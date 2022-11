Corea del Nord: l’ora della accettazione nucleare

Nel corso dei primi due anni di mandato, il Presidente USA Joe Biden, è stato decisamente molto occupato, dalla crisi pandemica alla Cina e in ultimo la Russia e la sua aggressione all’Ucraina, tanto occupato che la Corea del Nord è finita in un angolo estremo della scrivania del Presidente. Il leader Kim Jong Un non ha gradito. Nell’ultimo anno, mentre osservava quanto stava accadendo a Mosca e a Kiev, ha cercato di farsi notare.

Nel corso del 2022 ha condotto un numero record di lanci di missili, più di 20, e, secondo alcune fonti, sarebbe pronto per un settimo test nucleare sotterraneo (i precedenti sei erano stati condotti tra il 2006 e il 2017). ‘Bulletin of the Atomic Scientists‘ ha stimato che la Corea del Nord potrebbe aver prodotto materiale fissile sufficiente per costruire tra le 45 e le 55 armi nucleari. Inoltre, i recenti test missilistici suggeriscono che ha una serie di metodi per consegnare quelle armi. Cosa ancora più importante: Kim ha annunciato formalmente che la Corea del Nord non rinuncerà mai al suo arsenale di armi nucleari, e, durante la settima sessione della 14° Assemblea Suprema del Popolo (il parlamento del Paese), tenutasi a settembre, «la Corea del Nord ha approvato una nuova legge che definisce ulteriormente il suo status di potenza nucleare», come spiega Ellen Kim, vicedirettore e senior fellow presso la Korea Chair del Center for Strategic and International Studies (CSIS), Pyongyang dichiara di essere uno Stato dotato di armi nucleari. E, «secondo la nuova legge, la Corea del Nord ha annunciato cinque condizioni alle quali il Paese lancerebbe un attacco nucleare preventivo». Altresì la legge afferma che «non condividerà le sue armi nucleari o la sua tecnologia con altri Paesi».

Una legislazione che rispecchia in pieno le affermazioni di Kim Jong-un, secondo il quale il nucleare per la Corea del Nord è «irreversibile» e non negoziabile. «Finché esisteranno armi nucleari sulla Terra e rimarranno l’imperialismo e le manovre anti-coreane degli Stati Uniti e dei suoi seguaci, la nostra strada per rafforzare la nostra forza nucleare non finirà mai», ha detto il leader nordcoreano, in un intervento durante i lavori dell’Assemblea, affermando «abbiamo acquisito legalmente la deterrenza di guerra come mezzo di difesa nazionale». Kim Jong-un ha chiarito che il Paese resisterà a tutte le pressioni delle sanzioni volte a farlo rinunciare alle sue armi nucleari.

Gli esperti sottolineano l’aggravamento della posizione di Pyongyang che si esplicita nel cambiamento della dottrina nucleare del Paese.La nuova legge modifica radicalmente la precedente postura nucleare nordcoreana, sancita nella legge del 2013. La legge sancisce il diritto del Paese di utilizzare un attacco nucleare preventivo per proteggersi. In quella legge del 2013, spiega Ellen Kim, «si affermava che (1) il Paese avrebbe utilizzato armi nucleari per scoraggiare un’invasione o un attacco da parte di uno Stato nucleare e per effettuare attacchi di ritorsione, e (2) la Corea del Nord non avrebbe minacciato o utilizzato armi nucleari contro Stati non nucleari se non si uniscono allo Stato nucleare per invadere o attaccare il Paese».

