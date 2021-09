Come sarà ricordato l’11 settembre nel suo centesimo anniversario? Sarà visto come una tragedia drammatica ma in definitiva minore, o come un punto di svolta che ha cambiato gli Stati Uniti e la traiettoria della politica mondiale in modi fondamentali? Le generazioni future vedranno quel giorno come un riflesso significativo delle tendenze sottostanti, il catalizzatore di una serie di catastrofici errori di politica estera o come un evento isolato il cui impatto a lungo termine è stato relativamente modesto?

Ovviamente è impossibile prevedere esattamente come verrà interpretato l’11 settembre; forse tutto ciò che possiamo dire con sicurezza è che il significato ad esso attribuito varierà a seconda di chi fa l’interpretazione. Gli americani vedranno l’11 settembre in modo diverso da afgani, iracheni, sauditi o europei, e per molte persone in tutto il mondo è probabile che sia poco più di una nota storica. Ciò che incombe nella nostra coscienza oggi è spesso irrilevante per gli altri e soprattutto una volta che i ricordi svaniscono e gli eventi più recenti attirano la nostra attenzione.

Eppure, nonostante queste inevitabili incertezze, chiedersi come l’11 settembre potrebbe essere visto nel 2101 è un esercizio utile perché aiuta a collocare l’evento in un contesto geopolitico più ampio.

Mi vengono in mente almeno due possibilità ampie e radicalmente diverse (più un terzo jolly). Ironia della sorte, quale possibilità si avvicina di più alla verità ha poco a che fare con ciò che è accaduto in quel soleggiato martedì mattina di 20 anni fa e molto più con ciò che è successo in risposta ad essa. Inoltre, ciò che accadrà nei prossimi decenni determinerà come verrà ricordato l’11 settembre un secolo dopo.

OPZIONE 1: XI JINPING REALIZZA LA SUA AMBIZIONE

Immagina, per un momento, che le speranze più ardenti del Presidente cinese Xi Jinping siano pienamente realizzate e che i prossimi 80 anni diventino noti come il ‘secolo cinese‘. In questo scenario, l’ascesa economica della Cina continua a ritmo sostenuto e alla fine getta un’ombra così grande, come hanno fatto gli Stati Uniti durante la maggior parte della Guerra Fredda e in particolare il momento unipolare. La Cina non diventerà un’egemonia globale, esercitando autorevolezza su ogni Nazione o dettando tutti gli eventi mondiali, ma potrebbe controllare le vette delle tecnologie chiave, esercitare l’egemonia di fatto nelle sue immediate vicinanze e avere più influenza su ciò che fanno gli altri Stati di qualsiasi altro altro potere. Avrebbe la voce più forte nella maggior parte delle istituzioni internazionali e la più grande capacità di definire le regole che modellano la maggior parte delle interazioni internazionali.

Se questo scenario si verificasse, l’11 settembre sarebbe visto come un evento critico che ha accelerato il declino dell’America. Non per i danni subiti negli attacchi al World Trade Center e al Pentagono o anche per le conseguenze economiche a breve termine (da cui gli Stati Uniti si sono ripresi rapidamente), ma per i modi disastrosi con cui i leader statunitensi hanno scelto di rispondere.

Secondo il Costs of War Project della Brown University, la guerra globale al terrorismo è costata agli Stati Uniti circa 8 trilioni di dollari. Anche se spalmata su molti anni, questa è una somma enorme che avrebbe potuto essere spesa in ricerca e sviluppo, infrastrutture, istruzione, assistenza sanitaria o qualsiasi altro ingrediente del potere nazionale. Oppure avrebbe potuto essere lasciato nelle tasche dei contribuenti e consentire loro di vivere una vita più agiata. Gran parte di quella somma è stata spesa in guerre in Iraq e Afghanistan, insieme a diversi conflitti minori, guerre che hanno ulteriormente destabilizzato regioni già fragili e ucciso centinaia di migliaia di vite, la maggior parte delle quali straniere. La guerra globale al terrorismo è stata anche una gigantesca distrazione da una serie di preoccupazioni strategiche più ampie, in particolare la notevole ascesa della Cina. Non è esagerato dire che l’11 settembre, e in particolare la risposta degli Stati Uniti ad esso, è stato un enorme dono per Pechino.

