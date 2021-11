Più di 40 Paesi hanno firmato un accordo alla COP26, l’ultimo vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow, per eliminare gradualmente il carbone nella produzione di elettricità. I firmatari includono alcuni dei più grandi bruciatori di carbone del mondo: Canada, Polonia, Vietnam, Corea del Sud, Ucraina e Indonesia. Le più grandi di queste economie si impegnano a cessare l’uso del carbone nei loro settori energetici nel 2030, mentre le più piccole promettono lo stesso nel decennio successivo.

Oltre a generare elettricità, il carbone viene utilizzato per alimentare forni siderurgici e forni per cemento e, in misura minore, sistemi di riscaldamento domestici. L’estrazione e la combustione del carbone contribuiscono ancora per oltre il 30% alle emissioni globali di gas serra, quindi eliminarlo rapidamente e sostituirlo con alternative pulite è una priorità per l’azione internazionale sul cambiamento climatico.

Il carbone ha fornito il 41% dell’elettricità del Regno Unito nel 2012, ma solo l’1,6% nel 2020. Gran parte del deficit lasciato dal carbone è stato coperto dal gas naturale, un altro combustibile fossile.

Scambiare vecchie centrali a carbone con nuove centrali elettriche a gas progettate per funzionare fino al 2050 non è una soluzione al problema, anche se il gas è un combustibile a minore intensità di carbonio rispetto al carbone. Non esiste un’alternativa sensata alla sostituzione del carbone con fonti rinnovabili come il solare e l’eolico – con batterie per colmare le lacune nell’approvvigionamento – il più rapidamente possibile.

Nonostante i progressi sulle energie rinnovabili, la produzione di energia da carbone è di nuovo in aumento sulla scia della pandemia, sia in Germania che negli Stati Uniti. Nel frattempo, il governo cinese ha ordinato un’espansione della produzione di carbone per affrontare la crisi dell’approvvigionamento energetico.

La maggior parte dei maggiori consumatori di carbone – Australia, Cina, Stati Uniti, India e Sudafrica – non ha aderito all’accordo di eliminazione graduale del carbone di Glasgow. Si prevede che il recente divieto della Cina di nuovi finanziamenti per l’energia a carbone all’estero ridurrà 44 impianti in tutto il mondo, ma le centrali elettriche a carbone nazionali della Cina continuano a moltiplicarsi. Per la prima volta nel 2020, la Cina ha ospitato oltre la metà della capacità mondiale di energia a carbone. Ha ancora 100 gigawatt (GW) di energia a carbone in costruzione e altri 160 GW in fase di progettazione.

Perché il carbone è una reliquia così ostinata dei sistemi energetici in tutto il mondo, anche dove le alternative più pulite come l’energia solare sono più economiche? E cosa si può fare al riguardo?

Spezzare la potenza politica del carbone

Il carbone è ancora visto come una fonte di elettricità economica, abbondante e affidabile. In molti dei paesi in cui incombe più grande, come Cina, India, Sud Africa e Indonesia, le aziende statali tendono a dominare i settori energetico e minerario. Questi potenti interessi all’interno del governo offrono una delle più strenue opposizioni alla graduale eliminazione del carbone.

Si presume spesso che l’eliminazione rapida dell’estrazione e della combustione del carbone significhi inevitabilmente l’impoverimento di particolari paesi e regioni in cui l’industria del carbone è un importante datore di lavoro, per non parlare della perdita di entrate fiscali utilizzate per finanziare una serie di servizi pubblici. Dato che la maggior parte delle centrali a carbone nei paesi in via di sviluppo sono relativamente nuove, il loro ritiro anticipato rischia anche pesanti perdite finanziarie per i loro proprietari.

L’idea di una transizione giusta (sebbene oggetto di dibattito) nel settore dell’energia a carbone implicherebbe il sostegno ai minatori e ad altri lavoratori per riqualificare e utilizzare la loro esperienza per contribuire a settori a basse emissioni di carbonio nuovi o consolidati, compresa l’energia rinnovabile. Le strategie industriali che seguono questo percorso potrebbero evitare alcune delle peggiori privazioni che hanno afflitto le comunità carbonifere nelle ex zone centrali del Regno Unito.

Non ci sono nemmeno ostacoli tecnici insormontabili alla sostituzione del carbone nella produzione di energia. È già in corso in paesi come gli Stati Uniti, dove un’azienda elettrica ha recentemente stretto un accordo con il suo più grande cliente al dettaglio per ritirare anticipatamente alcune delle sue centrali a carbone e sostituirle con energia solare.

Sostituire il carbone nelle acciaierie e nei cementifici è più difficile, ma anche possibile. I forni in acciaio possono essere alimentati dall’elettricità e il combustibile a idrogeno verde è già stato sperimentato da [multinazionali del cemento in Europa]e produttori di acciaio in Germania e Svezia. Sebbene l’idrogeno verde rimanga significativamente più costoso del carbone o del gas, ulteriori investimenti nella tecnologia necessaria per produrlo, oltre al continuo calo del costo dell’elettricità verde che lo fornisce, potrebbero renderlo economico quanto i combustibili fossili prima del previsto.

Per le grandi economie che dipendono fortemente dall’energia del carbone, in particolare la Cina, gli ostacoli più seri all’eliminazione di questo combustibile fossile sono politici. I Paesi con esperienza nell’eliminazione graduale del carbone, come il Regno Unito, devono lavorare a stretto contatto con Cina, Indonesia, India e altri per trovare percorsi per sostituire l’energia dal carbone con energie rinnovabili economicamente e tecnologicamente sostenibili. Progettare politiche sociali che alleggeriscano il carico sulle comunità dipendenti dal carbone per i mezzi di sussistenza può aiutare a superare la resistenza al cambiamento.

Gli Stati dipendenti dal carbone devono anche stanziare ingenti somme di investimenti aggiuntivi non solo per espandere la produzione di energia pulita, che alla fine si ripagherà attraverso bollette energetiche inferiori e benefici per la salute pubblica, ma anche per limitare i danni finanziari derivanti dal ritiro delle miniere e degli impianti di carbone esistenti. Il nuovo fondo da 2,5 miliardi di dollari della Banca asiatica di sviluppo, destinato ad acquistare e chiudere impianti a carbone in Indonesia e nelle Filippine, rappresenta un modo per farlo. Ma usare denaro pubblico per salvare società private che hanno continuato a investire denaro nel carbone nonostante i rischi è probabilmente ingiusto e potrebbe rivelarsi politicamente irrealizzabile se tentato su larga scala.

C’è ancora un brillante futuro al di là del carbone, ma i Paesi dovrebbero essere preparati a rinunciare a guadagni miopi e a breve termine per arrivarci.