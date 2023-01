Corea del Nord: come risolvere lo stallo sulla denuclearizzazione

Il 19 settembre 2018, dopo aver firmato la Dichiarazione di Pyongyang con l’allora presidente sudcoreano Moon Jae-in, il leader nordcoreano Kim Jong-un dichiarò il suo desiderio che la penisola coreana fosse libera dalle armi nucleari. Nel suo discorso al Rungrado 1st of May Stadium di Pyongyang quella sera, Moon lo ha ribadì.

La Corea del Nord ha seguito gli impegni del suo leader chiudendo alcuni siti di test nucleari e mostrando la volontà di smantellare altri. Prima di queste mosse, Kim Jong-un aveva già avviato una moratoria unilaterale sulle attività nucleari e missilistiche nell’aprile 2018. Sembrava che fosse stata finalmente trovata una via per la denuclearizzazione della penisola coreana.

Ma dall’inizio del 2022 abbiamo assistito a un quadro diverso. A gennaio, Pyongyang ha annullato la sua moratoria nucleare e missilistica e ha testato più di 50 missili balistici. Pyongyang ha anche rivelato di possedere armi nucleari tattiche. Kim Jong-un ha dichiarato l’irreversibilità dell’armamento nucleare della Corea del Nord, precludendo qualsiasi negoziato diplomatico sulla denuclearizzazione.

Nel febbraio 2019 è stata persa un’occasione d’oro. L’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente Kim Jong-un si incontrarono ad Hanoi tra il 27 e il 28 febbraio per la seconda volta. Al vertice del 28 febbraio, Kim propose che il Nord smantellasse tutti gli impianti nucleari a Yongbyon in cambio di un parziale allentamento delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro la Corea del Nord. Era senza precedenti.

Ma Trump rifiutò e propose al Nord di abbandonare completamente le sue armi nucleari e biochimiche e i missili balistici. Kim voleva ancora ulteriori discussioni durante il pranzo, ma Trump annullò e se ne andò.

Alla fine di giugno 2019, Trump incontrò Kim a Panmunjom per la terza volta e promise di sospendere le esercitazioni militari congiunte USA-Corea del Sud in cambio della ripresa dei colloqui a livello di lavoro. Ma la sua promessa non è stata mantenuta e la Corea del Nord ha rifiutato la proposta degli Stati Uniti.

Sebbene la Corea del Nord si sia presentata a un colloquio di lavoro con gli Stati Uniti a Stoccolma all’inizio di ottobre 2019, non ci sono stati progressi. L’amministrazione Trump ha continuato una strategia di ‘massima pressione’ attraverso sanzioni intensificate.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è stato interessato a rilanciare i colloqui al vertice e ha favorito il dialogo a livello di lavoro. Ma Pyongyang non ha risposto, considerando la politica di Biden non diversa da quella del suo predecessore.

La Corea del Nord non occupa un’alta priorità nell’agenda di politica estera di Biden insieme a questioni riguardanti la Cina, la crisi dello Stretto di Taiwan e l’invasione russa dell’Ucraina. Seoul ha contribuito ad aprire canali di comunicazione tra Pyongyang e Washington. Ma la battuta d’arresto del vertice di Hanoi ha inferto un duro colpo al governo Moon, e Pyongyang ha iniziato a mostrare un atteggiamento sempre più ostile nei confronti del sud. Il governo Moon alla fine non è riuscito a rilanciare lo slancio per il dialogo.

Il governo di Yoon Suk-yeol della Corea del Sud, inaugurato nel maggio 2022, considera la politica nucleare nordcoreana del suo predecessore un totale fallimento e ha perseguito una politica intransigente. Ha rafforzato la deterrenza estesa in collaborazione con gli Stati Uniti.

La Cina ora è piuttosto indifferente. In passato, Pechino ha ospitato colloqui a sei. Ha inoltre sostenuto negoziati diplomatici basati sui principi di un ‘congelamento per congelamento’ dei test nucleari della Corea del Nord e delle esercitazioni militari tra Corea del Sud e Stati Uniti. Ma presa tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti, la Cina è stata messa da parte.

Il Giappone ha assunto una posizione dura nei confronti della Corea del Nord, aderendo al principio “prima la denuclearizzazione, poi il dialogo e gli incentivi” e ha adottato sanzioni unilaterali.

Sebbene sia un membro dei colloqui a sei, la Russia è stata una parte interessata marginale. Si è coordinata con la Cina al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per bloccare le misure mirate alla Corea del Nord. È probabile che il sostegno diplomatico di Pyongyang all’invasione russa dell’Ucraina faccia della Russia un fedele mecenate della Corea del Nord. Tuttavia, la Russia non sostiene lo status della Corea del Nord come stato dotato di armi nucleari.

Le principali parti interessate condividono l’obiettivo comune di denuclearizzare la Corea del Nord, ma i loro approcci divergono. Una svolta richiederà pragmatismo e un nuovo accordo multilaterale.

La ricerca di soluzioni pratiche dovrebbe essere un punto di partenza. La Corea del Nord è uno stato con armi nucleari in tutto tranne che nel nome. Stabilire la completa denuclearizzazione come obiettivo immediato dei negoziati diplomatici non è realistico.

Il passo più critico è ascoltare attentamente ciò che vuole la Corea del Nord. I desideri della Corea del Nord includono la sospensione delle esercitazioni militari congiunte, la normalizzazione diplomatica e la revoca delle sanzioni. Queste richieste dovrebbero essere affrontate in qualsiasi negoziato.

Gli Stati Uniti sono l’unico Paese in grado di soddisfare le richieste della Corea del Nord. Ma dalla battuta d’arresto di Hanoi , la fiducia reciproca è profondamente danneggiata. I facilitatori di terze parti dovranno rilanciare i colloqui bilaterali Pyongyang-Washington, mentre occorre rilanciare anche un approccio multilaterale sotto forma di colloqui a sei.

Dato il passato fallimento dei colloqui a sei, un tale accordo multilaterale può sembrare idealistico. Ma è improbabile che il problema nucleare nordcoreano possa essere risolto senza fare riferimento a una prospettiva globale di sicurezza regionale .

L’ideale sarebbe convocare un vertice annuale sulla sicurezza nel nord-est asiatico. La partecipazione del leader nordcoreano sarebbe indispensabile. Kim parteciperebbe se partecipasse un Presidente degli Stati Uniti e se la Cina lo convincesse.

La questione qui è se gli Stati Uniti e la Cina possono cooperare. All’interno di un quadro istituzionale, tutti i punti all’ordine del giorno potrebbero essere affrontati. Tra gli altri, questi includono la denuclearizzazione, la deterrenza estesa e le esercitazioni militari congiunte Corea del Sud-USA-Giappone.

La denuclearizzazione della Corea del Nord è un’odissea pericolosa. Atteggiamenti pragmatici uniti ad accordi multilaterali possono aiutare a navigare in quell’odissea.