Secondo la cupa statistica delle vittime nei primi 10 anni di governo di un dittatore, Kim Jong Un deve ancora eguagliare i record stabiliti da suo nonno, Kim Il Sung, o da suo padre, Kim Jong Il, i due tiranni che regnarono nel nord del terrore Corea prima di lui.

Per ora, il numero di persone che Kim Jong Un ha personalmente ordinato di uccidere – come suo zio nel 2013 e il fratellastro nel 2017 – è probabile che raggiunga le centinaia.

Ma il suo decennio al potere, iniziato dopo la morte di suo padre il 17 dicembre 2011, si è rivelato un disastro per le persone che vivono nella nazione comunista. Lo stato isolazionista lo è diventato ancora di più, poiché il confine settentrionale con la Cina si è chiuso durante la pandemia di coronavirus, tagliando una via di fuga a coloro che cercano disperatamente di fuggire. Nel frattempo, l’insicurezza alimentare significa che “un’intera generazione di bambini” è denutrita, come riportato dalle Nazioni Unite.

È difficile ottenere numeri concreti di quanti sono morti di fame e di condizioni legate alla malnutrizione come la diarrea e la polmonite sotto Kim. Ma come studioso di storia coreana, credo che il giovane dittatore – che compirà 38 anni il prossimo gennaio – abbia la capacità di superare anche il terribile numero di morti dei suoi due predecessori familiari.

Tre generazioni di miseria

Il primo decennio al potere di Kim Jong Un ha visto una continuazione della repressione mortale e delle politiche fallite che hanno tenuto i nordcoreani a vivere nella paura e sotto la minaccia della fame negli ultimi 70 anni.

La guerra di Corea che il nonno dell’attuale leader iniziò nel 1950, appena due anni dopo la fondazione della Corea del Nord, causò più di 4 milioni di vittime: la maggior parte erano civili nordcoreani uccisi dalla coalizione delle Nazioni Unite venuta a difendere la Corea del Sud.

Una volta che la sua campagna per conquistare la Corea del Sud con la forza fu vanificata dall’armistizio del 1953, Kim Il Sung si dedicò all’eliminazione dei funzionari di partito filo-sovietici e filo-cinesi che avevano osato criticarlo. Il leader nordcoreano ha avuto una serie di omicidi in cui migliaia di funzionari del partito sono stati uccisi o espulsi dal Partito dei lavoratori della Corea.

Suo figlio, Kim Jong Il, ha ereditato il potere nel luglio 1994 e ha supervisionato una devastante carestia in cui oltre 2 milioni di persone morirono di fame.

Ma invece di comprare cibo, Kim Jong Il ha cercato aiuto, la maggior parte dei quali ha deviato verso l’esercito della Corea del Nord. Al culmine della carestia nel 1997, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha stimato il budget militare della Corea del Nord in 6 miliardi di dollari. Durante quei tempi bui, Kim spendeva oltre un miliardo di dollari l’anno solo per i suoi programmi missilistici e oltre 600 milioni per le importazioni di beni di lusso.

È anche riuscito a guadagnare abbastanza soldi per costruire un mausoleo stimato di 800 milioni di dollari per il padre defunto, uno in cui lui stesso è stato sepolto nel dicembre 2011 dopo essere stato ucciso da un sospetto attacco di cuore.

Se avesse speso solo 200 milioni di dollari della sua ricchezza ogni anno in grano e lo avesse distribuito equamente, nessuno sarebbe morto. Invece, come sostiene il Rapporto della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sui diritti umani in Corea del Nord del 2014, Kim Jong Il ha commesso “l’atto disumano di provocare consapevolmente una prolungata fame”.

La stessa affermazione potrebbe essere fatta contro Kim Jong Un durante il suo decennio al potere. Condizioni simili alla carestia sono state osservate a metà degli anni 2010 e sono riemerse durante la pandemia.

Anche prima che Kim chiudesse il confine con la Cina nel gennaio 2020, la Corea del Nord ha registrato carenze alimentari di circa 1,36 milioni di tonnellate nel 2018 e nel 2019. La sua soluzione è stata quella di fare affidamento sugli aiuti e, a ottobre, dire alla sua gente di mangiare di meno fino al 2025. Nel frattempo, durante i suoi 10 anni al potere, Kim ha deviato circa un quarto del PIL della Corea del Nord verso i militari.

E sotto Kim Jong Un è solo diventato più difficile per i nordcoreani sfuggire alla fame cronica. Durante la carestia degli anni ’90, molti nordcoreani sono riusciti a fuggire in Cina in cerca di cibo, nonostante i tentativi di Kim Jong Il di bloccarli.

Nel primo anno di governo di Kim Jong Un, il numero di fuggitivi che si sono diretti in Corea del Sud è diminuito della metà rispetto all’anno precedente a circa 1.500.

E negli ultimi due anni di isolamento sotto Kim, l’attraversamento delle frontiere è diventato molto più difficile. Nel 2021, il numero dovrebbe essere ben al di sotto dei 100.

Un’eredità mortale

Quando Kim è salito al potere nel dicembre 2011, avevo previsto che il suo governo non sarebbe stato caratterizzato né da riforme né da condivisione del potere, ma da un’estrema repressione interna e da minacce strategiche contro i vicini.

Purtroppo, queste proiezioni si sono rivelate corrette. L’ultimo decennio ha visto una continuazione dell’atroce record di diritti umani dei predecessori di Kim e un grande balzo in avanti sui programmi missilistici della dinastia dispotica. La Corea del Nord ha lanciato oltre 130 missili negli ultimi 10 anni, punteggiati da tre esplosioni di missili balistici intercontinentali nel 2017. Dei quattro test nucleari, l’ultimo nel 2017 è stato una bomba termonucleare.

Queste armi letali sono fatte su misura per minacciare gli Stati Uniti con una guerra nucleare mentre Kim fa penzolare la possibilità di pace, costringendo così Washington a ritirare le truppe statunitensi e le armi strategiche dalla Corea del Sud, come la sorella di Kim, Kim Yo Jong, ha chiesto ad agosto.

L’obiettivo apparente di Kim Jong Un è quello di rendere l’alleato non nucleare di lunga data di Washington, Seoul, vulnerabile al suo stato dotato di armi nucleari deciso a completare il suo “compito nazionale supremo” di completare la “grande rivoluzione Juche” – l’assorbimento del sud e l’unificazione del penisola coreana in termini nordcoreani.

Una guerra nucleare, anche se limitata, potrebbe causare milioni di morti civili, un’impresa orrenda già raggiunta sotto la guida di Kim Il Sung e Kim Jong Il.

Ciò che è diverso sotto Kim Jong Un è che ha costruito la capacità di infliggere molte più carneficine al mondo esterno, compresi gli Stati Uniti.