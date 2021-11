Oltre 450 banche del mondo si sono impegnate in una nuova iniziativa alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP26, progettata per decarbonizzare i loro investimenti. Sotto la supervisione dell’ex capo della Banca d’Inghilterra Mark Carney, le banche e altre istituzioni finanziarie che aderiscono a Gfanz (la Glasgow Financial Alliance for Net Zero) si impegnano a riferire annualmente sulle emissioni di carbonio legate ai progetti a cui prestano.

Mirano anche a fornire trilioni di dollari in finanza verde, impegnandosi allo stesso tempo a zero emissioni nette su tutta la linea entro il 2050. I principali firmatari dell’iniziativa, che è stata originariamente presentata ad aprile, includono Citi, Morgan Stanley e Bank of America.

Sebbene sia molto incoraggiante vedere molte delle principali banche mondiali impegnarsi in prestiti sostenibili, è difficile non avere dubbi: «non è certamente la prima opportunità che hanno avuto per decarbonizzare i loro libri di prestito, e finora i risultati non sono stati impressionanti», afferma Paul David Richard Griffiths, Docente di finanzia all’EM Normandie – UGEI.

Nel 2019, sottolinea Griffiths, «l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha lanciato con esuberanza i suoi principi di banca responsabile (PRB) con obiettivi simili in mente. Le banche che hanno firmato hanno concordato, tra l’altro, di “lavorare con i propri clienti per incoraggiare pratiche sostenibili” e di “allineare la propria strategia aziendale” agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e all’accordo sul clima di Parigi. Finora, molte delle più grandi banche del mondo non hanno firmato i PRB, anche se i principi sono stati il ​​gold standard fino ad ora per impegnarsi a decarbonizzare i prestiti. Anche i principali firmatari sono lontani dal soddisfare le loro esigenze, per non parlare di quelle di Gfanz».

Le banche possono contribuire a risolvere la crisi climatica da due angolazioni: i loro prestiti e i loro investimenti. Per quanto riguarda gli investimenti – sostiene Griffiths – «abbiamo visto un punto di svolta nel 2020 quando BlackRock, il più grande asset manager al mondo, ha annunciato che avrebbe concentrato i suoi investimenti su titoli incentrati sulla sostenibilità. Tuttavia, il prestito è ancora nelle fasi nascenti della sua transizione verde. E poiché è ben noto che costituisce la maggior parte della finanza aziendale, quest’area è fondamentale per la decarbonizzazione del settore».

Ben oltre 200 banche internazionali hanno firmato i principi di un’attività bancaria responsabile negli ultimi due anni, ma – continua Griffiths – «molte delle più grandi banche non sono tra queste. Delle prime dieci banche (per capitalizzazione di mercato), solo Citi, Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China e Agricultural Bank of China sono firmatarie. Altre sei – JPMorgan Chase, Bank of America, China Construction Bank, Wells Fargo, Morgan Stanley e China Merchants Bank – non sono nell’elenco».

Secondo Griffiths, «essere un firmatario dei PRB è un impegno limitato. I firmatari hanno quattro anni per conformarsi ai principi. Anche allora, tutto è volontario e non vincolante, quindi i firmatari non vengono penalizzati o addirittura nominati e svergognati per non essere stati all’altezza dei principi».

Griffiths ha poi esaminato le pratiche di prestito di tre principali banche firmatarie – Citi, ICBC e MUFG giapponese – per gli anni 2016-19, il periodo immediatamente successivo all’accordo di Parigi fino all’anno in cui sono stati firmati i PRB. Ci si potrebbe aspettare che le banche che hanno preso sul serio i loro impegni abbiano ridotto i prestiti ad alto contenuto di carbonio in questo periodo. Si è concentrato sui prestiti delle banche per l’estrazione di combustibili fossili, perché i dati sono prontamente disponibili e perché questo è il vertice della piramide quando si tratta di emissioni di carbonio, ma ha anche confrontato altre tre grandi banche che non sono firmatarie dei PRB: Wells Fargo, JPMorgan Chase e HSBC.

Griffiths ha scoperto allora che «Wells Fargo e JP Morgan erano i maggiori finanziatori al mondo di tali società durante quel periodo (sebbene Wells Fargo sia scesa al terzo posto nel 2020). Nessuno dei due ha firmato i PRB, sebbene entrambi siano ora membri di Gfanz. Entrambi dichiarano nelle loro relazioni annuali di essere impegnati nell’accordo sul clima di Parigi. Entrambi hanno ridotto il loro prestito totale di combustibili fossili ogni anno dal 2018 al 2020, rispettivamente del 57% e del 23%. Citi, nel frattempo, è stato il terzo più grande prestatore di combustibili fossili nel 2016-19 nonostante fosse firmatario dei PRB (e Gfanz), e ha raggiunto il secondo posto nel 2020. E MUFG e ICBC, che sono anche firmatari dei PRB, sono entrambi cresciuti loro prestito di combustibili fossili nel periodo. Anche MUFG è membro di Gfanz, sebbene né ICBC né altre banche cinesi facciano parte della nuova iniziativa. Si noti inoltre che HSBC non è stato un importante prestatore di progetti di combustibili fossili nonostante non sia stato firmatario dei PRB (sebbene anch’essa abbia firmato con Gfanz)».

Da questi dati, Griffiths non vede alcun segno riconoscibile che le PRB abbiano finora fatto la differenza per i prestiti in questo settore e «nonostante il ruggito all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la preoccupazione è che questa tigre si stia dimostrando sdentata – e c’è motivo di temere che Gfanz farà lo stesso. Quando i firmatari dei PRB prestano denaro, dovrebbero effettuare valutazioni di impatto ambientale e misurare le emissioni di gas serra dei progetti. Si tratta di un problema non da poco considerando che tale lavoro esula dalle tradizionali competenze delle banche e inciderà in modo significativo sui loro costi operativi. I firmatari dovrebbero anche garantire che i prestiti vadano a progetti a emissioni zero. Ciò significa che i mutuatari devono impegnarsi in azioni di mitigazione che durano per l’intero ciclo di vita del progetto. Fa parte dell’obbligo di ciascun firmatario garantire che tali azioni di mitigazione siano realizzate, monitorando il progetto per tutta la sua durata. Eppure il sospetto è che al momento sul terreno stia accadendo ben poco. Per cambiare questa situazione, dovremmo probabilmente passare a uno schema in base al quale i PRB sono obbligatori e vincolanti», ma «Gfanz non assomiglia a quello schema. Sebbene i requisiti di rendicontazione annuale sulle emissioni di carbonio siano un passo avanti, nulla nell’iniziativa è obbligatorio. È stato anche criticato nelle settimane precedenti la COP26 perché i membri si sono rifiutati di accettare di porre fine ai prestiti ai progetti di combustibili fossili quest’anno. Invece mirano a dimezzare le loro emissioni di carbonio in un decennio».

L’opinione di Griffiths è che «non avrebbe senso vietare bruscamente ora i prestiti a progetti non verdi, dal momento che dobbiamo evitare di colpire più duramente le banche che sono tradizionalmente più coinvolte nei settori ad alta intensità di carbonio. Invece, i prestiti devono essere trattati come un portafoglio di progetti in diverse tonalità di verde, con una traiettoria definita verso il più verde, ma deve essere obbligatorio per i firmatari».