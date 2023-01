Congresso USA: Kevin McCarthy, vittima della faida repubblicana

L’insediamento del 118° Congresso degli Stati Uniti è stato segnato dalla prolungata incapacità della nuova Camera dei rappresentanti a maggioranza repubblicana di eleggere il suo speaker; una situazione di stallo che, dopo essersi presentata nella prima tornata di voto, si è ripetuta nelle successive, impedendo l’inizio dei lavori dell’assemblea. Il candidato in pectore – il rappresentante della California Kevin McCarthy, già leader della minoranza nel Congresso precedente e da quasi dieci anni ai vertici della rappresentanza repubblicana a Washington – si è scontrato infatti, ripetutamente, con l’ostilità dell’‘ala dura’ del partito, che ha fatto regolarmente mancare la maggioranza richiesta per l’elezione disperdendo il voto fra una serie di candidati minori. Questa strategia non solo è in aperto contrasto con la disciplina del GOP. Anche alcuni dei candidati votati hanno invitato, dopo la scelta simbolica della prima tornata, a convergere sul nome di McCarthy, ma senza successo. Inefficace è stato anche, sinora, l’appello dell’ex Presidente Donald Trump, nelle cui posizioni molti dissidenti si identificano.

È l’ulteriore conferma della spaccatura che, nel Partito repubblicano, divide oggi ‘moderati’ e ‘hardliner’ e del peso che questi ultimi continuano a mantenere anche dopo il risultato deludente delle ultime elezioni di midterm. Il peso dell’‘ala dura’ del GOP era già emerso la scorsa estate, quando, nelle primarie di partito per il voto di novembre, i suoi esponenti avevano pressoché sistematicamente sconfitto i loro avversari moderati alla nomination. Questo risultato era stato considerato un successo personale di Donald Trump, che era stato rapido ad attribuirselo. Le elezioni di midterm ne avevano, tuttavia, ridimensionato la portata. Sia a livello nazionale, sia locale, in molti collegi contesi, i candidati ‘trumpiani’ erano usciti sconfitti dal confronto con i loro avversari democratici, mentre in altri il successo repubblicano era stato portato a casa da candidati moderati o, comunque, visti come non divisivi. La travolgente vittoria dell’‘astro nascente’ Ron DeSantis nella corsa governatoriale in Florida sembrava completare la debacle dell’ex Presidente, alle prese anche con i suoi numerosi guai giudiziari.

Lo stallo istituzionale di questi giorni mette in luce, tuttavia, come lo scontro fra le varie anime del GOP sia ancora in corso e come, al di là del possibile esito finale del voto alla Camera dei rappresentanti, la maggioranza che il partito vi detiene sia non solo risicata nei numeri ma anche, nella migliore delle ipotesi, fragile nei contenuti. Esso mette in luce, inoltre, come l’influenza di Trump sull’‘ala dura’ del partito (che, pure, alle sue posizioni si richiama) sembri essersi ridotta. Infine, le trattative e i compromessi che (per ora senza successo) accompagnano il voto rischiano di erodere la credibilità di McCarthy in caso di elezione. Tutto lascia prevedere, quindi, una legislatura difficile, resa ancora più difficile delle divisioni che attraversano il fronte democratico. Tutto lascia prevedere, inoltre, un futuro incerto per il Partito repubblicano. Le divisioni emerse in aula e il pessimo spettacolo dato agli occhi dell’elettorato sono già state criticate di più parti e il timore è che il prolungarsi di quello che appare a molti come uno scontro fratricida possa intaccare ulteriormente le riserve di consenso delle quali il partito gode.

Da questi sviluppi potrebbe trarre beneficio l’amministrazione, che – con una sorta di ‘convergenza al centro’ – potrebbe puntare ad aggregare intorno alla sua agenda un consenso bipartisan delle componenti moderate dei due schieramenti. Una tattica di questo tipo sarebbe nelle corde di una figura come Joe Biden, navigatore ‘di lungo corso’ degli equilibri congressuali. Essa potrebbe, inoltre, andare incontro alla ‘voglia di moderazione’ che almeno parte dell’elettorato ha espresso in occasione delle elezioni di midterm. In passato, la Casa Bianca ha già ottenuto alcuni successi nel promuovere iniziative bipartisan; questo approccio è reso, inoltre, necessario dalla situazione di ‘governo diviso’ (‘divided government’) in cui si trovano oggi gli Stati Uniti. Le fratture che attraversano la maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti offrono un ulteriore incentivo a muovere sulla strada della mediazione. L’interrogativo è capire quanto forte possa essere – in entrambi gli schieramenti – il gruppo dei ‘dissidenti’ e quanto – soprattutto sul fronte del GOP – non possa essere, invece, ritenuto pagante proseguire nella strategia di polarizzazione che ha portato all’attuale situazione di stallo.