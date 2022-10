La mossa del 30 settembre del governo russo di annettere i territori che ha occupato in Ucraina è assolutamente illegale, così come una gravissima escalation del conflitto. I ‘referendum‘ locali a sostegno di questa mossa erano una farsa e saranno giustamente condannati dalla stragrande maggioranza degli Stati in tutto il mondo.

Persino Stati come la Cina, finora non allineati con l’Occidente e più solidali con la Russia in questo conflitto, hanno chiarito che non accetteranno mai annessioni forzate.

L’azione russa complica enormemente la ricerca di un eventuale accordo di pace, poiché l’Ucraina e le Nazioni occidentali non accetteranno né riconosceranno formalmente l’annessione. Allo stesso tempo, una volta che questi territori saranno stati ufficialmente accettati in Russia ai sensi della Costituzione russa, sarà molto più difficile per un futuro governo russo rinunciarvi. Tuttavia, a parte la prospettiva molto improbabile di una vittoria completa per entrambe le parti, a un certo punto sarà ancora necessario un cessate il fuoco per porre fine alla guerra su vasta scala.

Soprattutto, la natura drastica dell’azione russa rende ancora più essenziale che Washington e Mosca entrino in colloqui diretti per evitare che la guerra si diffonda e si intensifichi in uno scontro diretto tra Stati Uniti e Russia, che nella peggiore delle ipotesi potrebbe portare a uno scambio nucleare che distruggerebbe la civiltà.

Il fatto stesso che i colloqui di pace diretti tra Ucraina e Russia siano ora così difficili significa chel’Amministrazione Biden deve assumersi maggiori responsabilità per gli sforzi diplomatici per contenere e limitare il conflitto. Non farlo significherebbe essenzialmente abdicare alla propria responsabilità di proteggere gli Stati Uniti e il popolo americano dalle minacce alla loro stessa esistenza.

Questo pericolo non è in alcun modo ipotetico o speculativo. Sia prima che durante la guerra, l’Amministrazione Biden ha risposto alle mosse aggressive della Russia aumentando il suo sostegno all’Ucraina. In ogni momento, il governo russo ha risposto non facendo marcia indietro, ma aumentando a sua volta un’ulteriore escalation. Se questo ciclo di escalation continua incontrollato, allora la prospettiva di un conflitto nucleare direttotra America e Russia diventerà una probabilità attiva.

In queste circostanze eccezionalmente pericolose, è importante ricordare le lezioni della Guerra Fredda.

Alla fine degli anni Quaranta e all’inizio degli anni Cinquanta, l’establishment statunitense e i suoi alleati nell’Europa occidentale si unirono per impedire l’ulteriore diffusione del potere sovietico e del comunismo stalinista in Europa. In quello sforzo hanno avuto un completo successo, portando al contenimento e all’eventuale crollo dell’Unione Sovietica e del comunismo sovietico.

Allo stesso tempo, l’Amministrazione Eisenhower ha respinto l’idea di ‘arretrare‘ il potere sovietico nell’Europa orientale con mezzi militari,sostenendo che questa strategia avrebbe portato a un rischio estremamente elevato di guerra nucleare in cui sia l’Unione Sovietica che gli Stati Uniti sarebbero usciti in gran parte distrutti. Il Presidente Dwight Eisenhower, in qualità di ex comandante alleato nella seconda guerra mondiale, capì anche che anche una guerra convenzionale in Europa avrebbe ridotto ancora una volta quel continente in rovina, compresi quei Paesi dell’Europa orientale che gli estremisti statunitensi desideravano liberare.

Come risultato di questa saggia decisione (e della decisione sovietica di non rischiare l’annientamento nucleare sfruttando la sua superiorità nelle forze convenzionali in Europa), la guerra fu evitata e, nel tempo, furono poste in essere linee di comunicazione tra Washington e Mosca per limitare il rischi di un’escalation involontaria.

Al momento, tali linee di comunicazione sono in gran parte interrotte. I legami diplomatici sono più limitati che nei momenti peggiori della Guerra Fredda. Gli incontri tra alti funzionari sono terminati completamente. Eppure, paradossalmente ma logicamente, è proprio quando le relazioni peggiorano che tali contatti sono più importanti.

