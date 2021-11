La COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si è recentemente conclusa a Glasgow, ha segnato un punto di svolta critico nella politica globale. D’ora in poi, la questione della giustizia climatica sarà inevitabile per i Paesi ricchi.

Il patto per il clima di Glasgow ‘esorta’ i Paesi ricchi come gli Stati Uniti (denominati ‘Paesi sviluppati’ nel testo) ad aumentare i finanziamenti per i Paesi poveri come il Bangladesh (‘Paesi in via di sviluppo’) a circa 40 miliardi di dollari USA (29,8 miliardi di sterline) all’anno da 2025, per aiutarli ad adattarsi alle crescenti inondazioni, siccità e altri effetti del cambiamento climatico.

Questo è un linguaggio piuttosto forte nel linguaggio delle Nazioni Unite ed è un supporto gradito. Ma il mondo ricco ha una storia di mancato rispetto delle sue promesse finanziarie. Solo l’80% dei 100 miliardi di dollari promessi annualmente entro il 2020 per aiutare i paesi in via di sviluppo a mitigare le proprie emissioni e ad adattarsi ai cambiamenti climatici è stato consegnato.

Il mancato raggiungimento della quantità di cui i paesi in via di sviluppo hanno bisogno per adattarsi ai cambiamenti climatici significa che il mondo deve affrontare l’ergastolo per l’escalation degli impatti climatici. Quegli impatti che non saremo in grado di prevenire o adattare sono indicati come ‘perdite e danni’ nel gergo della politica climatica internazionale e stanno già iniziando a mordere nei paesi più vulnerabili. Il fallimento della COP26 nell’impegnarsi a mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5°C significherà ulteriori perdite e danni in futuro.

Alcuni considerano il lavoro sulle perdite e sui danni una forma di compensazione per il danno che i paesi ricchi hanno indirettamente causato a quelli poveri, contribuendo in modo sproporzionato al cambiamento climatico con le loro emissioni di gas serra. Altri preferiscono il termine ‘riparazioni climatiche’, altri ancora parlano di ‘fondi di solidarietà’.

Comunque lo descrivi, la stampa fine del precedente trattato delle Nazioni Unite sul clima, l’accordo di Parigi del 2015, ha cercato di schiacciare qualsiasi idea di responsabilità dei paesi sviluppati. Ma l’esito della COP26 mostra che la questione di chi è responsabile e chi dovrebbe pagare per le conseguenze del cambiamento climatico non può più essere ignorata. Tuttavia, anche il finanziamento annuale per il clima che è stato promesso non include alcun denaro stanziato per perdite e danni.

Chi dovrebbe pagare?

L’idea di pagare per perdite e danni è stata introdotta con i primi negoziati del trattato sul clima delle Nazioni Unite nel 1991 come qualcosa dovuto ai piccoli stati insulari. Ma nel corso degli anni, altri gruppi, compresi i paesi più poveri e altri in tutta l’Africa, hanno iniziato a sostenere la questione.

Grazie ai principali progressi nel campo della scienza dell’attribuzione, vi è una crescente comprensione del legame preciso tra le emissioni causate dall’uomo e specifici eventi meteorologici gravi. Questa relazione si intensificherà con ogni tonnellata di emissioni e, per molte di queste conseguenze climatiche, non si torna indietro.

Perdite e danni a Glasgow

Dirigendosi al vertice di Glasgow, i delegati erano consapevoli delle crescenti esigenze di adattamento dei paesi in via di sviluppo. Adattarsi ai cambiamenti climatici non è semplice: anche il Regno Unito, nonostante tutta la sua ricchezza e la sua relativa mancanza di esposizione, non lo sta facendo bene.

In vista della COP26, tutti i paesi avrebbero dovuto aggiornare i propri piani d’azione per il clima, noti come NDC. Un’analisi recente ha mostrato che un numero crescente di persone parlava di perdite e danni nei propri piani. Ciò ha senso: poiché i paesi devono deviare sempre più risorse verso la preparazione e la risposta a disastri come cicloni, innalzamento del livello del mare e scioglimento dei ghiacciai, ci saranno meno finanziamenti pubblici disponibili per ridurre le proprie emissioni e contribuire a soddisfare l’1,5℃ obiettivo.

Più chiacchiere?

Ci sono stati importanti progressi a Glasgow. Ma molto di questo proveniva dall’esterno delle stanze dei negoziati.

I negoziatori che hanno lavorato su perdite e danni hanno condotto i loro colloqui fino a tarda notte per chiarire cosa dovrebbe fare la Rete di Santiago, un nuovo modo di offrire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, per sostenere i paesi in modo pratico. Ma i progressi sono stati lenti e le richieste di istituire un “impianto per perdite e danni di Glasgow” che avrebbe fornito sostegno finanziario ai paesi vulnerabili sono rimaste inascoltate.

È stata invece concordata l’istituzione di un “Dialogo di Glasgow” per discutere le modalità di finanziamento nei prossimi anni. Questo potrebbe essere un passo importante verso un sostegno reale e materiale per i paesi vulnerabili. Ma in un certo senso, questo sembra un deja vu.

La COP23 nel 2017 ha istituito un “Dialogo di esperti Suva” – un seminario di due giorni che ha prodotto un documento tecnico – per esplorare le informazioni sulla finanza per perdite e danni. La COP24 dell’anno successivo e la COP25 del 2019 hanno spinto per l’istituzione di un gruppo di esperti su perdite e danni che è stato finalmente lanciato all’inizio del 2021.

I progressi sono incrementali, ma con tutti questi dialoghi non c’è da meravigliarsi se i giovani manifestanti denigrano questo approccio “bla, bla, bla” all’azione per il clima.

Una sorpresa a Glasgow è stato il sostegno simbolico e materiale alle perdite e ai danni che provenivano da coloro che si trovavano fuori dalla sala dei negoziati. Il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, ha promesso 2 milioni di sterline di finanziamenti per alleviare gli impatti dei cambiamenti climatici. Ciò è stato aumentato da un impegno di 3 milioni di dollari da parte di filantropi. Da allora, anche un ministro del clima provinciale belga ha impegnato 1 milione di euro.

Questa è una goccia nell’oceano. Rappresenta comunque una svolta interessante in termini di chi si sta facendo avanti per assumersi la responsabilità del danno che il cambiamento climatico sta già causando e che sembra destinato a causare in futuro.