Dopo gli anni di Bolsonaro, durante i quali la percezione del ruolo del Brasile nel mondo è stato quello di una Nazione periferica, non emergente, e con un Presidente 'tossico', Lula dovrà ricostruire la politica estera brasiliana da capo. Non sarà facile, perchè quello che eredita è un Paese molto diverso da quando, nel 2003, l'ha preso in mano per la prima volta

Domenica 2 ottobre, in Brasile si terranno le elezioni generali.

156.454.011 milioni di elettori aventi diritto e registrati sono chiamati a eleggere un Presidente, 27 senatori su 81, tutti i 513 membri della Camera dei Deputati e tutti i 27 governatori e le relative legislature statali.

L’attenzione, da mesi, si appunta tutta sull’elezione del Presidente. I soli due candidati che effettivamente possono essere eletti, sono il Presidente uscente Jair Bolsonaro e l’ex già due volte Presidente Inácio Lula da Silva (che ha guidato il Paese dal 2003 al 2010).

Secondo tutti i sondaggi, il vincitore (forse già al primo turno, quando serve superare la soglia del 50% dei voti validi) sarà Lula. A meno di svolte sorprendenti, Bolsonaro lascerà il Palácio do Planalto.

Sono elezioni, queste, che avranno un profondo impatto sul posto del Paese nel mondo.

Lula, che per la terza volta sarà chiamato a guidare il Paese, avrà una serie di emergenze da affrontare, a partire dall’economia, che sembra essersi avviata verso una lenta e debole ripresa, per sostenere la quale serviranno politiche adeguate. Impegno più a lungo respiro e ancora più impegnativo, sarà la ricostruzione democratica delle istituzioni e del tessuto del Paese, democrazia mandata in frantumi dai quattro anni di Bolsonaro. Di più, da Lula il Brasile, e insieme l’intera America Latina, si attende una nuova ‘marea rosa‘ a livello regionale,capace di creare una crescita inclusiva attraverso la politica democratica.

Così, la politica estera, le relazioni internazionali, il dialogo e il lavoro con il resto del subcontinente e con le principali capitali mondiali, segneranno l’agenda dell’Amministrazione nei prossimi 4 anni, e tale lavoro avrà un profondo impatto sul ruolo del Brasile negli affari internazionali.

In quanto Paese più grande e influente dell’America Latina, rappresentando circa la metà della popolazione della massa continentale e del prodotto interno lordo (PIL) del continente, quinto Paese più grande del mondo e sesto più popoloso, con una stima di 214 milioni di persone, il Brasile ha svolto a lungo un ruolo di leadership nella regione, mettendo la sua potenza economica e diplomatica al servizio degli sforzi di integrazione dell’emisfero, e cercando di dare voce ai Paesi in via di sviluppo sulla scena mondiale.

Poi è arrivato il decennio maledetto, durante il quale è stato segnato da sconvolgimenti economici e scandali collegati alla corruzione che hanno coinvolto gran parte dell’establishment politico e così ostacolato i suoi obiettivi, seguito dalle politiche di Bolsonaro che hanno esacerbato le disuguaglianze interne e portato a un crescente isolamento internazionale.

E’ da tenere presente, dunque, che rispetto al 2002, quando Lula fu eletto e inaugurò un periodo di attivismo diplomatico senza precedenti -in parte grazie alla stabilità politica interna e, in seguito, agli alti prezzi delle materie prime-, il Brasile si trova ora in una posizione molto più difficile.

Tanto per cominciare, come sostiene Cristina Soreanu Pecequilo, dell’Università federale di San Paolo, «dal 2003 al 2021, la politica estera brasiliana ha subito numerosi cambiamenti e sconvolgimenti che stanno influenzando le sue tradizioni e proiezioni di relazioni internazionali. Questo processo è stato «generato dalle lotte politiche interne, dall’instabilità degli equilibri mondiali di potere verso la multipolarità ed è legato a una più ampia strategia delle politiche pubbliche».