La legge di settembre sancisce la nuova dottrina del ‘primo utilizzo‘ per le sue armi nucleari. Le condizioni che determinano l’utilizzo da parte della Corea del Nord di armi nucleari, sarebbero «(1) quando con un attacco nucleare o con altra arma di distruzione di massa è stato effettuato o è imminente, (2) quando è stato effettuato o è imminente un attacco nucleare o non nucleare alla leadership e al corpo di comando della forza nucleare nazionale, (3) quando è stato effettuato o è imminente un attacco militare letale contro importanti obiettivi strategici dello Stato, (4) quando è operativamente inevitabile impedire l’espansione di una guerra e prendere l’iniziativa in tempi di contingenza, e ( 5) quando una situazione che provoca una crisi catastrofica per l’esistenza dello Stato e la sicurezza delle persone», spiega Ellen Kim.

L’Amministrazione Biden ha dichiarato la disponibilità a dialogare con Pyongyang, mentre gli USA rivedevano la loro politica sulla Corea del Nord, ma solo per ribadire che l’obiettivo rimane la«completa denuclearizzazione» della penisola coreana. Il Presidente Joe Biden, quando raramente è intervenuto sul Paese, ha promesso diplomazia e «severa deterrenza», senza pronunciarsi sulla disponibilità a incontrare Kim Jong-un, il quale ha risposto dicendo che il suo Paese deve prepararsi sia «al dialogo che al confronto».

Evidente che questa politica di denuclearizzazione completa, verificabile e irreversibile di Washington, e però anche di che Seoul, è in netto contrasto con la nuova dottrina di Pyongyang. «Attraverso la nuova legislazione,la Corea del Nord ha gettato le basi legali affinché non ci siano futuri colloqui sulla denuclearizzazione del Paese», afferma Ellen Kim. E infatti la «Corea del Nord ha respinto le aperture di Corea del Sud e degli Stati Uniti, inclusa l’audace iniziativa del Presidente Yoon Suk Yeol di rivitalizzare la sua economia in cambio della denuclearizzazione».

Insomma, tutte le dichiarazioni di Kim, e tutte le azioni condotte dalla Corea del Nord quest’anno, sono una dichiarazione esplicita contro la denuclearizzazione.

Non è da oggi che certi pensieri affollano le menti dei migliori analisti e dei politici americani –analisi, studi sono proliferati già nella prima decade del 2000- ma nelle ultime settimane il cruccio sarebbe diventato oggetto di discussioni nei dintorni della Casa Bianca come a Seoul. «È ora di accettare che la Corea del Nord sia una potenza nucleare?». Più chiaro non si può. Esplicito e per certi versi sconvolgente. «Dobbiamo semplicemente trattare la Corea del Nord così com’è, piuttosto che come vorremmo che fosse», si afferma negli ambienti della sicurezza.

Gli Stati Uniti hanno trascorso decenni a crogiolarsi nella politica della denuclearizzazione della penisola coreana, a tentare di convincere -piuttosto che costringere- a suon di sanzioni, i leader di Pyongyang a rinunciare all’arma nucleare, promettendo in cambio riduzione delle sanzioni e annessi, cioè economia, sollevazione della popolazione dall’indigenza. Ora, se all’interrogativo di cui sopra Washington rispondesse positivamente, tutto d’un colpo lo scenario sarebbe stravolto.

Due scuole di pensiero stanno dibattendo sull’interrogativo, a prima vista, entrambe con ottime motivazione da addurre.

Jonathan D. Pollack, senior fellow del John L. Thornton China Center e del Center for East Asia Policy presso Brookings Institution, per molti anni studioso e docente di studi asiatici e del Pacifico presso il Naval War College, ha analizzato la postura nucleare della Corea del Nord fin dalla nascita dello Stato, identificando nell’interesse per la scienza e la tecnologia nucleari -che precede persino l’istituzione della Corea del Nord, nel 1948- le basi del suo attuale ‘pensiero nucleare’.

«Il regime di Kim Il Sung ha appreso dai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki che due armi atomiche possono costringere un impero, che un tempo si estendeva in tutta l’Asia orientale, a capitolare», afferma Pollack.

