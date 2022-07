Nei giorni scorsi, il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin si è recato nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), per una serie di incontri ai vertici. Visita che fa seguito al rinvio del viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan previsto dal 2 al 7 luglio, causa i problemi di salute di Papa Francesco.

Parolin ha incontrato tra gli altri il Presidente Felix Tshisekedi, con il quale ha parlato della situazione del Paese, in particolare nell’Est, nel Nord-Kivu. Area che è stata al centro anche dell’incontro di Parolin con i dirigenti locali di Monusco, la forza di peacebuilding dell’Onu nel Paese.

La situazione nel Paese, infatti, è nuovamente molto tesa: pericolose turbolenze nel Congo orientale.

Il conflitto nell’Est della Repubblica Democratica del Congo, mai archiviato, si è nuovamente infiammato.

Nel Paese, sede di centinaia di gruppi armati, si è riorganizzato ed è ritornato protagonista il Movimento M23. Da mesi i combattimenti si sono intensificati. Contestualmente è molto intenso lo scontro diplomatico tra Congo, Rwanda, Uganda, tanto che secondo alcuni osservatori si rischia una nuova guerra nella regione dei Grandi Laghi.

A maggio, il Congo ha designato l’M23 come gruppo terroristico, e «per combattere il gruppo e mettere fine ai combattimenti, il Presidente congolese, Félix Tshisekedi, ha permesso all’Uganda di schierare truppe per combattere i ribelli», tacitamente ha fatto lo stesso con il Burundi, riportava Crisis Group. Invitando le truppe dei Paesi vicini a combattere i ribelli in territorio congolese, «Tshisekedi potrebbe aver aperto il vaso di Pandora». La decisione potrebbe sconvolgere il già instabile oriente, innescando una guerra per procura o dando energia ai ribelli congolesi, avvertiva Crisis Group.

«Per anni, le rivalità tra i vicini della RDC hanno generato una miriade di insurrezioni che potrebbero usare l’una contro l’altra. La campagna militare dell’Uganda ha particolarmente irritato il Rwanda». Il Congo ha accusato il Rwanda di sostenere il gruppo ribelle M23, che ha ucciso civili in una serie di attacchi e causato la fuga di oltre 25.000 persone. Il Rwanda ha negato di sostenere i ribelli, ma le relazioni tra i due Paesi sono al limite della rottura.

A giugno, Tshisekedi ha sospeso gli accordi bilaterali con il Rwanda accusando Kigali di voler occupare la terra del Congo per trarre profitto dalla sua vasta ricchezza mineraria. Ne è seguito uno scambio di accuse che ha visto il Rwanda accusare il Congo di aver attaccato il suo confine.

La ricchezza del sottosuolo, infatti, è al centro del decennale conflitto nell’est del Congo.

Sempre a giugno, il Congo ha chiuso il suo confine con il Rwanda, dopo che un agente di polizia ruandese ha ucciso un soldato congolese, dopo uno scontro a fuoco.

In questo scenario di scontri tra cancellerie, migliaia di congolesi sono scesi in piazza per protestare contro quella che vedono come un’aggressione ruandese. Le Nazioni Unite hanno avvertito di un’escalation dell’incitamento all’odio e della discriminazione nella regione contro chi parla il kinyarwanda, la lingua ufficiale del Rwanda.

Le risorse naturali dell’area e contestualmente il profilo etnico della popolazione sono al centro del conflitto decennale che logora questo pezzo di Congo.

L’area è quella delle province del Nord Kivu, del Sud Kivu e dell’Ituri, tra le terre più belle del continente. Abitata da 16 milioni di persone, per lo più dedite all’agricoltura per l’auto-sestentamento, abituate ad essere vittime, oltre che dei fenomeni naturali -vulcani in primo luogo-, del conflitto, violentate, costrette a fuggire dalle loro case, piuttosto che uccise -si stimano milioni di persone uccise nel corso degli anni.

Secondo un rapporto del 2021 del Kivu Security Tracker, circa 120 gruppi armati infestano l’area. Molte di queste sono milizie che esistono, sotto un nome o nell’altro, da anni. Il ‘New York Times‘ classifica come «gruppi dominanti» al momento: «le Allied Democratic Forces, le più letali della regione, che si sono formate nel 1995 in opposizione al Presidente dell’Uganda, Yoweri Museveni. C’è anche la Cooperative for Development of Congo(CODECO), che ha almeno quattro ramificazioni e ha compiuto centinaia di attacchi dal 2018. Le autorità faticano a distinguerli dai civili. E poi c’è il Movimento 23 marzo (M23), composto principalmente da Tutsi, lo stesso gruppo etnico del Presidente del Rwanda Paul Kagame. Gli attacchi del gruppo al governo del Congo sono aumentati dalla fine dell’anno scorso, dopo aver accusato le autorità di non aver rispettato l’accordo di pace del 2009 con il gruppo e di aver discriminato le persone che parlano la lingua kinyarwanda».