Al tempo, poi, Lula ereditò un Brasile che era in ottima forma e godeva di rispettato a livello internazionale. Oggi Lula eredita un Paese la cui economia è indebolita da una stagnazione decennale molto peggiore del famigerato ‘decennio perduto’ degli anni ’80, con profonde carenze strutturali nei settori dell’istruzione pubblica e delle infrastrutture, fuga di cervelli e una foresta amazzonica vicina al punto di svolta. Il che complicherà di molto il lavoro di Lula.

Bolsonaro ha perseguito una strategia ‘anti-globalista‘ e anti-ambientale e ha utilizzato sistematicamente argomenti internazionali per mobilitare i suoi seguaci, ad esempio attaccando la Cina e abbracciando le teorie ispirate a Donald Trump -dalla frode elettorale nelle elezioni statunitensi trasferita nel Brasile del 2 ottobre, al COVID-19, alle crisi migratorie– e mettendo in discussione la scienza alla base del cambiamento climatico, che ha contribuito al crescente isolamento del Brasile sulla scena internazionale, influendo sui legami del Paese con Stati Uniti, Cina e Europa.

Lula rappresenta un ritorno alla posizione di politica estera più tradizionale del Brasile, con una maggiore enfasi sul multilateralismo e un atteggiamento internazionale cooperativo. Lula ha promesso di dare la priorità all’ambiente, alla riduzione della deforestazione e alla protezione delle popolazioni indigene, riconoscendo che avrebbe potuto fare di più sul fronte ambientale quando è stato Presidente.

Mentre i governi del passato puntavano sui forum multilaterali quale piattaforma ideale per il Brasile per difendere i suoi interessi, il governo Bolsonaro ha sistematicamente attaccato le istituzioni internazionali e contestualmente ha cercato di allinearsi con l’amministrazione Trump. Negli anni ha attaccato verbalmente i governi di Argentina,Venezuela, Cina, Francia e Ue. Allo stesso modo, Bolsonaro ha cercato di avvicinare il Brasile ai Paesi governati da alleati, come gli Stati Uniti sotto Trump e l’Argentina sotto Macri, ma i legami bilaterali si sono inaspriti quando entrambi gli uomini non sono riusciti a vincere la rielezione. Ciò ha portato a un grado di isolamento diplomatico del Brasile, sostengono gli osservatori, «che non si vedeva dalla democratizzazione del Paese alla fine degli anni ’80».

«La percezione internazionale che il Brasile fosse governato da un radicale si è consolidata durante la pandemia di COVID-19, quando Bolsonaro ha abbracciato una posizione negazionista». Così Bolsonaro è diventato gradualmente «sempre più tossico in Occidente», come afferma Oliver Stuenkel, politologo tedesco-brasiliano, docente presso la School of International Relations di FGV a San Paolo, e analista del Carnegie Endowment for International Peace di Washington, in un interventoper il think tank madrileno Real Instituto Elcano. Tosssicità dimostrata, per esempio, quando recentemente il Presidente, ha cercato di organizzare un viaggio in Europa,

«Il fatto che l’unica tappa di Bolsonaro nell’UE sia stata l’Ungheria, Paese a sua volta in gran parte isolato nel blocco e di scarsa rilevanza economica o strategica per il più grande Paese dell’America Latina, ha finito per sottolineare quanto fossero compromessi i legami del Brasile con l’Europa», afferma Oliver Stuenkel.

«Il Brasile sembra essere disconnesso dalle possibilità che il mondo ha da offrire», afferma Cristina Soreanu Pecequilo, c’è la «percezione del ruolo del Brasile nel mondo come di una Nazione periferica e non emergente», «risultato del patto oligarchico interno».

