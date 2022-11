Con le sanzioni, i BRICS crescono. Nell’orizzonte strategico: BRICS plus

Le sanzioni statunitensi come arma di guerra stanno avendo un effetto inaspettato. Russia, Cina e Iran stanno sviluppando rotte commerciali e finanziarie alternative e collaborano con altre Nazioni. Forse il più grande prodotto delle sanzioni è stato quello di incoraggiare il rapido sviluppo di BRICS plus, ora un blocco strategicamente importante.

BRICS è stata costituita nel 2001 come associazione economica tra Brasile, Russia, India, Cina e successivamente Sudafrica per promuovere la cooperazione culturale, commerciale e politica tra i membri. BRICS ha creato una banca di sviluppo, un Accordo di riserva contingente, un sistema di pagamento BRICS e una valuta di riserva del paniere BRICS. La popolazione stimata del raggruppamento è di 3,2 miliardi di persone, ovvero il 42% della popolazione mondiale. Il PIL combinato dei BRICS rappresenta circa il 26% del PIL mondiale totale.

I BRICS stanno diventando strettamente interconnessi con i membri della Shanghai Cooperation Organization (SCO), dove l’influenza nella regione paneurasiatica è forte e l’Iran è appena stato aggiunto come nuovo membro. Il gruppo SCO è cresciuto dall’originale alleanza di sicurezza russo-cinese, dove le repubbliche dell’Asia centrale hanno ora una piattaforma multilaterale per il dialogo. Questa è una piattaforma in cui India e Pakistan, così come Iran e Arabia Saudita, stanno tenendo colloqui bilaterali.

La cooperazione geopolitica e geoeconomica è stata rafforzata con la Belt and Road Initiative (BRI), dove il commercio può espandersi in Africa e in Sud America.

Iran e Argentina hanno chiesto l’adesione ai BRICS, mentre una serie di Nazioni tra cui Egitto, Indonesia, Kazakistan, Kenya, Messico, Nigeria, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Senegal, Thailandia e Turchia sono in stretto dialogo con i BRICS.

Gli osservatori all’interno della regione affermano che l’interesse ad entrare a far parte dei BRICS è aumentato notevolmente dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan nell’agosto 2021. Si dice che Iran, Arabia Saudita e Turchia siano avanzati sui rispettivi negoziati per unirsi ai BRICS entro i prossimi due anni.

Ciò sposterebbe radicalmente l’allineamento all’interno dell’Eurasia, dove ci sarebbe un forte nesso tra Riyadh, Teheran, Ankara, Mosca, Pechino e Delhi. L’obiettivo qui è sviluppare un regime commerciale di materie prime che aggiri il dollaro USA. Ciò indebolirebbe gravemente il primato del dollaro USA come valuta internazionale.

Ci sono già mosse da parte di russi, cinesi, indianie turchi per utilizzare rubli, yuan, rupie, lire turche e rial come valute di scambio sostenute da materie prime e oro. Le banche stanno bypassando il sistema SWIFT per conto proprio. Il sistema è anche accomodante per i pagamenti con le merci.

Dopo l’incidente di Nord Streams, la Turchia è interessata a prendere il comando come porta della Russia verso l’UE per le esportazioni di gas. La Turchia può quindi diventare la porta di accesso all’UE sia dalla Russia che dall’Azerbaigian. Ciò collegherà Egitto, Grecia e renderà la Turchia un importante hub in Europa per l’energia. I gasdotti russi verso la Turchia attraverso i gasdotti TurkStream e Blue Stream hanno già una capacità di 39 miliardi di metri cubi all’anno. Balkan Stream consegnerà gas all’Europa. Ci sono piani per espandere rapidamente queste capacità.

Queste relazioni stanno avvantaggiando anche militarmente questo raggruppamento. L’Iran sta ora fornendo alle forze russe un droni kamikaze Shahed-136 modificato, dimostrandosi molto più efficaci dei droni russi sul campo di battaglia.

L’ordine regionale in rapida evoluzione necessita di un’analisi nuova e aggiornata. La visita del Presidente vietnamita Nguyen Phu Thong a Pechino su invito di Xi Jinping questo mese segnala un miglioramento delle relazioni bilaterali. Le relazioni diplomatiche, commerciali e di investimento della Cina con il resto dell’ASEAN sono ora molto forti. La Cina non è vista come l’avversario nella regione, nel modo in cui l’Australia vede la Cina. Il recente annuncio di stazionamento di bombardieri B-52 potenzialmente nucleari presso la base aerea di Tindal, nel Territorio del Nord, può essere visto come provocatorio nella regione. Il governo australiano considera l’ invio di consulenti in Europa per addestrare le truppe ucraine, integrare una già vasta gamma di consulenti, consiglieri e mercenari, insieme alle armi non è un atto che contribuirà ad abbassare le tensioni.

Con l’adozione da parte dell’India dei BRICS, il suo impegno in tempo di qualsiasi conflitto con il QUAD deve essere considerato molto da vicino. Il QUAD è descritto come un importante accordo strategico per l’Australia.

Abbiamo assistito al disaccoppiamento tra la Cina e l’Australia. Perché acquistare carne bovina dall’Australia quando può essere acquistata dal Brasile? Aspettatevi un maggiore disaccoppiamento poiché la Cina utilizza ancora di più la Belt and Road. Con il brusco cambiamento nell’ideologia imprenditoriale cinese, le imprese pubbliche stanno crescendo in influenza e importanza. Le società australiane devono vedere questi cambiamenti e cercare di accoppiarsi con questo cambiamento nella natura del commercio cinese.

Secondo i diplomatici BRICS all’interno dell’ASEAN, i diplomatici commerciali australiani stanno già combattendo una guerra commerciale de facto, in cui il bottino è la quota di mercato. Ad esempio, i diplomatici del commercio hanno concordato da tempo in modo informale quali mercati dovrebbero essere considerati tradizionali per i prodotti dei rispettivi paesi esportatori. La rottura di questi accordi informali è considerata un atto di guerra, sia per manzo, agnello, frutta o servizi. L’Australia non subirà ritorsioni da un Paese, ma da tutti i membri BRICS, se viola queste intese. Questa è una guerra commerciale che l’Australia non può vincere e sta danneggiando la reputazione dell’Australia, di cui i cittadini comuni non sono nemmeno consapevoli.

Al contrario, il perno statunitense Mark I, II e III nell’Indo-Pacifico manca del lustro dell’avanzata cinese nella regione. Si sono basati sulla premessa di competere piuttosto che cooperare in mutua convivenza. Uno dei malintesi degli Stati Uniti è che la Cina non è sola, sta portando con sé un nuovo regime commerciale nella regione. L’Australia può avere hardware militare statunitense sul suo territorio, ma attraverso i paradigmi culturali, politici ed economici all’interno della regione corre il rischio di isolarsi. Queste sono aree in cui l’alleanza degli Stati Uniti non può assistere l’Australia.