La canapa è una coltura che ha bisogno di tanta acqua e di profondità per la estensione del proprio apparato radicale. Soprattutto nel primo caso, la questione della acquisizione di risorse d'acqua sufficienti per la coltivazione è diventata di carattere primario, negli Stati Uniti -Paese pioniere in tal senso- ma non solo in America. Con la scarsità d'acqua -un problema crescente- alcuni coltivatori di canapa stanno cercando soluzioni che vadano oltre l'automazione o i metodi di coltivazione, incluso l'utilizzo di varietà di piante resistenti alla siccità che richiedono meno acqua e possono resistere a temperature più elevate.

I coltivatori di canapa e marijuana sono alla continua ricerca di cultivar resistenti alla siccità per far fronte alla carenza d’acqua

Con la scarsità d’acqua –un problema crescente– alcuni coltivatori di marijuana e canapa stanno cercando soluzioni che vadano oltre l’automazione o i metodi di coltivazione, incluso l’utilizzo di varietà di piante resistenti alla siccità che richiedono meno acqua e possono resistere a temperature più elevate.

Ryan Power, CEO di Atlas Seeds, con sede in California, ha affermato che la società di semi sta identificando ciò che ritiene cultivar di marijuana e canapa “tolleranti alla siccità”.

«Quello che abbiamo notato è che le genetiche che mostrano un alto vigore sono anche più resistenti alla siccità», ha detto Power. «Crescono con molta meno acqua di altri e noi alleviamo per vigore».

Power ha affermato che la società ha sviluppato ceppi che hanno tollerato il calore “eccessivo” -oltre 100 gradi Fahrenheit- per più settimane all’interno delle serre sulla costa orientale in questa stagione.

«Le varietà autofiorenti possono tollerare un’irrigazione ridotta, ma il compromesso è una resa più piccola ma vendibile», ha affermato Power.

Autofiorente, che ha una stagione di crescita relativamente breve, in genere 60-70 giorni, consente a un coltivatore di piantare e raccogliere pur avendo accesso ad acqua sufficiente, secondo Power.

Significa anche che il coltivatore può raccogliere prima di gelate, piogge o incendi di inizio stagione.

«Questo può essere un fattore nei sistemi alimentati dalla pioggia o nell’acqua erogata dai fossi come nel sud-ovest», ha aggiunto.

L’interesse di Powers per i ceppi resistenti alla siccità e al calore arriva in un momento in cui le aree del West americano hanno sperimentato un periodo di siccità in corso dal 2000 che è considerato uno dei peggiori “megasiccità” degli ultimi 1.200 anni.

Tuttavia, la maggior parte dei coltivatori di cannabis deve ancora considerare in modo specifico l’uso dell’acqua oltre a quanto richiesto per un’operazione di produzione sostenibile.

Ma questo potrebbe cambiare se l’acqua diventa una risorsa più costosa.

In tal caso, secondo i funzionari del settore, più coltivatori potrebbero cercare piante che richiedono meno umidità e sono più resistenti alle alte temperature.

Genetica della canapa e acqua

John McKay, direttore scientifico di New West Genetics, un’azienda di genetica di semi di canapa con sede a Fort Collins, in Colorado, ha lavorato a uno studio pubblicato due anni fa che ha esplorato come la genetica della canapa ha risposto ai fattori ambientali, inclusa la disponibilità di acqua.

McKay e altri ricercatori hanno anche scoperto che i tratti radicali delle diverse genetiche della canapa influenzano la tolleranza alla siccità, l’efficienza nell’uso dell’azoto e il sequestro del carbonio nel suolo.

«La canapa ha già radici incredibilmente profonde», ha detto McKay via e-mail. «Lo stiamo ulteriormente ottimizzando per diversi ambienti di produzione».

Sebbene lo studio avesse un set di dati certamente piccolo e debba essere esplorato «più ampiamente in futuro», ha anche scoperto che «alcune cultivar hanno un modello di utilizzo dell’acqua più efficiente di altre».

