Conquistare la pace attraverso il progresso democratico nell’Ucraina del dopoguerra

L’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, punteggiata di recente da avanzamenti ucraini e attacchi di droni russi contro civili e infrastrutture civili ben oltre la linea del fronte, non è solo un assalto criminale contro un Paese sovrano, ma contro la democrazia ovunque. L’Ucraina purtroppo non è estranea all’aggressione e all’occupazione russa, ma ciò non ha impedito alla nazione di avvicinarsi alla famiglia europea delle democrazie.

L’Ucraina è stata a lungo un esempio di progresso democratico nella regione più ampia. Questa è forse la più grande paura di Vladimir Putin, che le stesse persone mal governate dall’autocrate notino il consolidamento della democrazia ucraina e cerchino un cambiamento simile all’interno della stessa Russia. Poiché le forze armate ucraine continuano a liberare il Paese, è fondamentale che il successo militare dell’Ucraina sia sostenuto da un continuo progresso democratico.

L’eredità dell’attuale guerra sarà determinata dalla capacità dell’Ucraina e della comunità internazionale di onorare i sacrifici di quegli ucraini uccisi in guerra, accelerando lo sviluppo democratico della nazione. Il progresso democratico del dopoguerra deve essere sfaccettato e includere ulteriori progressi in materia di decentramento, pluralismo politico, libertà di stampa, adesione allo stato di diritto, lotta alla corruzione, diritti umani ed elezioni democratiche. Questi sforzi saranno fondamentali per realizzare le ambizioni euro-atlantiche dell’Ucraina e mantenere il sostegno internazionale per l’assistenza economica e militare fondamentale.

L’Ucraina è stata raramente fuori dai notiziari negli ultimi anni, ma i titoli dei giornali mostrano raramente che il paese ha compiuto significativi progressi democratici dalla Rivoluzione della Dignità del 2014. Questo è stato un momento spartiacque che ha spinto il Presidente ucraino Viktor Yanukovich dal potere per il suo allontanamento dal percorso democratico europeo dell’Ucraina.

La democrazia ucraina è avanzata tra l’occupazione e la continua aggressione da parte di un vicino autoritario che teme che il progresso dell’Ucraina servirà da catalizzatore per richieste simili all’interno della Russia. Vladimir Putin vede la democrazia, i diritti umani, lo stato di diritto e le elezioni legittime ai suoi confini come minacce esistenziali alla propria sopravvivenza personale. L’Ucraina è arrivata a incarnare tutte queste minacce.

Sebbene la ripresa e il progresso democratico dell’Ucraina nel dopoguerra debbano effettivamente essere sfaccettati, un aspetto richiederà un’attenzione particolare: le elezioni del dopoguerra. Elezioni competitive e oneste sono essenziali per le democrazie. Per alcune nazioni, sono un mezzo per una transizione democratica. Per altri, sono un campanello d’allarme per la salute di tradizioni, sistemi e istituzioni democratiche di lunga data.

Le più recenti transizioni di potere dell’Ucraina, in particolare le elezioni parlamentari e presidenziali del 2019 e le elezioni locali del 2020, sono state considerate dalle missioni di osservazione internazionali come una dimostrazione di progressi significativi. Inoltre, queste elezioni e le riforme elettorali che le hanno precedute sono state riconosciute dal Parlamento europeo, dalla Freedom House e dall’indice annuale della democrazia prodotto da The Economist come indicatori fondamentali del progresso della nazione. Questi risultati nel pluralismo politico hanno ulteriormente rafforzato la posizione dell’Ucraina come esempio di ciò che è possibile per la regione e oltre.

Mentre l’Ucraina dovrebbe essere elogiata, la vigilanza continua è essenziale per garantire che la nazione possa sostenere e persino espandere il suo successo dopo la guerra. Salvaguardare, istituzionalizzare ed espandere il progresso elettorale dell’Ucraina è fondamentale per realizzare le ambizioni euro-atlantiche della nazione ed è un prerequisito fondamentale per tutte le altre riforme democratiche. I progressi in questo settore rafforzeranno la fiducia internazionale in Ucraina e dimostreranno che la democrazia è sostenibile anche in tempo di guerra e durante il periodo di ripresa postbellica.

L’Ucraina non deve solo vincere la guerra, ma anche conquistare la pace. L’integrità delle elezioni del dopoguerra sarà attentamente monitorata per una serie di indicatori di performance, ad esempio se i legislatori avanzeranno le riforme elettorali in sospeso in modo tempestivo e inclusivo. Queste riforme includono miglioramenti al codice elettorale unificato, una nuova legge sui partiti politici e il ripristino dei rapporti finanziari dei partiti politici, una condizione chiave che in precedenza aveva portato alla liberalizzazione dei visti Ucraina-UE.

Si presterà inoltre attenzione al livello di trasparenza e tempestività in merito alla transizione dalle amministrazioni militari a quelle civili in tutta l’Ucraina e allo sviluppo di un meccanismo insieme a criteri chiari e obiettivi per annullare le elezioni per motivi di sicurezza. Allo stesso modo, sarà fondamentale assicurarsi che tutte le restrizioni sugli individui e sui gruppi che partecipano alle elezioni e che si uniscono alle commissioni elettorali siano ragionevoli, obiettive e tempestive.

L’Ucraina del dopoguerra deve mantenere i progressi positivi raggiunti dopo la Rivoluzione della dignità del 2014. Ciò include garantire la stabilità all’interno delle istituzioni elettorali indipendenti del paese e assicurarsi che l’organo di gestione delle elezioni sia in grado di completare il suo intero mandato. Le nuove tecnologie elettorali devono dare la priorità all’integrità e alla sicurezza, mentre sarà importante anche l’affrancamento delle comunità di sfollati interni ed esterni dell’Ucraina.

L’Ucraina dovrà affrontare un torrente di elezioni nel dopoguerra. La strada da percorrere sarà ardua, ma l’Ucraina non deve percorrerla da sola. L’Ucraina ha ricordato al mondo libero chi siamo e in cosa crediamo. Ci ha anche ricordato per cosa dobbiamo combattere e contro cosa dobbiamo combattere. Per realizzare un’Europa ancora più forte basata sullo stato di diritto, sui diritti umani e sui valori democratici, i partner dell’Ucraina devono raddoppiare il sostegno non solo agli obiettivi militari dell’Ucraina, ma anche alle sue ambizioni democratiche. Questo maggiore sostegno deve avvenire ora per gettare solide basi per il proseguimento del progresso democratico dopo la vittoria.

La versione originale di questo intervento è qui.