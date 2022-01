Il mondo ora ha un nuovo vaccino Covid-19 nel suo arsenale. Si chiama CORBEVAX, sviluppato dai co-direttori del Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development presso il Baylor College of Medicine, i dott. Maria Elena Bottazzi e Peter Hotez, ed è senza brevetto, «una importante novità, che può dare il via a una svolta profonda nella lotta mondiale al Covid, ma ci pare accolta con tiepidezza proprio in Italia dove il dibattito e l’attenzione sono totalmente concentrati sulla conta di morti, positivi, ricoverati, vaccinati, mentre il problema vero, ma pressoché totalmente oscurato, è vaccinare intere regioni del mondo dove i vaccinati sono una quantità irrisoria e si continua a morire nell’indifferenza totale del mondo occidentale, mentre si moltiplica la possibilità di nuove temibili varianti, che arriveranno ineluttabilmente fin qui», ha affermato Vittorio Agnoletto, medico e coordinatore della Campagna Europea Right2cure No Profit on Pandemic, che ricorda come questo vaccino sia già stato autorizzato in India come vaccino d’emergenza «e presto lo faranno anche Indonesia, Bangladesh e Botswana, fino ad ora tagliati fuori dalla possibilità di vaccinazioni di massa».

A due anni dall’inizio della pandemia di COVID-19, il mondo ha visto oltre 314 milioni di infezioni e oltre 5,5 milioni di decessi in tutto il mondo. Circa il 60% della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il COVID-19. Ma c’è ancora una lacuna evidente e allarmante nell’accesso globale a questi vaccini: gran parte del mondo più povero, a partire dal continente africano, non ha ricevuto neanche una dose di vaccino visto che circa il 72% delle dosi di vaccino è stato somministrato nei paesi a reddito medio-alto e solo l’1% nei paesi a basso reddito. I paesi ricchi stanno somministrando booster e persino quarte dosi, mentre la prima e la seconda dose non sono ancora disponibili per molti in tutto il mondo.

CORBEVAX potrebbe essere la svolta decisiva. Secondo Maureen Ferran, biologa della Rochester Institute of Technology, “il vaccino CORBEVAX è un vaccino a subunità proteica. Utilizza un pezzo innocuo della proteina spike del coronavirus che fa sì che il COVID-19 stimoli e prepari il sistema immunitario per futuri incontri con il virus. A differenza dei tre vaccini approvati negli Stati Uniti – i vaccini mRNA di Pfizer e Moderna e il vaccino vettore virale di Johnson & Johnson, che forniscono al corpo istruzioni su come produrre la proteina spike – CORBEVAX fornisce la proteina spike direttamente al corpo. Come gli altri vaccini mRNA COVID-19 approvati, anche CORBEVAX richiede due dosi”.

Come è stato sviluppato CORBEVAX? Lo racconta Ferran: “Durante l’epidemia di SARS del 2003, questi ricercatori hanno creato un tipo simile di vaccino inserendo le informazioni genetiche per una porzione della proteina spike del virus SARS nel lievito per produrre grandi quantità della proteina. Dopo aver isolato la proteina spike del virus dal lievito e aver aggiunto un adiuvante, che aiuta a innescare una risposta immunitaria, il vaccino era pronto per l’uso. La prima epidemia di SARS è stata di breve durata e c’era poco bisogno del vaccino di Bottazzi e Hotez, fino a quando il virus che causa COVID-19, SARS-CoV-2, è emerso nel 2019. Quindi hanno rispolverato il vaccino e aggiornato la proteina spike per eguagliare quello di SARS-CoV-2, creando il vaccino CORBEVAX. Un ampio studio clinico con sede negli Stati Uniti ha rilevato che il vaccino è sicuro, ben tollerato e oltre il 90% efficace nel prevenire le infezioni sintomatiche. Il vaccino ha ricevuto l’autorizzazione all’uso di emergenza in India e si prevede che altri paesi in via di sviluppo lo seguiranno. È interessante notare che il gruppo di Baylor non è stato in grado di raccogliere interessi o finanziamenti negli Stati Uniti per il loro vaccino. Invece, le tecnologie più recenti come i vaccini mRNA sono andate avanti, anche se il design del vaccino di Bottazzi e Hotez era più avanzato, grazie al loro precedente lavoro durante le epidemie di SARS del 2003 e MERS del 2012”.

