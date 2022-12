Corea del Sud: decadimento democratico?

Il governo tedesco ha recentemente arrestato 25 membri di un gruppo cospiratore di destra che complottava per rovesciare il governo. Uno degli arrestati era un membro di una defunta famiglia reale tedesca che il gruppo sperava di insediare come nuovo leader della Germania.

Negli Stati Uniti, il Partito Repubblicano ha fatto abbastanza bene nelle elezioni di medio termine da conquistare una camera del Congresso. Il Partito è ancora dominato dai sostenitori di Donald Trump che credono che le elezioni presidenziali del 2020 siano state ‘rubate’, così come molte delle gare congressuali che i repubblicani hanno perso nel 2022.

Un colpo di stato fallito ha fatto finire in prigione il presidente peruviano Pedro Castillo, e il Paese è ora sconvolto dalle proteste dei suoi sostenitori che continuano a credere che sia una voce dei poveri e degli impotenti.

Questi sono solo tre esempi recenti delle sfide che la democrazia deve affrontare in tutto il mondo. Il rapporto Freedom in the World di Freedom House pubblicato lo scorso febbraio, minacciosamente intitolato ‘The Global Expansion of Authoritarian Rule’, ha concluso che lo stato della democrazia non è stato così male da 25 anni:

L’attuale minaccia alla democrazia è il prodotto di 16 anni consecutivi di declino della libertà globale. Un totale di 60 paesi ha subito un calo nell’ultimo anno, mentre solo 25 sono migliorati. Ad oggi, circa il 38% della popolazione mondiale vive in paesi non liberi, la percentuale più alta dal 1997.

Il rapporto di Freedom House è uscito poco prima che la Russia invadesse l’Ucraina, che è forse l’esempio più spaventoso di questa tendenza all’allontanamento dalla democrazia. In quella che fu l’Unione Sovietica, uno stato autoritario (Russia) allineato con altri paesi autoritari (Bielorussia, Corea del Nord) sta dichiarando guerra a uno stato democratico (Ucraina) alleato con altri paesi democratici (Europa, Stati Uniti). Non c’è quadro più netto delle sfide che la democrazia deve affrontare oggi nel mondo.

La Corea del Sud è un Paese democratico con una vivace società civile. Il suo punteggio nel rapporto Freedom House nel 2022 è lo stesso dell’anno precedente, vale a dire 83 (su 100). In effetti, quel numero è cambiato a malapena negli ultimi cinque anni, quindi secondo Freedom House non c’è stato alcun regresso.

A dire il vero, molti Paesi ottengono punteggi migliori in questo indice di democrazia rispetto alla Corea, alcuni forse sorprendenti: Uruguay (97), Giappone (96), Cipro (93), Palau (92), Belize (87) e Mongolia (84). I problemi che hanno abbassato il punteggio della Corea ci sono da anni: corruzione, mancato rispetto dei diritti delle minoranze, restrizioni alla “sicurezza nazionale” legate a visioni ritenute “filo-nordcoreane”.

Gli scandali che hanno coinvolto Park Geun-Hye e la sua amministrazione hanno sottolineato molti di questi difetti democratici. Ma il suo impeachment nel 2017 ha anche dimostrato che la democrazia sudcoreana può correggersi da sola. E, secondo un sondaggio, la soddisfazione sudcoreana per la democrazia è effettivamente aumentata dal 2019 al 2021.

Allora, perché alcuni analisti hanno iniziato a parlare di ‘decadimento democratico’ in Corea del Sud? Secondo un recente sondaggio del Pew su 19 Paesi, i sudcoreani sono in cima al sondaggio in termini di preoccupazione pubblica per il forte conflitto di parte all’interno della società. Questo forse non è così sorprendente visto quanto sono state al vetriolo le elezioni presidenziali del 2022, con Yoon Suk-yeol che ha vinto con meno dell’uno per cento dei voti. Nel suo discorso inaugurale, Yoon ha parlato di una ‘crisi’ democratica nel Paese, che ha collegato all’ascesa di forze anti-intellettuali e anti-razionali.

A un certo livello, questo disagio democratico in Corea del Sud rispecchia la tendenza globale. La globalizzazione ha aumentato la disuguaglianza economica all’interno dei Paesi – ad esempio, la Corea del Sud ha ora il secondo più alto divario di reddito tra i paesi industrializzati – e gli elettori sono sempre più scontenti dei partiti politici che hanno presieduto a questa trasformazione economica. Non sorprende che la polarizzazione economica abbia prodotto la polarizzazione politica.

La tecnologia ha fornito nuovi mezzi per esprimere questa insoddisfazione attraverso piattaforme di social media che sfidano le narrazioni provenienti dai media mainstream. Le teorie del complotto sono diventate onnipresenti. Intorno all’impeachment di Park nel 2017, ad esempio, una raffica di notizie false generate dai sostenitori di Park – che collegavano gli scandali alla Corea del Nord, annunciando che Donald Trump o altri politici sostenevano Park – hanno inondato i social media. Le teorie del complotto circolano ancora sulla rivolta di Gwangju , mentre le notizie false più recenti riguardano COVID e persino QAnon.

Il declino globale dei partiti di centrosinistra e di centrodestra è stato accompagnato da un’ondata di candidati di estrema destra e di populisti come Rodrigo Duterte nelle Filippine e Nayib Bukele in El Salvador che affermano di essere indipendenti. In questo contesto, è diventato sempre più difficile mediare il consenso in tutto lo spettro politico a favore della politica economica, della politica estera o di qualsiasi altra questione.

Ma la crisi democratica in Corea riflette anche alcuni fattori unici. I partiti politici in Corea sono generalmente costruiti attorno a candidati particolari e non rappresentano il tipo di piattaforma ideologica generata da un partito socialdemocratico o democristiano. Nel controverso ambiente politico coreano sono emerse diverse ‘tribù’ che assomigliano alla base di fan delle squadre sportive – Nosamo contro Parksamo, gae-ddal contro yideanam – che non incoraggiano molto in termini di compromesso politico o pensiero indipendente. Le divisioni sociali preesistenti, relative al genere o all’età, rafforzano queste affiliazioni “tribali”.

La Corea non affronta lo stesso tipo di crisi democratica che ha sconvolto il Perù o gli Stati Uniti. Non c’è stato il rischio di un colpo di stato militare per diversi decenni. Un pericoloso leader populista come Donald Trump deve ancora diventare popolare in Corea.

Tuttavia, la crisi democratica della Corea è preoccupante. Il Paese ha bisogno di una politica di consenso sulla Corea del Nord che possa ottenere un ampio sostegno nel modo in cui l’Ostpolitik fu abbracciata dal centrosinistra e dal centrodestra in Germania negli anni ’70. La Corea del Sud deve attuare una politica climatica per passare a un futuro senza combustibili fossili (preferibilmente insieme alla Corea del Nord). Ha bisogno di una politica economica in grado di affrontare la disuguaglianza dilagante.

Dati questi compiti urgenti, la Corea del Sud ha bisogno di una democrazia ben funzionante come mai prima d’ora. La sfida è che i coreani non sono d’accordo su come raggiungerlo. Questo, ovviamente, è il doppio vantaggio della democrazia. Dà alle persone la voce per scegliere i leader, ma dà loro anche la voce per esprimere rimostranze. Il trucco è trovare una leadership politica e politiche ampiamente popolari che possano generare libertà e giustizia per tutti, e non solo per una parte della popolazione.