Il conflitto russo-ucraino è visto come un evento guidato dalla geopolitica; tuttavia, la logica geoeconomica è un fattore più decisivo. L’importanza geoeconomica dell’Ucraina la rende una zona cuscinetto di influenza tra la NATO e la Russia. Il conflitto geoeconomico in corso e gli interessi geopolitici intrecciati della NATO e della Russia in Ucraina hanno una lunga storia. L’Ucraina è stata il punto centrale dell’interazione tra Stati Uniti e Russia dopo la Guerra Fredda a causa della sua importanza geoeconomica. Quindi, la guerra russo-ucraina va esaminata attraverso il prisma della geoeconomia.

Secondo la teoria geopolitica di Heartland di Mackinder, l’Ucraina è una parte del cuore con grandi riserve di risorse naturali. La notevole quantità di risorse critiche in Ucraina è un fattore trainante essenziale del conflitto perché la logica dell’interesse economico è ciò che determina principalmente le relazioni estere. Secondo l’Atlante nazionale dell’Ucraina, le risorse ucraine di minerali rari sono uniche e più grandi in Europa”. I giacimenti di litio, titanio e altri minerali critici stanno aumentando la posizione geoeconomica dell’Ucraina. La Russia, la Cina e la Turchia sono state rispettivamente i maggiori stati importatori di titanio dall’Ucraina nel 2021. L’australiana European Lithium continua ad assicurarsi i diritti sui giacimenti di litio nella regione di Kirovograd e Donetsk in Ucraina.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato: “L’invasione russa è avvenuta quando l’industria mineraria fondamentale dell’Ucraina stava cercando di diventare un attore importante nella transizione verso l’energia pulita”. Significa che un Paese con riserve di risorse naturali e minerali critici invita a investimenti e tensioni geopolitiche. Il capo del servizio geologico statale dell’Ucraina, Roman Opimakh, ha dichiarato: “L’Ucraina sta iniziando a mettere all’asta il permesso per l’esplorazione delle sue riserve di litio e altri minerali critici, che possono aumentare l’importanza strategica dell’Ucraina sulla scena globale”. Inoltre, l’Ucraina ha circa 400 milioni di barili di riserve accertate di petrolio e le seconde più grandi riserve di gas naturale dell’Occidente. Le risorse naturali e i minerali critici sono percepiti come un fattore nascosto della guerra in Ucraina, riflettendo gli obiettivi geoeconomici della Russia e degli europei.

Il crescente interesse delle potenze mondiali nei confronti dell’Ucraina si basa sulla sua forza geoeconomica. L’Ucraina è un attore cruciale nella sicurezza energetica delle potenze internazionali, tra cui Russia e Occidente. La NATO è focalizzata sull’Ucraina per mantenere la sua presenza e influenza nella regione e bloccare l’assertività russa secondo il piano geoeconomico e geostrategico guidato dagli alleati occidentali guidati dagli Stati Uniti. Al contrario, l’Ucraina è una via di transito cruciale per la Russia per raggiungere il mercato globale. In questo contesto, Russia e Ucraina hanno firmato diversi accordi. Ad esempio, entrambi i Paesi hanno firmato un accordo di transito nel 2019 per trasferire il gas russo in Europa attraverso il più grande sistema di trasporto del gas in Ucraina.

Il gasdotto Bratstvo proviene dalla Russia e attraversa l’Ucraina, per poi dividersi in varie direzioni in Europa. Il secondo gasdotto dalla Russia passa attraverso l’Ucraina fino agli Stati balcanici e alla Turchia. Il gasdotto Soyuz passa attraverso l’Ucraina e rifornisce Slovacchia, Romania e Ungheria. Tuttavia, la Russia ha dovuto affrontare il rischio della NATO per la sua sicurezza energetica in Ucraina a causa del crescente ruolo influente della NATO in Ucraina. Allo stesso modo, questa regione svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza energetica dell’Europa anche per il suo legame con le risorse del Mar Nero e del Mar Caspio.

In effetti, la posizione geografica dell’Ucraina presenta un quadro ottimale dal punto di vista geoeconomico. L’Ucraina può svolgere un ruolo significativo come corridoio commerciale per le grandi potenze. A questo proposito, le potenze globali cercano di controllare l’Ucraina per le loro attività imperiali. Ha accesso al Mar Nero attraverso il porto di Odesa ed è un punto di giunzione per la penisola europea e la Russia. L’Ucraina potrebbe essere un mercato adatto per materie prime, manodopera a basso costo e investimenti redditizi per il blocco occidentale. Tuttavia, la Russia fa affidamento principalmente sull’Ucraina per il trasporto delle sue merci in tutto il mondo. Ecco perché la Russia e l’Europa cercano di controllare l’Ucraina ad ogni costo, a causa dei loro obiettivi geoeconomici.

L’Ucraina conserva il suo potenziale industriale in vari settori come l’aerospaziale, la costruzione navale, la produzione di acciaio, la produzione di attrezzature per la difesa e molti minerali critici, riflettendo l’importanza geoeconomica dell’Ucraina. Da qui il motivo per cui la Russia e gli alleati occidentali guidati dagli Stati Uniti sono pronti a fare di tutto per determinarne l’orientamento. Supponiamo che gli Stati Uniti e l’Occidente intendano bloccare il gasdotto russo. In tal caso, pagheranno un costo considerevole perché la realizzazione di una nuova linea di approvvigionamento energetico richiederà circa dieci anni con un investimento di svariati miliardi di dollari. Tuttavia, data la situazione attuale, un tale piano è troppo difficile da mettere in atto ed eseguire senza il rischio di un’escalation del conflitto oltre i confini dell’Ucraina.

È difficile prevedere ogni aspetto dei contorni geoeconomici della guerra russo-ucraina. Tuttavia, le implicazioni geoeconomiche a livello macro saranno dannose per l’economia russa ed europea. In queste circostanze, l’interruzione dell’approvvigionamento energetico nella regione europea causerà l’aumento dei prezzi dell’energia e potrebbe innescare una crisi energetica in tutto il mondo. Considerare lo stato geoeconomico dell’Ucraina è molto prezioso per quanto riguarda la sua posizione geopolitica, l’importanza geostrategica, le risorse critiche, il potenziale industriale e il ruolo significativo nella sicurezza energetica per la NATO e la Russia.