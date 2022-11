Con nuovi infissi si risparmia in bolletta

La stagione invernale è ormai vicina e per ridurre le spese energetiche, un ottimo rimedio è l’installazione di nuovi infissi. I materiali più richiesti sono il PVC e il legno.

Infiss i su misura: non solo per il risparmio energetico

Infissi vecchi causano una dispersione di calore di oltre il 25% e di conseguenza provocano un fabbisogno maggiore di scaldare la propria casa. In termini economici questo fattore si traduce in una spesa sostenuta che, al giorno d’oggi, può risultare davvero esosa.

La domanda che ci si pone è, quindi, quella di come sia possibile risparmiare. È possibile fare qualcosa in più oltre ad adottare alcuni comportamenti virtuosi in casa.

Se le vecchie finestre vengono cambiate con serramenti in legno, legno alluminio o PVC, si può ottenere un isolamento termico perfetto. Ciò comporta che il calore prodotto dal riscaldamento non venga disperso, che aumenti il comfort nelle stanze e che diminuisca no i consumi.

Sc egliere i vetri con cura per ridurre le spese di riscaldamento

Anche il vetro ha un ruolo fondamentale nella tenuta del calore di un serramento. Vi sono due tipi di vetro da prendere in considerazione:

– Vetri basso emissivi : permettono di ridurre in modo importante i costi di riscaldamento, rendendo inoltre le stanze più confortevoli.

– Vetri isolanti (solari e selettivi) pensati per migliorare l’isolamento termico ed energetico della propria casa.

Per la scelta di un vetro vi sono vari parametri, ma il p iù importante è la trasmittanza termica (U). Più è bassa, minore è la dispersione termica.

Questo è il valore presente nei vetri isolanti , ideati per le aree con temperatura rigida che, rispetto ai vetri tradizionali, sono prodotti con una tecnologia che permette di trattenere il calore dalla parte interna, riflettendo quella esterna.