Inoltre, come sostiene Spencer Ackerman nel suo nuovo libro ‘Reign of Terror: How the 9/11 Era Destabilized America and Produced Trump‘, la risposta all’11 settembre ha avuto effetti profondamente negativi a livello nazionale negli Stati Uniti. Dopo una breve esplosione di patriottismo da raduno intorno alla bandiera, la guerra ha alimentato la divisione interna, la xenofobia e una più ampia paura delle persone di colore, rafforzando così i suprematisti bianchi al centro del trumpismo (e sempre più, lo stesso Partito Repubblicano). I funzionari statunitensi hanno abbracciato la tortura come strumento politico, hanno mentito al Paese sulle armi di distruzione di massa irachene e sui progressi che stavano facendo in Afghanistan, e nessuno è mai stato ritenuto responsabile. Come hanno avvertito sia Tucidide che James Madison, la guerra perpetua corrompe anche le istituzioni politiche più sane, che è esattamente ciò che è accaduto negli Stati Uniti.

Cosa molto importante, questo scenario presuppone anche che gli Stati Uniti non riescano a imparare le lezioni giuste dagli ultimi 20 anni e non siano in grado di invertire la spirale di morte partigiana che ora minaccia il nucleo del loro sistema democratico. Invece di un rinnovato senso dello scopo nazionale, di una rinnovata unità all’interno di una società sempre più multiculturale e di un’élite politica riconfermata per il bene comune, gli Stati Uniti si trasformerebbero in una quasi-democrazia rancorosa in cui la responsabilità elettorale svanisce in un mare di brogli, restrizioni di voto, e la creazione di miti da parte di organizzazioni di notizie create e gestite non per informare il pubblico ma per favorire una parte. Invece di un mercato competitivo di idee e di un elettorato potenziato, il potere politico viene devoluto ancora di più a quelli con i budget più grandi, le bugie più seducenti e il minor numero di principi.

In questo futuro infelice, gli americani smettono di lavorare insieme per espandere la torta per tutti e invece finiscono principalmente per litigare sulle rispettive quote. E se ciò accade, insieme a qualche altro errore in politica estera, sarà facile per la Cina superare gli Stati Uniti sulla corsia di sorpasso e realizzare gli ambiziosi sogni di Xi. Se l’11 settembre non è visto come la campana a morto della grandezza americana, sarà certamente visto come un momento catalizzatore che ha accelerato il suo declino. Lo stratagemma di Osama bin Laden per indurre gli Stati Uniti a una risposta autodistruttiva sarà stato rivendicato, ma solo perché l’America è caduta nella trappola da lui tesa.

L’opzione 1 non è inevitabile. C’è un altro scenario.

Opzione 2: Rinascimento americano

Supponiamo invece che le speranze più ardenti del Presidente Joe Biden si realizzino e che gli Stati Uniti si mettano di nuovo insieme. In questo futuro molto più luminoso, come sarà visto l’11 settembre?

Questo scenario inizia riconoscendo i punti di forza duraturi dell’America, punti di forza che i suoi cittadini tendono a dimenticare in mezzo a tutte le loro ferite e recriminazioni autoinflitte. A differenza della maggior parte delle altre ricche democrazie, la popolazione americana continuerà a crescere per il resto di questo secolo. La sua economia rimane un motore dell’innovazione in molti settori chiave, anche a fronte della contrazione dei budget di ricerca e sviluppo. In effetti, alcuni modelli economici prevedono che il PIL degli Stati Uniti seguirà la Cina entro la metà del secolo, ma riguadagnerà la prima posizione entro il 2100, in gran parte a causa di una demografia più favorevole. E sebbene la geografia non isoli gli Stati Uniti da tutti i pericoli, il Paese esiste ancora in un ambiente geopolitico molto più favorevole di tutte le altre potenziali grandi potenze (inclusa la Cina).

