Solo negli Stati Uniti sono oltre quaranta le compagnie private di sicurezza, una ventina nel Regno Unito, quattro in Israele e anche Paesi come Canada e Sudafrica ne hanno qualcuna. Non si creda che le PMSC siano un fenomeno unicamente occidentale, anche Cina e Russia hanno e stanno avviando passi importanti in questo campo, ma di loro parleremo più avanti.

Per restare ancora PMSC c’è da fare una seconda riflessione. È ovvio, infatti, come il numero delle compagnie e il tipo di clientela alla quale si rivolgono impongono che a fornire i servizi richiesti sia personale qualificato, addestrato e attentamente selezionato. Anche in questo caso la realtà cozza con l’immagine giornalistica dell’ex-soldato buttato fuori dai ranghi, disperato e con un mutuo da pagare che imbraccia il fucile pronto a combattere una guerra non sua. Certo, la maggior parte del personale oggi impiegato nel settore delle PMSC può vantare un solido passato militare, ma non occorre essere un ex-legionario o un reduce dell’SAS per trovare lavoro in questo campo; la conoscenza e l’uso professionale delle armi è infatti un fattore del tutto secondario. In pochi mesi un civile può imparare perfettamente a maneggiare un’arma, così come un militare può disimpararlo, lo stesso dicasi per la forma fisica indispensabile per chi svolge un lavoro del genere.

Quello che fa la differenza è invece la capacità attribuita a un militare di saper rispettare gli ordini e di attenersi alle procedure stabilite, l’adattabilità a situazioni di sicurezza e di vivibilità degradata, pur mantenendo alti standard lavorativi; la capacità di percepire rapidamente l’ambiente circostante e non certo ultimo l’abitudine a gestire positivamente lo stress anche in situazioni critiche. Sono dunque queste le caratteristiche di base ricercate dalle PMSC di tutto il mondo. Non va dimenticato infatti che non si tratta di aziende a conduzione familiare, ma di multinazionali ben strutturate, con filiali in tutto il mondo e un campo d’azione planetario. Difficile quindi millantare capacità ed esperienze mai possedute. Clienti e assicurazioni richiedono il rispetto di standard qualitativi elevati per i quali è necessario possedere certificazioni e qualifiche emesse da enti nazionali e internazionali riconosciuti ed apprezzati.

E’ questo il caso, ad esempio, del CNAPS Conseil national des activités privées de sécurité emanazione del Ministero degli Interni francese o della S.I.A., la Security Industrial Authority del governo britannico e di analoghe strutture sudafricane o israeliane.

E l’Italia? In Italia il business delle PMSC non è certo a livello di altri Paesi occidentali e non solo per una questione di quadro normativo. Nel nostro Paese i servizi di PMSC si limitano in gran parte alla guardiania, alla sorveglianza di aziende private fino ai servizi di sicurezza personale e di body-guard. Ciò non vuol dire che non siano molti gli italiani che lavorano per PMSC straniere, ma l’Italia in quanto tale sembra ancora recalcitrante ad entrare apertamente in questo business, più che altro per una questione di mentalità.

Negli Stati Uniti come in altri Paesi di matrice anglosassone, le PMSC sono viste infatti come legittimi strumenti non solo per la sicurezza in ambito privato, ma anche complementari a molte mansioni statali, questo in virtù della loro maggiore spendibilità in termini politici e di minor impatto verso la pubblica opinione. In Italia, al contrario, si usano pochissimo per un motivo più che altro culturale. L’Italia è infatti un Paese che storicamente è riluttante all’impiego della forza per difendere i propri interessi o altre situazioni dove il diritto di cittadini e imprese italiane viene minacciato. A questo si aggiunga l’atavico sospetto che si ha verso l’uso privato della forza, immediatamente ricondotta al mercenariato.

Il risultato è che la Repubblica italiana non ricorre praticamente mai alle PMSC. Due sole le eccezioni.

La prima è nel 2007, quando a seguito del ritiro del contingente militare italiano dall’Iraq persisteva comunque la necessità di garantire la sicurezza di personale, mezzi e infrastrutture italiane che ancora operavano nel Paese, come ad esempio alcune organizzazioni d’aiuto umanitario, imprese industriali o personale impiegato nella realizzazione di progetti di aiuto e sviluppo. Questa situazione portò l’allora governo Prodi ad assumere una PMSC che si occupasse del problema per un costo di circa 3 milioni di euro.

Il secondo caso riguarda l’anti-pirateria marittima a salvaguardia del traffico navale commerciale per il quale il Ministero della Difesa ha emanato alcune linee guida e recentemente ha aperto anche ad alcuni gruppi privati. La scelta è stata dettata in gran parte dall’amara vicenda dei due maro’ catturati e imprigionati per mesi in India a seguito di un controverso episodio di contro-pirateria.

