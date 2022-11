Continuità e cambiamento nell’ascesa del Brasile

Con la sola eccezione degli Stati Uniti, ogni singolo stato che ha raggiunto una posizione gerarchica di rilievo nel sistema internazionale sin dagli albori della storia ha avuto origine nel continente eurasiatico. A questo proposito, da una prospettiva a lungo termine, la creazione del Brasile come Stato nazionale è abbastanza recente. Quindi, nello scacchiere geopolitico globale, il Brasile è un ritardatario. Tuttavia, l’idea che il Brasile possa diventare una grande potenza a un certo punto non è nuova. Statisti, diplomatici e generali brasiliani hanno contemplato tali aspirazioni sin dal 19° secolo, e persino pensatori realisti come Henry Kissinger e George Kennan hanno previsto decenni fa che, dato il suo potenziale latente, il Golia sudamericano alla fine si sarebbe risvegliato. Infatti,

Vale la pena notare che il Brasile è uno stato nazionale unico in più di un modo. In origine era una colonia portoghese in un’epoca in cui la maggior parte del continente era sotto il controllo della corona spagnola. In altre parole, come processo, la conformazione di quello che oggi è il Brasile è un prodotto diretto della cosiddetta “Età della scoperta”, un periodo in cui gli imperi marittimi europei hanno rimodellato il mondo. Inoltre, a differenza dei paesi che sono diventati repubbliche una volta dichiarata l’indipendenza, il Brasile è diventato indipendente come sistema politico monarchico e, a differenza di molti altri stati dell’America Latina, non è stato inghiottito da disordini politici permanenti dal 19° secolo.

Inoltre, il Brasile è eccezionale anche perché ‒ grazie all’attuazione sistematica di politiche di sostituzione delle importazioni ‒ è riuscito a migliorare il profilo della sua struttura economica attraverso lo sviluppo di diversi settori economici legati alla produzione industriale. Pertanto, sebbene inizialmente fosse un produttore di beni agricoli (zucchero, caffè, cotone e cacao), il Brasile non opera più principalmente come un mero esportatore di merci, una transizione qualitativa che solo pochi stati dell’America Latina hanno compiuto con successo. Inoltre, in una regione continentale in cui lo spagnolo è la lingua più comune, il Brasile è la più grande nazione di lingua portoghese del mondo. Ultimo ma non meno importante, il Brasile è probabilmente il paese latinoamericano più etnicamente eterogeneo.

Tuttavia, sarebbe sbagliato credere che il consolidamento del Brasile come moderno stato nazionale sia andato liscio o che sia stato privo di eventi. In effetti, il Paese ha vissuto colpi di stato, dittature militari, interventi segreti stranieri e aspre rivalità politiche interne. Eppure, nonostante l’impatto problematico di questi problemi, il paese non è andato in pezzi. Di conseguenza, il Brasile non si è solo dimostrato uno stato nazionale resiliente. La sua traiettoria ascendente fa pensare a molti osservatori che questo stato sudamericano abbia un futuro promettente. Tali opinioni sono cresciute solo da quando l’acronimo dei BRIC è stato coniato per la prima volta dall’economista di Goldman Sachs Jim O’Neil nel 2001 per descrivere una piccola costellazione di mercati emergenti con un potenziale significativo e continuano a prosperare all’indomani delle elezioni presidenziali brasiliane del 2022

Valutare il potere nazionale brasiliano

La ricerca del Brasile per assumere un ruolo di primo piano come stato assertivo non è una crociata donchisciottesca fuori dal contatto con la realtà. Lungi dall’essere un ristagno, il Paese ha le carte in regola per perseguire tali ambizioni. L’intera portata del suo potere nazionale fornisce la massa critica necessaria. In effetti, l’arte di governo brasiliana può fare affidamento su diverse risorse e capacità che vale la pena sfruttare per scopi strategici.

