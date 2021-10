Nell’aprile 2020, ho scritto degli sforzi della Corea del Nord per proteggersi dal COVID-19. Il regime aveva davvero paura della diffusione della malattia perché sapeva che il sistema sanitario del paese non avrebbe resistito se il virus avesse preso piede.

Inizialmente si era accettato che, per la maggior parte, la Corea del Nord non avesse assistito a un’epidemia così grave come quelle osservate ovunque. È difficile dire se sia ancora così. C’è una grave mancanza di dati sul paese e l’autenticità delle affermazioni della Corea del Nord di aver avuto zero casi è stata a lungo messa in discussione in Occidente.

Ma anche se vero, gli effetti della pandemia si fanno sentire in altri modi. La Corea del Nord ha chiuso i suoi confini all’inizio di gennaio 2020 per ripararsi dal virus. Il costo di questo è stato enorme. Il Paese è soggetto a sanzioni internazionali, che limitano il commercio. In passato, ha mitigato i loro effetti attraverso il commercio informale e il contrabbando sponsorizzato dallo stato attraverso il confine con la Cina. Ma con il confine chiuso, questo non è stato possibile.

Di conseguenza, la Corea del Nord ha sperimentato una drastica carenza di cibo. La riduzione del commercio legittimo e illegittimo con la Cina ha anche ridotto l’attività economica, impedendo la vendita oltre confine di merci nordcoreane e l’importazione di forniture industriali, beni di consumo e cibo dalla Cina. Con la scarsità di cibo e i redditi in calo, gli esperti delle Nazioni Unite hanno avvertito che il rischio di morire di fame incombe per i cittadini più vulnerabili del paese.

Kim mostra vulnerabilità

È interessante che il capo di stato della Corea del Nord, Kim Jong-un, non abbia tentato di nascondere questi problemi al suo popolo. Un’immagine pubblica positiva del suo regime è essenziale per la sua sopravvivenza – ma, durante l’estate, la televisione di stato ha inaspettatamente permesso a un cittadino nordcoreano di commentare che Kim sembrava “emaciato”. Ha davvero perso peso.

Ciò suggerisce che per Kim, l’impatto combinato di COVID-19 e sanzioni è una questione seria. La terribile situazione in cui si trova il paese – e l’accresciuta minaccia di perdere il potere di conseguenza – sta spingendo Kim a cambiare comportamento. Essendo visto perdere peso, sta rivendicando solidarietà con la gente mostrando che anche lui è affetto da carenze, scaricando la colpa sul sistema internazionale che ha sanzionato il Paese.

Allo stesso modo, Kim ha lavorato per mettere il suo regime in una luce positiva convincendo il popolo nordcoreano che è protetto dal virus dal suo governo.

Ad esempio, la Corea del Nord si è ritirata dalle Olimpiadi posticipate di Tokyo durante l’estate, per paura che il ritorno degli atleti portasse a casa il virus. Questa era la prima volta che la Corea del Nord non partecipava alle Olimpiadi estive dal boicottaggio dei giochi di Seoul del 1988. È stato l’unico grande paese a non inviare atleti a causa della pandemia.

Questo allontanamento da eventi importanti è continuato per tutto il 2021. A settembre, la Corea del Nord ha celebrato il 73° anniversario della fondazione del Paese con una celebrazione notevolmente smorzata rispetto al normale. I soldati al passo dell’oca hanno sostituito il loro tradizionale abbigliamento militare con tute ignifughe e non c’erano lunghe esibizioni di missili balistici. La paura e l’incertezza che circondano la pandemia e la sua minaccia al potere hanno imposto alla politica interna di enfatizzare la promozione dell’unità nazionale piuttosto che mostrare abilità militare.

Nessuna fretta per i vaccini

Tuttavia, accanto a questa paura e incertezza, ci sono stati anche segnali che la Corea del Nord sia fiduciosa nella sua capacità di tenere a bada il virus. Alla fine dell’estate, il ministero pubblico ha respinto 3 milioni di dosi del vaccino cinese Sinovac assegnate alla Corea del Nord attraverso il programma di condivisione del vaccino Covax. La Corea del Nord invece li ha offerti ai paesi con scarse forniture di vaccini e casi in aumento.

Sebbene un portavoce delle Nazioni Unite abbia recentemente confermato che Pyongyang continuerà a comunicare con Covax per ricevere i vaccini nei prossimi mesi, è importante notare che questa non è stata una decisione isolata. A luglio, anche la Corea del Nord ha rifiutato una spedizione del vaccino AstraZeneca.

Secondo l’Institute for National Security Strategy, un gruppo di esperti affiliato all’agenzia di intelligence della Corea del Sud, ciò era dovuto alle preoccupazioni per il rischio di coaguli di sangue associato al vaccino, mentre alcuni esperti hanno suggerito che il vaccino Sinovac è stato somministrato a causa di preoccupazioni sulla sua efficacia. Se è così, sembrerebbe che Pyongyang sia abbastanza sicura di come sta gestendo la pandemia da resistere ai vaccini che preferisce.

Ma ciò non significa che la Corea del Nord sia a suo agio con la sua posizione attuale. Ha recentemente condotto test missilistici, mentre le immagini satellitari mostrano che il suo principale complesso nucleare a Yongbyon è stato ampliato. Tali azioni sono state storicamente utilizzate per attirare l’attenzione sul paese quando vuole parlare.

Kim ha dimostrato in passato la sua acuta consapevolezza e comprensione della politica globale. La recente decisione degli Stati Uniti di lasciare l’Afghanistan e il silenzio di tutti i paesi della regione esclusa la Cina sull’accordo di Aukus hanno segnalato come stanno cambiando gli equilibri di potere in Asia. Kim è ben preparato nell’usare la geopolitica della regione per premere per i vantaggi della Corea del Nord.

Data la paura del paese per il coronavirus e l’attuale mancanza di vaccini, se i test missilistici e l’espansione nucleare della Corea del Nord dovessero portare a negoziati, ciò che sostiene potrebbe essere il mezzo per tirarsi fuori dalle attuali difficoltà legate al COVID. La Corea del Nord ha recentemente accettato forniture mediche dall’Organizzazione mondiale della sanità. Ma questo non indica necessariamente che vuole o ha bisogno di ulteriore aiuto.

Allo stesso modo, potrebbe essere che il Paese sia a suo agio nell’aspettare più vaccini da Covax, e che tutto questo atteggiamento – dalla donazione di vaccini ai test missilistici – sia invece un modo per spingere il grande obiettivo in corso del regime: la revoca delle sanzioni.