un problema più ampio: il bilanciamento tra Stati Uniti e Cina sta diventando più difficile per Seoul.

Potrebbe non importare che alla Corea del Sud sia stata concessa un’amnistia di un anno sulle esportazioni di semiconduttori verso la Cina. In un mondo sempre più bipolare, Yoon probabilmente non è all’altezza del compito di bilanciare l’impegno con la Cina.

La propensione della Corea del Sud a bilanciare il suo impegno sulla sicurezza con Washington e l’impegno economico con Pechino ha incontrato una dura realtà nel 2016 durante la presidenza Moon. Moon Jae-in è stato eletto Presidente durante un momento culminante nelle relazioni ROK-Cina. Ma quando Seoul si è procurata il sistema di difesa missilistica Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) fabbricato negli Stati Uniti, Pechino ha reagito.

Preoccupata per la sfera di influenza di Washington e per la possibilità che il radar del THAAD si estendesse nel territorio cinese, Pechino ha imposto una serie di sanzioni e tariffe non ufficiali sulle esportazioni sudcoreane, sui beni culturali e sull’industria del turismo. Sei anni dopo, l’economia sudcoreana soffre ancora della punizione della Cina.

Yoon si è presentato come un falco anti-cinese pro-Washington, ma recentemente ha segnalato il suo desiderio di cooperare con Pechino, affermando che era necessaria una stretta comunicazione per garantire che il THAAD non influisse sui legami. Alcuni hanno visto il suo snobbare la presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, durante la sua visita nel 2022 come un gesto di buona volontà nei confronti di Pechino. Ma Yoon non aveva esperienza in politica prima di diventare Presidente. Se il Moon più esperto ha avuto problemi a navigare in Cina, Yoon ha il suo bel da fare nelle stesse acque.

Gli ultimi controlli sulle esportazioni di Washington hanno conseguenze significative per l’industria dei semiconduttori della Corea del Sud. Nel 2021, le vendite alla Cina per un valore di 523 miliardi di dollari hanno rappresentato quasi il 40% delle esportazioni di semiconduttori della Corea del Sud. I produttori di chip sudcoreani fanno molto affidamento sui componenti cinesi e tagliarli fuori da un mercato così prezioso potrebbe avere un impatto economico disastroso.

Nonostante sia stata concessa una moratoria di un anno sulle esportazioni di semiconduttori, stanno crescendo le pressioni su Seoul affinché aderisca alla Chips 4 Alliance guidata da Washington, una spinta per costruire una cooperativa della catena di fornitura di semiconduttori tra Taiwan, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud che escluda Cina. Pechino ha minacciato ritorsioni qualora la Corea del Sud aderisse all’iniziativa.

Sebbene Seoul sia rimasta a bocca aperta sulle sue intenzioni, si è unita all’incontro preliminare di Chips 4 con Taiwan e Giappone nel settembre 2022. Alcuni commentatori nazionali sostengono che Seoul dovrebbe limitare l’impegno con Chips 4 a un dialogo preliminare senza lasciare che il gruppo detti il attività delle società sudcoreane.

I venti della realpolitik non sono a favore di Yoon. Il suo gabinetto comprende membri come il Ministro della sicurezza economica Wang Yun-jong, un schietto falco anti-cinese le cui opinioni sono influenti tra i responsabili della politica estera di Yoon. Il blocco di Yoon, il People’s Power Party, è fermamente pro-Washington.

Alcune delle promesse della campagna presidenziale di Yoon erano certe per antagonizzare Pechino, incluso l’approvvigionamento di più armi antimissile e l’impegno con il Quad. Sarà difficile per lui rinnegare tali impegni quando l’impegno con la Cina è una questione molto partigiana e importante per gli elettori. Il sondaggio annuale sull’opinione pubblica dell’Asan Institute ha rilevato che le opinioni sudcoreane su Pechino sono diventate più negative dopo la controversia THAAD: vedono la Cina in modo più negativo rispetto alla Corea del Nord.

La profonda mancanza di know-how diplomatico di Yoon non aiuterà. Inquadrare il suo rifiuto di incontrare Pelosi come una mossa per placare Pechino sembrava una spiegazione ovvia. Ma il messaggio confuso dell’ufficio del Presidente in seguito all’affronto, combinato con le prove che Yoon era stato in soggiorno, bevendo e socializzando a breve distanza in macchina da Pelosi, segnala che molto probabilmente si è trattato di un fallimento della diplomazia.

Altri errori si sono verificati durante il tour all’estero di settembre 2022 di Yoon. Il viaggio lo ha visto per la prima volta dirigersi nel Regno Unito per il funerale della regina Elisabetta II, dove non è riuscito a rendere omaggio alla regina. Yoon ha incolpato il traffico, ma in seguito è emerso che il presidente aveva perso l’evento perché ‘aveva fame’.

Yoon è poi arrivato a New York per parlare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La breve discussione bilaterale che ha tenuto a margine con il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida è stata un passo positivo nelle relazioni tra Corea del Sud e Giappone. Anche quella piccola vittoria è stata quasi silurata poiché Seoul aveva annunciato unilateralmente l’incontro senza previa discussione con Tokyo, cogliendo Kishida alla sprovvista e tentando il primo ministro giapponese di saltarlo del tutto.

Yoon ha poi parlato con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden in merito alla ratifica da parte di Washington dell’Inflation Reduction Act. Fu poi captato da un microfono accesso riferirsi al Congresso degli Stati Uniti con una parola che si traduce in qualsiasi cosa, da ‘idiota’ a imprecazioni molto più dure.

La mancanza di saggezza diplomatica di Yoon ha confuso interazioni altrimenti semplici e l’impegno con Pechino è tutt’altro che semplice. Questo e i fattori interni sono di cattivo auspicio per i tentativi di Yoon di superare la competizione USA-Cina.

Con i suoi indici di approvazione in calo, Yoon non può permettersi di sembrare tenero con la Cina, ma susciterà sicuramente una rinnovata animosità se dovesse continuare il suo impegno con iniziative guidate dagli Stati Uniti come Chips 4 Alliance. L’amministrazione ha davanti a sé una strada difficile.