Per quanto riguarda la sua situazione geopolitica, il Brasile si trova nella cosiddetta “mezzaluna esterna”, lontano dal cuore dell’Eurasia e dai punti critici del rimland. L’estensione territoriale del Brasile è la più grande del Sud America e il paese ha la possibilità di entrare in contatto con il resto del mondo attraverso il suo accesso diretto all’Atlantico. Inoltre, a causa delle sue dimensioni colossali, il Brasile confina con undici stati più deboli, la maggior parte dei quali apparteneva alla Spagna. Tuttavia, gran parte del suo cuore è costituito da giungle tropicali scarsamente popolate poiché poco adatte alla creazione di insediamenti umani permanenti e alle infrastrutture di accompagnamento che potrebbero sostenerli. Pertanto, i centri nevralgici politici ed economici del paese si trovano in prossimità della sua costa molto più abitabile.

Questa condizione è un’arma a doppio taglio. Rappresenta l’opportunità di partecipare al commercio internazionale e di sviluppare notevoli capacità navali. D’altra parte, tale configurazione geopolitica presenta delle vulnerabilità, poiché genera esposizione a potenziali minacce navali. Eppure qui sembra che il Brasile non abbia molto di cui preoccuparsi. Dopotutto, il paese è molto più forte di qualsiasi altro stato nella sua immediata periferia e le potenze marittime che possiedono notevoli capacità di proiezione della potenza marittima non hanno alcun interesse a prendere di mira il Brasile, almeno per il momento. Inoltre, l’area coperta dalle foreste pluviali amazzoniche funge da zona cuscinetto naturale che protegge il Brasile dal contatto diretto con fonti di caos reali o potenziali, tra cui il Venezuela, gli altopiani colombiani e diversi confini contesi. Allo stesso modo,

Per quanto riguarda la forza militare, il Brasile ha le seconde forze armate e aviazione nell’emisfero americano (dopo gli Stati Uniti) e il paese sudamericano ha sviluppato il proprio complesso militare-industriale, che produce hardware, piattaforme e armi sofisticati. La marina brasiliana non ha capacità di guerra di spedizione, ma non ne ha bisogno. Il Sud America è una regione in cui la prospettiva di una guerra interstatale è rara ed è improbabile che anche le grandi potenze extraregionali invadano il Brasile nel prossimo futuro. Pertanto, i compiti principali dell’esercito brasiliano sono la protezione del vasto territorio del paese (che comprende le acque territoriali, spesso note come “Amazzonia blu”) in modo che lo stato possa garantire il pieno controllo e un governo efficace; garantire un equilibrio regionale del potere geopolitico che favorisca il perseguimento degli interessi nazionali brasiliani; difendere le risorse naturali brasiliane; e reprimere le minacce non convenzionali relative ad attori non statali maliziosi come i gruppi della criminalità organizzata e le reti terroristiche transnazionali. Infine, l’esercito brasiliano – come strumento di hard power – sostiene anche la credibilità della politica estera dello stato brasiliano.

Va inoltre tenuto presente che, negli anni ’70, il Brasile ha lanciato un programma di armi nucleari. E sebbene il paese alla fine abbia deciso di abbandonare l’impresa a causa del suo impegno per la non proliferazione, conserva ancora le risorse tecnologiche e le competenze specializzate che sarebbero necessarie per produrre armi nucleari in futuro.

Nella sfera economica, il Brasile ha il dodicesimo PIL mondiale secondo il FMI, che lo pone davanti a Corea del Sud, Australia, Messico, Spagna e Turchia. Le industrie brasiliane sono coinvolte in settori come il tessile, la produzione di acciaio, l’aerospaziale (Embraer è il terzo produttore di aeromobili al mondo), la chimica e la produzione di automobili. L’Atlante della complessità economica dell’Università di Harvard classifica il Brasile come economicamente più complesso di Sud Africa, Argentina, Kazakistan e Australia. Inoltre, a differenza di altri stati dell’America Latina, il Brasile ha favorito la crescita di entità finanziarie e bancarie nazionali. È interessante notare che la Cina è ‒ seguita dagli Stati Uniti ‒ il principale partner commerciale del Brasile sia nelle esportazioni che nelle importazioni.

