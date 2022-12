Congo: M23 pretesto per ripresa delle ostilità tra Congo e Rwanda

I combattimenti nella provincia orientale del Nord Kivu della Repubblica Democratica del Congo (RDC) sono peggiorati nelle ultime settimane, provocando decine di migliaia di sfollati e portando i ribelli a 20 km dalla capitale provinciale, Goma. Il primo risultato è la nuova crisi diplomatica tra Congo e Rwanda.

Un rapporto di Crisis Group fa il quadro della situazione. Di seguito ne pubblichiamo una sintesi.

Le ostilità tra gli insorti del 23 marzo (M23) e l’esercito nazionale del Congo hanno anche innescato un’impennata delle tensioni tra Congo e Rwanda, con il primo che accusa il secondo di sostenere l’M23.

La diplomazia regionale mirata ad allentare le tensioni tra Kinshasa e Kigali, in particolare un vertice dei Grandi Laghi, snobbato dal Presidente ruandese Paul Kagame, il 23 novembre, ha finora prodotto risultati limitati: il 25 novembre è stato violato un cessate il fuoco che avrebbe dovuto entrare in vigore immediatamente, mentre l’M23 combatteva i gruppi filogovernativi. Saranno necessarie abili manovre diplomatiche per superare la sfiducia tra i due Paesi. Il Kenia, che ha buoni rapporti con entrambi e ha appena iniziato a dispiegare truppe a Goma come parte di una forza dell’Africa orientale, è in una buona posizione per coordinare le misure di riduzione dell’escalation. Dovrebbe spingere il presidente congolese Félix Tshisekedi a ridurre la retorica che critica il Rwanda, mentre spinge Kigali a usare la sua probabile notevole influenza sull’M23 per spingere per un cessate il fuoco e un ritiro dalle città conquistate di recente.

L’espansione dell’M23

Inattivo dal 2013, l’M23 è riemerso nel novembre 2021, con sorpresa di molti, e da allora è costantemente avanzato fino ad occupare gran parte del Nord Kivu. È attivo soprattutto nel territorio di Rutshuru, circa 70 km a nord di Goma, dove ha attaccato strade e villaggi. A giugno si è impadronito della città di Bunagana, una stazione commerciale chiave sul confine ugandese che collega il Nord Kivu al vicino Congo.

L’assalto dell’M23 nel Nord Kivu ha una sorprendente somiglianza con la sua ultima campagna di dieci anni fa. Il gruppo era formato da movimenti ribelli esistenti ed ex insorti che erano stati integrati nell’esercito nazionale. Comprendeva in gran parte -e comprende tuttora- congolesi che sono tutsi, un gruppo etnico presente in tutta la regione dei Grandi Laghi. Il suo scopo principale era respingere i piani per smantellare le unità dell’esercito composte da ex ribelli con sede a est e schierare i loro membri in altre aree. Quel piano minacciava le loro numerose attività illecite nel Congo orientale.

Dopo aver conquistato vaste aree del Nord Kivu, tra cui, per breve tempo, Goma nel novembre 2012, l’M23 è stato sconfitto da una combinazione di diplomazia regionale, comprese le rimostranze con i suoi sostenitori in Rwanda e Uganda, e la pressione militare di un contingente delle Nazioni Unite incaricato esplicitamente di combattere i gruppi armati nell’est del Congo. La brigata ONU è ancora di stanza nel capoluogo di provincia, anche se negli ultimi anni ha effettuato poche operazioni offensive. La maggior parte dei membri dell’M23 si è ritirata nei campi in Rwanda e Uganda.

Il gruppo ora afferma di voler fare pressione su Kinshasa affinché rispetti gli accordi precedenti, che includono amnistie per i combattenti che ritornano in Congo, e più in generale che sta difendendo gli interessi dei tutsi congolesi. Probabilmente sta anche cercando di reintegrarsi nell’esercito nazionale, da dove percepisce che sarà in una posizione migliore per difendere i propri interessi politici e commerciali.

