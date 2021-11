Alla COP26 si è ricordato che nell’accordo di Parigi, i Paesi si sono impegnati a cercare di limitare l’aumento della temperatura a 1,5 ℃ sopra i livelli preindustriali. Tuttavia, anche se hanno mantenuto le promesse di ridurre le emissioni, la verità è che vedremo comunque un aumento di circa 2,7 . Non sorprende quindi che quasi i due terzi degli scienziati che fanno parte dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, per il suo acronimo in inglese) abbiano affermato in un sondaggio della rivista Nature che è previsto un aumento delle temperature o più.

In questa situazione, quanto sarebbero diversi gli impatti del cambiamento climatico con un aumento della temperatura di 3 rispetto a 1,5 ?

Fin dall’inizio, è importante notare che, anche quando gli effetti negativi crescono in linea con la temperatura, gli impatti climatici di 3 sarebbero più del doppio di quelli che subiremmo con 1,5 in più. Questo perché siamo già circa 1 sopra i livelli preindustriali, quindi gli impatti di un aumento di 3 sarebbero in realtà più di quattro volte quelli di 1,5 (un aumento d’ora in poi di 2 ℃ contro 0,5 ).

Tuttavia, in pratica, gli impatti non aumentano linearmente con la temperatura. In alcuni casi, l’aumento accelera con l’aumento della temperatura, quindi gli impatti da 3 possono essere più di quattro volte gli impatti da 1,5 . Nel caso più estremo, il sistema climatico potrebbe raggiungere un punto di svolta che porterebbe il pianeta a cambiamenti sostanziali.

Un paio di anni fa, io e alcuni colleghi abbiamo pubblicato un’indagine sugli impatti dei cambiamenti climatici basata sui diversi livelli di aumento della temperatura globale. Abbiamo scoperto che la probabilità media annua globale di sperimentare una grande ondata di caldo aumenta dal 5% nel periodo 1981-2010 al 30% con 1,5 in più e fino all’80% nel caso di 3 .

D’altra parte, la possibilità media di sperimentare un’alluvione nei fiumi, che attualmente si attesta al 2% degli anni, aumenta al 2,4% con un aumento di 1,5 e raddoppia al 4% con 3 in più. Con un aumento della temperatura di 1,5 ℃, la percentuale di periodi di siccità è quasi raddoppiata e di 3 più questa cifra diventa più che tripla (tutte queste sono medie mondiali ponderate in base alla distribuzione della popolazione o dei terreni agricoli. Qui puoi trovare maggiori dettagli).

Naturalmente, c’è una certa incertezza in relazione a questi dati, come si riflette nei grafici sopra, in cui si osserva che l’intervallo dei possibili risultati si allarga all’aumentare delle temperature.

C’è anche una grande variabilità nel mondo, che cresce anche con l’aumento delle temperature, che aumenta le disparità geografiche dell’impatto. Il rischio di inondazioni fluviali aumenterebbe particolarmente rapidamente nell’Asia meridionale, ad esempio, mentre il rischio di siccità sta crescendo in gran parte del continente africano a un ritmo molto più rapido della media mondiale.

La differenza tra un riscaldamento di 1,5 e un altro di 3 può essere brutale anche in luoghi come il Regno Unito, dove gli impatti del cambiamento climatico saranno relativamente meno devastanti che in altri angoli del globo.

In uno studio pubblicato di recente, un gruppo di colleghi e io abbiamo scoperto che in Inghilterra la probabilità media annua di un’ondata di caldo, come definita dal National Weather Service del Regno Unito, aumenta da circa il 40% di oggi a circa il 65% con un riscaldamento di 1,5 ℃ e supera il 90% se la temperatura del pianeta aumenta di 3 ℃. Precisamente anche a 3 ℃ in più, la probabilità di vivere almeno un giorno all’anno di forte stress termico dovuto al caldo diventa maggiore del 50%

La percentuale media di periodi di siccità sta aumentando a un ritmo simile alla media mondiale. Le probabilità di quella che attualmente è considerata un’alluvione tra dieci anni stanno crescendo nel nord ovest dell’Inghilterra dal 10% annuo di oggi al 12% a 1,5 in più e al 16% a una temperatura di 3 all’anno superiore a quella attuale.

A livello globale, vi è una significativa variabilità in termini di impatto in tutto il Regno Unito: soprattutto nel sud e nell’est del Paese aumentano i rischi legati a temperature estreme e siccità, mentre a nord e ad est del Paese aumentano i rischi l’ovest aumenta i rischi di alluvione. Ancora una volta siamo tutti invasi da molti dubbi su questi calcoli, ma si vede chiaramente la differenza tra gli impatti in base ai diversi livelli di riscaldamento.

I grafici inclusi in questo articolo ci mostrano l’impatto del cambiamento climatico sulla probabilità o sul verificarsi di fenomeni meteorologici. Le reali conseguenze per le persone dipenderanno da come questi impatti fisici diretti (siccità, ondate di calore, aumento del livello del mare) ai mezzi di sussistenza, alla salute e alle interazioni tra i diversi elementi dell’economia.

La nostra esperienza durante il covid-19 ci dice che quelli che a prima vista sembrano essere disturbi iniziali relativamente modesti in un sistema possono causare un effetto a catena imprevisto, e lo stesso può accadere con il cambiamento climatico. Se la relazione tra l’aumento della temperatura e gli impatti fisici come lo scioglimento dei ghiacciai e le condizioni meteorologiche estreme è spesso non lineare, allora la relazione tra l’aumento della temperatura e il loro effetto su persone, società ed economie è del tutto possibile che sia ancora molto meno lineare. Presi insieme, tutto ciò significa che un mondo con 3 in più sarà molto peggio di uno con 1,5 ℃ in più.