Corea del Nord – Cuba: una relazione indistruttibile

Anche uno sguardo superficiale a qualsiasi mappa (e soprattutto a un globo) del pianeta Terra è sufficiente all’osservatore per capire che Pyongyang e L’Avana non sono vicine. Al contrario, la distanza aerea tra le due capitali è di ben 12.500 chilometri. Cuba è un paese insulare, l’isola più grande del gruppo delle Grandi Antille, circondata dal caldo Golfo del Messico, dal Mar dei Caraibi e dall’Oceano Atlantico. All’altra estremità del globo, la Corea del Nord si trova, nell’Asia orientale nella penisola coreana, tra il Mar del Giappone e il Mar Giallo. Non ci vuole molto a pensare per rendersi conto che i popoli coreano e cubano provengono da circoli culturali e di civiltà diversi e hanno tradizioni, costumi e credenze abbastanza diversi.

Nonostante le differenze nella seconda metà del XX secolo, i due paesi sono diventati “come un dito e un chiodo” nelle relazioni internazionali. Più di ogni altra cosa, Cuba e la Corea del Nord erano legate dall’ideologia comunista, dalla fede nel socialismo e dall’appartenenza al comunismo mondiale. Molto rapidamente, il comunismo fu seguito dalla resistenza all’aggressivo imperialismo americano. Sebbene la Guerra Fredda sia finita e il movimento comunista mondiale sia crollato, l’ordine socialista è sopravvissuto a Cuba e nella Corea del Nord e la resistenza contro il più grande antagonista: gli Stati Uniti.

Ancora oggi nel 2023, la Corea del Nord e Cuba sono rari paesi che seguono ancora l’ideologia del marxismo-leninismo, sono certamente i due paesi le cui politiche sono più vicine ai principi teorici del comunismo. Tuttavia, bisogna ammettere che il regime di Kim Jong-un è molto più radicale e di sinistra del regime cubano guidato dal presidente Miguel Diaz Canel. Nonostante gli imprevisti intrecci che caratterizzano le relazioni internazionali nel XXI secolo, i due paesi socialisti nutrono relazioni speciali e non hanno alcuna intenzione di rinunciarvi. Inoltre, di anno in anno compaiono nuove espressioni di reciproca amicizia.

Contesto storico

L’Avana e Pyongyang hanno sviluppato la loro amicizia in dettaglio durante la Guerra Fredda. Immediatamente dopo la vittoria della rivoluzione cubana nell’agosto 1960 furono stabilite relazioni diplomatiche e furono aperte ambasciate nelle due capitali. Quell’anno, l’allora ministro cubano, il leggendario Ernesto Che Guevara, visitò Pyongyang e dichiarò che Cuba avrebbe dovuto seguire il modello nordcoreano. Il Che rimase colpito dalla ricostruzione postbellica e dal rapido sviluppo industriale. Ha detto a un giornalista americano che la Corea del Nord “era un piccolo paese risorto dalle ceneri dei bombardamenti e dell’invasione americani”. I due paesi erano legati più che altro dalla politica estera statunitense. In entrambi i casi, la politica statunitense è stata aggressiva. Nella guerra di Corea (1950-1953), è stato l’intervento americano sotto gli auspici delle Nazioni Unite che ha impedito alla Corea del Nord sotto la guida di Kim Il-sung di trionfare nella guerra, o di unire la penisola sotto gli auspici della falce e del martello. Alla fine, l’intervento cinese ha impedito la sconfitta del nord comunista. L’esito della guerra fu una tregua tra la Corea del Nord e quella del Sud, e il confine rimase per lo più lungo il 38° parallelo come prima della guerra. Abbastanza comprensibilmente, da quel momento in poi la Corea del Nord divenne un ardente oppositore degli Stati Uniti, e la Corea del Sud un fedele partner americano. e il confine rimase per lo più lungo il 38° parallelo come prima della guerra. Abbastanza comprensibilmente, da quel momento in poi la Corea del Nord divenne un ardente oppositore degli Stati Uniti, e la Corea del Sud un fedele partner americano. e il confine rimase per lo più lungo il 38° parallelo come prima della guerra. Abbastanza comprensibilmente, da quel momento in poi la Corea del Nord divenne un ardente oppositore degli Stati Uniti, e la Corea del Sud un fedele partner americano.