Le origini del Movimento 23 marzo e del conflitto a bassa intensità in Congo vengono fatte risalire al genocidio ruandese, nel 1994, quando oltre un milione di persone di etnia hutu sono fuggite dal Rwanda, verso il Congo, allora chiamato Zaire. Tra gli hutu c’erano molti genocidi, coloro che erano stati responsabili dell’uccisione di milioni di tutsi. Nel1996, il Rwanda ha invaso il Congo e ha sostenuto la ribellione che alla fine ha portato alla presa di Kinshasa, la capitale. Ciò portò alla caduta del leader cleptocratico di lunga data del Congo, Mobutu Sese Seko, che era stato sostenuto dagli Stati Uniti. Da allora, l’est del Congo è stato un sanguinoso terreno di gioco per i gruppi armati, che hanno mutilato, ucciso e tratto profitto dai miliardi di dollari di minerali portati di contrabbando. “Certamente il genocidio è stato un catalizzatore”, ha affermato Georges Nzongola-Ntalaja, storico del Congo che è stato recentemente nominato suo rappresentante permanente presso le Nazioni Unite. “Se il genocidio non fosse accaduto, probabilmente non avremmo affrontato tutti questi problemi”» Ma le radici della crisi vanno oltre il genocidio, secondo lo storico interpellato dal quotidiano newyorchese, il quale chiama in causa il Belgio, Paese colonizzatore, fino al 1960.

L’M23, spiega Mélanie Gouby, giornalista indipendente che si occupa della Repubblica Democratica del Congo dal 2010, «è l’erede diretto di tre movimenti ribelli: Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo, Rally for Congolese Democracy e National Congress for the Defence of the People, radicato nel genocidio ruandese del 1994 e nella sua deflagrazione attraverso il confine con il Congo. Reclutati e armati da ufficiali del Fronte patriottico ruandese, che avevano preso il potere in Rwanda sulla scia del genocidio, i ribelli hanno inizialmente trovato uno scopo nel perseguire le milizie hutu responsabili dei massacri, che avevano trovato rifugio in Congo».Con il passare del tempo, la ragion d’essere del gruppo armato è diventata sempre più complessa, di mano in mano che i suoi sponsor in Rwanda e Uganda hanno consolidato il loro potere. «L’accesso alle risorse minerarie e alla terra del Congo, così come la difesa della comunità tutsi e la continua presenza di gruppi armati ostili ai Paesi vicini, hanno tutti svolto un ruolo nel continuo sostegno di quei governi». «“Per questi movimenti politico-militari, sostenere i gruppi armati è, in una certa misura, come si fa politica”, ha affermato Judith Verweijen, docente di relazioni internazionali all’Università di Sheffield. “Questi sono regimi in cui le élite hanno un’influenza sproporzionata sulla politica estera del loro paese. Ciò che questa crisi attuale mostra è che la regione è bloccata in un modello di politica militarizzata”. Per gli stessi ribelli, anche prendere le armi ed essere combattenti è semplicemente ‘quello che fanno’. Negli anni la ribellione ha attratto uomini senza legami con la causa iniziale difesa dai ribelli, ma che hanno trascorso la loro giovinezza rimbalzando da un gruppo armato all’altro».

Un accordo del 23 marzo 2009 ha conferito ai ribelli posizioni di alto rango nell’esercito congolese, «creando una catena di comando parallela e consentendo loro di gestire una sorta di mafia, tassando le imprese e le miniere nella regione. Quando il governo ha minacciato di revocare le loro posizioni, nel 2012, hanno disertato. E poi hanno ricominciato a combattere».

«L’ascesa e la caduta dell’M23 sono avvenute dal 2012 al 2013. I ribelli inizialmente hanno attraversato la regione e hanno preso brevemente Goma, prima che le pressioni internazionali e la formazione di una nuova forza operante sotto gli auspici di Monusco abbia ribaltato l’equilibrio a favore dell’esercito congolese . I ribelli sono fuggiti in Rwanda e Uganda».