«Pyongyang si è impegnata attivamente in programmi di ricerca nucleare negli anni ’50, quando temeva che la Corea del Nord potesse restare indietro rispetto alla Corea del Sud. Il Nord ha accettato programmi di sviluppo pacifico con l’Unione Sovietica al fine di stabilire infrastrutture nucleari. I sovietici contribuirono a costruire e stabilire un reattore a Yongbyong, che in seguito sarebbe stato al centro delle preoccupazioni americane sugli sviluppi nucleari nella penisola. Il ritiro dei missili sovietici da Cuba alla conclusione della crisi dei missili cubani del 1962 portò il regime nordcoreano a temere che Pyongyang potesse essere abbandonata dai suoi superpotenti protettori». Così, le «armi nucleari sono state sempre più viste come un modo per garantire la sicurezza nordcoreana».

Sarà poi solo negli anni ’70 che «il regime avvia seriamente un programma nucleare».

Durante questo periodo, spiega Jonathan D. Pollack, «Kim era motivato dall’invidia per lo sviluppo economico della Corea del Sud, dalla continua necessità di garantire l’indipendenza di Pyongyang da Pechino e Mosca e dal desiderio di lasciare un’eredità per il suo successore e figlio, Kim Jong Il. Ironia della sorte, Pyongyang ha visto l’emergente regime globale di non proliferazione nucleare negli anni ’70 come un modo per migliorare la sua capacità di acquisire un deterrente nucleare. La Corea del Nord è entrata a far parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA) nel 1974 e tra il 1975 e il 1979 ha avuto uno scienziato nucleare di stanza presso la sede centrale dell’AIEA, a Ginevra. Il ruolo chiave dello scienziato era quello di sottrarre informazioni all’agenzia per imparare a progettare un reattore nucleare. Nel 1980, la Corea del Nord è stata in grado di costruire un reattore in grado di produrre plutonio per armi».

Quando gli Stati Uniti hanno iniziato a prendere sul serio il programma nucleare nordcoreano, «la ricerca di un deterrente nucleare era già ‘radicata nell’identità‘ del sistema nordcoreano».

Da questo percorso, Pollack arriva alla conclusione che mentre fino agli anni ’90 non c’è stato un vero impegno profondo degli Stati Uniti con la Corea sulle armi nucleari, «c’è poco da suggerire che la resistenza agli Stati Uniti sia la lente principale attraverso la quale Pyongyang ha visto la sua ricerca di un deterrente nucleare». Secondo lo studioso, ridurre l’attivismo nucleare della Corea del Nord al confronto con gli Stati Uniti non permette di avere chiarezza sulla profondità e relativa saldezza della politica che Kim sta conducendo.

E’ questo radicamento del nucleare nel DNA del Paese che fa dire ad alcuni che a questo punto sarebbe molto più saggio prenderne atto e da lì provare a costruire un percorso che permetta a tutti di convivere con una Corea del Nord Stato nucleare.

Le armi esistono, la volontà ‘irreversibile’ di mantenerle è stata ribadita, e tali armi non si possono a questo punto rimuovere (cioè la denuclearizzazione è impossibile) se non scatenando una guerra nucleare. Evidente che, a questo punto, l’accettazione è fuori discussione, è scontata -che piaccia o no. Ma accettare l’evidenza non chiude il discorso.

Il dibattito, spiegano Toby Dalton, co-direttore e senior fellow del Nuclear Policy Program presso il Carnegie Endowment, esperto di non proliferazione ed energia nucleare, e Ankit Panda, Senior Fellow nel Nuclear Policy Program presso il Carnegie Endowment for International Peace, «è incentrato sull’opportunità di ridurre le possibilità di una guerra nucleare e di un’escalation nel breve termine con il rischio che gli Stati Uniti vengano percepiti dagli alleati come deboli, alimentando timori di abbandono che aumentano i rischi di proliferazione nel nord-est asiatico e causando potenziali danni a lungo termine al regime globale di non proliferazione».

Rischio, questo, che si sta già correndo, e già molti ne sono stati vittime.