Allo stesso modo, questo stato sudamericano ha abbondanti riserve di minerali strategici (bauxite, minerale di ferro, manganese, uranio, rame, tungsteno, oro, nichel, zinco, vanadio, litio, titanio) e pietre preziose (ametista, smeraldo, acquamarina e opale). Inoltre, quando si tratta di energia, il Brasile è autosufficiente in termini di petrolio ed è uno dei principali produttori mondiali di energia idroelettrica. Allo stesso modo, i suoi seminativi sono utili per la produzione di colture da reddito (tra cui canna da zucchero, semi di soia, caffè, arance, mais, cotone, tabacco, cocco, banane, ananas) e biocarburanti. Inoltre, il paese ha vantaggi comparativi come produttore di manzo, pollo, latticini e maiale. Infine, l’Amazzonia è una formidabile fonte di acqua dolce, legname e biodiversità.

Inoltre, la dimensione demografica del Brasile (con quasi 215 milioni di persone) rappresenta un’abbondante disponibilità di manodopera. In effetti, il Brasile è il settimo stato più popoloso del mondo e il secondo dell’emisfero americano. Un’altra componente rilevante che deve essere presa in considerazione è la proiezione del “soft power” brasiliano. A questo proposito, l’arte brasiliana, la cucina, la musica, il cinema e gli impressionanti risultati degli atleti brasiliani negli sport competitivi a livello internazionale sono elementi che rafforzano l’identità nazionale, promuovono l’attrattiva della cultura brasiliana e conferiscono un’influenza diplomatica sottile ma prestigiosa.

Per quanto riguarda la qualità della diplomazia, lo stato brasiliano ha sviluppato quadri di politica estera altamente professionali (Itamaraty è considerato il miglior servizio diplomatico latinoamericano). Allo stesso modo, il Brasile è la nazione latinoamericana più importante nello studio accademico della geopolitica. Poiché queste risorse offrono un senso di consapevolezza situazionale per i responsabili politici, sono strumentali per la pratica dell’arte di governo, l’incoraggiamento di deliberazioni informate per definire il posto del Brasile nel mondo in un prossimo futuro e la formulazione di una grande strategia. Di conseguenza, il Brasile possiede il “software” intellettuale per ideare piani geopolitici di vasta portata attraverso la gestione olistica di tutte le componenti del suo potere nazionale.

Pertanto, una comprensione completa di queste realtà spiega perché il Brasile è visto come una potenziale grande potenza. In effetti, il peso del Brasile nell’alta politica internazionale è di gran lunga più pesante di quello del Portogallo, il suo ex signore coloniale. Ora, come risultato di questo capovolgimento, Lisbona è desiderosa di svolgere un ruolo significativo nell’ascesa di Brasilia. Così, come legittimo erede del defunto impero portoghese, il Brasile è diventato il leader indiscusso del mondo Lussophone, una comunità che comprende nazioni del terzo mondo dell’Africa subsahariana e della regione indo-pacifica. In confronto, nessun paese ispanico latinoamericano è mai riuscito a superare la Spagna. Per mantenere le cose in prospettiva, il tentativo del Brasile di ottenere un seggio nel Consiglio di sicurezza dell’ONU come membro permanente è preso sul serio da diplomatici e analisti allo stesso modo. Nessun altro paese latinoamericano può nemmeno aspirare a qualcosa di simile. Ad esempio, l’Argentina (un rivale tradizionale) è dietro al Brasile in ogni singolo campo significativo e il Messico – l’altro stato latinoamericano che potrebbe realisticamente raggiungere uno status geopolitico più elevato – è troppo lontano, quindi le loro corrispondenti sfere di influenza non si sovrappongono a un considerevole grado e, forse più importante, a differenza del Messico, il Brasile non è oscurato dalla potenza degli Stati Uniti. Questa distanza geografica da Washington offre a Brasilia un margine relativamente maggiore per manovrare in modo indipendente. L’Argentina (un rivale tradizionale) è dietro al Brasile in ogni singolo campo significativo e il Messico – l’altro stato latinoamericano che potrebbe realisticamente raggiungere uno status geopolitico più elevato – è troppo lontano, quindi le loro corrispondenti sfere di influenza non si sovrappongono in misura considerevole e, forse ancora più importante, a differenza del Messico, il Brasile non è oscurato dalla potenza degli Stati Uniti. Questa distanza geografica da Washington offre a Brasilia un margine relativamente maggiore per manovrare in modo indipendente. L’Argentina (un rivale tradizionale) è dietro al Brasile in ogni singolo campo significativo e il Messico – l’altro stato latinoamericano che potrebbe realisticamente raggiungere uno status geopolitico più elevato – è troppo lontano, quindi le loro corrispondenti sfere di influenza non si sovrappongono in misura considerevole e, forse ancora più importante, a differenza del Messico, il Brasile non è oscurato dalla potenza degli Stati Uniti. Questa distanza geografica da Washington offre a Brasilia un margine relativamente maggiore per manovrare in modo indipendente.

