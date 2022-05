Dopo oltre due anni di strategia zero-Covid, la Corea del Nord, scorsa settimana, ha ammesso che il Covid-19 era entrato nel Paese, segnalando il primo caso della variante Omicron di Covid-19 e della sottovariante BA.2. Poi, nel giro di pochi giorni, i media statali hanno comunicato che i casi sospetti (perchè non esistono nel Paese test diagnostici per la malattia) superavano il milione, segnalando altresì una cinquantina di morti. Numeri impossibili da verificare da soggetti indipendenti, considerata la chiusura totale all’esterno del Paese.

I media statali per la prima volta a fine aprile, in occasione di una parata militare nella capitale, Pyongyang, il leader Kim Jong Un indossare una mascherina.

Una epidemia alla quale c’è il rischio che si associ una carestia. L’allerta era già stato avanzato nel discorso di Capodanno dallo stesso Kim. Il leader aveva ordinato di «aumentare la produzione agricola e risolvere completamente il problema alimentare», specificando gli obiettivi di produzione «da raggiungere fase per fase nei prossimi 10 anni», secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa centrale della Corea del Nord.

La combinazione di insicurezza alimentare e Covid-19 mortale (non c’è stata vaccinazione nel Paese, per quanto si sappia) è una ‘sfida nuova e spaventosa‘.

Alcuni giorni prima che i media statali riferissero dell’arrivo confermato di Omicron nel Paese, Kim «ha invitato tutte le città e le contee dell’intero Paese a bloccare completamente le proprie aree e organizzare il lavoro e la produzione dopo aver chiuso ogni unità lavorativa, unità produttiva e unità abitativa l’una dall’altra in modo da bloccare perfettamente il vuoto di diffusione del virus dannoso». Insomma, blocco totale a livello nazionale. Kim avrebbe poi consigliato ai funzionari di studiare «politiche di quarantena, successi ed esperienze» di altri Paesi, in particolare la Cina, e di «seguire attivamente» le loro esperienze.

«I giornalisti della Corea del Sud che scrutano il confine intercoreano con i telescopi continuano a vedere segni di normale attività agricola nelle fattorie del sud, suggerendo che potrebbe esserci un divario tra campagna e città nel modo in cui vengono implementati i blocchi», afferma Ankit Panda, senior fellow del Nuclear Policy Program presso il Carnegie Endowment for International Peace a Washington. «La spiegazione di ciò sembra essere l’inevitabile realtà di ciò che significherebbe un grave lockdown: una carestia assicurata e catastrofica. Maggio è l’inizio della stagione della semina del riso in Corea del Nord , che va fino a ottobre». Maggio e giugno sono generalmente i mesi più favorevoli per massimizzare la produzione di riso, che, in quanto alimento base nazionale, è essenziale per prevenire una colossale carenza di cibo».

Pyongyang ha ripetutamente rifiutato i vaccini assegnati dal COVAX per la sua gente, né risulta che nel Paese siano arrivati altri vaccini -anche se c’è chi sostiene che piccoli quantitativi per le persone più fragili siano arrivati.

«Durante i suoi 28 mesi di blocco pre-micron, la Corea del Nord si è anche tenuta alla larga dalla diplomazia con gli Stati Uniti o la Corea del Sud. Questa tendenza precede la pandemia e ha più a che fare con la ricalibrazione strategica generale di Kim all’indomani del vertice di Hanoi del febbraio 2019 con l’allora Presidente degli Stati Uniti Donald Trump», afferma Ankit Panda. «Durante la pandemia, l’isolamento di Pyongyang è stato probabilmente intensificato dalla sensazione che accettare l’assistenza esterna avrebbe presentato nuovi vettori per l’introduzione del virus nella Corea del Nord. Con la Corea del Nord ora completamente alle prese con un’epidemia di Covid-19, la possibilità che Kim accetti assistenza esterna potrebbe essere più probabile. Nonostante gli slogan della Corea del Nord enfatizzino l”autosufficienza’, il Paese ha ripetutamente accettato offerte di aiuti esteri, anche dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti, durante precedenti periodi di difficoltà economica. In effetti, parte del motivo per cui i funzionari nordcoreani potrebbero non aver accettato i vaccini vettoriali virali AstraZeneca assegnati dal COVAX era la preferenza per i vaccini mRNA prodotti negli Stati Uniti. Il nuovo Presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha affermato che sarebbe disposto a offrire assistenza specifica per il coronavirus della Corea del Nord, se necessario. L’Amministrazione Biden ha anche esortato la Corea del Nord ad aprire i suoi confini per facilitare una campagna di vaccinazione. Mentre la Corea del Nord potrebbe aver visto motivi per respingere queste offerte, con l’aggravarsi della crisi. Washington e Seoul dovrebbero essere pronte ad estendere incondizionatamente l’assistenza alla Corea del Nord se e quando Pyongyang dimostrerà la volontà di accettarla», afferma l’analista. Il quale è convinto che uno«sforzo in tal senso che abbia successo potrebbe ripristinare le linee di comunicazione, promuovere la fiducia e creare le condizioni che potrebbero consentire un ritorno ai colloqui, anche senza alcun collegamento esplicito tra le questioni nucleari e missilistiche e la pandemia».