Se i Paesi vicini, sempre più preoccupati della Corea del Nord concludono «che l’approccio di Washington non sta andando da nessuna parte, questo potrebbe di per sé portare alla corsa agli armamenti che gli Stati Uniti sono così ansiosi di evitare».

Tutti riconoscono il possesso nucleare della Corea del Nord, ma la risposta alla domanda al centro delle preoccupazioni degli esperti non è unanime.

Da una parte ci sono coloro che «rifiutano comunque qualsiasi aggiustamento politico. L’ex inviato degli Stati Uniti in Corea del Nord, Joseph DeTrani, ad esempio, sostiene che “la politica nei confronti della Corea del Nord non dovrebbe cambiare, e in effetti, sarebbe un errore accettare la Corea del Nord come uno Stato dotato di armi nucleari”. Un altro ex diplomatico statunitense, Evans Revere, sostiene allo stesso modo che “rinunciare a quell’obiettivo” della denuclearizzazione, “giocherebbe a favore di una Corea del Nord che cerca ‘l’accettazione‘ del suo status nucleare”. Farlo significherebbe rinunciare una volta per tutte alle speranze che il programma di Pyongyang sia in qualche modo incompleto o che possa ancora essere persuaso a rinunciarvi volontariamente». Una ‘rinuncia’ chiarificatrice, che spazza via il fumo dall’arrosto.

Revere consiglia ai responsabili politici di «concentrarsi sui modi per rendere davvero insopportabile il costo per la Corea del Nord della sua continua ricerca di armi nucleari».

Dalton e Panda riferiscono la posizione di un «alto funzionario dell’Amministrazione Biden», sul quale mantengono l’anonimato. La Corea del Nord, ha dichiarato il funzionario, «non dovrebbe e non deve essere una Nazione nucleare», poiché «penso che le conseguenze di un cambiamento di politica sarebbero profondamente negative».

In primo luogo, accettare la Corea del Nord come Stato nucleare, affermano i due studiosi, «aumenta la probabilità che i sudcoreani decidano di aver bisogno delle proprie armi nucleari per proteggersi. Sebbene la Corea del Sud rientri nell’ombrello nucleare degli Stati Uniti, i sudcoreani sono ansiosi che, poiché la Corea del Nord è in grado di prendere di mira tutti gli Stati Uniti con armi nucleari, Washington non sarebbe disposta a ‘scambiare San Francisco con Seoul’. Allo stesso modo, il Giappone potrebbe decidere di seguire l’esempio». E tra gli altri ‘vicini’ di Kim, anche Taiwan potrebbe volere eguagliare lo status di Pyongyang. A quel punto, è evidente, la situazione sfuggirebbe agli sforzi di non-proliferazione nucleare.

Con l’invasione dell’Ucraina sostenuta dal nucleare da parte della Russia, che evidenzia i potenziali benefici coercitivi delle armi nucleari, «questo sarebbe un momento terribile per incoraggiare gli aspiranti proliferatori a credere di poter farla franca acquistandole». La Corea del Nord come anche l’Iran, o altri Stati ancora, sarebbero portati a credere che malgrado anni di sanzioni economiche e sforzi di controproliferazione, «alla fine gli Stati Uniti e altri cederanno».

L’altra scuola di pensiero, è quella che sostiene come l’evidenza non si possa negare, e che gli Stati Uniti debbano accettare lo status nucleare della Corea del Nord per evitare una catastrofe nucleare nella penisola coreana. «Jeffrey Lewis, ad esempio, sostiene che l’accettazione è necessaria perché eliminerebbe “un grosso ostacolo che impedisce alla Corea del Nord e agli Stati Uniti di incontrarsi per risolvere le loro divergenze”. Sebbene gli Stati Uniti si siano offerti di parlare con la Corea del Nord ‘senza precondizioni’, i funzionari statunitensi hanno chiarito che Washington è disposta a parlare solo di denuclearizzazione. Per i nordcoreani, la denuclearizzazione equivale a un obiettivo revisionista e convincente che cerca di cambiare quello che Pyongyang considera uno status quo consolidato».