L’M23 è ben armato e organizzato. Rappresenta una formidabile minaccia per l’esercito nazionale e per l’ONU, che non ha combattuto contro gli insorti come ha fatto nel 2012.

I combattimenti tra l’M23 e l’esercito nazionale della RDC hanno preso una nuova svolta il 12 novembre, quando il gruppo ribelle ha esteso le sue operazioni oltre Rutshuru, sfollando altre decine di migliaia di congolesi. Presto ha raggiunto il territorio di Nyiragongo, più vicino a Goma. Nei giorni successivi, l’esercito ha combattuto gli insorti intorno alla città di Kibumba, a 27 km dal capoluogo provinciale. Ma invece di avanzare su Goma, la M23 si è spinto nel territorio di Masisi a ovest, conquistando diverse città come Tongo e Bambo. Questa manovra ha portato molti a Goma a temere che la M23 possa accerchiare la città, che si affaccia sul lago Kivu a sud e sul confine ruandese a est, interrompendo le sue forniture quando sta già subendo forti aumenti dei prezzi alimentari. Alcuni, compresi alti funzionari congolesi e le loro controparti keniote, temono che l’M23 possa ancora tentare di impadronirsi di Goma.

L’ultimo sconvolgimento nel Nord Kivu ha una significativa dimensione regionale, con al centro l’inimicizia tra Kinshasa e Kigali.

Quando è salito al potere, nel 2019, Tshisekedi ha tentato un riavvicinamento con Kigali, che molti congolesi accusano in parte di anni di massacri, ma la cui influenza è necessaria per portare stabilità nel travagliato est del Paese. Come descritto in precedenza da Crisis Group , gli sforzi di Tshisekedi per ricucire le relazioni con il Rwanda sono stati ostacolati nel 2021, quando si è avvicinato all’Uganda per cercare il suo sostegno nella lotta alle forze democratiche alleate (ADF), un gruppo militante omicida, principalmente ugandese, che stava seminando il caos nella vicina Provincia dell’Ituri.

La mossa ha infastidito Kigali, che si è vista privata di influenza nella parte orientale della RDC, dove ha interessi economici rilevanti e da tempo combatte gli insorti del Fronte di liberazione nazionale del Rwanda (FDLR), residuo della milizia responsabile del genocidio del 1994. Le FDLR comprendono prevalentemente hutu, il gruppo maggioritario in Rwanda, e si oppongono con veemenza alla leadership ruandese guidata dal presidente Paul Kagame. Il Rwanda si è arrabbiato doppiamente quando anche le truppe del Burundi sono entrate nella RDC, con il tacito assenso di Kinshasa, per contrastare gli insorti che mirano a rovesciare il governo di Bujumbura.

I progressi di novembre dell’M23 hanno portato a scambi accesi. Kinshasa accusa Kigali di sostenere la M23, che vede come parte di un più ampio tentativo ruandese di controllare le vaste risorse minerarie del Congo orientale. Kigali, a sua volta, accusa il suo vicino di lavorare con le FDLR.

Entrambi i governi negano di sostenere i ribelli. Ma le prove suggeriscono il contrario: la collaborazione dell’esercito congolese con le FDLR è stata ripetutamente dimostrata , e ilsostegno ruandese all’M23 è altrettanto ben documentato , sia storicamente che durante l’attuale crisi. Molti congolesi, compresi i parlamentari, vedono anche la mano dell’Uganda dietro l’M23, e alcuni diplomatici che rappresentano i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sembrano condividere la loro preoccupazione. Le Nazioni Unite riferiscono che la cooperazione dettagliata tra gli insorti e Kigali non menziona un ruolo dell’Uganda, tuttavia, rapporti simili lo hanno fatto nel 2012. Né Tshisekedi ha criticato Kampala negli stessi termini, anche se forse in parte perché spera che le truppe ugandesi possano stanare ribelli dell’ADF.

