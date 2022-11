COP27 e il diritto ambientale sulle gambe dei giovani

Ancora pochi giorni, e poi, il 18 novembre, la COP27, che dal 6 novembre, sotto l’egida delle Nazioni Unite, è in svolgimento a Sharm el-Sheikh, in Egitto, chiuderà i battenti. Le aspettative per questa ‘conferenza delle parti’ erano molto contenute. Per giudicare i risultati ci sarà tempo.

Un elemento, però, di questo ventisettesimo vertice annuale delle Nazioni Unite sul clima, è degno di rilievo. Per la prima volta, la COP ha un inviato dei giovani. E’ Omnia El Omrani, una studentessa di medicina dell’ultimo anno presso l’Università Ain Shams in Egitto, che deve garantire che i sostenitori giovani del clima possano partecipare in modo significativo alla COP27. Non solo. Anche bambini e ragazzi hanno il loro padiglione, uno spazio in cui un determinato gruppo può organizzare i propri eventi alla COP.

Potrebbe sembrare essere solo retorica, colore, e in parte probabilmente lo è, ma è anche presa d’atto del fatto che il cambiamento climatico è passato in primo piano nell’agenda globale per merito del lavoro condotto, in particolare negli ultimi anni, proprio dai giovani.

«Questo è particolarmente vero se si considera quanto siano stati influenti i giovani sostenitori del clima nell’influenzare il diritto internazionale dei diritti umani», afferma Aoife Daly, docente presso la School of Law dell’University College Cork, specializzata in diritti dei bambini relativi alla giustizia climatica.

«Nei negoziati sul clima, è essenziale comprendere il concetto generale di‘responsabilità comuni ma differenziate‘. Iscritto nella Convenzione sul clima del 1992, indica la responsabilità storica dei Paesi industrializzati nella crisi climatica», spiegano due studiosi dell’Université Grenoble Alpes, Michel Damian, professore onorario di economia, e Patrick Criqui, Direttore emerito della ricerca del CNRS.

Il principio, al quale gli USA si oppongono, finora ha esonerato i Paesi del Sud, «Cina inclusa, da ogni obbligo di riduzione delle emissioni. Negli ultimi anni ha incorporato la questione dell’adeguamento finanziario e del risarcimento finanziario per i danni subiti dal Sud del mondo. L’economista Olivier Godardha notato che la responsabilità storica dei Paesi industrializzati non è così semplice da capire come potrebbe sembrare, sia per motivi legali e morali che anche per statistiche».

I Paesi emergenti e quelli in via di sviluppo possono differire. «Già nel 1991, il South Center, un gruppo di esperti di Paesi del Sud del mondo, indicava che i Paesi industrializzati avevano a lungo anticipato lo spazio ambientale globale, cosa resa evidente da uno sguardo alle emissioni cumulative relative. Le generazioni attuali dovrebbero riparare i danni causati dal comportamento dei loro antenati».

Da qui la questione del diritto ambientale, e la centralità dei giovani nella questione dei danni, e nel riparo dei medesimi, causati dalle precedenti generazioni.

E’ necessario soffermarci ancora sulle responsabilità.



Dopo il secondo shock petrolifero nel 1980, le emissioni dei Paesi industrializzati, proseguono Damian e Criqui, «hanno raggiunto il picco e hanno iniziato a diminuire lentamente». Al contrario, le emissioni dei Paesi in via di sviluppo«hanno continuato ad aumentare in modo esponenziale. Di conseguenza, mentre le emissioni dei Paesi industrializzati erano il doppio di quelle del gruppo dei Paesi in via di sviluppo + Cina, nel 1980, oggi la situazione si è ribaltata.

Per le emissioni cumulative -quelle che potrebbero misurare la responsabilità storica- prima della piena diffusione della rivoluzione industriale nel Nord alla fine del XIX secolo, predominano le emissioni dei Paesi del Sud.

Il paesaggio ha continuato a cambiare radicalmente fino al 1980, quando la quota di emissioni dei Paesi del Nord ha raggiunto il suo picco, il 70%. Da allora, è diminuito a causa della forte crescita economica dei Paesi emergenti. Oggi è ancora superiore al 50%, ma in meno di 10 anni le emissioni combinate dei Paesi in via di sviluppo ed emergenti supereranno quelle dei paesi industrializzati. Le responsabilità storiche saranno quindi equamente condivise».

