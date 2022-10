Concessioni ai casinò: il ruolo di ADM nella regolamentazione del settore

In Italia e in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, il settore del gioco d’azzardo è regolamentato. In Italia, l’organismo più importante nel settore è l’ADM, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha inglobato l’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). L’ADM svolge un ruolo fondamentale nel mondo del gioco d’azzardo, che comprende anche i casinò online. Questo ruolo include le funzioni di monitoraggio degli operatori e di tutela verso i consumatori. La regolamentazione del settore parte da un momento chiave quale quello della concessione.

Cos’è la concessione GAD

La concessione GAD è la Concessione per il Gioco A Distanza. Qualunque operatore di gioco d’azzardo desideri operare legalmente sul territorio italiano, ha bisogno di ottenere in modo preventivo tale concessione.

Per ottenere la concessione GAD, un operatore deve dimostrare di possedere tutti i requisiti necessari a garantire gli alti standard di sicurezza, trasparenza, equità e solvibilità richiesti dall’ADM nel quadro di normative vigenti nell’Unione Europea. Per questo, i casinò online ADM come quelli trattati dalle ricerche di www.casinoitaliani.it sono da considerare affidabili, poiché regolati da ADM e costantemente monitorati per garantire il rispetto degli standard richiesti nel corso del tempo.

Il monitoraggio costante

I requisiti richiesti da ADM sono necessari per l’ottenimento della concessione GAD, ma restano necessari per tutto il tempo in cui tale concessione rimane in essere.

Infatti, l’ADM svolge un’operazione costante di controllo, di monitoraggio, affinché gli operatori che includono anche i casinò online, continuino a rispettare gli standard per i requisiti precedentemente elencati.

Le qualità richieste ai casinò online

L’ADM valuta e monitora aspetti fondamentali per garantire la qualità di gioco.

La sicurezza riguarda il trasferimento dei fondi sia in entrata che in uscita con dei sistemi di codifica dei dati. Tale sicurezza deve esserci anche per i fondi che restano accreditati sul conto fino al momento del prelievo.

L’equità del gioco comporta che vi siano pari probabilità di vincita per tutti i giocatori che giocano alle stesse condizioni, senza la minima possibilità di intervenire con “scorciatoie”. Per questo motivo, vengono adottati sistemi RNG per la generazione di numeri random, che sta alla base di tutti i giochi di fortuna in modalità software (slot, roulette, blackjack ecc.). I sistemi RNG vengono controllati periodicamente. Alcune importanti percentuali sono descritte in questa pagina ufficiale, a cui tutti gli operatori in Italia devono fare riferimento.

La trasparenza riguarda innanzitutto le condizioni di gioco e delle promozioni. Le probabilità di vincita, così come il rischio di perdita, ad esempio, devono essere chiari. Le promozioni devono riportare sempre un link verso le condizioni applicate.

La solvibilità, infine, è un meccanismo atto a garantire al giocatore la possibilità di essere pagato e riottenere il proprio denaro.

La tutela del giocatore

Al casinò online ci si dovrebbe giocare solo per divertimento ma in alcuni casi non è così. Per questo, l’ADM ha adottato una serie di strumenti a tutela dei giocatori, che comprendono ad esempio l’autolimitazione, ovvero la possibilità di impostare personalmente dei limiti di gioco settimanali o mensili, per non sforare determinati budget.

L’ADM cerca di portare i giocatori italiani in un percorso di gioco leggero e divertente, in cui la vincita non deve essere un pensiero ossessivo ma un’eventuale ciliegina sulla torta (dove la torta è il divertimento, lo svago). A tutto questo si è aggiunta negli ultimi anni il Decreto Dignità che ha vietato ai siti di gioco di farsi pubblicità in TV e non solo.