Il vaccino COBERVAX potrebbe essere decisivo perché – afferma la biologa – “i vaccini a subunità proteiche hanno un vantaggio rispetto ai vaccini mRNA in quanto possono essere prontamente prodotti utilizzando una consolidata tecnologia del DNA ricombinante che è relativamente poco costosa e abbastanza facile da aumentare. Una simile tecnologia proteica ricombinante che esiste da 40 anni è stata utilizzata per il vaccino Novavax COVID-19, disponibile per l’uso in 170 paesi, e per il vaccino ricombinante contro l’epatite B. Questo vaccino può essere prodotto su scala molto più ampia perché sono già disponibili strutture di produzione appropriate. Un’altra chiave per l’accesso globale è che CORBEVAX può essere conservato in un normale frigorifero. Pertanto, è possibile produrre milioni di dosi rapidamente e distribuirle in modo relativamente semplice. In confronto, la produzione di vaccini mRNA è più costosa e complicata perché si basano su tecnologie più recenti, si affidano a lavoratori altamente qualificati e spesso richiedono temperature estremamente basse per la conservazione e il trasporto. Un’altra importante differenza è che il vaccino CORBEVAX è stato sviluppato pensando all’accesso globale al vaccino. L’obiettivo era quello di realizzare un vaccino a basso costo, facile da produrre e trasportare utilizzando un metodo ben testato e sicuro. Fondamentale per questo, i ricercatori non erano interessati alla proprietà intellettuale o al vantaggio finanziario. Il vaccino è stato prodotto senza significativi finanziamenti pubblici; i 7 milioni di dollari necessari per lo sviluppo sono stati forniti da filantropi. COBERVAX è attualmente concesso in licenza senza brevetto a Biological E. Limited (BioE), il più grande produttore indiano di vaccini, che prevede di produrre almeno 100 milioni di dosi al mese a partire da febbraio 2022. Questo accordo senza brevetto significa che altri i paesi a reddito possono produrre e distribuire localmente questo vaccino economico, stabile e relativamente facile da scalare. Insieme, ciò significa che CORBEVAX è uno dei vaccini più economici attualmente disponibili. Quanto bene funzioni contro la variante omicron è allo studio. Tuttavia, la storia di CORBEVAX può essere utilizzata come modello per affrontare l’iniquità del vaccino quando è necessario vaccinare la popolazione mondiale – contro COVID-19 e altre malattie all’orizzonte”.

Avendo queste caratteristiche, CORBEVAX potrebbe aiutare a combattere l’iniquo accesso ai vaccini. Come sostiene Ferran, “il governo indiano ha ordinato 300 milioni di dosi di CORBEVAX e BioE prevede di produrre più di 1 miliardo di dosi per le persone nei paesi in via di sviluppo. Per contesto, gli Stati Uniti e altre nazioni del G7 si sono impegnati a donare oltre 1,3 miliardi di dosi di vaccini COVID, ma solo 591 milioni di dosi sono state spedite. Questi numeri significano che se BioE è in grado di produrre 1,3 miliardi di dosi di CORBEVAX come previsto, questo vaccino raggiungerà più persone di quelle vaccinate da ciò che è stato donato e spedito dalle nazioni più ricche. Come ha dimostrato la variante omicron, nuove varianti possono diffondersi rapidamente in tutto il mondo ed è molto più probabile che si sviluppino nelle persone non vaccinate e continuino ad emergere finché i tassi di vaccinazione globali rimangono bassi. È improbabile che i booster mettano fine a questa pandemia. Piuttosto, lo sviluppo di vaccini accessibili a livello globale come CORBEVAX rappresenta un primo passo importante per vaccinare il mondo e porre fine a questa pandemia”.