In alcuni momenti durante la Guerra Fredda, i problemi di comunicazione hanno portato a gravi pericoli di conflitto. Così, come registrato nei documenti sovietici citati in libri di autori come Serhii Plokhy sulla crisi dei missili cubani, la leadership sovietica dispiegò missili a Cuba perché era convinta che questo fosse l’unico modo per scoraggiare un’invasione americana dell’isola.

Le paure sovietiche non erano irrazionali; gli Stati Uniti avevano organizzato l’invasione della ‘Baia dei Porci’ da parte delle forze emigrate cubane e, quando fallì, gli intransigenti a Washington sollecitarono davvero un’invasione diretta degli Stati Uniti. Tuttavia, quando il Cremlino prese la decisione di schierare missili, il Presidente Kennedy aveva già categoricamente rifiutato l’idea dell’invasione degli Stati Uniti. Una mossa sovietica e una risposta degli Stati Uniti che portassero il mondo sull’orlo del cataclisma nucleare erano quindi oggettivamente inutili e avrebbero potuto essere evitate da comunicazioni private franche e oneste.

Oggi, per evitare l’escalation verso la guerra nucleare, è necessario che Washington e Mosca avviino colloqui che consentano assicurazioni segrete ma credibili da entrambe le parti, proprio come l’accordo del Presidente Kennedy di ritirare i missili statunitensi dalla Turchia in cambio del ritiro dei missili sovietici da Cuba è stato tenuto segreto da entrambe le parti. Queste assicurazioni dovrebbero riguardare in primo luogo questioni che potrebbero puntare direttamente verso una vera e propria guerra tra i due Paesi.

La Russia deve assicurare a Washington che non intende attaccare nessun membro della NATO.

Washington deve assicurare a Mosca che non farà alcuna mossa per bloccare l’exclave russa di Kaliningrad e che si fermerà prima di sostenere qualsiasi offensiva ucraina volta a riconquistare la Crimea e conquistare la base navale russa di Sebastopoli.

Entrambe le parti devono garantire che non saboteranno l’infrastruttura dell’altra, una questione particolarmente urgente dato il (ancora inspiegato) sabotaggio del gasdotto sottomarino russo Nord Stream verso la Germania.

Come parte del processo di avvicinamento a tali colloqui, i funzionari statunitensi dovrebbero capire che se da un lato l’annessione di questi territori da parte della Russia segna un’escalation molto seria, dall’altro nasconde anche un colossale ridimensionamento delle ambizioni russe rispetto ai primi mesi della guerra.

Il piano originale del Cremlino era catturare Kiev, soggiogare o sostituire il governo ucraino e ridurre l’Ucraina allo status di stato cliente russo. Quando ciò fallì, Mosca sperò di conquistare tutte o la maggior parte delle aree di lingua russa dell’Ucraina orientale e meridionale. Entrambi questi piani sono stati sventati dalla resistenza ucraina, sostenuta dalle armi e dall’intelligence occidentali.

La sconfitta russa a Kharkiv ha costretto la Russia sia ad aumentare le sue forze, sia a ridimensionare ulteriormente i suoi obiettivi. Ora,l’obiettivo di Putin sembra essere il controllo russo permanente di una porzione dell’Ucraina orientale (escluse le principali città di Kharkiv, Odessa e Dnipropetrovsk), in modo da permettergli di respingere gli attacchi degli intransigenti russi e rivendicare al popolo russo che la disastrosa guerra ha portato a una sorta di successo per la Russia.

L’ultima dichiarazione russa afferma che quella che Mosca chiama ‘operazione militare speciale’ in Ucraina deve continuare fino a quando «come minimo» l’intero territorio del Donbass sarà «liberato». Questa è una forte indicazione del fatto che le altre ambizioni sono state in pratica abbandonate sotto l’impatto della realtà militare.

Presentando questa guerra come una guerra per difendere il territorio russo dall’attacco ucraino sostenuto dall’Occidente, Putin spera anche di giustificare le maggiori richieste di sacrificio che deve fare il popolo russo a sostegno della guerra. L’ambizione megalomane sembra essere stata sostituita da una certa disperazione, ma ciò rende solo la situazione attuale ancora più pericolosa e i colloqui diretti tra Washington e Mosca ancora più urgenti.