Dopo diversi tentativi falliti di candidarsi alla carica più alta del paese, Luis Inázio Lula da Silva è stato presidente del Brasile dal 2003 al 2010. La sua amministrazione è stata notevole per diversi motivi. In qualità di ex leader sindacale e rappresentante del più grande partito politico di sinistra brasiliano, il suo governo progressista aveva stretti legami sia con i socialdemocratici moderati che con i gruppi e leader militanti latinoamericani intransigenti (era un noto amico personale del compianto Fidel Castro). Tuttavia, Lula è stata abbastanza pragmatica da collaborare con camere d’affari locali, istituzioni multilaterali, società transnazionali e persino la comunità finanziaria al fine di promuovere il dinamismo economico. Lula divenne così un potente simbolo del successo e della democrazia dei governi di sinistra latinoamericani.

Tuttavia, il principale punto di svolta dell’amministrazione Lula è stato l’orientamento intrepido della sua politica estera. Per la prima volta, il Brasile ha seguito una linea d’azione il cui scopo era quello di promuovere una correlazione multipolare di forze, una configurazione che sarebbe stata conveniente per il perseguimento degli interessi nazionali brasiliani, inclusa la sua candidatura all’egemonia regionale e allo status di grande potenza. Questa ambizione non era senza precedenti. Probabilmente, la cultura strategica brasiliana e l’ideologia nazionale avevano alimentato lo sviluppo di una tradizione imperiale emergente per molti decenni. Tuttavia, è stato solo all’inizio del 21° secolo che il Brasile è diventato abbastanza audace da compiere il proprio “destino manifesto”. Come ha affermato il pensatore americano Hal Brands,

La prima era Lula

A differenza dei paesi latinoamericani desiderosi di inimicarsi in ogni momento degli Stati Uniti a causa del loro forte impegno ideologico nella “lotta antimperialista” di sinistra (come Cuba, Nicaragua o Venezuela), il Brasile non ha assunto un apertamente conflittuale nei confronti degli americani, o qualsiasi altro grande potere per quella materia. Tuttavia, Brasilia ha cercato attivamente di diluire l’egemonia americana in modo sottile attraverso sforzi attivi concepiti per rafforzare le strutture diplomatiche multilaterali e rifare la governance strutturale delle principali istituzioni internazionali. Per il Brasile, un mondo unipolare non è conveniente, nel senso che potrebbe limitare il desiderio del Brasile di puntare più in alto, e stati come il Brasile non vogliono essere trattati come partner minori, satelliti o peggio. Tuttavia, Il Brasile ha l’impressione che la perseveranza perpetua della “Pax Americana” non possa essere data per scontata. In effetti, è stato eroso dal cambiamento dei modelli sistemici e anche come risultato di decisioni controproducenti di politica estera degli Stati Uniti. In particolare, il Brasile ha approfittato dell’abbandono di Washington nei confronti dell’emisfero americano a causa della presenza dell’esercito americano in Medio Oriente e in Asia centrale durante l’amministrazione Bush. Inoltre Brasilia è riuscita a tenere sotto controllo anche la crescente influenza di Pechino, Mosca e Teheran in Sud America (che spesso è stata facilitata da stati allineati all’asse bolivariano). Il Brasile ha approfittato dell’abbandono di Washington nei confronti dell’emisfero americano a causa della presenza dell’esercito americano in Medio Oriente e in Asia centrale durante l’amministrazione Bush. Inoltre Brasilia è riuscita a tenere sotto controllo anche la crescente influenza di Pechino, Mosca e Teheran in Sud America (che spesso è stata facilitata da stati allineati all’asse bolivariano). Il Brasile ha approfittato dell’abbandono di Washington nei confronti dell’emisfero americano a causa della presenza dell’esercito americano in Medio Oriente e in Asia centrale durante l’amministrazione Bush. Inoltre Brasilia è riuscita a tenere sotto controllo anche la crescente influenza di Pechino, Mosca e Teheran in Sud America (che spesso è stata facilitata da stati allineati all’asse bolivariano).