«La qualità più importante di qualsiasi mossa verso l’accettazione di una Corea del Nord dotata di armi nucleari sarebbe il riconoscimento aperto del rapporto di deterrenza nucleare che esiste tra Pyongyang e Washington e successivamente perseguire negoziati per la riduzione del rischio che iniziano dalla premessa che entrambe le parti hanno un interesse condiviso nell’evitare guerra nucleare. Continuare a insistere sulla denuclearizzazione significa che non ci sarà alcuna diplomazia che possa consentire una rampa di uscita dalla spirale della crisi della sicurezza in atto e che possa promuovere la stabilità nel rapporto di deterrenza che di fatto già esiste».

«Il problema della Corea del Nord è stato a lungo considerato una terra di ‘opzioni scadenti‘ e i sostenitori di un nuovo approccio sostengono che varrebbe la pena ottimizzare l’approccio della politica statunitense per ridurre il rischio di una guerra nucleare, qualunque siano i plausibili svantaggi per la proliferazione nella regione. Ciò probabilmente corrisponde alle preferenze implicite della maggior parte dei responsabili politici a Washington, Seoul e Tokyo, i quali valuterebbero che una guerra nucleare nel nord-est asiatico sarebbe peggiore per i loro interessi nazionali e combinati rispetto alle possibili conseguenze future per il regime globale di non proliferazione e il potenziale che alcuni altri Stati decidono di cercare armi nucleari».



Affermano Toby Dalton e Ankit Panda: «gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno già accettato le armi nucleari della Corea del Nord in modi importanti. Entrambi gli Stati mettono in atto le loro capacità militari per scoraggiare l’uso nucleare nordcoreano, attraverso la difesa missilistica, piani per attacchi preventivi di controforza e minacce di punizioni massicce. Significativamente, larevisione della posizione nucleare degli Stati Uniti del 2022, come la versione del 2018, “riconosce la minaccia rappresentata dalle capacità nucleari, chimiche, missilistiche e convenzionali [della Corea del Nord]”. Ma traccia la linea sulla questione dell’uso, piuttosto che del possesso: “Qualsiasi attacco nucleare della Corea del Nord contro gli Stati Uniti o i suoi alleati e partner è inaccettabile e comporterà la fine di quel regime”. Nel frattempo, parti della comunità militare e di intelligence degli Stati Uniti stanno deliberando in modi senza precedenti sulle conseguenze deterrenti delle armi nucleari della Corea del Nord, nonostante la continua attenzione politica alla denuclearizzazione».

Seoul e Washington vogliono evitare la guerra nucleare dentro e intorno alla penisola coreana, «ma la loro insistenza sulla denuclearizzazione preclude il perseguimento di misure che potrebbero contribuire a ridurre i rischi dell’uso nucleare. A differenza della denuclearizzazione, che nel breve termine crea un divario incolmabile con la Corea del Nord, Pyongyang condivide l’interesse ad evitare una guerra nucleare con Washington e Seoul. Questa è stata l’intuizione fondamentale che ha spinto gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica verso la riduzione dei rischi nucleari tra di loro negli anni ’60, ed è tempo di riconoscere che queste condizioni si sono manifestate oggi nella penisola coreana».

Alcuni analisti «vedono le politiche di riduzione del rischio e di denuclearizzazione come mutualmente esclusive», affermano gli studiosi del Carnegie. Non è così, infatti, «molti obiettivi politici che sono stati tradizionalmente visti sotto l’egida di un approccio di denuclearizzazione -come l’arresto della produzione di materiale fissile utilizzabile per le armi nel complesso di Yongbyon o il congelamento dei lanci di missili- sono anche misure pratiche di riduzione del rischio. Rallentare l’accumulo di materiale fissile utilizzabile per le armi nella Corea del Nord e il ritmo della modernizzazione qualitativa dei missili, migliorerebbe significativamente la sicurezza degli Stati Uniti e degli alleati a breve termine, mitigando anche i rischi di incidenti o altri catalizzatori di crisi. Poiché gli alleati perseguivano tali obiettivi, nulla impedirebbe loro di sostenere che la denuclearizzazione rimane l’obiettivo ambizioso a lungo termine».

