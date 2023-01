Corea del Nord: i test missilistici aumenteranno nel 2023

Per tutto il 2022, la penisola coreana ha assistito a un persistente aumento delle tensioni a causa della baldoria senza precedenti di test missilistici di Pyongyang e delle esercitazioni militari congiunte di rappresaglia su larga scala della Corea del Sud con gli Stati Uniti. Finora il 2023 è stato più o meno lo stesso. Entro sole tre ore dall’inizio del nuovo anno, la Corea del Nord ha testato lanciarazzi multipli di grandi dimensioni per inviare un messaggio chiaro e forte al mondo esterno sulle sue intenzioni di continuare ad espandere il suo programma di sviluppo nucleare e missilistico nei prossimi giorni. Nelle successive 24 ore, il leader nordcoreano Kim Jong Un, nella riunione strategica del suo partito per il 2023, lo ha ulteriormente confermato ordinando un aumento ‘esponenziale’ dell’arsenale nucleare della Corea del Nord, compresa la produzione di massa di armi nucleari tattiche e lo sviluppo di nuovi missili per contrattacchi nucleari.

“Ora sono desiderosi di isolare e soffocare (la Corea del Nord), senza precedenti nella storia umana. La situazione prevalente richiede sforzi raddoppiati per rafforzare in modo schiacciante i muscoli militari “, ha detto Kim in risposta a quella che ha definito l’ostilità degli Stati Uniti e della Corea del Sud. Affermando che Washington e Seul stavano cercando di soffocare e isolare la Corea del Nord, Kim ha esortato la leadership del suo partito centrale a concentrarsi sulla “produzione di massa di armi nucleari tattiche” e sviluppare “un altro sistema ICBM (missile balistico intercontinentale) la cui missione principale è il nucleare rapido”. contrattacco”. Questa posizione altamente bellicosa di Kim all’inizio del nuovo anno indica anche che non è scoraggiato da eventuali cambiamenti nell’equilibrio di potere globale e dal nuovo allineamento sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina.

Le due settimane precedenti hanno assistito ad alcuni avvenimenti insoliti su entrambi i lati della penisola coreana. Il 26 dicembre, l’esercito della Corea del Sud ha rilevato cinque droni nordcoreani, ritenuti destinati alla ricognizione, sconfinare nel suo spazio aereo: uno ha raggiunto il nord di Seoul, mentre gli altri quattro si sono librati dentro e intorno all’isola di Ganghwa al largo della costa occidentale. L’esercito sudcoreano ha risposto inviando elicotteri d’attacco, ma non è riuscito ad abbattere nessuno dei droni.

L’incidente ha creato un enorme clamore in Corea del Sud e il Presidente Yoon Suk-yeol ha successivamente minacciato di sospendere un patto militare del 2018 firmato tra le due Coree se il Nord dovesse violare nuovamente il confine intercoreano. Firmato nel 2018 dall’ex ministro della Difesa sudcoreano Song Young-moo e dal suo omologo nordcoreano No Kwang-chol, il patto militare stabilisce che le due parti devono desistere da qualsiasi attività provocatoria e ostile che possa aumentare le tensioni, tra cui sconfinamenti di confine, su larga scala esercitazioni militari e qualsiasi operazione di ricognizione e addestramento sul campo come sparare con l’artiglieria entro 5 chilometri dalla linea di armistizio, nota anche come linea di demarcazione militare.

Tuttavia, questo accordo è stato violato molte volte dalla Corea del Nord. Nel febbraio 2019, subito dopo il suo frivolo vertice con Donald Trump, Kim Jong Un ha ordinato ai suoi comandanti militari di condurre esercitazioni vicino alla linea e riprendere i test sulle armi. È interessante notare che, dopo l’intrusione dei droni nordcoreani nello spazio aereo sudcoreano, il Presidente Yoon Suk-yeol ha anche ordinato ai militari di inviare un drone in Corea del Nord lo stesso giorno. In entrambi i casi, nessuna delle due parti è stata in grado di distruggere i droni dell’altra. E secondo rapporti non confermati, a seguito del fallimento dell’esercito nordcoreano nel rilevare e intercettare tre droni sudcoreani, Kim ha rimosso Pak Jong Chon, il secondo funzionario militare più potente dopo Kim Jong Un.

Il 2022 è stato uno degli anni più difficili della storia recente per la penisola coreana: Pyongyang ha lanciato più missili che mai in un anno solare. In effetti, quasi un quarto di tutti i missili che la Corea del Nord ha mai testato ha colpito i cieli solo nel 2022. L’anno ha visto anche Kim Jong-un dichiarare pubblicamente che la Corea del Nord è diventata uno stato dotato di armi nucleari e che non ha intenzione di invertire la direzione sulla proliferazione nucleare, portando la temperatura nella penisola coreana ai livelli più alti dal 2017, quando allora gli Stati Uniti Il presidente Donald Trump stava minacciando la Corea del Nord con “fuoco e furia”.

Partendo dai missili a corto raggio progettati per colpire la Corea del Sud, seguiti da quelli a medio raggio che possono raggiungere il Giappone, e infine lanciando voli di prova dell’avanzato missile balistico intercontinentale – Hwasong 17 – che può colpire la terraferma degli Stati Uniti, la Corea del Nord ha tentato di dimostrare la gamma completa e la portata della sua tecnologia missilistica nel 2022. Secondo i resoconti dei media, oltre alla produzione di massa di armi nucleari tattiche più piccole, Kim Jong Un ha in programma di lanciare un satellite spia, che sostiene sarà lanciato questa primavera, insieme con una versione avanzata di un missile balistico intercontinentale a propellente solido.

Pertanto, il 2023 sarà la continuazione di ciò che Kim ha iniziato in modo aggressivo nel 2022. Ora la domanda è: cosa ha spinto Kim Jong Un a dare il massimo sullo sviluppo di missili e sulla proliferazione nucleare in questo particolare momento?

L’unica risposta plausibile è che Kim Jong Un sta cercando di rafforzare la sua posizione negoziale nei confronti degli Stati Uniti. Vuole massimizzare la sua influenza fino a quando gli Stati Uniti e la Corea del Sud non decideranno di sedersi con lui al tavolo dei negoziati. Stabilendo di avere la capacità teorica di infliggere distruzione di massa agli Stati Uniti e alla Corea del Sud, Kim è ansioso di riprendere i negoziati con una leva tangibile per dettare i suoi termini. Sin dal fallimento dei suoi colloqui con Donald Trump nel 2019, Kim si rifiuta deliberatamente di riprendere i colloqui con Seoul o Washington per guadagnare tempo e raggiungere il livello desiderato di competenza nella tecnologia dei missili e delle armi nucleari. Kim alla fine ricorrerà sicuramente al tavolo delle trattative,