La pandemia, infatti, non ha messo in secondo piano la questione nucleare, almeno per Pyongyang. La Corea del Nord ha recentemente intensificato i test sulle armi e ha ripreso i lanci di missili balistici intercontinentali (ICBM) quest’anno per la prima volta dal 2017. «Non testa una bomba nucleare dal 2017, ma da settimane funzionari statunitensi e sudcoreani affermano che ci sono segni di nuove costruzioni a Punggye-ri, l’unico sito di test nucleari noto della Corea del Nord, e che Pyongyang potrebbe presto testare un’altra bomba», ha affermato ‘Reuters‘ a fine aprile.

Pyongyang ha recentemente intensificato i test sulle armi e le dimostrazioni di potenza militare, arrivando ad aver già fatto quattordici lanci di missili quest’anno, forse perchè, secondo gli analisti, i colloqui di denuclearizzazione con gli Stati Uniti si sono bloccati. E nelle settimane scorse, Kim Jong Un si è impegnato ad accelerare lo sviluppo dell’arsenale nucleare del suo Paese. Ha detto che la missione fondamentale della forza nucleare del Nord è la deterrenza, ma che il suo uso non può mai essere limitato alla singola missione, il che potrebbe anche significare che Kim non esclude l’opzione di primo utilizzo.

La crisi ucraina, poi, potrebbe addirittura aver motivato Kim proprio sul nucleare. Il perchè lo spiega Paula Hancocks, corrispondente internazionale della ‘CNN‘ con sede a Seoul.

Le «azioni di Mosca hanno regalato alla solitaria Nazione asiatica una ‘tempesta perfetta‘ di condizioni in cui accelerare il suo programma» nucleare, ricordando che l’Ucraina è una delle poche Nazioni che hanno rinunciato volontariamente all’arma nucleare. «Come afferma il professor Andrei Lankov della Kookmin University, la lezione che la Corea del Nord ha imparato dalla guerra russa in Ucraina è semplice: ‘Mai, mai consegnare le tue armi nucleari‘».

«Non solo la Corea del Nord utilizzerà la difficile situazione dell’Ucraina per rafforzare la sua narrativa secondo cui ha bisogno di armi nucleari per garantire la sua sopravvivenza, ma il leader Kim Jong Un potrebbe scoprire che, con tutti gli occhi sulla guerra in Europa, può farla franca più che mai». La comunità internazionale è tutta concentrata sull’Ucraina, non è questo il momento per trovare il tempo per infliggere ulteriori sanzioni a Pyongyang.

«Inoltre, il boicottaggio del petrolio e del gas russi potrebbe persino aprire la po,rta a accordi energetici a prezzi ridotti tra Pyongyang e Mosca, alleati ideologici la cui amicizia risale alla guerra di Corea degli anni ’50». «“Penso che la Russia fornirà maggiore sostegno economico e sostegno energetico alla Corea del Nord”, ha affermato Ramon Pacheco Pardo, Presidente della KF-VUB Korea presso l’Institute for European Studies della Vrije Universiteit Brussel. “Petrolio e gas, certamente, ma potrebbero includere anche cibo… fertilizzanti, potrebbero essere tutti i tipi di aiuti economici che la Corea del Nord vuole”».



Gli esperti, prosegue Paula Hancocks, «si chiedono persino se questo sia l’inizio di una catena di eventi, un tempo impensabile, che potrebbe concludersi con un ritorno al conflitto intercoreano, forse anche con il Nord che invade il Sud, anche se la maggior parte lo considera altamente improbabile».

«“Ora (i nordcoreani) hanno l’ennesima conferma (di questa lezione) dopo l’Iraq, dopo la Libia”», ha detto Lankov».

