Glasgow si trova orgogliosamente sulle rive del fiume Clyde, un tempo cuore della gloria industriale scozzese e ora trampolino di lancio per la sua transizione verso l’energia verde. È un luogo adatto per la conferenza sul clima delle Nazioni Unite, COP26, in cui i leader mondiali discuteranno su come i loro paesi ridurranno le emissioni di gas serra che stanno guidando il cambiamento climatico.

Sono stato coinvolto nei negoziati sul clima per diversi anni come ex alto funzionario delle Nazioni Unite e sarò a Glasgow per i colloqui a partire dal 31 ottobre 2021. Mentre i negoziati iniziano, ecco cosa guardare.

Ambizione

Alla conferenza sul clima di Parigi nel 2015, i Paesi hanno concordato di lavorare per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius (3,6 Fahrenheit), puntando a 1,5 C (2,7 F). Se la COP21 di Parigi era l’accordo su una destinazione, la COP26 è la revisione di itinerari e aggiustamenti di rotta.

La cattiva notizia è che i Paesi non sono sulla buona strada. Quest’anno sono stati tenuti a presentare nuovi piani d’azione, noti come contributi nazionali determinati o NDC. L’ultimo conteggio delle Nazioni Unite di tutti i piani rivisti presentati prima del vertice di Glasgow mette il mondo su una traiettoria di riscaldamento 2,7 C (4,86 F), ben in pericolosi livelli di cambiamento climatico, entro la fine di questo secolo.

Tutti gli occhi sono puntati sul G20, un gruppo di principali economie mondiali che insieme rappresentano quasi l’80% delle emissioni globali. Il loro vertice annuale si svolge a Roma il 30-31 ottobre, immediatamente prima dell’inizio della COP26.

Alcuni Paesi chiave del G-20 non hanno ancora presentato i loro piani aggiornati, inclusa l’India. Brasile, Messico, Australia e Russia hanno presentato piani non in linea con l’Accordo di Parigi.

Stanno emergendo dettagli su come la Cina raggiungerà i suoi obiettivi climatici e il mondo li sta studiando attentamente per vedere come la Cina rafforzerà il suo obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030, che attualmente prevede la riduzione delle emissioni del 65% per unità di prodotto interno lordo, anticipando la data quando la crescita delle emissioni del Paese raggiungerà il picco e fissando obiettivi di produzione industriale per altri gas serra, come il metano.

Una danza delicata tra gli Stati Uniti e la Cina e l’abile diplomazia della Francia sono state fondamentali per raggiungere l’accordo sul clima di Parigi nel 2015. Sei anni dopo, una crescente rivalità minaccia di far precipitare quella che era stata una corsa verso l’alto.

Intanto gli occhi del mondo sono puntati sugli Stati Uniti. L’opposizione di due senatori democratici, Joe Manchin del West Virginia e Kyrsten Sinema dell’Arizona, sembra costringere l’amministrazione Biden a scartare un piano che avrebbe incentivato i servizi pubblici a passare più rapidamente a fonti di energia più pulite. Se la loro politica del rischio planetario riesce a sventrare quella parte fondamentale del Piano A del presidente Joe Biden su come gli Stati Uniti raggiungeranno i suoi obiettivi di emissioni per il 2030, il mondo vorrà vedere i dettagli dei piani B, C o D a Glasgow.

Mercati del carbonio

Un compito rimasto dalla conferenza di Parigi è stabilire regole per i mercati del carbonio, in particolare come i Paesi possono scambiare crediti di carbonio tra loro o tra un paese e un’azienda privata.

Esistono mercati regolamentati del carbonio dall’Unione europea alla Cina e i mercati volontari stanno stimolando sia l’ottimismo che la preoccupazione. Sono necessarie regole per garantire che i mercati del carbonio riducano effettivamente le emissioni e forniscano entrate ai Paesi in via di sviluppo per proteggere le loro risorse. Fatto bene, i mercati del carbonio possono accelerare la transizione verso lo zero netto. Fatto male, il greenwashing minerà la fiducia negli impegni assunti sia dai governi che dalle aziende.

Un altro compito è determinare come i Paesi misurano e comunicano le loro riduzioni delle emissioni e quanto sono trasparenti tra loro. Anche questo è fondamentale per contrastare il greenwashing.

Inoltre, aspettati di vedere pressioni affinché i Paesi tornino tra un anno o due con piani migliori per ridurre le emissioni e rapporti sui progressi concreti.

Finanza per il clima

Alla base del progresso su tutte le questioni c’è la questione finanziaria.

I Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di aiuto per crescere verdi e adattarsi ai cambiamenti climatici, e sono frustrati dal fatto che quell’aiuto sia stato alimentato a goccia lenta. Nel 2009 e di nuovo nel 2015, i Paesi ricchi hanno accettato di fornire 100 miliardi di dollari all’anno in finanziamenti per il clima per le nazioni in via di sviluppo entro il 2020, ma non hanno ancora raggiunto quell’obiettivo.

A una settimana dalla fine, il Regno Unito ha rivelato un piano finanziario per il clima, mediato da Germania e Canada, che stabilirebbe un processo per contare e concordare ciò che conta nei 100 miliardi di dollari, ma ci vorrà fino al 2023 per raggiungere quella cifra.

Da un lato si tratta di un progresso, ma si sentirà riluttante nei confronti dei paesi in via di sviluppo i cui costi di adattamento ora devono essere sostenuti mentre i costi globali degli impatti climatici aumentano, anche da ondate di calore, incendi, inondazioni e uragani, cicloni e tifoni in aumento. Proprio come con la distribuzione globale del vaccino, il mondo in via di sviluppo potrebbe chiedersi se non si sta avvicinando lentamente a una nuova divergenza economica, in cui i ricchi diventeranno più ricchi e i poveri più poveri.

Al di là dei costi di mitigazione e adattamento c’è la questione delle perdite e dei danni: il termine innocuo per i danni subiti dai Paesi che in passato hanno contribuito poco al cambiamento climatico e la responsabilità dei Paesi che hanno provocato l’emergenza climatica con le loro emissioni storiche . Questi difficili negoziati si avvicineranno al centro della scena con l’aumentare delle perdite.

I finanziamenti pubblici per il clima forniti dai Paesi possono anche svolgere un altro ruolo attraverso il loro potenziale per sfruttare i trilioni di dollari necessari per investire nelle transizioni verso l’energia pulita e una crescita più verde. Aspettatevi grandi impegni da fonti private di finanziamento – fondi pensione, compagnie assicurative, banche e filantropie – con i propri piani di zero netto, tra cui la fine dei finanziamenti e gli investimenti in progetti di combustibili fossili e il finanziamento di sforzi fondamentali per accelerare i progressi.

Piovono promesse

Una sezione trasversale del mondo sarà a Glasgow per la conferenza e parleranno di percorsi per ridurre le emissioni globali di carbonio a zero netto e costruire una maggiore resilienza.

Dalla spedizione senza emissioni all’aviazione, dalla fine del finanziamento del carbone all’acciaio verde e al cemento, dalle piattaforme per ridurre il metano, alle soluzioni basate sulla natura, la conferenza di due settimane e i giorni precedenti vedranno un flusso costante di impegni e nuove gruppi di paesi, organizzazioni non governative e imprese che lavorano insieme.

Tenere traccia e verificare i risultati verso questi impegni sarà fondamentale all’uscita dalla COP26. Senza di ciò, il discorso ‘bla bla bla’ dell’attivista per il clima Greta Thunberg rivolto ai delegati a un incontro pre-COP a Milano poche settimane fa continuerà a risuonare in tutto il mondo.