Diverse iniziative diplomatiche mirano a disinnescare le tensioni tra i Paesi dei Grandi Laghi. Quella che sembra la pista più praticabile, nonostante la sua mancanza di successo finora, è sotto gli auspici della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi (ICGLR).

L’Angola, ora affiancata dal Kenya, sta guidando lo sforzo dell’ICGLR. A luglio ha mediato l’accordo sulla tabella di marcia di Luanda tra Tshisekedi e Kagame, che sembra riconoscere tacitamente che Kigali e Kinshasa hanno influenza rispettivamente sull’M23 e sulle FDLR, impegnando entrambe le parti a frenare i loro delegati. La tabella di marcia prevede, inoltre, una serie di misure volte a rafforzare la fiducia. Tuttavia, sebbene i colloqui siano stati benvenuti, l’atmosfera è rimasta gelida, e alla fine di ottobre Tshisekedi ha espulso l’ambasciatore ruandese a Kinshasa per protestare contro quello che percepiva come il continuo sostegno di Kigali all’M23. Una successiva riunione dei ministri degli Esteri a Luanda il 5 novembre sembra aver fatto ben poco per sedare le tensioni.

Nelle ultime settimane, i mediatori hanno lavorato sodo, apparentemente migliorando il coordinamento tra la pista keniota -che riunisce governo congolese e gruppi armati- e quella angolana, che coinvolge i diplomatici regionali. In particolare, dal 4 al 15 novembre, Kenyatta ha visitato Bujumbura, Kinshasa e Goma e ha parlato telefonicamente con Kagame e con il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Il Presidente angolano João Lourenço era a Kigali l’11 novembre, mentre il nuovo presidente del Kenya, William Ruto, è volato a Kinshasa per incontrare Tshisekedi il 20 novembre. In un comunicato ,Kenyatta ha riportato punti di accordo con Kagame, incluso il fatto che Kigali avrebbe«aiutato il facilitatore [dei colloqui EAC] [Kenyatta] per sollecitare l’M23 a cessare il fuoco e ritirarsi dal territorio conquistato».

A seguito di questa diplomazia, Lourenco ha convocato un vertice a Luanda il 23 novembre, ma sembra essere stata un’occasione persa. Il Presidente Kagame, che non ha risposto al comunicato di Kenyatta, ha saltato il vertice, inviando invece il suo ministro degli Esteri, Vincent Biruta. Il comunicato finale sottolinea la necessità che l’M23 si ritiri sulle posizioni precedenti e l’imperativo di affrontare «le forze negative e terroristiche nel [Congo] orientale», termini che il Presidente Tshisekedi ha usato in precedenza per descrivere l’M23.

Il comunicato stabilisce un calendario serrato per altri gruppi di insorti per deporre le armi, ma fa scarsa menzione delle FDLR. Il focus rimane sull’M23, contro il quale la nuova forza regionale EAC agirà «in caso di inadempienza».

Nairobi e Kinshasa potrebbero vedere un tale tintinnio di sciabole come necessario per aiutare a mettere in ginocchio l’M23, ma è improbabile che di per sé cambi i fatti sul campo senza una risoluzione più profonda delle differenze regionali, incluso almeno il riconoscimento delle preoccupazioni del Rwanda riguardo alle FDLR. Tshisekedi e Kagame non si incontrano da luglio e il comunicato di Luanda, pur aggiungendo una gradita urgenza, aggiunge poco di nuovo alle ripetute richieste agli insorti di deporre le armi e a coloro che hanno influenza su di loro di aiutare. L’M23 ha già reagito dicendo di non essere vincolato dall’accordo e ripetendo la richiesta di negoziare direttamente con Kinshasa . Mentre il gruppo ha ribadito di essere aperto in linea di principio a un cessate il fuoco, ha ripreso le ostilità nel territorio di Rutshuru, combattendo uno dei numerosi gruppi armati congolesi che ha recentemente iniziato a opporvisi. L’opinione pubblica e i politici congolesi di tutte le parti sono sempre più mobilitati contro l’M23 e i suoi presunti sostenitori ruandesi