«Pyongyang usa regolarmente le esperienze di Saddam Hussein e Moammar Gheddafi, gli ex leader di Iraq e Libia, per giustificare il suo programma nucleare, sia al suo stesso popolo che al mondo. Entrambi i leader degli uomini forti hanno perso la presa sul potere -e alla fine le loro stesse vite- dopo che le loro ambizioni nucleari si sono fermate. L’invasione russa rafforzerà questa narrativa, e questo potrebbe anche avere un “impatto molto negativo” sulla mente del leader dell’uomo forte della Corea del Nord, secondo Lee Sang-hyun, Presidente e ricercatore senior del Sejong Institute. Dice che Kim probabilmente risponderà in un solo modo: diventando “ancora più ossessionato dalle sue armi nucleari e dalle sue capacità missilistiche”».

Le immagini satellitari suggeriscono che Pyongyang sta cercando di ripristinare l’accesso al suo sito di test sotterraneo Punggye-ri, secondo funzionari e gruppi di riflessione sudcoreani, dei quali ‘CNN‘ riferisce.

Le relazioni tra Pyongyang e Mosca sono state forgiate dalla guerra di Corea del 1950-1953 e per decenni hanno condiviso un’ideologia comunista. «L’ex Unione Sovietica è stata un importante benefattore per la Corea del Nord, sostenendo finanziariamente il regime di Kim. Mentre questo compito è stato ora trasferito alla Cina, il ritorno della Russia al governo dell’uomo forte sotto il Presidente Vladimir Putin ha dato un nuovo splendore alle relazioni. I vertici di Pyongyang «erano in qualche modo disgustati dalla Russia democratica, liberale o semi-democratica e semiliberale che esisteva, e in pratica hanno salutato Vladimir Putin come un leader che stava guidando il Paese nella giusta direzione, ha detto Lankov».

«Il ballo fugace di Kim con gli Stati Uniti -tenendo tre incontri con l’ex presidente Donald Trump che alla fine ha fruttato poco- gli ha solo ricordato che le sue alleanze più naturali e redditizie rimangono con Cina e Russia».

La possibilità che la Corea del Nord possa prendere «in considerazione un’altra invasione del Sud, più di sette decenni dopo che la sua invasione nel 1950 aveva scatenato la guerra di Corea» non è più scartata. «Questa domanda è stata respinta per anni. La maggior parte degli esperti considera ancora i cambiamenti trascurabili, ma il fatto che se ne stia addirittura discutendo è degno di nota. “Probabilmente i nordcoreani stanno sognando di nuovo qualcosa che (loro) prendevano sul serio, ma negli ultimi decenni hanno quasi dimenticato. Questa è la conquista del sud”, ha detto Lankov.

Per ora l’idea sembra fantasiosa. Ma il futuro è un’altra questione. “Forse, solo forse, il Presidente americano dell’anno 2045 o 2055 non rischierà San Francisco per salvare Seoul”, ha detto Lankov. A quel punto “i nordcoreani potrebbero usare missili balistici intercontinentali, forse sottomarini armati nucleari per (terrorizzare) gli americani, per ricattare gli americani e tenerli fuori dal conflitto”». «»

L’emergenza Covid-19 e la possibilità in contemporanea di una forte carestia pone domande su come il Paese riuscirebbe affrontare una simile situazione. «Con il suo fragile sistema sanitario pubblico, una generale mancanza di medicinali, attrezzature (come respiratori) e vaccini, Kim Jong Un ha una seria sfida tra le mani, che potrebbe diventare devastante se non ben gestita».

Sono interrogativi che non escludono, anzi, la valutazione di scenari anche estremi. Che gravi la crisi ucraina, o una crisi data da epidemia e carestia, «l’instabilità potrebbe portare al crollo del regime, che a sua volta potrebbe aprire la porta a una potenziale guerra civile all’interno del Paese, nonché alla resistenza a un intervento volto a riunificare la penisola coreana». Se e come potrebbe rivelarsi una crisi? Le possibilità, condizioni e prospettive di un cambio di regime. Come potrebbe verificarsi e quale sembra essere lo scenario più probabile? Quali sono le potenziali conseguenze e risultati? E poi la gestione dell’arsenale nucleare in una siffatta situazione. Sono gli interrogativi che vengono ordinati e valutati, oggi come nel 2017, dall’Atlantic Council.

Insomma, per l’ennesima volta, la Nord Corea di Kim è fonte di preoccupazione internazionale, e Kim, come sempre, cerca di usare la crisi per richiamare l’attenzione della Casa Bianca, non perchè sia interessato alla denuclearizzazione, piuttosto è interessato a usare il pretesto della denuclearizzazione per rafforzare la sua posizione nucleare.