L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il COVID-19 una pandemia nel marzo 2020. Ma è solo negli ultimi giorni, a maggio 2022, che la Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) ha segnalato i suoi primi casi confermati di virus.

Anche se può sembrare in qualche modo sbalorditivo che un paese sia riuscito ad arrivare così lontano nella pandemia senza un focolaio, secondo quanto riferito, la Corea del Nord ha i suoi confini sigillati da gennaio 2020, senza alcun movimento dentro o fuori dal Paese. Quindi è plausibile che non abbiano avuto il COVID fino ad ora.

Ma ora il paese, che ha una popolazione di circa 26 milioni di persone, sembra dover affrontare un focolaio molto ampio e in rapida diffusione della variante omicron. Al 17 maggio erano stati segnalati 1,4 milioni di casi di ‘febbre’, con 56 decessi dalla fine di aprile. Il paese sta trattando la febbre come indicativa dell’infezione da COVID a causa della carenza segnalata di forniture per i test.

Naturalmente, non sappiamo quanti di questi casi di febbre siano sicuramente COVID, il che in teoria potrebbe portare a una sovrastima del numero di casi. Allo stesso tempo, è probabile che una parte dei casi sia asintomatica e la mancanza di segnalazioni unita a una sorveglianza limitata significa che esiste una probabilità di sotto-segnalazione. In ogni caso, è improbabile che questi numeri siano accurati.

Sono stati effettuati alcuni test, con un numero imprecisato di casi di omicron confermato. Ma alla fine, ci sono enormi lacune nelle nostre conoscenze su questo focolaio. Ciò include il caso zero, il caso che è stato la fonte di questo focolaio.

La Corea del Nord non è attrezzata per un’epidemia di COVID

La pandemia di COVID ha evidenziato la necessità di presentazioni nazionali e globali di dati in tempo reale di alta qualità, insieme a un’infrastruttura di test rigorosa e su vasta scala, per sostenere la sorveglianza e il processo decisionale sanitario. La Corea del Nord non sembra avere nulla di tutto ciò in atto.

È importante sottolineare che non esiste nemmeno un programma di vaccinazione COVID noto in Corea del Nord, nonostante le precedenti offerte di forniture dalla Cina e COVAX, un’iniziativa globale che mira a fornire un accesso equo ai vaccini COVID. Il governo ha precedentemente rifiutato tre milioni di dosi di Sinovac dalla Cina, insieme alle spedizioni del vaccino AstraZeneca, quest’ultimo a causa delle preoccupazioni sugli effetti collaterali. Ora, la Corea del Sud si è offerta di donare dosi di vaccino, ma la Corea del Nord deve ancora accettare.

In una certa misura, la Corea del Nord si trova nella stessa posizione in cui si trovava il resto del mondo dall’inizio alla metà del 2020. Il governo ha ordinato un lockdown nazionale. Ciò avrà conseguenze socioeconomiche per i residenti ma, nel complesso, è probabilmente una mossa sensata, dato che la popolazione avrà poca immunità contro il virus, sia attraverso una precedente infezione che attraverso la via più sicura della vaccinazione.

Kim Jong-un ha anche ordinato all’esercito di distribuire medicinali e forniture, mentre critica i funzionari e il settore della sanità pubblica per quella che ha ritenuto una risposta inadeguata alla pandemia.

Si dice che il sistema sanitario in Corea del Nord sia fragile, soprattutto lontano dalla capitale Pyongyang. Un focolaio potrebbe facilmente sopraffare le strutture sanitarie in alcune aree. Ciò avrebbe un effetto a catena su altri settori dell’assistenza sanitaria, limitando ulteriormente l’accesso alle cure per le malattie non trasmissibili, ad esempio. Un blocco almeno farà guadagnare al Paese un po’ di tempo per attuare altre misure di salute pubblica, come le campagne di vaccinazione.

Si pensa che la Corea del Nord abbia una prevalenza inferiore di alcune delle condizioni che sappiamo aumentare il rischio di COVID grave, come l’obesità, rispetto a molti altri paesi dell’Asia e del Pacifico. Tuttavia, più di dieci milioni di persone in Corea del Nord sono considerate insicure dal punto di vista alimentare (dove non è garantito l’accesso a cibo sufficiente, sicuro e nutriente). E sappiamo che la malnutrizione aumenta il rischio di malattie gravi con COVID.

Un altro fattore che aumenta il rischio è l’età avanzata. Si stima che circa il 10% della popolazione in Corea del Nord abbia 65 anni o più e circa un altro 19% tra i 50 ei 64 anni. Quindi ci sono un gran numero di persone che potrebbero essere vulnerabili a malattie gravi se contraggono il COVID.

Come andranno le cose?

Nuove varianti preoccupanti potrebbero emergere da questo focolaio, anche se, data la mancanza di contatti con il resto del mondo, potrebbero non essere facilmente esportabili.

Ci sono state diverse catastrofi umanitarie legate a focolai di COVID incontrollati, forse in particolare in India, dove è probabile che centinaia di migliaia, se non milioni, siano morti in pochi mesi. Con epidemie incontrollate su così vasta scala, il vero bilancio delle vittime può essere solo stimato.

La situazione in Corea del Nord minaccia un’analoga catastrofe umanitaria. Sappiamo che i numeri di infezione possono diventare molto grandi molto rapidamente, in particolare con l’omicron che è ancora più contagioso delle varianti precedenti.

È probabile che i set di dati di routine, come i registri dei decessi e i certificati che indicano la causa del decesso, siano limitati e di bassa qualità. Le segnalazioni pubbliche possono essere inesistenti e, se vengono rivelati dati di sorveglianza, l’accuratezza dei risultati dovrebbe essere presa in considerazione con molta attenzione.

È probabile che questo focolaio di COVID crei un elevato carico di malattie in Corea del Nord, esercitando enormi pressioni sul sistema sanitario. La popolazione soffrirà indubbiamente molto, indipendentemente dal fatto che la segnalazione pubblica dei risultati sanitari mostri o meno le ricadute complete.

C’è un urgente bisogno di una vaccinazione diffusa contro il COVID, in particolare delle persone anziane e vulnerabili. Ora sarebbe un ottimo momento per la Corea del Nord per superare i suoi consueti sospetti nei confronti del mondo esterno e accettare le offerte di aiuto internazionali.