A dire il vero, questo scenario presuppone che l’attuale stato febbrile della politica interna degli Stati Uniti alla fine si plachi e che una nuova era di progressismo limiti l’impatto corruttivo del denaro in politica. Il ritorno a una politica sensata e intermedia sull’immigrazione consentirebbe ancora una volta al Paese di attrarre immigrati di talento, energici e imprenditoriali da altri Paesi e di trasformarli gradualmente in americani, come hanno fatto gli Stati Uniti in modo irregolare ma con successo per molti anni. I bianchi americani si adeguano al loro status di pluralità piuttosto che di maggioranza, aiutati dalla maggiore tolleranza razziale che già mostrano i giovani americani.L’innovazione continua a guidare la crescita economica, vengono spesi meno dollari per capacità militari non necessarie o guerre non vincibili e non necessarie e le riforme politiche invertono l’attuale assalto ai diritti di voto e ripristinano una maggiore responsabilità in politica. Abbandonando la futile ricerca dell’egemonia liberale, la grande strategia degli Stati Uniti torna ai principi realisti che l’hanno guidata con tanto successo per gran parte della sua storia. E così via.

Nel frattempo, immagina ulteriormente che la Cina inciampi. Trascinata da una demografia sfavorevole (vale a dire, un numero sempre più elevato di pensionati improduttivi e anziani), danni ambientali, scarsità di risorse e opposizione globale coordinata alimentata dall’approccio a mani nude di Pechino alla diplomazia, la Cina non riesce mai a raggiungere una posizione di primato. Forse i leader cinesi calcolano male quanto hanno fatto i leader statunitensi dopo l’11 settembre e finiscono per sperperare risorse in una loro guerra infruttuosa. Anche se i leader attuali e futuri della Cina evitano errori gravi come il Grande balzo in avanti di Mao Zedong o la Rivoluzione culturale, il suo tasso di crescita economica rallenta e il Partito Comunista Cinese deve concentrare la maggior parte della sua attenzione sul contenimento del malcontento sociale. Se tutto questo dovesse accadere, i prossimi 80 anni non saranno affatto il secolo cinese.

In questo scenario, entro il 2101, l’11 settembre sarà un lontano ricordo per gli americani del tempo. Non del tutto, ovviamente, ma sarà vista come una tragedia isolata che ha portato ad alcune risposte sfortunate, ma non ha causato danni permanenti alla posizione complessiva dell’America nel mondo. Per timore che questa previsione sembri fantasiosa, considera quanto spesso gli americani si prendono un momento per ‘Ricordare il Maine!’ L’esplosione che affondò quella sfortunata nave da guerra nel porto dell’Avana scatenò un tumulto nazionale non dissimile dalla risposta all’11 settembre e contribuì a spingere gli Stati Uniti nella guerra ispano-americana. Si sente ancora parlare molto della Depressione, della pacificazione a Monaco, di Pearl Harbor, dello sbarco in Normandia e del Vietnam, ma la distruzione della USS Maine è scivolata dietro il velo dell’amnesia nazionale.

Se gli Stati Uniti riusciranno a rinnovarsi nei prossimi decenni, l’11 settembre sarà visto come una tragedia minore che molti americani riterranno sarà meglio dimenticare.

IL JOLLY

C’è, tuttavia, almeno un’altra possibilità ovvia. Se le previsioni peggiori sui cambiamenti climatici si rivelano corrette -e sta diventando sempre più difficile scartarle in questi giorni- allora i prossimi 80 anni vedranno una serie di trasformazioni nella vita umana che renderanno sia l’11 settembre che la guerra al terrorismo che ha scatenato una piccola distrazione. Se le città costiere vengono inondate, le Nazioni insulari scompaiono, la Corrente del Golfo si indebolisce, vaste aree del mondo diventano inabitabili a causa di combinazioni mortali di calore e umidità e centinaia di milioni di persone iniziano a migrare in una disperata ricerca di sopravvivenza, allora i nostri discendenti non avranno né il tempo né la voglia di riflettere su un attentato terroristico avvenuto in epoca pre-distopica. Al massimo, l’11 settembre sarà visto come uno dei tanti fattori che hanno impedito agli Stati Uniti e a molti altri Paesi di agire quando avrebbero dovuto.

In sintesi, ciò che l’11 settembre significa per le generazioni future dipende meno da ciò che è realmente accaduto quel giorno, o da come gli Stati Uniti e gli altri hanno risposto, e più da ciò che gli Stati Uniti e gli altri faranno da questo giorno in poi. Vorremmo essere sicuri che faremo le scelte giuste.