Una Corea del Nord dotata di armi nucleari«non sarà mai riconosciuta ufficialmente né gli sarà concesso lo status di ‘Stato con armi nucleari‘ ai sensi del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), l’unico punto di riferimento legale internazionale significativo per il possesso ‘legittimo’ di armi nucleari. A differenza dell’India, una Corea del Nord dotata di armi nucleari non avrà mai accesso alle tecnologie nucleari civili sul mercato mondiale. La Corea del Nord rimarrà il primo Paese ad aver firmato, ratificato e poi ritirato dal TNP. Come ha dimostrato la Conferenza di revisione del TNP recentemente conclusa, dove un tempo la Corea del Nord avrebbe potuto rappresentare la sfida più seria al regime globale di non proliferazione, il suo possesso di armi nucleari oggi è solo uno dei numerosi stress su quel regime».

«Consentire a queste realtà di inibire il perseguimento di politiche che potrebbero ridurre in modo significativo i rischi e le conseguenze di una guerra nucleare nel nord-est asiatico sarebbe miope. La probabilità dell’uso del nucleare nordcoreano sta crescendo in modo spiacevole data la probabile traiettoria delle crisi future nella penisola coreana. Ridurre il rischio di tale uso non sarebbe un omaggio altruistico a Pyongyang in riconoscimento del successo della sua ormai trentennale ricerca di armi nucleari, ma sarebbe invece il modo più importante in cui gli Stati Uniti e i suoi alleati del nord-est possono migliorare la propria sicurezza».

Non viene esclusa la possibilità di una soluzione sul ‘modello Israele‘, ovvero con tacita accettazione. Tra coloro che avanzano questa soluzione, c’è Jeffrey Lewis, docente presso il James Martin Center for Nonproliferation Studies del Middlebury Institute of International Studies di Monterey. «Penso che il passo cruciale che (il Presidente degli Stati Uniti Joe) Biden debba compiere sia chiarire sia a se stesso che al governo degli Stati Uniti che non riusciremo a far disarmare la Corea del Nord e che fondamentalmente accetti la Corea del Nord come Paese nucleare. Non devi necessariamente riconoscerlo legalmente», ha detto Lewis a ‘CNN‘. «Sia Israele che l’India offrono esempi di ciò a cui gli Stati Uniti potrebbero aspirare nei rapporti con la Corea del Nord».

Israele, che si ritiene abbia avviato il suo programma nucleare negli anni ’60, ha sempre rivendicato l’ambiguità nucleare rifiutandosi di aderire al Trattato di non proliferazione nucleare, mentre l’India ha abbracciato l’ambiguità nucleare per decenni prima di abbandonare quella politica con il suo test nucleare del 1998. «In entrambi i casi, gli Stati Uniti sapevano che quei Paesi avevano la bomba, ma l’accordo era, se non ne parli, se non ne fai un problema, se non causi problemi politici, non risponderemo. Penso che sia lo stesso punto in cui vogliamo arrivare con la Corea del Nord», ha detto Lewis.

«Grandi cambiamenti politici negli Stati Uniti richiedono il sostegno del Presidente, e non vedo davvero alcuna prova che Joe Biden consideri la questione nordcoreana meritevole di un enorme capitale politico», ha detto Panda. Il quale ha aggiunto «ciò che molti esperti credono e ciò che anche alcuni legislatori statunitensi e sudcoreani ammettono a porte chiuse: “Vivremo con una Corea del Nord dotata di armi nucleari probabilmente per almeno alcuni decenni a venire”».