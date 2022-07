Conte - Grillo: sceneggiata con lezioni di vita

‘Chi di spada ferisce’ … con quel che segue.

L’altro giorno, parlando della solita squallida e sguaiata polemica da cantina di questo Paese, dicevo, con tutta la cautela del caso, che in tutta franchezza a me sembrava strano che una persona come il professor Domenico De Masi (che non conosco, non ho mai visto e non credo che vedrò mai), per quanto ‘innamorato’ degli stellini, per quanto interessato a cercare (poveretto) di renderli una cosa seria, si fosse inventata la storia di Beppe Grillo che gli avrebbe detto dell’astio di Mario Draghi per Giuseppe Conte, e che si fosse prestato al giochetto destinato a mettere alla frusta Draghi.

Premesso -da parte mia è bene ri-sottolinearlo- che avere poca o nessuna stima per Conte, nonostante le belle pochette, è un ‘must’, poco credevo che Grillo avesse dispensato segreti così ben custoditi come quello. Tanto più, e anche questo l’ho già scritto, che del fatto che Draghi avesse poca stima (simpatia a parte) per Conte era plateale e anche naturale.

Ma comunque, la cosa finiva lì. In politica uno può non amare un altro politico, ma se si deve collaborare, ci si tura il naso e via, certo purché lo facciano entrambi, il che non è stato, perché Conte di tentativi di mettere in imbarazzo Draghi non se ne è fatti mancare.

La vicenda, però, come al solito -si parla di un saltimbanco di scarsa qualità, abilitato e abituato a fare battute da baraccone, sguaiate e di nessun rilievo- era tipica del personaggio. Per cui, quando ho letto della sparata di Grillo, l’elevato, contro i traditori, e forse i doppiogiochisti, e non so che altro, non ci ho fatto caso. Io non sono uno di quelli che frequenta, neanche sotto tortura, il blog, o come diavolo si chiami, del comico. Ma, diversamente da altri, in particolare nominati super giornalisti, ho capito perfettamente che la patente di traditore non spettasse al prof. De Masi, anche se il comico sembrava cercare di assegnargliela.

Ma il professor De Masi torna, piuttosto incavolato direi, sull’argomento … forse non per caso non sul ‘Fatto Quotidiano‘, che aveva pubblicato la sua prima intervista.

Il ‘Fatto‘ è, infatti, ‘l’organo ufficiale‘ degli stellini, quindi l’intervista di De Masi faceva gioco (e mi dispiace che un sociologo della levatura di de Masi non si rendesse conto di quanto quella intervista fosse strumentale) al fine di mettere in difficoltà Draghi, perché fin dall’inizio del Governo Draghi, Marco Travaglio gliela ha giurata.

E sabato De Masi ci è andato giù duro, ma proprio duro di brutto.

Innanzitutto perché rivela che la mancata citazione dei traditori, si rivolge a Di Maio (il che è ovvio) ma non a lui per il semplice motivo che lui ha solo ripetuto … -ecco la bomba- ciò che il comico aveva già detto pubblicamente ai parlamentari stellini.

Che poi la sua intervista sia diventata uno scoop, farebbe impressione, se non si trattasse del foglio ufficiale degli stellini, che ‘non si è accorto‘ che quelle cose le aveva già dette ai parlamentari.

Ma ciò posto, De Masi dice durissimo (e sottoscrivo ogni sua parola) «Dopo l’intervista ho visto che la vicenda ha preso una piega da cortile. Io non voglio alimentare ulteriormente questa storia, sono una persona seria. Non ho capito perché la mia dichiarazione abbia fatto scalpore. Dovete cercare i deputati e i senatori ai quali Grillo ha detto quello che ha detto. Io sarò stato la quindicesima, forse la ventesima persona. Grillo queste cose me le ha dette all’Hotel Forum. L’ho incontrato lunedì 27 giugno tra le 14 e le 16. Ci siamo lasciati promettendoci di tenere tutto riservato e invece lui è andato a parlare con i gruppi e ha detto le stesse cose che ha detto a me. E da quel momento sono diventate pubbliche. La mia intervista al ‘Fatto’ esce il 29 giugno, quel giorno anche ‘La Stampa’ riporta le parole di Grillo ai parlamentari».

Chiaro?

È tutta una sceneggiata, questo è evidente, o, se preferite, questo è ciò esattamente che dice De Masi, furente, a proposito del comico. In sostanza, ci ha presi tutti per il fondo dei pantaloni, ha deliberatamente creato un caso, per mettere zizzania e vedere se riesca a rimettere in gioco gli stellini, ormai ridotti alla canna del gas … russo!

E poi, De Masi, dice un’altra frasetta, che sembra ‘buttata lì’: «La riservatezza è un elemento fondamentale tra galantuomini». Ebbene, chi vuole capirla l’ha capita, non occorre che io lo spieghi.

Ciò chiuderebbe anche questo articolo se il fatto di cui si parla non suggerisse due osservazioni.

La prima è che la politica è una cosa seria, per persone serie, che non significa persone che non ridono, ma persone che sanno che quando parlano le loro parole hanno conseguenze, sono ascoltate e magari equivocate se non sufficientemente chiare. Beninteso, non sono così scemo da non sapere perfettamente che anche altri politicanti parlano a vanvera o per allusioni, ma in certi momenti e su certe questioni la serietà è d’obbligo, perché ciò che accade ha conseguenze.

La seconda è che la politica non è per i comici (Volodymyr Zelenski incluso), specie se solo capaci di inventare sciocchezze tipo il supremo, l’elevato e banalità simili.

La conseguenza, però, è e sarà pesante.

Simpatie o antipatie a parte, ora un fatto è e sarà, inevitabilmente, determinante: Draghi non si fiderà più di Conte (ammesso e non concesso che se ne fidasse prima) e Conte non si fiderà di Draghi, e farà l’impossibile per danneggiarlo, e cioè danneggiare noi.

E lo farà, dovrà farlo arrivo a dire, perché ormai nessuno più in Italia sarà disposto a credere che non sia vero che Draghi voleva fregare Conte e che Conte sia una spina nel fianco del Governo, cioè di noi italiani.

Chi ne uscirebbe a pezzi, se fossimo un Paese civile, sono ovviamente il comico e il suo pupillo, il sedicente Ministro degli Esteri.

Ma, mi permetterei di commentare a proposito del prof. De Masi, ciò che appare chiaro a tutti: con politicanti e comici aspiranti politicanti è sempre bene non avere rapporto alcuno, si tratta di gente al di sotto del minimo sindacale di dignità, e molto al di sotto anche di quella, di credibilità.