Secondo lo studio, alcune cultivar hanno mostrato un «modello più conservativo” di utilizzo dell’acqua in piena irrigazione rispetto alle condizioni di siccità, e altre cultivar hanno mostrato un uso dell’acqua meno conservativo nelle stesse condizioni.

A giugno, New West Genetics ha ricevuto una sovvenzione di 250.000 dollari dal Wells Fargo Innovation Incubator, che consentirà all’azienda di finanziare la ricerca sulla selezione di varietà di colture assistita dalla genomica e in altre aree.

Semi e piantine contro cloni

Nel frattempo, la siccità ha spinto i coltivatori a ridurre la superficie coltivata ea cercare modi per conservare l’umidità.

Alcuni, ad esempio, raccomandano di piantare direttamente da semi o piantine per ridurre il consumo di acqua invece di piantare cloni.

Le piante che vengono coltivate dai semi stabiliscono un forte fittone, mentre i cloni no, e i cloni richiedono più tempo per “fissarsi” nel terreno e stabilirsi, il che significa più irrigazione, ha detto Power.

Kay Watt, genetista botanico della Dark Heart Nursery, con sede a Oakland, in California, che vende cloni e piantine di cannabis, è d’accordo.

«Al fine di ridurre il consumo di acqua, è necessario che radici molto profonde attingano l’acqua da uno strato più profondo del suolo», ha affermato.

Le piantine sono di gran lunga superiori per questo, ha aggiunto Watt, perché sviluppano un fittone più spesso che penetra nel terreno meglio del sistema radicale dei cloni.

Come Atlas, Dark Heart sta osservando le varietà di cannabis che si comportano bene in ambienti più difficili – condizioni calde e aride – e alleverà per questo problema.

Raccomanda anche la cannabis autofiorente per la sua stagione di crescita più breve se un coltivatore vuole ridurre il consumo di acqua.

Oltre alle varietà autofiorenti, Watt ha notato che alcune varietà indica provengono da ambienti più aridi che tradizionalmente riceverebbero meno precipitazioni rispetto a una varietà sativa che proviene da un’area più tropicale.

Scende a cedere

In definitiva, se un’operazione di coltivazione della cannabis adotterà una genetica che utilizza meno acqua dipende dagli indicatori chiave di prestazione, vale a dire il peso e la produzione di cannabinoidi.

È quanto afferma Travis Higginbotham, vicepresidente della produzione di Harbourside Farms, con sede a Salinas, in California, che ha affermato di non aver ancora visto i coltivatori dedicare risorse alla riduzione del consumo di acqua attraverso la genetica.

È più comune vedere i coltivatori riciclare l’acqua o utilizzare substrati che utilizzano l’acqua in modo più efficiente, ha affermato Higginbotham.

Poteva vedere che la genetica poteva giocare nella sopravvivenza delle piante di cannabis che erano sotto stress a causa della mancanza di acqua.

Ma i coltivatori sono ancora responsabili della quantità di resa per piede quadrato che possono generare nelle loro operazioni.

«Alla fine della giornata, ridurre l’acqua riduce i nutrienti, il che riduce la resa», ha detto Higginbotham.

Dal momento che l’utilizzo dell’acqua non è un fattore di costo – lavoro ed elettricità sono in cima a quella lista – le aziende di cannabis non sono incentivate a spingere in avanti l’ago quando si tratta di genetiche resistenti alla siccità, ha affermato Josh Malman, vicepresidente della coltivazione di cannabis multistato. società Jushi Holdings, con sede a Boca Raton, Florida.

Anche se potrebbe essere all’inizio della maturazione dell’industria della cannabis vedere molto in termini di innovazione genetica intorno a questo problema, gli sforzi per la conservazione dell’acqua e la sostenibilità sono qualcosa che i coltivatori dovrebbero prendere in considerazione, ha aggiunto.

«Lo vedo assolutamente come il futuro», ha aggiunto Malman.

Cannabis Drinks Expo: un must molto atteso per le bevande e gli infusi a base di cannabis

Cannabis Drinks Expo, una fiera commerciale b2b di grande successo, torna questo mese con eventi a San Francisco l’11 novembre e a Chicago il 15 novembre. La seconda conferenza annuale offre all’industria della cannabis e delle bevande una piattaforma unica per fare affari, conoscere la categoria e la fonte di marchi sorprendenti.

