Tutti i nodi vengono al pettine e nelle relazioni tra Turchia e NATO ce ne sono molti.

Dopo la richiesta di adesione alla NATO da parte di Finlandia e Svezia, il dibattito si è acceso per la minaccia del veto della Turchia a tale entrata. In Europa si discute molto della questione curda, ma la situazione è molto più complessa. I problemi sul tavolo sono molteplici e non sono di facile risoluzione. In particolare, l’impressione dalla Turchia è che il Presidente Recep Tayyip Erdogan sia molto deciso ad andare avanti, consapevole di avere un’occasione d’oro per ottenere enormi vantaggi militari ed economici data la situazione.

La minaccia di veto da parte di Erdoğan si inserisce in un contesto economico e geopolitico molto delicato per la Turchia, ma che la NATO e gli Stati Uniti non sono nelle condizioni di trascurare.

Sicuramente la richiesta più immediata da parte della Turchia è che i due Paesi, in particolare la Svezia, cambino la loro politica nei confronti dei curdi del PKK, di cui molti esponenti hanno trovato asilo politico nelle citate Nazioni e dalle quali, secondo Ankara, proseguono nella loro attività di opposizione al regime turco e minano alla sicurezza nazionale. Ma nel mirino di Ankara non vi è solo il PKK, considerato una organizzazione terroristica anche da Unione Europea e Stati Uniti: anche i curdi siriani dell’Unità di protezione popolare (YPG) sono considerati dalla Turchia alleati stretti del PKK e quindi osteggiati. Per questo, la Turchia vuole che Svezia e Finlandia cessino ogni rapporto con tale organizzazione, benchè essa sia stata fondamentale per fronteggiare l’ISIS e abbia ricevuto, negli scorsi anni, enormi aiuti dalla coalizione internazionale. Questa seconda richiesta renderebbe molto più ambiguo il ruolo della NATO come difensore dei diritti umani e dei popoli liberi.

Collegata al fronte mediorientale vi è la seconda, e forse più sentita, richiesta di Ankara. La Turchia, impegnata a combattere i curdi in Siria ed in Iraq, non gradisce l’embargo alla vendita di armi che alcuni Paesi europei, tra cui Finlandia e Svezia, hanno adottato nei suoi confronti dopo l’attacco proprio ai curdi siriani nel 2019.

La Turchia è protagonista da anni di sconfinamenti nel nord della Siria e dell’Iraq per combattere il PKK e il YPG e porre sotto controllo le aree oltre i confini del proprio territorio. L’ultimo episodio è l’operazione militare avviata nel nord dell’Iraq la sera di Pasqua di quest’anno per ‘neutralizzare i terroristi’, secondo quanto riferito dal Ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, parole che richiamano tragicamente i discorsi recenti di Putin.

Quindi, le richieste del Presidente Erdoğan non riguardano solo la politica interna, ma hanno conseguenze geopolitiche significative per l’espansionismo turco in Medio Oriente. Inoltre, non va dimenticato il ruolo chiave che l’esercito turco ha avuto nel decretare il successo dell’Azerbaijan contro l’Armenia nella regione del Nagorno Karabakh nel 2020.

Oltre al Medio Oriente, il rinforzo militare turco desta preoccupazione ad occidente, in particolare in Grecia e a Cipro, dove vi sono forti tensioni per la disputa ancora irrisolta sui confini marittimi con la Turchia e Cipro Nord, formalmente riconosciuto solo da Ankara. Proprio per questo, Grecia e Cipro sono da sempre a favore dell’embargo di armi alla Turchia, insieme alla Francia.

Questi problemi sono al vaglio della Casa Bianca, che deve decidere se e come avallare le istanze di Ankara.

Gli stessi Usa hanno questioni aperte con la Turchia: essi, infatti, hanno bloccato la fornitura di F35 e sanzionato l’industria di difesa turca a seguito dell’adozione turca del sistema di difesa missilistico russo S-400 nel 2019, mentre adesso Erdoğan esige la fornitura di F16 per concedere un sì all’ingresso nella NATO da parte di Finlandia e Svezia.

Anche questo fatto mostra come sotto il regime di Erdoğan la Turchia mantenga una posizione molto equilibrata, se non contraddittoria, nel rapporto tra USA e Russia.

Su questo punto, Joe Biden ha recentemente assicurato la Turchia sui futuri rinforzi per la flotta turca, anche se il Congresso non è del tutto favorevole.

Quindi, la crisi in Ucraina ha portato in evidenza la relazione contraddittoria del rapporto tra Turchia e NATO. La Turchia è membro della NATO dal 1952 ed è una pedina fondamentale per la protezione europea ad est. È membro della condivisone nucleare e il suo territorio è funzionale per lo schieramento di difesa missilistico in caso di eventuali attacchi da oriente. È stata protagonista contro l’ISIS e contro Bashar al-Assad (supportato da Vladimir Putin) in Siria e in Libia ha sostenuto militarmente il Governo di accordo nazionale (GNA), riconosciuto a livello ONU, nella difesa di Tripoli dall’assedio delle truppe del generale Khalifa Haftar, sostenuto da Russia, Francia e alcuni Paesi del Golfo.

Gli Statı Uniti e la NATO non possono rinunciare ad un membro fondamentale per gli equilibri mediorientali, soprattutto in questa fase storica di invasione del fronte orientale da parte russa. E la Turchia gioca fino in fondo questo ruolo ambiguo, da una parte sostenendo l’Ucraina e l’alleanza atlantica, bloccando le navi russe fuori dal Mar Nero e supportando militarmente l’Ucraina, dall’altra parte negando sanzioni economiche a Mosca e intrecciando negli anni una forte partnership commerciale (anche, come citato sopra, nel commercio militare).

Ora, gli Stati Uniti e i membri NATO sono davanti ad un dilemma: accogliere la Finlandia e la Svezia e mantenere un rapporto stretto con la Turchia, ma senza cedere su tutte le richieste di Erdoğan perchè ne andrebbe della loro credibilità internazionale. Vale infine la pena ricordare, che la popolazione turca è molto sensibile al tema del terrorismo e vedrebbe come un affronto pesante la negazione di una collaborazione contro il PKK, un gruppo considerato internazionalmente terrorista. E proprio su questo punto il Presidente Erdoğan sta attualmente concentrando la sua propaganda in vista delle elezioni del 2023. Si potrebbe rischiare un clamoroso aiuto elettorale europeo al Sultano.