Prima del 1990, le condizioni di base per l’argomento della responsabilità storica non erano soddisfatte. «Le generazioni precedenti non erano consapevoli del fatto che le emissioni di gas serra avrebbero alterato il clima, quindi era impossibile biasimarle e, per estensione, responsabilizzare le generazioni successive. E va da sé che le generazioni attuali non hanno la capacità di influenzare le scelte energetiche e di sviluppo delle generazioni passate.

Inoltre, l’accelerazione della crescita economica nei Paesi emergenti a partire dagli anni ’90 ha visto aumentare le emissioni. Di conseguenza, le loro emissioni hanno superato sempre di più quelle dei Paesi sviluppati negli ultimi 20 anni.

Quando si tratta di responsabilità individuale, invece, le emissioni pro capite sono ancora molto più elevate al Nord che al Sud, soprattutto a causa dell’intensità dei loro consumi energetici. L’unica grande eccezione è la Cina, dove le emissioni pro capite ora superano quelle dell’Unione Europea.

Come si vede, è impossibile risolvere la questione della responsabilità storica», concludono gli studiosi dell’Université Grenoble Alpes.

Impossibile definire precisamente la ‘responsabilità’, ciò non di meno, la questione del diritto ambientale deve essere al centro delle azioni in materia di clima. «Negli ultimi anni, decine di casi in tutto il mondo sono stati presi in carico da avvocati di bambini e giovani», afferma Aoife Daly. «Alcuni casi «sono riusciti a ottenere un cambiamento legale. Ad esempio, nel 2021 il caso Neubauer ha visto la Corte suprema costituzionale tedesca obbligare il governo tedesco ad adottare “misure più urgenti e a breve termine” per ridurre le emissioni di carbonio.

Altre applicazioni climatiche, anche se legalmente non riuscite, hanno avuto altri effetti. Un’innovativadenuncia sul clima da parte di 15 bambini (inclusa Greta Thunberg) è stata presentata al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia contro cinque dei maggiori responsabili delle emissioni. Il comitato ha stabilito che la domanda non poteva essere ascoltata per intero (i ricorrenti dovevano prima passare attraverso i tribunali nazionali). Eppure, mentre lo faceva, il comitato ha scoperto che un governo può, in teoria, essere ritenuto responsabile dell’impatto delle emissioni di carbonio del suo Paese sui bambini, sia all’interno che all’esterno dei suoi confini, e una novità per un organismo delle Nazioni Unite».

Oltre a stabilire nuovi standard di diritto internazionale, «questi giovani difensori hanno inquadrato il danno ambientale come danno a un individuo. Ciò ha contribuito a un maggiore riconoscimento di un diritto esplicito a un ambiente salubre.

Di tale diritto si parla da tempo e viene riconosciuto in molti Paesi a livello nazionale, ma recentemente è stato esplicitamente riconosciuto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Si ritiene che abbia vantaggi a livello nazionale, inclusa la capacità di fare affidamento sul principio in tribunale -e gli accademici hanno affermato che offre strade miglioriper affrontare legalmente la crisi climatica».

Prosegue Aoife Daly sottolineando che «gli interessi e le voci dei bambini dovrebbero essere incorporati in tutti gli sforzi per combattere la crisi climatica: questi sono diritti fondamentali ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia.

È necessario garantire che i bambini e i giovani siano maggiormente in grado di influenzare il modo in cui viene attuato il diritto a un ambiente sano. Ciò significa che i governi devono condurre valutazioni d’impatto che esaminino come le leggi, le politiche e le pratiche influiscono sui diritti ambientali dei bambini.

Richiede metodi locali e nazionali migliori per responsabilizzare i governi e le aziende inquinanti. Deve anche includere l’inclusione delle voci dei bambini e dei giovani nei processi consultivi sull’ambiente, come è avvenuto di recente all’assemblea irlandese sulla biodiversità».

In attesa della COP 28 del 2023, negli Emirati Arabi Uniti, e anche indipendentemente dai risultati che governi e scienziati saranno riusciti raggiungere a Sharm el-Sheikh, il diritto ambientale, sulle gambe delle nuove generazioni, c’è da augurarsi prosegua nel suo percorso di crescita.