Lula ha affermato che, se eletto, trasformerebbe, come fatto nei due precedenti mandati, il Brasile in un Paese in grado di contribuire ad affrontare le sfide globali. In particolare, ha sottolineato il suo impegno a fare di più per combattere la deforestazione in Amazzonia, «una questione che è arrivata a definire la reputazione globale del Brasile più di ogni altra cosa». La deforestazione era rallentata durante la sua Amministrazione, «c’è una ragionevole possibilità che un’Amministrazione Lula riesca a ridurre sostanzialmente la deforestazione, il che attenuerebbe rapidamente la reputazione internazionale negativa che il Paese ha acquisito negli ultimi anni», sostiene Stuenkel. Questo riaprirebbe i canali anche finanziari con Germania e Norvegia, che avevano sospeso i pagamenti al Fondo Amazzonico in reazione alla posizione anti-ambientale del governo Bolsonaro, e probabilmente l’Amministrazione Biden sarebbe disposta a rafforzare la cooperazione con il Brasile sul fronte del cambiamento climatico.

Lula ridurrebbe certamente parte della resistenza in Europa per quanto riguarda la ratifica dell’accordo commerciale UE-Mercosur, e però «va tenuto presente che i governi del Partito dei Lavoratori del Brasile, compreso quello di Lula da Silva, sono stati riluttanti a promuovere la liberalizzazione del commercio», dunque è tutt’altro che sicuro che ottenere la ratifica sarebbe una priorità nella politica estera di Lula.

I punti critici non mancano. A partire dal fatto che le relazioni commerciali del Brasile sono cambiate profondamente negli ultimi 20 anni. «Il commercio con l’Argentina, per esempio, è diminuito in termini assoluti nell’ultimo decennio ed è diminuito drasticamente come percentuale del commercio complessivo del Brasile. La Cina, d’altra parte, è il partner commerciale più importante del Brasile dal 2009. Nel 2022 il Brasile ha perso la posizione di principale partner commerciale dell’Argentina a favore della Cina, a simboleggiare una deregionalizzazione delle relazioni commerciali in tutto il Sud America», spiega Stuenkel.

Dal un punto di vista diplomatico, Lula potrebbe cercare di ristabilire una piattaforma per il dialogo regionale, che si tratti di UNASUR o qualcosa di simile, uno sforzo che probabilmente sarà facilitato dal fatto che la maggior parte dei Paesi della regione sono attualmente governati da presidenti di sinistra o di centrosinistra.

Coloro che si aspettano che il Brasile, in caso di vittoria di Lula, torni rapidamente ai suoi giorni di impegno attivo sulla scena internazionale, tuttavia, potrebbero sottovalutare quanto profondamente le sfide interne nei prossimi anni possano limitare il ruolo internazionale del Presidente, infatti i presidenti brasiliani sono in grado di prestare attenzione alla politica estera solo quando le cose vanno bene sul fronte interno.

In un mondo sempre più plasmato dalla geopolitica, simboleggiato da USA-Cina-Tech War e le sanzioni occidentali senza precedenti contro Mosca, Oliver Stuenkel ritiene che Lula continuerà la tradizionale politica estera volta a evitare di far parte di alleanze che possano limitarne l’autonomia sul fronte internazionale. Ciò significa che il Brasile «continuerà ad essere profondamente riluttante ad unirsi all’Occidente nell’imporre sanzioni contro la Russia. La parola d’ordine sarà probabilmente ‘ambiguità strategica‘, evitare di schierarsi chiaramente. Pur sostenendo due risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che condannavano la Russia, il Brasile si è astenuto dalla risoluzione che sospendeva Mosca dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e il governo brasiliano si è opposto attivamente ai tentativi occidentali di escludere la Russia dal G20. Il Ministro degli Esteri brasiliano, Carlos França, ha inoltre criticato le sanzioni occidentali contro la Russia, sottolineando le conseguenze economiche negative che si avrebbero nei Paesi in via di sviluppo. Nulla suggerisce che il Brasile si sarebbe comportato diversamente se Lula fosse stato Presidente e, infatti, durante i primi due mesi di guerra, non è stato critico nei confronti della gestione complessiva della crisi da parte di Bolsonaro».