Quando la guerra di Corea è vista dalla prospettiva odierna, se Kim Il-sung avesse vinto la guerra, avrebbe unito la Corea e, dopo la fine della guerra fredda, una Corea così comunista sarebbe stata il partner dell’America nella sua partita geopolitica contro la Cina . Questo è esattamente quello che è successo nel caso del Vietnam: lì nel 1975 il nord comunista ha sconfitto il sud democratico e l’esercito americano così che nel 21° secolo, sebbene ancora comunista, il Vietnam è diventato un alleato americano. Tuttavia, il destino ha voluto che la Corea rimanesse definitivamente divisa, e la penisola coreana fosse un continuo focolaio di crisi e un terreno in cui da decenni si scontrano interessi diversi di grandi potenze come USA, Cina e Russia.

Nel caso di Cuba, la politica americana ha mostrato predominanza dal XIX secolo e dalla proclamazione della Dottrina Monroe nel 1823, che si opponeva all’ingerenza delle potenze europee negli affari degli stati dei continenti americani. In sostanza, secondo la Dottrina Monroe, Nord e Sud America sono “il cortile dell’America”. Per quanto riguarda Cuba, la Dottrina Monroe fu implementata durante la guerra ispano-americana del 1898. Sebbene il risultato di quella guerra fu l’abolizione del dominio coloniale spagnolo e l’indipendenza cubana, Cuba divenne de facto un protettorato americano. Nei decenni successivi, Washington si è comportata proprio così, altezzosa e sfruttatrice nei confronti di Cuba, e l’esito finale ha portato all’integrazione negli Stati Uniti.

Tuttavia, i piani dei piani americani furono sconvolti dalla Rivoluzione cubana, che nel 1959 rovesciò l’odiato regime del dittatore Fulgencio Batista. La rivoluzione e il nuovo governo rivoluzionario sotto la guida di Fidel Castro rappresentarono l’espressione indigena del popolo cubano per creare uno stato indipendente e sovrano. La rivoluzione cubana era principalmente anticoloniale e non era originariamente comunista. Tuttavia, presto l’atteggiamento americano aggressivamente ostile nei confronti del nuovo governo spingerà Castro nell’ovile del comunismo. Nel 1961 ebbe luogo l’invasione della Baia dei Porci quando gli emigranti cubani con il sostegno della CIA lanciarono un attacco senza successo. L’anno successivo, in ottobre, si verificò la crisi dei missili cubani. Alla fine i missili sovietici furono rimossi da Cuba, ma Cuba è rimasta un fedele bastione comunista prominente nel movimento comunista mondiale. Inoltre, Cuba iniziò ad esportare il comunismo in tutta l’America Latina e in Africa.

“Identico in ogni modo”

In tali circostanze della Guerra Fredda, il conflitto tra i blocchi capitalista e comunista, e sia per Cuba che per la Corea del Nord, l’alleanza con l’altro era di grande importanza. Entrambi i paesi sono diventati rispettabili membri d’élite del comunismo mondiale, hanno sconfitto le invasioni americane ed era logico che volessero creare speciali relazioni bilaterali. È stata forgiata una forte partnership antiamericana. La crisi dei missili cubani del 1962 e gli eventi che seguirono mostrarono ai nordcoreani che non volevano dipendere dalla protezione dell’URSS come i cubani. I sovietici proteggevano Cuba dal potenziale intervento americano fornendo armi, materiale militare e inviando consiglieri militari. Kim Il-sung non voleva dipendere dagli aiuti militari dell’URSS o della Repubblica popolare cinese in caso di un’altra guerra di Corea, ed è proprio per questo che ha attuato la politica “military first”. Tale decisione ha avuto un effetto negativo sullo sviluppo economico del paese, così presto la Corea del Sud è diventata più sviluppata del suo vicino settentrionale.