Con il tema principale di “far crescere la tua attività e far crescere i tuoi profitti”, qualsiasi azienda alla ricerca di una rampa di accesso a questo fiorente mercato troverà Cannabis Drinks Expola piattaforma perfetta.

Ospitata dal Beverage Trade Network, questa fiera accenderà i riflettori sul crescente mercato legale della cannabis e fornirà informazioni sul suo futuro ricco di opportunità. Cannabis Drinks Expo promette di essere rilevante per chiunque sia coinvolto nello sviluppo, produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di cannabis e bevande. Fornirà inoltre un’opportunità di networking vitale per analisti politici, esperti medici e coloro che sono coinvolti nello sviluppo e nell’implementazione della cannabis legalizzata in nuovi mercati.

All’imprenditore di cannabis che parteciperà verranno offerte preziose informazioni su tutto, dalle fasi di pianificazione della creazione di un marchio di bevande a base di cannabis alla formulazione, ai regolamenti e alla conformità, al marchio, al marketing e alla distribuzione di un prodotto per bevande a base di cannabis. Esperti eccezionali nel loro campo saranno lì per chiarire e spiegare l’intero processo. Nessuna pietra sarà tralasciata.

Le bevande a base di cannabis non sono solo la “nuova mania della cannabis“. Gli studi dimostrano che negli Stati Uniti i consumatori si stanno costantemente allontanando dalle scelte alcoliche. La popolazione sta diventando più attenta alla salute e cerca opzioni alternative per le bevande. Questo è ciò che attrae un intero nuovo segmento emergente di acquirenti verso le bevande alla cannabis. Il Cannabis Drinks Expo attirerà persone da tutto il paese che potranno anche vedere in prima persona cosa serve per creare un marchio di bevande alla cannabis. Le possibilità di networking sono infinite.

La registrazione dei visitatori è ancora aperta e puoi ottenere i tuoi pass ora per risparmiare sui biglietti per San Francisco e Chicago.

Date e luogo:

San Francisco: 11 novembre 2021 – South San Francisco Conference Center, 255 South Airport Boulevard South San Francisco, CA 94080, Stati Uniti

Chicago: 15 novembre 2021 – Midwest Conference Centre, 401 W Lake St Northlake, Chicago IL 60164, Stati Uniti

Perché i grandi player sono ottimisti sulla crescita del piccolo settore delle bevande a base di cannabis educazione sulla cannabis

Un settore di nicchia nell’industria della cannabis, le bevande, sta ricevendo un’enorme attenzione da alcune delle più grandi aziende del mondo.

È una tendenza che si sta riscaldando questo autunno, con MolsonCoors Beverage Co. e Canopy Growth Corp. che espandono la distribuzione multistato e prevedono grandi guadagni a tutti i livelli dello spettro del THC, dalle bevande sportive non intossicanti al CBD alle alternative alcoliche infuse di THC.

Karma Water, una società di bevande funzionali con sede a New York, ha collaborato con Canopy Growth per lanciare un’acqua CBD in circa 25.000 rivenditori negli Stati Uniti.

La mossa è arrivata solo sei mesi dopo che Canopy ha lanciato la propria linea di bevande aromatizzate al CBD negli Stati Uniti, chiamata Quatreau.

E Molson Coors questo autunno ha ampliato la distribuzione della sua linea Truss di bevande CBD, una joint venture con il coltivatore di cannabis canadese Hexo Corp., dal solo Colorado a 17 Stati.

All’inizio di quest’anno, l’American Trade Association for Cannabis and Hemp (ATACH) ha avviato un Cannabis Beverage Council che ha attirato artisti del calibro dell’erede di Anheuser-Busch Adolphus Busch V.

«C’è stato un enorme interesse non solo tra le aziende di cannabis ma anche tra le principali aziende di bevande», ha affermato il presidente dell’ATACH Michael Bronstein.

