Oggi il Presidente sudcoreano Moon Jae-in e il Presidente americano Joe Biden avranno il loro primo incontro alla Casa Bianca. Al centro dei colloqui: la questione nucleare della Corea del Nord, la sicurezza regionale, la cooperazione industriale in fatto di alta tecnologia come i microchip, le azioni sui cambiamenti climatici, e il Covid-19.

Sul capitolo Covid-19, ovvero vaccini, si concentrano le aspettative maggiori di Seul. In particolare Moon, oltre a desiderare forniture di vaccini americani tanto da accelerare l’approdo del Paese all’immunità di gregge, punterebbe a un accordo di scambio di vaccini, «cioè fornitura immediata di vaccini alla Corea del Sud in cambio di forniture sudcoreane di vaccini a mRNA entro la fine dell’anno, o accordi per far sì che la Corea del Sud collabori con gli Stati Uniti nella produzione e distribuzione globale di vaccini attraverso accordi di produzione contrattuale o di licenza tecnologica», spiega Victor Cha, Presidente della Korea Chair presso il Center for Strategic and International Studies di Washington (CSIS) . «Le principali società di bioscienza della Corea del Sud stanno già producendo i vaccini AstraZeneca a livello nazionale e sono in trattative con Moderna».

La Nord Corea è al centro delle attenzioni degli osservatori americani e delle ansie di Seul.

In vista del vertice, molto si è discusso sul fatto che Moon e Biden non avrebbero una linea comune in fatto di Corea del Nord.

In un’intervista rilasciata al ‘New York Times‘, Moon ha invitato Biden a impegnarsi con Pyongyang poiché la denuclearizzazione è una‘questione di sopravvivenza‘. La Corea del Nord potrebbe avere 200 armi nucleari prima della fine del decennio, secondo la Rand Corporation e l’Asan Institute for Policy Studies.

Biden, fa notare Jessica J. Lee, ricercatrice senior nel programma dell’Asia orientale presso il Quincy Institute, sulla Corea del Nord, «ha finora fornito pochi dettagli sulle sue opinioni oltre alla sua risposta brusca e con una sola parola descrivendola come la sua massima priorità di politica estera. Biden è rimasto in silenzio sulla questione, anche dopo che la revisione della politica sulla Corea del Nord si è conclusa, il 30 aprile. Inoltre, deve ancora nominare un inviato speciale per gestire la politica della Corea del Nord (un ruolo ricoperto da Stephen Biegun nella precedente amministrazione), lasciando l’impressione che la Corea del Nord potrebbe non essere per lui una priorità assoluta rispetto ad altri Paesi come l’Iran, per il quale ha già nominato un inviato speciale».

L’Amministrazione Biden, afferma Victor Cha, «ha chiarito: (1) l’obiettivo rimane la denuclearizzazione della Corea del Nord; (2) la probabilità di un ‘grand bargain‘ è minima; (3) c’è un impegno per la diplomazia (cioè, non la‘pazienza strategica‘) con il desiderio di negoziare passi incrementali che fanno progressi significativi verso la riduzione della minaccia. Il fatto che Seoul non abbia sollevato aspettative prima del vertice di alcune proposte mozzafiato suggerisce una presa di coscienza collettiva che Pyongyang non sta ancora entrando in una modalità di dialogo. La Corea del Nord, infatti, potrebbe attendere i risultati del vertice prima di cimentarsi in provocazioni tipiche, come i test missilistici, per alzare il prezzo del loro ritorno al tavolo dei negoziati».

Questo vertice con Moon, secondo Lee, potrebbe essere per Biden l’occasione per «chiarire la sua visione sulla penisola coreana. Nello specifico, Biden dovrebbe illustrare in termini concreti una roadmap per una pacifica penisola coreana,che protegga gli interessi degli Stati Uniti in una regione stabile e serva gli interessi del suo stretto alleato sudcoreano».

