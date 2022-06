Il conflitto in corso tra Russia e Ucraina è uno dei casi di studio più significativi della guerra moderna. Sebbene il conflitto sia rimasto finora limitato, il rischio di un’escalation involontaria, verticale o orizzontale, rimane elevato. Il conflitto ruota attorno a diversi fattori chiave. Ad esempio, l’inclusione dell’Ucraina nella NATO, l’impegno di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti dell’Europa nei confronti della NATO e la risposta russa alla crescente influenza occidentale nel suo vicinato.

La Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio 2022 dopo prolungate tensioni. Da allora, la strategia di guerra della Russia in Ucraina è diventata un argomento importante del discorso sulla sicurezza internazionale. In particolare, vale la pena esaminare l’impiego da parte di Mosca di vari elementi del potere nazionale. Quali elementi del potere nazionale sono stati privilegiati rispetto agli altri? E in che modo la strategia russa è diversa dalla strategia degli Stati Uniti quando si tratta di intervento militare e di esercitare il ruolo di grande potenza in tutto il mondo?

Per quanto riguarda l’impiego delle sue forze armate come elemento del potere nazionale, la Russia ha impiegato la sua potenza militare in tutti i campi contro l’Ucraina. Tuttavia, nonostante siano una potenza militare molto più forte, le forze russe hanno dovuto affrontare considerevoli battute d’arresto causando contraccolpi inaspettati. Ad esempio, la ‘Moskva’, l’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, e simbolo del suo assalto navale contro l’Ucraina, è stata distrutta a causa di un attacco missilistico ucraino segnalato nonostante avesse a bordo un sistema di difesa aerea credibile e avanzato. La nave era tra le più grandi navi da guerra che la Russia abbia mai prodotto. Inoltre, è stata la più grande nave da guerra mai affondata dalla seconda guerra mondiale. Allo stesso modo, molti credono che, nonostante possedesse la forza aerea, la Russia non sia stata in grado di stabilire la supremazia aerea contro un’aeronautica ucraina relativamente più debole e più piccola. La Russia ha anche subito perdite significative del suo personale delle forze di terra in Ucraina. Ciò solleva interrogativi sulla sua strategia militare in corso.

Si potrebbe obiettare che la Russia volesse proiettare la sua supremazia militare contro il crescente coinvolgimento politico e militare degli Stati Uniti nella regione. Anche se Mosca ha optato per la proiezione del potere duro nella sua campagna, la sua invasione militare potrebbe non essere così prolungata come le passate invasioni degli Stati Uniti. La prova viene dall’affermazione del Ministero della Difesa russo che la prima fase della sua invasione militare speciale dell’Ucraina è stata completata, affermando che i principali obiettivi sono stati raggiunti. È stato inoltre insinuato che ora l’obiettivo principale dell’intervento russo si è spostato nelle parti orientali del Paese per contribuire a garantire la ‘liberazione’ del Donbass.

Anche l’elemento economico del potere nazionale della Russia è su una base debole. C’è una perdurante incertezza sulla sua capacità di sostenere l’onere finanziario di un’invasione militare su larga scala nel quartiere per un periodo più lungo, come hanno fatto gli Stati Uniti in Afghanistan e in Medio Oriente principalmente a causa del loro forte sostegno economico. È qui che la Russia non ha forza. Questo elemento di potere è più preoccupante per il Cremlino, soprattutto in un momento in cui gli Stati Uniti hanno già imposto sanzioni al proprio sistema finanziario, ai canali bancari, alle imprese statali e ai politici, tra gli altri. Queste recenti sanzioni alla Russia sono le sanzioni più dure mai imposte dagli Stati Uniti. Dato il loro potenziale contraccolpo, potrebbe diventare difficile per Mosca sostenere il conflitto a Kiev per un periodo più lungo. È stato il costo economico della Guerra Fredda e della Guerra afgana, che l’ex Unione Sovietica non è stata in grado di sostenere e che ha portato alla sua disintegrazione.

Le invasioni militari sono rimaste una parte cruciale della proiezione della grande potenza degli Stati Uniti negli ultimi due decenni. Ad esempio, Paesi come l’Afghanistan, l’Iraq, la Siria e la Libia, dove gli Stati Uniti hanno perseguito una strategia di proiezione del potere duro e hanno speso trilioni di dollari solo per giustificare il loro ruolo di grande potere e il ruolo di garante della sicurezza. Mentre il raggiungimento degli obiettivi militari in queste invasioni è discutibile, il governo degli Stati Uniti e la sua economia hanno assorbito i costi. La strategia della Russia in Ucraina, a quanto pare, non è stata in qualche modo in grado di avere successo. Dimostra ancora una volta che la proiezione dell’abilità militare da sola potrebbe non funzionare, e si tratta di come un paese elabora una strategia appropriata per la propria potenza militare e altri elementi di forza, al fine di raggiungere gli scopi e gli obiettivi desiderati.