Non ci sono ancora

C’è molta attenzione per una categoria di cannabis che controlla meno del 2% delle vendite complessive di cannabis nella vendita al dettaglio di marijuana per adulti tra i cinque stati occidentali monitorati dalla società di analisi con sede a Seattle Headset.

Le vendite non sembrano migliori al di fuori dei dispensari.

Il tracker di analisi di mercato NielsenIQ ha riferito a marzo che le vendite di bevande contenenti CBD derivato dalla canapa nelle principali catene di negozi di alimentari, farmacie e minimarket sono diminuite del 32% rispetto all’anno precedente.

Il crollo delle bevande al CBD è stato più ripido del declino dei prodotti CBD complessivi, dove le vendite sono diminuite del 13% nello stesso periodo.

Allora perché l’entusiasmo delle grandi aziende di beni di consumo confezionati? Gli analisti indicano tre fattori principali:

• I produttori di alcol sono alla ricerca di nuovi prodotti perché il consumo di alcol (in particolare l’assunzione di birra) è diminuito vertiginosamente negli ultimi decenni.

• I progressi nella produzione e nell’emulsione negli ultimi anni hanno reso le bevande alla cannabis con un sapore migliore rispetto alle prime bevande a base di cannabis che a volte venivano derise come “acqua di puzzola” per avere sapori di clorofilla e un retrogusto grasso da molecole di cannabinoidi liposolubili non disciolti.

• Meno posti dove gli adulti possono legalmente fumare o svapare.

Mosse alcoliche

Gli analisti affermano che l’interesse delle grandi aziende di alcolici nel settore della cannabis ha perfettamente senso.

Questo perché il calo del consumo di birra dà loro motivo di cercare la prossima acqua di seltz o kombucha, bevande popolari tra i consumatori più giovani.

«È un momento difficile per essere nel business della birra», ha detto Stephen Kaufman dell’Università di Harvard, un docente senior che ha valutato la strategia sulla cannabis di Molson Coorsil mese scorso su un podcast di Harvard Business Review.

Kaufman ha sottolineato che:

• Per i baby boomer e la Generazione X, il 50% del consumo di alcol è nella birra.

• Per i millennial, solo il 25% del consumo di alcol è nella birra, mentre il resto nel vino e nei superalcolici.

• Per la Generazione Z, solo il 12,5% del consumo di alcol è nella birra.

«Quindi la loro attività si sta prosciugando», ha detto Kaufman.

Infatti, Molson Coors nel 2019 ha cambiato nome da MolsonCoors Brewing Co. a Molson Coors Beverage Co.

E la cannabis può sembrare una scelta naturale per le aziende abituate a vendere in mercati altamente regolamentati.

«Stanno cercando crescita al di fuori della birra, e la marijuana è regolamentata e fa ubriacare le persone. Quindi sono tipo, ‘Va bene, questo è un grande spazio per noi in cui giocare. Perché siamo abituati al regolamento. Siamo abituati a fare marketing in modo adulto ad altri adulti’», ha affermato Bourcard Nesin, un analista con sede a New York che copre l’industria delle bevande per Rabobank, il gigante bancario olandese.

Oltre l’ebbrezza

Molson Coors e Canopy affermano che si stanno espandendo con il CBD derivato dalla canapa perché le bevande al THC rimangono illegali a livello federale negli Stati Uniti.

Ma il CBD e altri cannabinoidi non intossicanti sono più che segnaposto per il settore delle bevande, ha affermato Carmen Brace, fondatrice di Aclara Research, una società di Chicago che analizza i dati sui consumatori di CBD.

«Le bevande funzionali sono alcuni dei prodotti più promettenti negli alimenti», ha affermato.

«Tutti sono interessati alle road map dell’innovazione per catturare più quote di stomaco per fascia oraria e occasione. E i consumatori cercano cibi che soddisfino più del gusto».

Aclara ha collaborato con Ipsos quest’anno per intervistare circa 1.100 consumatori di cannabis e CBD che vivono in stati con marijuana legale per uso adulto e ha scoperto che mentre le bevande sono la forma meno comune per il consumo di cannabis, il settore è in crescita.

