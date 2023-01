Consigli degli esperti per scommettere in modo sicuro ed efficace

Chi si approccia al mondo del betting per la prima volta può legittimamente avere qualche preoccupazione su quanto sia sicuro scommettere online. In generale, internet viene ancora visto come un ambiente insidioso, che può celare minacce e pericoli. Illustriamo di seguito i consigli e i suggerimenti degli esperti per scommettere in tutta sicurezza e godersi l’esperienza di gioco senza rischi.

Affidarsi a piattaforme autorevoli e debitamente regolamentate

Affidarsi a piattaforme di gioco autorevoli, dotate delle opportune licenze e debitamente regolamentate, come per esempio Bet365, è una garanzia di sicurezza e trasparenza. Gli esperti consigliano di scommettere solo su portali in regolare possesso di licenza ADM, acronimo che sta per Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, ossia l’ente deputato alla regolamentazione del gioco d’azzardo sia off che online.

Adottare l’approccio giusto a seconda della finalità

L’approccio alle scommesse cambia a seconda della finalità del gioco. Chiediti se le scommesse sportive rappresentano per te semplicemente un’attività di intrattenimento o se, invece, miri a diventare uno scommettitore esperto e fare del betting una fonte di guadagno stabile.

Scommettere somme che ci si può permettere

A prescindere che le scommesse sportive rappresentino un semplice passatempo o una vera e propria fonte di guadagno, quando si scommette è buona regola evitare di attingere dal denaro destinato alle spese di primaria importanza. Gli esperti consigliano di adibire un conto distinto da dedicare alle scommesse, proprio per non rischiare di intaccare i risparmi e il denaro necessario per il pagamento del mutuo o dell’affitto, le attività familiari e la gestione delle spese ricorrenti, come bollette, carburante e alimenti.

Stabilire un limite massimo di perdita

Quando ci si approccia al mondo delle scommesse e dei pronostici, è saggio tutelarsi impostando fin da subito un limite di perdita. Quando ci si avvicina a tale soglia, è consigliabile fermarsi per evitare che le perdite diventino troppo consistenti e di essere indotti a inseguire ostinatamente vincite che potrebbero non arrivare.

Non insistere dopo aver ottenuto più perdite consecutive

Continuare a scommettere anche dopo aver ottenuto più perdite consecutive è un comportamento rischioso, che può portare a perdere il controllo del gioco e aumentare il valore delle scommesse nel tentativo di vincere. Qualora capitasse di perdere più volte consecutivamente, la cosa migliore da fare è fermarsi ed evitare di insistere per non rischiare di generare un debito ulteriormente pesante.

Applicare le strategie con oculatezza

Quando si scommette, è saggio prendere atto che nel mondo del betting le vincite sicure al 100% sono un’utopia. Esistono strategie e metodi che aiutano ad aumentare le probabilità di vincita ma i risultati non sono immediati ed è sempre saggio avere pazienza e prestare la massima attenzione. Se scommetti sul calcio, per esempio, si consiglia di valutare sempre con attenzione la quota indicata dal bookmaker e la probabilità effettiva che un evento si verifichi. I bookmaker online in genere mostrano le chance di vittoria di ogni squadra e quale sarebbe la vincita per un determinato risultato. Nei pronostici le possibili combinazioni in genere sono tre, quali 1, x e 2. Valutando le probabilità e lo scenario che si prospetta potrai fare le tue valutazioni e scegliere come procedere.

Conclusioni

In rete molto spesso vengono presentati metodi descritti come certi e sicuri per vincere, ma è doveroso precisare che, anche applicando principi matematici, le dinamiche di scommessa non sono mai così lineari e prevedibili. L’elemento aleatorio è sempre presente nel gioco d’azzardo. Le vincite dipendono da numerose variabili che non è così semplice controllare e prevedere quando si scommette. Giocare responsabilmente è il presupposto indispensabile per muoversi nella maniera corretta nel mondo del betting.