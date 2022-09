Molto è stato scritto su come, con la morte della regina Elisabetta II, abbiamo perso uno dei nostri ultimi continui legami con la seconda guerra mondiale.

Ma abbiamo perso anche qualcosa di ancora più profondo: il legame con cui ci ha restituito quando è iniziato il tipo di mondo che conosciamo.

Martedì 6 settembre 2022 la regina Elisabetta ha nominato un nuovo Primo Ministro britannico, Liz Truss, nata nel 1975.

Sette decenni prima, Elisabetta II ascese al ruolo insieme al Primo Ministro Winston Churchill, nato nel 1874.

Che il suo primo e l’ultimo primo ministro siano nati a un secolo di distanza è abbastanza straordinario. Ma è particolarmente significativo che il filo del suo regno si sia esteso fino al 1870, attraverso Churchill. È allora che è possibile contestare l’inizio delle aspettative con cui siamo cresciuti.

Mentre il nuovo Primo Ministro del Regno Unito prestava giuramento, la scorsa settimana,l’economista Bradford DeLong, dell’Università della California di Berkeley, pubblicava il suo tanto atteso ‘Slouching Towards Utopia‘.

È un resoconto di quello che lui chiama ‘il lungo 20° secolo‘, un secolo che, secondo lui, è iniziato nel 1870.

Perché il 1870, e non il 1901, o addirittura un secolo prima, all’inizio della rivoluzione industriale Perché, dice DeLong, fino al 1870 il tenore di vita non era cambiato molto. Ancora più importante, il tenore di vita non era cambiato molto dall’alba dei tempi registrati.

Fino al 1870 non stavamo molto meglio.

Nei millenni che hanno preceduto la nascita dell’agricoltura, ciò che gli esseri umani erano in grado di produrre aumentò appena.

Nei 10.000 anni dispari tra l’anno meno-8000 e la rivoluzione industriale nel 1500, la nostra capacità di produrre cibo e altre cose è aumentata di dieci volte, ancora non abbastanza per essere notata nel corso della nostra (breve) vita.

La nostra capacità di produrre è più che raddoppiata tra il 1500 e il 1870. Ma anche la popolazione, che manteneva la maggior parte delle persone disperatamente a corto di calorie -e in un parto quasi continuo nel tentativo di produrre figli sopravvissuti- mentre necessitava di dimensioni più piccole delle fattorie che ne attenuavano i benefici di meccanizzazione.

Dal 1870, la vita è migliorata molto, velocemente.

Poi, dal decennio della nascita di Churchill, le cose sono andate straordinariamente bene.

Delong scrive che nel 1870 la paga giornaliera di un lavoratore non qualificato a Londra, la città allora in prima linea nella crescita economica, avrebbe comprato a lui e alla sua famiglia circa 5.000 calorie di pane. Nel 1600 erano state 3.000 calorie. Oggi la paga giornaliera di un lavoratore così non qualificato comprerebbe 2.400.000 calorie di pane: quasi 500 volte tanto.

La popolazione è cresciuta, ma la nostra capacità di produrre cose è cresciuta molto più velocemente. È cresciuta al punto che, anche nella nostra vita, abbiamo potuto vedere le cose migliorare.

Nelle parole di Billy Joel, ogni bambino aveva «una buona possibilità di arrivare almeno fino a quanto è arrivato il loro vecchio». «»

Dal 1870 in poi, il continuo miglioramento del tenore di vita è diventato un diritto di nascita, non per tutti, ma per l’umanità nel suo insieme.

Così come lo sviluppo di prodotti una volta inimmaginabili. L’automobile, la radio, la televisione e il computer sono diventati onnipresenti durante la vita della regina Elisabetta.

Con più cose da fare, è diventato più facile condividere piuttosto che prendere le cose. Le democrazie sono cresciute al punto da diventare naturali.

Economicamente, DeLong attribuisce lo sviluppo di laboratori di ricerca, società moderne e trasporti oceanici a basso costo che «hanno distrutto la distanza come fattore di costo».

Dal 1870 in poi, le persone sono state in grado di ottenere ciò che volevano da dove è stato prodotto e sono state in grado di cercare vite migliori viaggiando dove erano necessarie.

L’economia di mercato era necessaria per questa esplosione del tenore di vita, ma non sufficiente. Le persone avevano comprato e venduto cose a prezzi per millenni, ma i prezzi avevano poco con cui lavorare.

Quasi nessuno ha visto arrivare un cambiamento così straordinario.

Il principale economista degli anni ’70 dell’Ottocento, John Stuart Mill, scrisse che era «discutibile se tutte le invenzioni meccaniche finora realizzate abbiano alleggerito il lavoro quotidiano di qualsiasi essere umano». Avevano semplicemente «consentito a una popolazione più numerosa di vivere la stessa vita di fatica e prigionia».

Mill voleva il controllo della popolazione. Voleva che la ‘torta‘ in espansione fosse divisa tra le persone che avevamo, piuttosto che le orde che sarebbero cresciute per tagliare ogni fetta a misura.

I padri del comunismo, Karl Marx e Frederick Engels, vedevano le cose più chiaramente. Si aspettavano che la tecnologia e l’addomesticamento della natura producessero così tanta ricchezza che un giorno ci sarebbe stata più che sufficiente, il primo problema sarebbe stato come assicurarsi che girasse.

DeLong vede il lungo 20° secolo iniziato nel 1870 come una battaglia in continua evoluzione tra coloro che volevano che il mercato determinasse la distribuzione della ricchezza (credendo che fosse il modo migliore per far crescere la torta), contro coloro che credevano che tale ingiustizia non fosse accettabile.

Quanto è durato quel ‘lungo 20° secolo‘? DeLong pensa che sia terminato nel 2010, rendendolo un lungo secolo di 140 anni. Dopo la crisi finanziaria globale, non siamo stati in grado di riportare la crescita economica al ritmo di quei 140 gloriosi anni.

Oggi, DeLong afferma che la ricchezza materiale rimane ‘criminalmente‘ distribuita in modo non uniforme. E anche coloro che ne hanno abbastanza, non sembrano felici, almeno «non in un mondo in cui i politici e gli altri prosperano enormemente trovando nuovi modi per rendere le persone infelici».

DeLong vede «grandi ondate di rabbia politica e culturale che destabilizzano il sistema da parte di masse di cittadini, tutti sconvolti in modi diversi dal fallimento del sistema del ventesimo secolo nel lavorare per loro come pensavano che avrebbe dovuto».

Non solo non siamo vicini alla fine dell’arcobaleno utopico, Delong afferma che la fine dell’arcobaleno«non è più visibile, anche se prima pensavamo che lo fosse».

Re Carlo III eredita un futuro senza garanzie di standard di vita sempre crescenti, nessuna garanzia che l’ingegnosità umana prevarrà sul riscaldamento globale e nessuna garanzia che prevarrà la democrazia.

È quasi impossibile prevedere cosa ha in serbo il resto di questo secolo. Ma era così anche negli anni ’70 dell’Ottocento, quando anche le menti più brillanti dell’epoca non potevano immaginare cosa sarebbe successo.