«Forse le bevande non vengono utilizzate così frequentemente come i soliti sospetti -fiori, vaporizzatori, commestibili- ma le bevande sono più frequentemente utilizzate nelle occasioni sociali», ha detto Brace.

«Man mano che sempre più consumatori cercano alimenti con uno scopo, la bevanda funzionale diventa più importante».

Prospettiva delle bevande

Tuttavia, l’entusiasmo per le bevande cannabinoidi di grandi aziende alimentari e di bevande come Molson Coors e Canopynon cambia il fatto che queste aziende devono affrontare gli stessi ostacoli di tutti gli altri grandi produttori di cannabis.

Questi prodotti rimarranno bloccati nella ricerca e nello sviluppo fino a quando più Nazioni non si uniranno al Canada e regoleranno le bevande per la distribuzione nazionale e internazionale.

I dati sulle vendite di bevande cannabinoidi sono notoriamente discutibili al di fuori del Canada, ha sottolineato Nesin, e i più grandi giocatori di CPG stanno alla larga.

«Le prospettive di crescita nell’industria della marijuana e della canapa si basano su regolamenti federali e legalizzazione che consentono alle aziende responsabili e a una sana concorrenza di esistere, dove tagliare gli angoli non è qualcosa che ti dà un vantaggio strategico», ha affermato.

«E penso che questo farà davvero la differenza in termini di industria delle bevande, che richiede un bel po’ di infrastrutture per scalare ed essere ben formulata e coerente».

La quota di Tilray nel mercato canadese della cannabis crolla ma Auxly brilla, lo confermano i dati

Il produttore canadese di cannabis Tilray ha visto evaporare circa un terzo della sua quota di mercato in Canada da quando si è fusa con Aphria a maggio, suggeriscono nuovi dati, mentre il rivale Auxly Cannabis Group ha più che raddoppiato la sua posizione nello stesso periodo.

Gli ultimi dati sulle quote di mercato per ottobre indicano che i maggiori produttori autorizzati continuano a detenere quote di mercato piatte o in calo, mentre le aziende più piccole e più concentrate sembrano raccogliere più di quelle vendite.

«Il motivo principale che vediamo come rivenditore (per i grandi produttori in difficoltà) sono i produttori artigianali che stanno arrivando. I ragazzi più piccoli stanno facendo un ottimo lavoro conquistando quote di mercato significative», Raj Grover, CEO del rivenditore High Tide con sede in Alberta, ha detto a MJBizDaily in un’intervista telefonica.

«I produttori di artigianato stanno facendo un ottimo lavoro concentrandosi sul prodotto stesso e si sta vedendo nelle vendite».

I dati –dalla piattaforma di vendita al dettaglio digitale Hifyre– erano contenuti in una nota dell’analista di BMO Capital MarketsTamy Chen.

BMO non utilizza i dati estrapolati da HiFyre per il Quebec perché non esistono dati sulle transazioni del punto vendita per la provincia.

Invece, BMO considera le vendite solo in più di 320 negozi in Alberta, British Columbia, Ontario e Saskatchewan.

Chen ha descritto i maggiori produttori autorizzati del Canada come separati in due gruppi: share gainer e flat/perdenti.

Auxly, con sede a Toronto, e Organigram Holdings, con sede a Moncton, nel New Brunswick, hanno entrambe guadagnato terreno significativo nel corso del 2021.

Le aziende che hanno perso quote includono Aurora Cannabis con sede in Alberta, Cronos Group con sede a Toronto, Hexo Corp. con sede in Quebec, Canopy Growth Corp. con sede in Ontario e Tilray con sede a New York.

Pure Sunfarms, la filiale di cannabis di Village Farms International nella British Columbia, non ha guadagnato terreno significativo dalla primavera.

«Evidenziamo una notevole sovraperformance delle azioni di Auxly a settembre e ottobre e una notevole sottoperformance delle azioni di Hexo e Tilray durante l’intero periodo indicato da ottobre 2020 a ottobre 2021», ha scritto Chen.

A partire da ottobre, si stimava che Hexo prendesse la posizione di quota di mercato n. 1 in quelle quattro province in virtù dell’affondamento più lento del suo principale rivale, Tilray, nel corso del 2021.