Qual è dunque lo stato dell’arte dell’impegno politico per regolamentare e ammodernare questo settore miliardario? Dal 23 ottobre 2018 giace alla Camera dei Deputati una proposta di legge, la n° 1295, volta alla regolamentazione dell’attività degli istituti di vigilanza privata italiana nella conduzione di attività di sicurezza al servizio delle imprese italiane che operano all’estero, in particolare, ma non solo, in Paesi particolarmente a rischio. La proposta di legge avanzata dall’on Lollobrigida (Fratelli d’Italia) è stata assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede referente e da allora non se ne sa più niente.

Questo dunque a grandi linee lo stato dell’arte, almeno per quel che riguarda l’aspetto ufficiale, più visibile e presentabile delle attività delle PMSC.

E’ inutile negare che esiste un altro campo, quelle delle cosiddette black operations, le cui dimensioni sono di difficile identificazione. Si tratta di operazioni decise e pianificate da governi che si sviluppano nel territorio di altri Stati e operate da personale non militare a cui non si possono estendere obblighi e tutele che il diritto umanitario e dei conflitti armati prevede per i legittimi combattenti.

Eccoci dunque ripiombati nel campo del mercenariato del quale tenteremo una panoramica a iniziare dalla Russia, in questi mesi alla ribalta per l’invasione dell’Ucraina e l’impiego in quel teatro del suo ‘gruppo Wagner‘.

Prima ancora che a Mariupol o a Severodonetsk, gli uomini del gruppo -formato da ex militari dell’esercito russo- sono stati segnalati e largamente impiegati in Siria come in Libia, e non solo per missioni di autoprotezione di personale russo, ma anche e soprattutto in vere e proprie missioni di combattimento.

In particolare fonti del controspionaggio britannico segnalano da tempo personale della Wagner tra le file delle milizie del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che ha da sempre un rapporto privilegiato con il Cremlino, confermato dalle visite a Mosca e anche dalle relazioni di interesse con i colossi energetici russi e con vari settori dell’intelligence e della diplomazia russa.

La Wagner è solo l’ultima arrivata, anche se la più nota nella galassia delle PMSC russe, che ha visto come progenitori l’Anti-Terror Orel, Redut Antiterror e Tigr-Top Rent. Il gruppo Wagner nasce dalle ‘ceneri’ dello Slavonic Corps, voluto da Vadim Gusev e Yevgeny Sidorov, due dirigenti della compagnia di sicurezza privata Moran Security, già attiva anni fa contro la pirateria. All’inizio sembra si trattasse di circa trecento uomini impiegati a protezione degli oleodotti in Siria, ma che anziché sorvegliare gli impianti finirono per scontrarsi con gli uomini dell’Isis. Una battaglia non pianificata che portò, nell’ottobre 2013, all’arresto da parte del Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione russa (FSB) di Gusev e Sidorov con l’accusa di mercenarismo. Chi oggi finanzi realmente il gruppo Wagner è un segreto. ‘Radio Liberty‘ pensa che sia direttamente il Ministero della Difesa di Mosca, ma la voce più accreditata è che sia invece una delle tante creature di Yevgeny Prigozhin, già sanzionato da Stati Uniti, Unione europea e Regno Unito per tale attività.

Oltre che in Libia la presenza della Wagner è assolutamente certa in Siria, dove i contractors dell’organizzazione sono stati spesso sfruttati dal Cremlino proprio per evitare che le forze regolari di Mosca intervenissero in scenari difficili e ad alto rischio.

Non si sa con esattezza quanti siano stati i morti tra i contractors russi in Ucraina, dove invece è da anni certa la presenza di queste forze negli eserciti delle repubblica filo-russe del Donbass e di tutto il fronte orientale ucraino. E’ poi cronaca di questi giorni il coinvolgimento massiccio del gruppo Wagner nella cosiddetta ‘operazione militare speciale’ che Mosca sta conducendo da quattro in Ucraina.

Siria, Libia e Ucraina sono però solo alcune delle aree in cui la Wagner opera per gli interessi di Mosca. Uomini dell’organizzazione sono stati uccisi ad esempio in Mozambico; altri operano in Repubblica Centroafricana, dove sembra siano implicati nell’uccisione, nel 2018, di tre giornalisti russi che viaggiavano da Bangui a Bambari.

La Russia non è l’unico Stato a usare PMSC a scopi genericamente militari. Al riguardo da tempo gli Stati Uniti hanno impostato una strategia che prevede un sempre maggiore uso delle forze delle compagnie militari private nella gestione degli scenari di guerra dove Washington non ha più interesse ad avere una presenza massiccia di truppe.

Il primo e più importante scenario in cui si è assistito a questa strana convivenza tra contractors e soldati è stato l’Afghanistan. Nella guerra più lunga degli Stati Uniti, i combattenti delle agenzie private assommano a diverse migliaia. Nel 2019, un’inchiesta del ‘Washington Post‘ ha messo in luce che il numero di vittime tra i contractors era di molto superiore a quella dei militari, raggiungendo la cifra di 3.814 caduti.