D’altra parte, il Brasile ha anche stretto collaborazioni diplomatiche come moltiplicatori di forza che hanno aumentato l’influenza brasiliana e perseguito obiettivi comuni. Il segno più visibile di ciò è l’attiva partecipazione brasiliana al blocco BRICS, un quadro che rappresenta gli interessi collettivi di stati che sono sia economie emergenti ma anche potenze revisioniste che preferiscono un ordine mondiale multipolare. Brasilia ha anche coinvolto Turchia e Iran, entrambi pesi massimi regionali indipendenti. Allo stesso modo, ha anche sfruttato le disparità esistenti con gli stati vicini – le cui economie sono più piccole e meno sviluppate di quella del Brasile – per spingere per il consolidamento del Mercato Comune Meridionale (MERCOSUR). Tale progetto è stato concepito per favorire l’integrazione economica regionale, ma può anche fungere da vettore per raggiungere l’egemonia regionale attraverso la legittima leadership conferita dall’attrazione gravitazionale del Brasile piuttosto che attraverso la conquista totale. Tuttavia, i progressi sono stati ostacolati da disaccordi politici e interruzioni economiche.

Gli anni di Bolsonaro

Dopo una serie di governi instabili, Jair Bolsonaro è diventato presidente del Brasile nel 2019. Nel campo della politica interna, non potrebbe essere più lontano da Lula e dai suoi seguaci. Bolsonaro è un politico conservatore che abbraccia apertamente l’illiberalismo di destra e la bandiera ideologica dell’anticomunismo. Inoltre, la vittoria elettorale di Bolsonaro e il contenuto della sua piattaforma, opinioni e politiche interne hanno incoraggiato le nuove generazioni di militanti di destra latinoamericani a esprimere idee che non erano state considerate politicamente corrette dal mainstream nei decenni precedenti. È interessante notare che Bolsonaro – in quanto ex capitano dell’esercito – condivide le opinioni comunemente sostenute nell’esercito sulla prospettiva desiderabile di un Grande Brasile come stato sempre più assertivo nel dominio geopolitico.

La visione ideologica del mondo di Bolsonaro è fortemente plasmata dal compianto Olavo de Carvalho, un controverso pensatore filosofico – vicino a artisti del calibro di Steve Bannon – che sostenne un’interpretazione conservatrice di concetti come patria, identità tradizionali e valori familiari – la cui conservazione presumibilmente deve essere sostenuti per evitare il declino della società. Per quanto riguarda gli affari internazionali, De Carvalho credeva nella superiorità delle forze nazionaliste e tradizionaliste sulle “società aperte” sovranazionali, specialmente in un ambiente in cui ci sono tre progetti concorrenti di ordine mondiale: il cosmopolitismo liberale atlantista, il classico modello westfaliano-clausewitziano sostenuto dall’euroasiatico le potenze continentali e il sogno islamista di stabilire un Califfato teocratico universale. Ha anche criticato l’amministrazione Lula di essere “non patriottica” a causa della sua costante collaborazione con istituzioni internazionali, corporazioni, ONG e media mainstream. Inoltre, l’ideologo brasiliano era un ammiratore vocale del paleoconservatorismo cristiano che ancora fiorisce nelle comunità rurali degli Stati Uniti e anche del sionismo, considerato come baluardo della virtù della civiltà.

L’ascesa di Bolsonaro deve anche essere intesa come parte di una più ampia ondata di nazionalisti conservatori, come Donald Trump, Victor Orban, Narendra Modi, Benjamin Netanyahu, Recep Tayyip Erdoğan e Rodrigo Duterte, tra gli altri. Sebbene questi leader siano altamente eterogenei, condividono significativi denominatori comuni, incluso il rifiuto impenitente del liberalismo cosmopolita e di tutto ciò che rappresenta; un fermo impegno per la protezione dei valori tradizionali come capisaldi socio-culturali delle identità collettive necessarie per assicurare la rivitalizzazione organica delle nazioni; stretti legami ideologici e politici con i gruppi religiosi; un’enfasi sulla protezione della sovranità piuttosto che sulla promozione della governance sovranazionale; e visioni del mondo nazionaliste che modellano la politica estera.