La quota stimata di Hexo a ottobre era quasi del 13%, in calo dal 17% all’inizio dell’anno.

La quota di Tilray è scesa a circa il 12% a ottobre.

Prima che Tilray si fondesse con Aphria, un anno fa le due aziende si erano unite per quasi il 20% delle vendite di cannabis per uso adulto in Canada.

Organigram, Auxly spiccano

Organigram e Auxly hanno iniziato l’anno con una quota di mercato stimata rispettivamente del 4% e del 5% nelle quattro province, secondo i dati Hifyre.

A ottobre, Organigram aveva quasi raddoppiato la sua quota a circa il 7%.

Auxly ha fatto ancora meglio, salendo a circa il 10%, superando Canopy Growth nelle quattro province chiave, suggeriscono i dati.

Gli esiti delle elezioni in Virginia gettano una luce piena di dubbi sul futuro dell’intero mercato della cannabis ad uso ricreativo

Il trionfo elettorale del partito repubblicano in Virginia questa settimana ha messo in discussione il lancio del mercato statale della marijuana ricreativa, che sarebbe il primo mercato per adulti nel Sud e si prevede che genererà più di 1 miliardo di dollari di vendite prima del 2030.

Le parti interessate erano divise su cosa significherà per l’industria la vittoria del governatore eletto repubblicano Glenn Youngkin, del tenente governatore eletto Winsome Sears e del GOP nella Camera dei delegati statale, che dovrebbe essere lanciato nel gennaio 2024.

Alcuni vedono scarso impatto ma altri vedono ricadute che potrebbero mettere a repentaglio il programma statale di uso degli adulti.

La domanda principale è cosa faranno i legislatori statali e Youngkin nel 2022.

I due disegni di legge approvati quest’anno che autorizzano il nuovo mercato dell’uso degli adulti devono essere approvati anche l’anno prossimo dall’intera legislatura per dare il via alla parte normativa e alle licenze commerciali.

Non è chiaro quale sia la posizione di Youngkin sulla questione. La sua campagna non ha articolato una politica sulla marijuana.

Durante l’estate, la sua campagna ha twittato che Youngkin «non cercherà di abrogare” la legalizzazione per uso adulto e si concentrerà invece «sulla costruzione di un’economia ruggente“.

Ma non cercare di abrogare la legalizzazione del possesso e del consumo di marijuana è ben diverso dal sostenere la creazione di un’industria nuova di zecca. E quest’ultimo è ciò che ora è in gioco.

La campagna Youngkin non ha risposto alla richiesta di commento di MJBizDaily.

Il MJBizFactbook prevede che le vendite per uso adulto della Virginia raggiungeranno da 400 a 500 milioni di dollari nel primo anno completo del programma e da 1,2 a 1,4 miliardi di dollari entro il quinto anno.

Parti della legge entrano in vigore

Sebbene parti della legge che legalizzavano il possesso e il consumo di marijuana per gli adulti di età pari o superiore a 21 anni siano in vigore da luglio e non possano essere facilmente annullate, la cosiddetta clausola di “rievocazione” per le imprese che utilizzano gli adulti per rimettersi in funzione è ora incerto, hanno detto fonti del settore a MJBizDaily.

«Sulla base dei registri delle votazioni del 2021, ora non è del tutto chiaro se esiste un percorso per il successo di un disegno di legge di legalizzazione nella Camera dei delegati o nel Senato», ha affermato Jenn Michelle Pedini, direttore esecutivo della Virginia NORML, che ha dato a Youngkin un «Voto D per la sua posizione sulla marijuana».

Pedini ha osservato che i voti finali per i due disegni di legge che autorizzavano un mercato ricreativo erano lungo le linee del partito, con tutti i democratici a favore e tutti i repubblicani contrari nel voto 47-44.

«A questo punto, ci aspettiamo una ripetizione del voto 2021», ha detto Pedini sulla divisione partigiana. “Non c’è motivo di credere che sarà diverso».

«Il vicegovernatore ha dovuto esprimere il voto decisivo” nel Senato dello stato sulla legalizzazione per uso adulto, ha detto Pedini su quanto sia stata controversa la legalizzazione nella capitale della Virginia quest’anno.