Le PMSC fin dall’inizio sono state una componente essenziale dei piani strategici del Pentagono nella lunghissima guerra afghana e certo Donald Trump, che ha continuato in questa politica di ‘privatizzazione’ della guerra, è giunto buon ultimo, anzi, penultimo, visto che anche Joe Biden si è ben guardato dal rinunciare a questa risorsa fino all’imbarazzante ritiro dal Paese dell’agosto dello scorso anno.

Anche in questo caso dietro gran parte di questo mondo nebuloso c’è un nome, quello di Erik Prince, ex incursore dei Navy SEAL e fondatore della famigerata compagnia Blackwater. Tra il 1997 e il 2010 da parte di Washington Prince ha ottenuto circa 2 miliardi di dollari in contratti governativi per supportarne le truppe dispiegate in Iraq prima e Afghanistan poi. Altri 600 milioni li ha incassati dalla CIA per contratti classificati e, ben presto, la sua compagnia di sicurezza è diventata la più grande tra quelle contrattualizzate dal Dipartimento di Stato americano.

Del resto, una compagnia privata costa molto meno rispetto alle forze regolari (decine di milioni di dollari di meno) e un soldato morto vale, in termini di percezione sociale, molto più di un civile che va in guerra con un’azienda. Sarà forse per questo che gli USA tra il 2007 e il 2012 hanno speso nel settore PMSC circa 160 miliardi di dollari per servizi che sono andati dall’addestramento delle truppe regolari fino al combattimento in aree e per cause in cui gli Stati Uniti non vogliono sembrare pienamente coinvolti, pur avendo interesse a sostenere una parte in campo.

Oggi Prince non si è certo ritirato, tutt’altro. Dopo che nel 2008 la Blackwater è stata bandita dall’Iraq per la strage di piazza Nisour, Prince l’ha venduta trasferendosi ad Abu Dhabi, dove per conto del principe ereditario Mohammed bin Zayed, ha costituito una ‘legione straniera‘ il cui compito è di rafforzare le Forze Armate degli Emirati Arabi Uniti. Nel 2014 ha quindi co-fondato Frontier Services Group (FSG), società con sede legale a Hong Kong leader nella fornitura di servizi di sicurezza integrata, logistici, assicurativi ed infrastrutturali per clienti attivi in mercati di frontiera. L’azionista di maggioranza di FGS è un fondo d’investimento della Repubblica Popolare Cinese, il CITC Group, fatto che la dice lunga sulle connessioni e gli intrecci a questo livello.

Anche la Cina non è dunque immune dall’utilizzo delle PMSC. Anzi, i dati mostrano come il business delle compagnie militari private sia in netto aumento.

Anche in questo caso si tratta di aziende che Pechino sfrutta per controllare le aree in cui non vuole usare le forze regolari.

Lo stesso obiettivo di Russia e Stati Uniti è così stato condiviso anche dalla Cina che, con la Nuova Via della Seta, sa di non poter lasciare i suoi interessi e le infrastrutture che costruisce in giro per il mondo sotto il controllo di forze che, soprattutto in Paesi in via di sviluppo, non garantiscono una fedeltà assoluta a Pechino e ai suoi interessi. Per questo motivo il governo cinese ha fatto un ulteriore passo in avanti. Mentre prima i colossi del Paese utilizzavano in larga parte aziende private estere, perché i contractors cinesi erano considerati inesperti, ora viene preferito l’impiego di compagnie private cinesi che in questo modo si addestrano sul campo e soprattutto evitano che i dollari investiti da Pechino finiscano in un fiume generalmente collegato ad altre potenze, Stati Uniti e Russia in primis.

Il governo cinese ha quindi inviato proprie PMSC a tutela dei lavoratori inviati in Sud Sudan come in Iraq, ma ha anche blindato gli interessi del corridoio con il Pakistan così come i porti della Nuova Via della Seta e la cosiddetta ‘Collana di perle’ dell’Oceano Indiano. Del resto, come riportato anche dalla stesa agenzia ‘Nuova Cina‘, gli investimenti sulla sicurezza all’estero ammontano già a decine di miliardi di dollari.

Esigenze diffuse di sicurezza, bisogno di protezione, tutela di interessi economico-finanziari e di protezione personale, così come possibilità per alcuni Stati di sviluppare una propria politica di sicurezza attraverso questi nuovi strumenti, sono dunque il mondo in cui si muovono queste compagnie e i loro uomini.

Se ad essi si applichi ancora il giudizio di Machiavelli è tutto da verificare.

[ La prima parte di questo servizio è stata pubblicata il 30 giugno 2022 – ‘Mercenari o lavoratori?’ ]