Come Twitter ha nascosto al pubblico le informazioni sulle forze armate USA

Le e-mail dai cosiddetti ‘Twitter Files’ – comunicazioni interne condivise con Lee Fang a The Intercept e altri giornalisti in seguito all’acquisto della piattaforma di social media da parte di Elon Musk – rivelano che la società era a conoscenza di un’operazione di informazione collegata all’esercito statunitense e non ha riconosciuto pubblicamente l’operazione né ha fornito trasparenza al pubblico in generale dopo che l’operazione è stata scoperta.

Questa sembra essere una chiara violazione dei principi di Twitter sulle operazioni di informazione sostenute dallo stato, come stabilito dall’ex capo della fiducia e della sicurezza di Twitter Yoel Roth nel 2019. In effetti, Twitter si è impegnata a divulgare i dettagli degli account e il contenuto dei loro tweet, quando sono stati identificati come parte di operazioni di informazioni collegate al governo, a partire dal 2018.

Roth ha scritto, in una dichiarazione di principi che è ancora pubblicata sul sito web di Twitter :

Riteniamo che Twitter abbia la responsabilità di proteggere l’integrità della conversazione pubblica, anche attraverso la divulgazione tempestiva di informazioni sui tentativi di manipolazione di Twitter per influenzare le elezioni e altre conversazioni civiche da parte di entità statali straniere o nazionali. Crediamo che il pubblico e la comunità di ricerca siano meglio informati dalla trasparenza.

Fang, nel suo articolo pubblicato martedì, descrive in dettaglio come Twitter ha “inserito nella whitelist” – una funzione che ha fornito agli account invulnerabilità ai meccanismi di rilevamento di Twitter che potrebbero ridurre la visibilità per gli account coinvolti in spam o abusi – un elenco di account fornito dal comando centrale degli Stati Uniti nel 2017 gli account impegnati in attività tra cui: pubblicizzare l’accuratezza degli attacchi dei droni nello Yemen, promuovere le milizie sostenute dagli Stati Uniti in Siria e diffondere messaggi anti-Iran in Iraq.

Un funzionario che lavora al CENTCOM ha promesso che gli account sarebbero stati etichettati come “account in lingua araba attribuiti all’USG che twittano su questioni di sicurezza rilevanti”, ma molti degli account hanno successivamente cancellato queste rivelazioni e nascosto la loro affiliazione con il governo degli Stati Uniti dopo che Twitter gli aveva concesso lo statuto speciale.

Nel corso degli anni, alcuni di questi account sono stati cancellati mentre altri, come questo , secondo Fang, continuano a operare senza alcuna rivelazione della loro affiliazione al governo degli Stati Uniti.

Fang, citando le e-mail interne di Twitter, ha trovato più casi in cui i dirigenti senior di Twitter sembravano essere consapevoli del fatto che gli account collegati al governo erano ancora operativi e, almeno in alcuni casi, agivano in violazione delle regole dell’azienda sulla manipolazione della piattaforma.

Qualsiasi ulteriore incertezza, così come le preoccupazioni per il potenziale imbarazzo da parte di un’operazione di informazione collegata al governo degli Stati Uniti su Twitter, avrebbe dovuto giungere al culmine lo scorso agosto, quando lo Stanford Internet Observatory ha pubblicato un rapporto che mostrava prove evidenti che CENTCOM era coinvolto nella creazione e nel funzionamento di una serie di conti non divulgati legati al governo. “… [E] le e-mail ottenute da The Intercept mostrano che la creazione di almeno uno di questi account era direttamente affiliato con il Pentagono”, riferisce Fang.

Ma anche dopo che il rapporto SIO ha fatto colpo sui media, Twitter non ha mai rivelato l’operazione di informazione guidata da CENTCOM sulla sua pagina dedicata alla divulgazione delle operazioni di informazione collegate allo stato sulla piattaforma dei social media. Del resto, pur evidenziando le operazioni di informazione legate allo stato da Russia, Iran, Bangladesh, Venezuela, Spagna, Cina, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Nigeria, Serbia, Honduras, Indonesia, Turchia, Tailandia, Cuba , Armenia e Tanzania, nessuna operazione di informazioni collegate al governo degli Stati Uniti è stata divulgata pubblicamente da Twitter.

Roth, l’ex capo della fiducia e della sicurezza, non ha risposto alle domande sul motivo per cui gli account collegati al governo degli Stati Uniti non sono mai stati divulgati pubblicamente, anche dopo che i ricercatori di Stanford sembrano aver rivelato almeno uno degli account che Twitter sapeva essere un collegamento CENTCOM non divulgato. account.

Ray Serrato, un ex membro del team per la sicurezza e l’integrità di Twitter, ha dichiarato a Responsible Statecraft che “questa attività è stata divulgata ai partner di ricerca, come SIO e Graphika, la cui ricerca è stata coperta dai media, secondo i criteri stabiliti nel post del blog pubblico qui “, fornendo un collegamento a un post sul blog che spiega come a ricercatori esterni sono stati forniti set di dati tra cui “campagne di manipolazione della piattaforma provenienti dalle Americhe, dall’Asia, dall’Asia del Pacifico (APAC), dall’Europa, dal Medio Oriente e dal Nord Africa (EMEA) e dall’Africa subsahariana Africa (SSA).”

Serrato non ha risposto alle domande sul perché Twitter, nonostante abbia divulgato i dati su “questa attività” ai partner di ricerca, non abbia aggiunto gli account collegati a CENTCOM all’elenco di Twitter delle operazioni di informazioni collegate allo stato divulgate.

Twitter, sotto la nuova proprietà di Musk, non sembra aver adottato misure più significative per affrontare la manipolazione della piattaforma collegata al governo degli Stati Uniti. Nessuna operazione collegata al governo degli Stati Uniti è stata aggiunta all’elenco di Twitter delle operazioni di influenza sponsorizzate dal governo e, come ha notato Fang, almeno uno degli account collegati a CENTCOM, pur non fornendo alcuna divulgazione dei suoi legami con il governo degli Stati Uniti, è ancora attivo. Stranamente, la nuova gestione sembra seguire lo schema stabilito dai precedenti dirigenti: condividere informazioni sull’operazione di influenza con fonti esterne ma non riconoscere ufficialmente l’operazione di influenza guidata dal governo degli Stati Uniti, adottare misure per chiuderla o rivelare la portata o la sostanza di la manipolazione della piattaforma.

Musk, da parte sua, è sotto pressione per generare profitti da Twitter dopo aver acquistato la società per 44 miliardi di dollari e potrebbe essere sempre più dipendente dalle sue iniziative più redditizie, come SpaceX, per onorare il debito della sua acquisizione di Twitter. Ciò potrebbe mettere Musk nella scomoda posizione di decidere se rivelare le operazioni di influenza sponsorizzate dal governo degli Stati Uniti su Twitter quando il governo degli Stati Uniti è uno dei maggiori clienti di SpaceX. Mentre i “Twitter Files” hanno rivelato una scomoda relazione amichevole tra i dirigenti di Twitter e i funzionari del CENTCOM, non è chiaro come la nuova proprietà di Twitter intenda affrontare le operazioni di influenza del governo degli Stati Uniti in corso sulla piattaforma e come risponderà alle richieste del Dipartimento della Difesa per un trattamento speciale in futuro .

Twitter non ha risposto alle domande sull’opportunità di sospendere gli account collegati all’operazione di influenza CENTCOM o di rivelare pubblicamente il ruolo del governo degli Stati Uniti nella manipolazione della piattaforma nello stesso modo in cui le operazioni di influenza collegate al governo straniero sono state divulgate dalla società.