Per anni la ribellione ha resistito per quanto dispersa nelle campagne di Rwanda e Uganda, in attesa di «un accordo che li avrebbe visti rimpatriati in Congo a determinate condizioni e caso per caso». Accordo che non è mai arrivato.

«La rinascita della ribellione non è venuta dal nulla, ma la rapidità delle sue conquiste ha colto di sorpresa la maggior parte delle persone. Ciò che è meno chiaro è se il Rwanda, e in misura minore l’Uganda, questa volta abbiano sostenuto l’M23, anche se la ribellione è iniziata, come sempre, sulle colline lungo il confine con il Ruanda». Si sostiene che prima della fuga, nel 2013, i combattenti abbiano lasciate nascoste armi. Resta il fatto che le conquiste improvvise e spettacolari delle ultime settimane mal si conciliano con uomini vissuti in clandestinità, sulle montagne, sparsi, senza collegamenti stabili tra loro.

«I recenti sviluppi regionali potrebbero spiegare l’improvviso cambio di passo dei ribelli. Il Congo ha recentemente aderito alla Comunità dell’Africa orientale, un’organizzazione intergovernativa che lotta per una maggiore integrazione economica tra i suoi membri, aprendo l’est del Congo a nuovi mercati e investitori provenienti da Kenya, Tanzania e Sud Sudan, minacciando l’egemonia del Rwanda. I piani per una nuova strada che collegherà Goma a Kampala, in Uganda, aggireranno anche il piccolo vicino senza sbocco sul mare.

“Chiaramente il Rwanda è sempre più isolato nella regione”, ha affermato David Himbara, un economista che è stato consulente economico del Presidente ruandese Paul Kagame. “L’Uganda ha sviluppato scambi commerciali con la Repubblica Democratica del Congo e quel rapporto si è ulteriormente evoluto per formare un’alleanza militare. Penso che Kagame fosse allarmato. La Repubblica Democratica del Congo è il pane quotidiano del Rwanda”».

Sul campo, afferma Mélanie Gouby, «fonti dell’esercito congolese affermano che la potenza di fuoco e le capacità militari dell’M23 sono frutto del sostegno del Rwanda. Un recente rapporto di esperti delle Nazioni Unite ha affermato che le riprese dei droni hanno confermato la presenza di individui che indossano uniformi dell’esercito ruandese nei campi dell’M23. In un briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mercoledì, il capo della Monusco, Bintou Keita, ha dichiarato: “Durante le ostilità più recenti, l’M23 si è comportato sempre più come un esercito convenzionale piuttosto che come un gruppo armato. L’M23 possiede potenza di fuoco e attrezzature, che sono sempre più sofisticate”, compreso il fuoco di precisione contro gli aerei».

Altro motivo di preoccupazione del Rwanda sarebbe l’intervento dell’Uganda in Congo per combattere un gruppo armato islamista ugandese con base lì dalla metà degli anni ’90. «Alcune indicazioni che l’Uganda potrebbe sostenere ancora una volta l’M23 hanno turbato gli ufficiali congolesi che hanno collaborato con l’esercito ugandese nelle operazioni contro il gruppo islamista», precisa Gouby.

I rapporti tra Rwanda e Congo sono deteriorati, malgrado ciò, in un clima di grande tensione, i due Presidenti hanno deciso un incontro, oggi,mediato dal Presidente dell’Angola, Joao Lourenço, che è anche Presidente della Conferenza internazionale per la regione dei Grandi Laghi (ICGLR).

«Un decennio fa, una forte pressione diplomatica su Kagame e il blocco degli aiuti esteri hanno giocato un ruolo decisivo. Questa volta, la comunità internazionale è rimasta in gran parte in silenzio. La Francia, che ha svolto un ruolo chiave nel raccogliere il sostegno internazionale al Congo guidando la creazione di una forza di intervento nel 2012 e nel 2013, è troppo coinvolta in una recente resa dei conti del proprio ruolo nel genocidio ruandese, mentre il governo britannico ha le mani legate dal suo recente patto migratorio con il Rwanda. Gli Stati Uniti sono l’unico Paese ad aver rilasciato una dichiarazione in cui esprime preoccupazione per la “presenza segnalata delle forze ruandesi sul territorio congolese”», mentre la guerra ucraina tiene banco nelle cancellerie europee e oltreoceano.

«“È molto intelligente. Kagame ha imparato a manipolare la memoria del genocidio ruandese”, ha detto un diplomatico straniero a ‘Foreign Policy‘».