«Non è chiaro che un disegno di legge potrebbe anche uscire dalla commissione a questo punto».

Mike Correia, direttore delle relazioni con il governo per la National Cannabis Industry Association di Washington DC, è d’accordo con Pedini, principalmente perché Youngkin ha chiarito che è personalmente anti-cannabis.

«Non ho mai incontrato nessuno che usasse abitualmente marijuana e avesse successo», ha detto Youngkin durante un raduno della campagna di aprile, secondo la stazione televisiva WSET di Lynchburg.

In un’intervista di maggio con la CNBC, ha fatto riferimento alla legalizzazione della marijuana come «un altro problema che verrà scaricato ai miei piedi» al momento del suo insediamento.

«Lui crede che sia brutto. Se crede che sia un male, perché dovrebbe voler legalizzare?», ha detto Correia. «Non vedo come questo venga rievocato, solo leggendo le foglie di tè».

Le MSO vedono poche ricadute

Ma due dei quattro licenziatari di marijuana medica dello stato -gli operatori multistatali Columbia Care e Jushi Holdings– sono ottimisti. Youngkin e altri repubblicani della Virginia possono essere persuasi a sostenere la creazione della nuova industria o che non avranno bisogno di essere persuasi perché il possesso e il consumo sono ora legale.

Questa realtà costringerà Youngkin e il GOP dello stato a sostenere una nuova industria della cannabis ricreativa autorizzata, hanno affermato i portavoce di entrambe le società, perché non farlo significherebbe tacitamente autorizzare gli operatori illegali di marijuana che si stanno già aprendo in tutto lo Stato.

«(Youngkin) riconosce che devono fare qualcosa su questo», ha detto Adam Goers, vicepresidente senior degli affari aziendali presso la Columbia Care di New York, aggiungendo di aver parlato personalmente con il governatore eletto dell’industria della cannabis durante la campagna.

«Lasciare passare un altro anno senza stabilire un modo legale per acquistare prodotti testati e affidabili significa che è un voto per più negozi pop-up illegali nelle nostre comunità», ha affermato Goers.

«E questa è una posizione che non credo sia sostenibile per repubblicani o democratici».

Trent Woloveck, direttore commerciale capo di Jushi, con sede in Florida, ha affermato che anche i rappresentanti dell’azienda sono stati in contatto con la campagna Youngkin e sono fiduciosi che il nuovo governatore sosterrà una nuova industria legale per adulti.

«Non ha indicato, e non abbiamo motivo di credere, che il governatore eletto Youngkin modificherebbe la tempistica dell’uso degli adulti, per i nuovi partecipanti al mercato o per quelli esistenti», ha detto Woloveck.

Woloveck ha aggiunto che Youngkin, con il suo background come venture capitalist ed ex co-CEO presso il Carlyle Group, una società di investimento globale con sede a Washington, sarà entusiasta dei posti di lavoro e delle entrate fiscali che derivano dalla cannabis legale, così come i repubblicani in il Legislatore.

«Posso assicurarvi», ha detto Woloveck, «che i repubblicani si sono trovati molto bene con queste tre cose: tasse, posti di lavoro, spese per le infrastrutture. La cannabis cade in tutti e tre quei secchi».

Sia Woloveck che Goers hanno affermato che, semmai, si aspettano che la tempistica per le vendite per adulti inizi prima di gennaio 2024 a causa della proliferazione di negozi senza licenza e del rischio per la sicurezza pubblica che tali negozi rappresentano dal momento che vendono prodotti che non sono stati sottoposti a laboratorio test per la sicurezza.

Indipendentemente da ciò, la Virginia Cannabis Control Authorityquesta settimana ha annunciato offerte di lavoro per cinque nuove aperture presso l’agenzia prima della stesura delle regole per il lancio nel 2024 del mercato per adulti, segno che lo Stato sta già andando avanti.

Se Youngkin e i repubblicani della Virginia cercheranno di capovolgerlo o accelerarlo, ha detto Correia, «solo il tempo lo dirà».