Nel 1968, Raul Castro dichiarò che le opinioni di Cuba e della Corea del Nord erano “identiche in ogni modo”, il che era certamente vero perché i leader di entrambi i paesi erano intossicati dal marxismo, una fede nel socialismo e nella rivoluzione comunista mondiale. Entrambi i paesi hanno aiutato i movimenti di liberazione nazionale (comunisti) nel Terzo Mondo. Nel 1986, Fidel Castro visitò i suoi compagni coreani e rimase colpito dal culto della personalità di Kim che non era intessuto nei principi del marxismo-leninismo. Nel 1988, Cuba è stato uno dei pochi paesi a boicottare le Olimpiadi di Seoul come atto di solidarietà con la Corea del Nord. Fidel Castro in seguito scrisse che durante gli anni ’80, Kim Il-sung, un “combattente veterano e impeccabile”, inviò a Cuba 100.000 fucili AK-47 e relative munizioni senza far pagare un centesimo.

Un’alleanza sopravvissuta alla guerra fredda e al disgelo cubano

Sebbene il comunismo sia crollato nell’Europa orientale nel 1991, ciò non ha significato la fine del comunismo nell’isola caraibica e nella penisola coreana. Principalmente grazie alla forza dell’apparato repressivo e al riuscito isolamento della sua popolazione dalle influenze esterne, i regimi comunisti sopravvissero senza trasformazioni. La Repubblica di Cuba e la Repubblica Democratica Popolare di Corea, in quanto uno dei pochi stati comunisti monopartitici e monoideologici rimasti, sanno che devono restare uniti per mantenere il potere e l’autorità. In effetti, tutti e cinque gli stati comunisti sopravvissuti (ci sono anche Cina, Vietnam e Laos) hanno buoni rapporti reciproci nonostante le loro differenze ideologiche e pratiche. I compagni non tradiscono i compagni.

La partnership è continuata fino ad oggi e si è intensificata negli ultimi anni. Nel 2013, la nave nordcoreana Chong Chon Gang è stata intercettata mentre attraversava il Canale di Panama. Trasportava armi cubane che dovevano essere inviate in Corea del Nord per essere riparate. La nave è stata successivamente restituita al governo di Pyongyang e l’incidente ha evidenziato il commercio tra i due alleati. Sebbene il processo di “disgelo cubano” sia iniziato nel dicembre 2014 – l’inizio della normalizzazione delle relazioni tra L’Avana e Washington – ciò non ha impedito a Cuba di abbandonare la sua alleanza con i suoi compagni d’oltremare. Nel marzo 2015, il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez ha annunciato che Cuba è rimasta con il regime di Kim nonostante le sanzioni economiche internazionali contro Pyongyang. Rodríguez ha giustificato la sua posizione con l’idea che la politica estera cubana è guidata dai principi di giustizia e resiste all’ingerenza occidentale negli affari interni di Stati sovrani e indipendenti. Nel 2015 e nel 2016, il Partito dei Lavoratori della Corea e il Partito Comunista di Cuba hanno tenuto riunioni congiunte per rafforzare i legami. Il vicepresidente cubano e futuro presidente Miguel Diaz-Canel ha visitato Kim Jong-un durante l’incontro.

Nel gennaio 2016, L’Avana e Pyongyang hanno istituito un sistema di scambio di baratto che include ufficialmente lo scambio di zucchero e materiale ferroviario. Trump sta anche usando cubani e coreani per evitare sanzioni internazionali e non devono usare denaro. Lo zucchero di Cuba tornerà utile per il regime Juche, mentre è discutibile quanto materiale ferroviario possa aiutare Cuba. Ma poiché Kim Jong-un intende modernizzare le ferrovie, la nuova tecnologia potrebbe essere desiderabile per i cubani. È ovvio che la maggior parte del commercio comprende armi, sebbene anche il commercio di beni di consumo sia in aumento. Il think tank militare svedese SIPRI ha scoperto che la maggior parte dei trafficanti di armi nordcoreani parla correntemente lo spagnolo, indicando che Cuba è una destinazione importante per le esportazioni militari nordcoreane. I trafficanti di armi cubani possono acquistare impunemente armi dalla RPDC, che è un enorme vantaggio per entrambe le parti. Ad esempio, il commercio di armi con Pyongyang è un reato punibile in molti paesi a causa di sanzioni. I nordcoreani possono acquistare medicine e attrezzature mediche da Cuba, poiché l’assistenza sanitaria a Cuba è molto più sviluppata. Inoltre, sebbene Cuba abbia una popolazione di 11 milioni e la Corea del Nord 26 milioni, i cubani hanno un’economia più vivace e possono rivendere molti prodotti ai nordcoreani con mezzi legali e meno legali.