«Fino ad ora, la Casa Bianca è stata vaga, persino contraddittoria, quando si tratta della sua strategia per riavviare i colloqui con la Corea del Nord. Ad esempio, è stato riferito che Biden si baserà sulla dichiarazione di Singapore, mentre allo stesso tempo manterrà le sanzioni massime contro la Corea del Nord. Il Segretario di Stato Tony Blinken ha indicato il suo desiderio di “collaborare con la ROK e altri alleati e partner, incluso il Giappone, verso la denuclearizzazione della RPDC“, pur impegnandosi per sottolineare “i diritti umani e la democrazia”, nonostante la probabilità che quest’ultima spinga i nordcoreani lontano dal tavolo dei negoziati. Naturalmente, ci sono legittime preoccupazioni per le gravi violazioni dei diritti umani da parte del regime nordcoreano e l’isolamento autoimposto che ostacolano il dialogo, sia fisicamente in termini di chiusura delle frontiere in risposta al COVID-19, sia in senso figurato come si vede dalla sua decisione di demolire il ufficio inter-coreano nella città di confine di Kaesong. Ma queste sono ragioni per più dialogo, non meno», afferma Lee.

Il ‘Washington Post‘, citando un anonimo alto funzionario USA , sostiene che la probabilità che la Corea del Nord rinunci alle armi nucleari è prossima allo zero. Posto ciò, è possibile che l’Amministrazione abbia accettato l’idea che la denuclearizzazione è fuori portata e cerchi di fare mini-accordi su questioni come la proliferazione e nuovi sistemi d’arma.

Attualmente, prosegue Lee, «esiste una complessa rete di leggi e ordini esecutivi statunitensi, nonché risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che vietano numerosi aspetti dell’impegno degli Stati Uniti con la Corea del Nord. Alcuni cercano anche di rendere le sanzioni uno strumento quasi permanente di governo, a meno di drastici cambiamenti nella situazione dei diritti umani della Corea del Nord, nell’arsenale nucleare e in altri obiettivi che le sanzioni economiche devono ancora indurre. L’effetto netto: le relazioni degli Stati Uniti con la Corea del Nord rimangono congelate nel tempo, non hanno mai permesso di evolversi a meno che Pyongyang non compia alcuni passi importanti che è altamente improbabile che intraprenda all’inizio di qualsiasi negoziato».

Le sanzioni, come fa notare Doug Bandow, senior fellow presso il Cato Institute, ed ex assistente speciale del Presidente Ronald Reagan, nel passato non sono andate molto lontane, «e una maggiore ‘massima pressione’ potrebbe mettere in ginocchio la Corea del Nord, ma la sua resistenza agli agenti atmosferici dell’isolamento COVID-19 ha dimostrato il contrario. Inoltre, gli sforzi dell’amministrazione Trump per costringere i governi dell’Iran, della Siria e del Venezuela ad arrendersi facendo morire di fame il loro popolo in modo simile sono falliti. Questa politica ignora anche la brutalità morale di prendere di mira le vittime per raggiungere i fini politici preferiti -e la probabile volontà di Pechino di fornire cibo e petrolio in quantità sufficienti per mantenere la Corea del Nord indipendente».

«Un altro argomento è la minaccia di guerra e l’applicazione di pressioni militari -oltre alle sanzioni abbinate a promesse di cose buone dagli Stati Uniti dopo la denuclearizzazione- potrebbe persuadere Kim a fare chiarezza. Ma solo se dimentica la lunga serie di bugie egoistiche di Washington e le promesse non mantenute ad altri regimi vulnerabili, dalla resa della Libia dei programmi missilistici e nucleari seguita dal rovesciamento e dalla morte del suo leader al ritiro di Washington dal Piano d’azione globale congiunto con l’Iran», ironizza Bandow.

Biden, afferma Lee, dovrebbe essere chiaro circa «la sua visione e presentare una strategia realistica per realizzarla». Questa è l’urgenza al momento.

Alcuni gruppi di difesa e think tank americani, tra cui il Quincy Institute per il quale opera Lee, hanno chiesto un approccio più proattivo verso i doppi obiettivi della riconciliazione politica USA-Corea del Nord e la denuclearizzazione della penisola coreana. Il parlamentare Brad Sherman ha presentato una proposta di legge per un accordo di pace permanente, uffici di collegamento tra Washington e Pyongyang e una revisione delle attuali restrizioni che vietano alla maggior parte degli americani di viaggiare in Corea del Nord. «Ci sono altre proposte che cercano di colmare il divario tra le aspirazioni degli Stati Uniti e la realtà quando si tratta di frenare le azioni destabilizzanti della Corea del Nord. Se c’è una strada più sensata da seguire, il presidente Biden dovrebbe esplicitarla», ma subito, conclude Lee. Stesso invito da parte di Bandow: «L’amministrazione Biden è molto impegnata, ma la Corea del Nord è una questione che non aspetta. Biden dovrebbe avere una proposta di strategia pronta da discutere con Moon. Non c’è tempo da perdere».