Il che rivela un profondo disagio «riguardo al sostegno selettivo dell’Occidente alle regole e alle norme internazionali -dopotutto, sottolineano i responsabili della politica estera brasiliana, gli Stati Uniti non hanno subito isolamento diplomatico o sanzioni in risposta all’invasione dell’Iraq del 2003. Allo stesso modo, l’approccio più cauto del Brasile riflette la convinzione che mantenere i legami con altri centri di potere -come Russia e Cina- aiuti il Brasile a gestire le sue relazioni altamente asimmetriche con gli Stati Uniti.

Ciò suggerisce che anche se la Cina dovesse invadere Taiwan, il Brasile molto probabilmente cercherebbe di preservare i legami con tutte le maggiori potenze, inclusa Pechino. Proprio come altri governi latinoamericani, il Brasile ha in gran parte cercato di posizionarsi al di sopra della mischia mentre le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina sono peggiorate, consolidando silenziosamente i legami con entrambe le parti».

Dal 2021, questa neutralità strategica, secondo Stuenkel, è diventata sempre più difficile da sostenere, a causa del fatto che deve affrontare una sfida senza precedenti causata dalle tensioni USA-Cina.

Come afferma Cristina Soreanu Pecequilo, la politica estera brasiliana negli ultimi 20 anni, è passata dall’‘asse combinato‘ a quello ‘sbilanciato‘. Dove per ‘asse combinato‘ si vuole intendere «un trade-off tra politiche interne e internazionali strutturali», che Lula ha condotto negli anni della sua Amministrazione, dove le politiche di welfare erano diventate riferimenti globali e sono state funzionali al rafforzamento delle «agende della Cooperazione Sud-Sud (SSC) e della Cooperazione Nord-Sud (NSC) e, in secondo luogo, il riposizionamento del Brasile dovuto a un nuovo sistema di alleanze come Nazione del Sud del mondo», «questi movimenti sono stati definiti come soft balance, in quanto erano alleanze strategiche, politiche, economiche, sociali e culturali, e non militari. Il bilanciamento morbido aveva obiettivi sia difensivi che offensivi: come mezzo per contenere l’unilateralismo statunitense e come tattica per ulteriori interessi, sia mediante la riforma delle istituzioni esistenti, sia mediante la creazione di nuovi accordi».

Con Bolsonaro, «il Brasile ha deciso una svolta a destra, basandosi su note élite oligarchiche e sulla rinascita delle Forze armate e della Chiesa come forze politiche conservatrici, come simbolo di sicurezza e moralità dello sviluppo, rappresentato nello slogan ‘Brasile sopra ogni cosa, Dio sopra ogni cosa’. In politica estera, ha sconvolto istituzioni e linee guida, un processo a doppia rottura».

«Dall’asse combinato a quello sbilanciato, la politica estera brasiliana sta affrontando notevoli sconvolgimenti, a seguito degli scontri delle coalizioni interne e delle trasformazioni internazionali». Come Oliver Stuenkel anche Cristina Soreanu Pecequilo considera come il mondo «sta cambiando rapidamente verso una nuova convivenza competitiva USA-Cina. La pandemia di COVID-19 ha accelerato le tensioni geopolitiche e geoeconomiche, compresi i nuovi tipi di concorrenza, come dimostrato dalla crisi sanitaria, dai diritti di proprietà intellettuale e dall’accesso ai vaccini. Infine, ma non meno importante, siamo di fronte a un altro territorio sconosciuto alla politica internazionale, e non è la pandemia, ma la polarizzazione USA-Cina, poiché questa potrebbe essere la prima transizione egemonica in cui i poteri sono interdipendenti e il rischio di disaccoppiamento potrebbe essere maggiore rispetto alla posta in gioco della concorrenza aperta».