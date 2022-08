Dopo un periodo dominato dall’incertezza e da una sostanziale immobilità per quanto riguarda le compravendite immobiliari, gli italiani hanno ricominciato ad investire nel mattone. In moltissimi, nel 2022, hanno acquistato una nuova abitazione e in diversi sono ancora alle prese con la ricerca dell’immobile perfetto per le loro esigenze. Fortunatamente, il mercato non delude: le offerte oggi sono aumentate e le soluzioni non mancano. Acquistare una casa però non è una passeggiata: si tratta di un investimento davvero importante, che necessita di una grande attenzione e serietà.

Ecco allora alcuni consigli utili per non rischiare di commettere errori e concludere la compravendita senza brutte sorprese.

#1 Chiarirsi le idee sulle caratteristiche della casa ideale

Una delle prime cose che conviene fare se l’obiettivo è quello di trovare una casa da acquistare è chiarirsi le idee sulle caratteristiche che deve avere. Di immobili sul mercato infatti ce ne sono veramente moltissimi ed è importante effettuare una prima scrematura, altrimenti si rischia di ritrovarsi con le idee troppo confuse. Meglio dunque preparare una lista delle caratteristiche alle quali non si è disposti a rinunciare, come ad esempio la presenza di un giardino o di un terrazzo. Così facendo, sarà molto più semplice selezionare i primi immobili di proprio interesse ed escludere a priori tutti gli altri.

#2 Affidarsi ad un’agenzia immobiliare

Un altro consiglio sicuramente utile è quello di affidarsi ad un’agenzia immobiliare, possibilmente seria come una di quelle appartenenti al gruppo Tecnocasa. In molti partono con la convinzione di non voler ingaggiare dei professionisti e volersi arrangiare in tutto e per tutto, ma si tratta di un grandissimo sbaglio, che spesso si paga a caro prezzo. Quando si tratta di acquistare un immobile infatti è importante poter contare su una serie di tutele e di sicurezze, che vengono offerte appunto da un’agenzia. Concludere la compravendita direttamente con un privato può rivelarsi davvero molto rischioso, perché di insidie ce ne potrebbero essere moltissime.

#3 Informarsi su zone e quartieri della città

Quando si è in procinto di valutare i vari immobili per scegliere quello da acquistare che più adatto alle proprie esigenze, è importantissimo anche informarsi sulle varie zone ed i quartieri della città. La casa non è infatti l’unico dettaglio che deve essere preso in considerazione: può capitare di trovare una villa da sogno che però si trova in un quartiere pericoloso o malfamato. In tal caso, non solo si rischia di trascorrere una vita nella paura ma lo stesso immobile potrebbe andare incontro ad una progressiva svalutazione. È dunque sempre meglio controllare ed informarsi in merito alle varie zone in cui sono ubicati gli immobili di proprio interesse.

#4 Stabilire un budget

Infine, è sempre importante stabilire un budget e conviene farlo ancora prima di rivolgersi all’agenzia immobiliare. Bisogna avere chiara la spesa massima che si intende spendere, sopra alla quale non si è disposti a salire. In tal modo si evitano perdite di tempo nel visitare case che non ci si potrebbe comunque permettere di acquistare.