Inizialmente, Bolsonaro ha cercato di rifare la politica estera brasiliana. Quando è entrato in carica, ha immaginato il Brasile come un partner senior di stati occidentali assertivi come gli Stati Uniti e Israele, governati rispettivamente da Trump e Netanyahu (compagni nazionalisti conservatori). Durante la sua campagna presidenziale fu molto critico nei confronti della Cina e dell’asse bolivariano, visti come nemici ideologici. Tuttavia, queste tendenze ideologiche sono state aggredite dalla realtà, specialmente in un’epoca pericolosa di ribollente competizione strategica tra le maggiori potenze del sistema internazionale. Per pragmatismo, la sua amministrazione ha rivalutato la sua posizione nei confronti di Pechino al fine di sfruttare i vantaggi della cooperazione bilaterale basata su interessi nazionali allineati e ha coinvolto Mosca anche su basi vantaggiose per tutti, con grande dispiacere delle élite liberali occidentali. È interessante notare che nonostante la retorica incoerente, il governo brasiliano sotto Bolsonaro è rimasto in gran parte neutrale nel contesto della guerra in Ucraina, un atteggiamento che è stato visto come un atto di sfida dalla Casa Bianca di Biden (non visto come un alleato ideologico da Bolsonaro e dai suoi sostenitori). Questo è un potente promemoria del fatto che, se il Brasile brama davvero una posizione d’élite nel concerto delle nazioni, non ha altra scelta che imparare a nuotare con gli squali in modo assertivo. La passività non basterà a spingere Brasilia allo status che desidera. D’altra parte, l’amministrazione Bolsonaro non ha nascosto il suo disprezzo per i regimi di sinistra latinoamericani (un’antipatia reciproca) ma, rispetto ai fatti sul campo, non ha assunto un approccio apertamente ostile anche se ha abbandonato il ruolo propositivo di Brasilia a livello regionale cooperazione. il governo brasiliano sotto Bolsonaro è rimasto in gran parte neutrale nel contesto della guerra in Ucraina, un atteggiamento che è stato visto come un atto di sfida dalla Casa Bianca di Biden (non visto come un alleato ideologico da Bolsonaro e dai suoi sostenitori). Questo è un potente promemoria del fatto che, se il Brasile brama davvero una posizione d’élite nel concerto delle nazioni, non ha altra scelta che imparare a nuotare con gli squali in modo assertivo. La passività non basterà a spingere Brasilia allo status che desidera. D’altra parte, l’amministrazione Bolsonaro non ha nascosto il suo disprezzo per i regimi di sinistra latinoamericani (un’antipatia reciproca) ma, rispetto ai fatti sul campo, non ha assunto un approccio apertamente ostile anche se ha abbandonato il ruolo propositivo di Brasilia a livello regionale cooperazione. il governo brasiliano sotto Bolsonaro è rimasto in gran parte neutrale nel contesto della guerra in Ucraina, un atteggiamento che è stato visto come un atto di sfida dalla Casa Bianca di Biden (non visto come un alleato ideologico da Bolsonaro e dai suoi sostenitori). Questo è un potente promemoria del fatto che, se il Brasile brama davvero una posizione d’élite nel concerto delle nazioni, non ha altra scelta che imparare a nuotare con gli squali in modo assertivo. La passività non basterà a spingere Brasilia allo status che desidera. D’altra parte, l’amministrazione Bolsonaro non ha nascosto il suo disprezzo per i regimi di sinistra latinoamericani (un’antipatia reciproca) ma, rispetto ai fatti sul campo, non ha assunto un approccio apertamente ostile anche se ha abbandonato il ruolo propositivo di Brasilia a livello regionale cooperazione. un atteggiamento che è stato visto come un atto di sfida dalla Casa Bianca di Biden (non visto come un alleato ideologico da Bolsonaro e dai suoi sostenitori). Questo è un potente promemoria del fatto che, se il Brasile brama davvero una posizione d’élite nel concerto delle nazioni, non ha altra scelta che imparare a nuotare con gli squali in modo assertivo. La passività non basterà a spingere Brasilia allo status che desidera. D’altra parte, l’amministrazione Bolsonaro non ha nascosto il suo disprezzo per i regimi di sinistra latinoamericani (un’antipatia reciproca) ma, rispetto ai fatti sul campo, non ha assunto un approccio apertamente ostile anche se ha abbandonato il ruolo propositivo di Brasilia a livello regionale cooperazione. un atteggiamento che è stato visto come un atto di sfida dalla Casa Bianca di Biden (non visto come un alleato ideologico da Bolsonaro e dai suoi sostenitori). Questo è un potente promemoria del fatto che, se il Brasile brama davvero una posizione d’élite nel concerto delle nazioni, non ha altra scelta che imparare a nuotare con gli squali in modo assertivo. La passività non basterà a spingere Brasilia allo status che desidera. D’altra parte, l’amministrazione Bolsonaro non ha nascosto il suo disprezzo per i regimi di sinistra latinoamericani (un’antipatia reciproca) ma, rispetto ai fatti sul campo, non ha assunto un approccio apertamente ostile anche se ha abbandonato il ruolo propositivo di Brasilia a livello regionale cooperazione. se il Brasile brama davvero una posizione d’élite nel concerto delle nazioni, non ha altra scelta che imparare a nuotare con gli squali in modo assertivo. La passività non basterà a spingere Brasilia allo status che desidera. D’altra parte, l’amministrazione Bolsonaro non ha nascosto il suo disprezzo per i regimi di sinistra latinoamericani (un’antipatia reciproca) ma, rispetto ai fatti sul campo, non ha assunto un approccio apertamente ostile anche se ha abbandonato il ruolo propositivo di Brasilia a livello regionale cooperazione. se il Brasile brama davvero una posizione d’élite nel concerto delle nazioni, non ha altra scelta che imparare a nuotare con gli squali in modo assertivo. La passività non basterà a spingere Brasilia allo status che desidera. D’altra parte, l’amministrazione Bolsonaro non ha nascosto il suo disprezzo per i regimi di sinistra latinoamericani (un’antipatia reciproca) ma, rispetto ai fatti sul campo, non ha assunto un approccio apertamente ostile anche se ha abbandonato il ruolo propositivo di Brasilia a livello regionale cooperazione.

