Avendo portato i delegati al vertice sul clima COP26 a Glasgow a credere che la prima bozza dell’accordo finale sarebbe stata pubblicata a mezzanotte di martedì, la presidenza britannica non avrà fatto molti amici ritardandola fino alle 6 di mercoledì mattina. Ci saranno stati molti negoziatori – per non parlare dei giornalisti – che avranno aspettato inutilmente tutta la notte.

In effetti, nemmeno il Presidente della COP26 Alok Sharma sarà molto contento del testo stesso. In qualità di organizzatore e Presidente del vertice, è responsabilità del Regno Unito riunire tutti i testi negoziali che sono stati presentati e concordati nell’ultima settimana in un accordo globale coerente.

Ma il consenso diffuso tra i delegati con cui ho parlato è che la bozza che hanno prodotto non è sufficientemente ‘equilibrata’ tra gli interessi e le posizioni dei vari raggruppamenti di paesi. E per il Presidente di trattative così delicate, questo è un peccato pericoloso.

Ricapitoliamo. Questa COP (la conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) è il momento designato dall’accordo di Parigi del 2015 in cui i Paesi devono farsi avanti con impegni rafforzati per agire. Ci sono due aree principali per questo. Uno sono i tagli alle emissioni entro il 2030, i cosiddetti “contributi determinati a livello nazionale” o NDC. L’altro, per i paesi sviluppati, è l’assistenza finanziaria alle nazioni meno sviluppate.

Il problema che deve affrontare la COP è che sappiamo già che, se sommati, gli obiettivi di emissioni dei paesi non sono abbastanza per mantenere il mondo a un riscaldamento massimo di 1,5 ° C al di sopra dei tempi preindustriali, come mirava l’accordo di Parigi. E le promesse finanziarie non raggiungono nemmeno i 100 miliardi di dollari (74,1 miliardi di sterline) all’anno che avrebbero dovuto essere raggiunti nel 2020, per non parlare delle somme molto più grandi di cui hanno bisogno i paesi più vulnerabili.

Quindi cosa hanno chiesto i Paesi più poveri e le rumorose organizzazioni della società civile che hanno manifestato a Glasgow?

In primo luogo, che i NDC dovrebbero essere rafforzati prima della data prevista del 2025. E in secondo luogo, che almeno 500 miliardi di dollari dovrebbero essere forniti in finanziamenti per il clima nei cinque anni fino al 2025, con la metà di questo che aiuterà i paesi ad adattarsi al cambiamento climatico che stanno già sperimentando.

Esortare – non richiedere

Quindi cosa dice la bozza di testo del Regno Unito? Si limita a “esortare” i paesi a rafforzare i loro NDC, proponendo una riunione dei ministri l’anno prossimo e un vertice dei leader nel 2023. Ma “esorta” è l’espressione delle Nazioni Unite: “Puoi farlo se lo desideri, ma non non è necessario se non lo fai.” Ciò non è sufficiente per costringere i paesi a intraprendere un percorso compatibile con 1,5℃. Il testo deve richiedere loro di farlo.

Sulla finanza il testo è ancora più debole. Non si fa menzione della richiesta di 500 miliardi di dollari, anche se si richiede il raddoppio dei fondi per l’adattamento. Non si fa menzione dell’utilizzo dei diritti speciali di prelievo (una sorta di offerta di moneta globale) che il FMI ha recentemente emesso per uno sviluppo compatibile con il clima. E non c’è riconoscimento sufficiente che i paesi più vulnerabili abbiano bisogno di un accesso molto migliore ai fondi disponibili.

Naturalmente, i paesi in via di sviluppo non si aspettano di ottenere il massimo nei negoziati. Ma commentando l’equilibrio generale del testo tra le posizioni dei diversi paesi, un delegato europeo mi ha detto: “Sembra che potrebbe essere stato scritto dagli americani”.

Ovviamente è vero, come ha sottolineato Alok Sharma nella sua conferenza stampa pomeridiana, che il testo può ancora essere modificato. Ci sono diverse questioni su cui sono in corso i negoziati e il testo deve ancora riflettere i loro progressi. Sharma ha chiesto a tutte le parti di inviare gli emendamenti suggeriti alla bozza e di incontrarlo per discutere le loro reazioni. Si ritroverà a chiedere molti incontri.

Ma è importante come viene redatto questo primo testo, per due ragioni. In primo luogo, la mancanza di equilibrio significa che sono i paesi meno sviluppati che dovranno lavorare di più per cambiarlo. A Parigi la presidenza francese ha funzionato al contrario. Hanno redatto un testo ambizioso e hanno sfidato i più grandi emettitori a opporvisi.

In secondo luogo, lo squilibrio percepito potrebbe intaccare la fiducia nei padroni di casa britannici. Sharma si è costruito una solida reputazione negli ultimi due anni preparandosi per la COP. Non vorrà perderlo negli ultimi giorni cruciali a venire.