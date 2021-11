Il secondo giorno della COP26 – i negoziati delle Nazioni Unite sul clima a Glasgow – il mondo ha celebrato un annuncio fatto dai leader di 124 Paesi. Nella Dichiarazione dei leader sulle foreste e l’uso del suolo, i leader mondiali si sono impegnati coraggiosamente a “arrestare e invertire la perdita di foreste e il degrado del suolo entro il 2030, garantendo allo stesso tempo uno sviluppo sostenibile”.

Ma tra gli elogi per questa dichiarazione, vi sono anche seri dubbi sul fatto che i principali firmatari possano mantenere le ambiziose promesse. In particolare, tutti gli occhi sono puntati sul Brasile.

Non solo il Brasile contiene vaste porzioni della foresta pluviale amazzonica e dell’ecosistema del Cerrado (la più vasta area di savana del Sud America), ma la politica del governo sulle questioni ambientali è diventata particolarmente distruttiva sotto la presidenza dell’attuale leader del Paese, Jair Bolsonaro – assente dalla COP26.

Vedere come il governo brasiliano – e Bolsonaro in particolare – ha invertito i progressi sulla deforestazione in passato ci lascia meno ottimisti sulla sua sincerità questa volta.

Deforestazione in Brasile

Il Brasile ha già visto diversi settori della sua economia fissare i propri nomi verso ambiziosi obiettivi di deforestazione. Nel luglio 2006, i sei maggiori commercianti di materie prime multinazionali hanno firmato la Moratoria della Soia, impegnandosi a smettere di acquistare soia da commercianti implicati nella deforestazione illegale dell’Amazzonia. Tre anni dopo, i macelli brasiliani hanno firmato l’Impegno Deforestazione Zero, facendo promesse simili.

Di conseguenza, tra il 2009 e il 2014, il Brasile ha registrato i tassi di deforestazione dell’Amazzonia più bassi di sempre. Questo piccolo periodo di progressi limitati è stato possibile solo grazie alla collaborazione tra aziende brasiliane, il governo brasiliano e diversi importanti attori all’interno della catena di approvvigionamento globale delle materie prime.

La nostra ricerca ha mostrato che questo progresso di breve durata è stato in parte il risultato di una campagna di Greenpeace Brasile, nonché delle azioni dell’ufficio del procuratore federale brasiliano. Una combinazione di campagne di ‘nome e vergogna’, coinvolgimento della polizia e accordi legali con l’ufficio del procuratore federale ha aumentato la pressione sui macelli, minacciando i profitti del settore e con il conseguente coinvolgimento parziale delle aziende per affrontare la deforestazione.

Sfortunatamente, l’allineamento politico tra questi settori si è eroso dalla crisi politica ed economica che ha colpito il Brasile nel 2014. Da quando Bolsonaro è entrato in carica nel 2019, i tassi di deforestazione hanno ricominciato ad aumentare a un ritmo rapido, raggiungendo il massimo da 12 anni. Combattere la deforestazione attraverso dichiarazioni multilaterali come questa è quindi fallito prima.

Nel 2014, la Dichiarazione di New York sulle foreste ha tentato di stabilire un obiettivo simile: porre fine alla deforestazione entro il 2030 dopo averla dimezzata entro il 2020. Ben 40 Paesi l’hanno firmata, ma il Brasile non era uno di questi.

Anche se è stata celebrata anche la Dichiarazione di New York, il suo impatto effettivo è stato limitato. Nel 2019, un rapporto di follow-up quinquennale ha concluso che “ci sono poche prove che questi obiettivi siano sulla buona strada”, affermando che è stato raggiunto meno del 20% degli obiettivi complessivi di ripristino delle foreste.

È importante notare che il mix di firmatari di questa nuova dichiarazione COP26 non ha precedenti. Paesi con una copertura forestale significativa, come Brasile, Indonesia e Repubblica Democratica del Congo, hanno firmato, alcuni per la prima volta.

L’elenco dei firmatari comprende anche Paesi come Regno Unito, Giappone e Germania – alcuni dei maggiori consumatori di materie prime come olio di palma, bovini, soia, cacao, legname e gomma – la cui produzione è intrinsecamente legata alla deforestazione.

Anche il settore finanziario sta inviando segnali a favore della riduzione della deforestazione. Più di 30 importanti istituzioni finanziarie, che insieme controllano oltre 6,4 trilioni di sterline di asset, si sono impegnate a eliminare la deforestazione agricola causata dalle materie prime dal loro portafoglio di investimenti entro il 2025. Tuttavia, in modo simile agli impegni assunti dagli stati nazionali, solo il tempo dirà se questi promesse manifestate nell’azione sostanziale.

Il curriculum di Bolsonaro

Altrove nei negoziati sul clima, i nuovi contributi determinati a livello nazionale (NDC) del Brasile – piani nazionali non vincolanti per il clima – includono la riduzione del 50% delle sue emissioni di gas serra entro il 2030. Questo aumento, dal taglio del 43% precedentemente promesso nel 2015, sembra progressivo.

Ma in realtà non è altro che contabilità creativa. Il governo di Bolsonaro sta cercando di cambiare la linea di base storica su questo impegno. Questo cambiamento significherebbe che, nel migliore dei casi, il Brasile mantiene il suo NDC originale. Nel peggiore dei casi, consentirebbe effettivamente più emissioni. Ciò rende più difficile fidarsi delle promesse ambientali di Bolsonaro.

Bolsonaro è noto per il suo disprezzo per la governance ambientale. Ha cercato di aumentare l’accesso all’Amazzonia per il settore delle materie prime, sostenendo che l’allentamento della regolamentazione ambientale è la chiave per raggiungere la crescita economica. Ha anche una comprovata esperienza nel tentativo di smantellare le agenzie ambientali e di limitare i loro budget.

Forse questa nuova dichiarazione darà ai leader mondiali un vantaggio, consentendo loro di imporre sanzioni economiche al governo di Bolsonaro in caso di violazione dell’accordo. Tuttavia, mentre i negoziati alla COP26 continuano, è fondamentale che Bolsonaro e la sua ideologia anti-ambientale e anti-globalismo non compromettano i colloqui.