Dopo la morte di Fidel Castro alla fine del 2016, il governo di Pyongyang ha dichiarato tre giorni di lutto e ha inviato al funerale una delegazione governativa ufficiale. Kim ha visitato l’ambasciata cubana per rendere omaggio a un vecchio amico e amico di suo nonno e suo padre. All’inizio di maggio 2017, in mezzo alle forti tensioni tra Washington e Pyongyang, Raul Castro ha espresso “il suo pieno sostegno al Partito dei lavoratori coreani e al popolo coreano nella loro giusta lotta, e saranno sempre uniti in un fronte unito antiamericano. ” Nel novembre di quell’anno, il ministro degli Esteri nordcoreano Ri Yong-ho fece una visita ufficiale all’Avana, e fu ricevuto dall’allora presidente cubano Raul Castro e dal ministro cubano Bruno Rodriguez. I resoconti della visita parlavano di “incontro fraterno” e di “amicizia storica”. Oltre agli incontri tra colleghi del governo, ci sono stati anche incontri tra funzionari di partito. Nell’agosto 2018, Choe Ryong-hae, membro del Politburo Presidium del Partito dei Lavoratori della Corea, era a Cuba come “inviato speciale del compagno Kim Jong-un”. Il nuovo presidente cubano Diaz-Canel ha visitato la Corea del Nord nel novembre 2018, sottolineando la solidarietà socialista e l’opposizione alle sanzioni. Per il compleanno del presidente cubano nel 2021, Kim ha inviato un cesto pieno di fiori tramite il suo ambasciatore.

Alleanza per un mondo multipolare

L’Avana e Pyongyang sono rimasti alleati per decenni perché l’ideologia e la politica aggressiva americana li hanno fortemente legati. In passato, i compagni cercavano il loro posto insieme nel movimento comunista mondiale, e oggi cercano il loro posto nell’ordine politico mondiale multipolare. Entrambi sono impegnati in eccellenti relazioni con Russia, Cina e Iran per minare l’egemonia globale americana. Va tenuto presente che l’antiamericanismo delle due nazioni ha una base forte poiché, secondo la legge statunitense, sia Cuba che la Corea del Nord sono “Stati sponsor del terrorismo” a causa del loro presunto continuo sostegno ad atti di terrorismo internazionale. Questa etichetta americana si applica ancora solo all’Iran e alla Siria. Un’indicazione molto chiara delle strette relazioni tra Pyongyang e L’Avana è la difesa cubana molto vocale di N.

Cuba è un alleato molto importante ed elitario per la Corea del Nord, che non ha molti alleati poiché ha lo status di stato in esilio nelle relazioni internazionali. Sebbene i nordcoreani non possano trarre grandi profitti materiali dall’isola comunista nel Mar dei Caraibi, possono farlo diplomaticamente e simbolicamente (moralmente). Qualsiasi alleato del “regno eremita” (come alcuni analisti chiamano il regime di Kim) è auspicabile e può dimostrare che la monarchia comunista non è così sola. In tutto il Terzo Mondo, la Corea del Nord ha ancora i suoi alleati come lo Zimbabwe, il Benin, il Madagascar.

Sebbene la Guerra Fredda tra Cuba e Stati Uniti sia terminata nel 2014, ciò non ha segnato la fine delle eccellenti relazioni dell’Avana con Pyongyang. Non dobbiamo dimenticare che l’embargo commerciale statunitense contro Cuba è ancora attivo. L’antimperialismo è ancora un punto importante nell’agenda politica dei comunisti cubani e la Corea del Nord è un partner di lunga data con cui i cubani sono sopravvissuti al blocco americano. I legami speciali mostrano la lealtà dei due regimi alla loro storia e fungono da ostacolo all’improvvisa liberalizzazione di entrambi i sistemi. Il regime cubano mostra che il disgelo delle relazioni con gli Stati Uniti non significa rinunciare alle conquiste della Rivoluzione cubana, dell’ideologia comunista e del socialismo. I rapporti con Pyongyang sono proprio la legittimazione storico-ideologica di cui hanno bisogno le autorità dell’Avana. Gli investimenti americani e il commercio con la Corea del Sud possono portare benefici economici a Cuba, ma anche minacciare il potere del Partito Comunista. È noto che tutti i partiti comunisti erano e rimangono ossessionati dal mantenimento del potere ad ogni costo.