In poche parole, la politica estera brasiliana sotto Bolsonaro non è stata una semplice continuazione del percorso seguito dal governo guidato da Lula. Tuttavia, indipendentemente dalle inclinazioni ideologiche contrastanti di entrambi i leader, il Brasile ha agito come un’aspirante grande potenza indipendentemente da chi fosse al comando in entrambi i periodi.

Osservazioni conclusive

Il Brasile è un caso di studio interessante che mostra che anche se il comportamento delle dinamiche geopolitiche è guidato da forze impersonali, il ruolo dell’agire umano non è inconsistente. Pertanto, la ricerca di Brasilia è stata favorita sia dalla fortuna (circostanze esterne vantaggiose) ma anche favorita dalla virtù (le decisioni fatali prese dai leader brasiliani). Non è ancora noto se il peso massimo sudamericano raggiungerà con successo la grandezza che cerca. Dopotutto, ha a che fare con fenomeni problematici come le ricadute sistematiche e locali del crescente confronto geopolitico, la discordia politica interna a seguito della crescente polarizzazione, la volatilità generale nei vicini stati sudamericani, la proliferazione della criminalità organizzata e la corruzione. Tali minacce potrebbero scatenare fastidiosi livelli di instabilità e sfidanti dilemmi per l’arte statale brasiliana. Nel 21° secolo, il Brasile vuole essere uno dei protagonisti del cosiddetto ‘Grande Gioco’, ma il percorso che porta alle grandi leghe è rischioso e gli errori possono essere mortali in condizioni hobbesiane. D’altronde, come osservava Machiavelli centinaia di anni fa, nulla di importante può essere conquistato senza l’esposizione al rischio.