Preservare il socialismo a tutti i costi

Nell’estate del 2021, i timori di ribellione interna legano l’Avana e Pyongyang più di ogni altra cosa. L’11 luglio di quell’anno scoppiarono manifestazioni di massa all’Avana e in altre città di Cuba, con migliaia di cubani che chiedevano le dimissioni del presidente Diaz-Canel. Il governo ha impiegato diversi giorni per ristabilire l’ordine mentre le proteste di piazza continuavano. È stata la più grande manifestazione antigovernativa a Cuba in più di 25 anni. Le proteste sono state alimentate dalla carenza di cibo e medicine e da altri problemi economici derivanti dalla pandemia di Covid-19. Inoltre, le carenze energetiche si sono verificate regolarmente da quando il Venezuela ha interrotto la fornitura di petrolio sovvenzionato. La pandemia ha decimato l’industria del turismo cubano, pilastro dell’economia dell’isola. Una dimostrazione di forza da parte della polizia ha permesso alle autorità di ristabilire l’ordine all’Avana affinché il regime tenesse una manifestazione di massa in cui Raul Castro, in pensione, si è rivolto alla folla a sostegno del presidente poco carismatico Diaz-Canel. Nel suo discorso, lo stesso presidente ha riconosciuto i fallimenti, ma ha attribuito le proteste ai “controrivoluzionari” sostenuti dagli Stati Uniti. Le sanzioni economiche statunitensi sono state accusate delle difficoltà dell’economia.

Il 16 luglio 2021, il ministero degli Esteri nordcoreano ha rilasciato una dichiarazione sulle manifestazioni antigovernative a Cuba, accusando “la manipolazione dietro le quinte da parte di estranei e le persistenti mosse di blocco contro Cuba per spazzare via il socialismo e la rivoluzione”. Il portavoce ha espresso “il pieno sostegno e la solidarietà della RPDC a tutti gli sforzi e le misure del governo e del popolo cubani per difendere la dignità e la sovranità del paese e preservare il paese, la rivoluzione e le conquiste socialiste”. Pochi giorni dopo, il vice ministro degli Esteri Pak Myong Guk ha nominato esplicitamente il colpevole dietro le proteste cubane: “Voglio chiarire che il principale colpevole e manipolatore dietro le quinte della situazione cubana non sono altro che gli Stati Uniti.

Le proteste di una settimana nel 2021 hanno mostrato perché l’alleanza cubano-nordcoreana è così vitale. Sebbene esistano differenze di governo, entrambi i regimi cubano e nordcoreano sono essenzialmente gli stessi: regimi comunisti a partito unico. È nell’interesse dei compagni comunisti cooperare affinché possano trovare insieme soluzioni per mantenere il potere sui propri popoli (censura, misure repressive…). Oggi, nell’era dei miracoli tecnologici, è difficile mantenere le dittature, come ha dimostrato egregiamente la primavera araba. I sistemi a partito unico stanno gradualmente scomparendo nella storia. Le nazioni dimostrano di non voler subire la dittatura dei partiti o degli individui.

Se si tenessero libere elezioni multipartitiche a Cuba e in Corea del Nord, i partiti comunisti perderebbero quelle elezioni e lo sanno molto bene. Ecco perché loro e gli altri regimi comunisti resistono ai cambiamenti multipartitici. Tutti i partiti comunisti dell’Europa orientale nel periodo 1989-1991 hanno perso le elezioni, tranne in Serbia, il cui partito ha respinto gli ideali del marxismo molto tempo fa ed è diventato un sostenitore del grande imperialismo serbo. La paura della primavera cubana e nordcoreana tra i compagni è indubbiamente grande (basti ricordare come è finita Nicolae Ceausescu) ed è per questo che si sta cercando di escogitare nuovi modi per mantenere il potere e l’autorità. E finora stanno andando molto bene.