Taiwan è stata ampiamente applaudita per la sua gestione della pandemia, con uno dei tassi di Covid-19 pro capite più bassi al mondo e la vita sull’isola è tornata in gran parte alla normalità. Solo 11 persone sono morte a causa del Covid-19 a Taiwan dall’inizio della pandemia, un’impresa impressionante per un Paese che non è mai stato bloccato da un lockdown.

Come spiega Patricia Fitzpatrick, esperta dell’University College Dublin, all’inizio della pandemia, Taiwan era considerato un Paese ad alto rischio per Covid-19 a causa della sua vicinanza alla Cina e dei frequenti viaggi che avvengono tra i due Paesi.

Con una storia di SARS nel 2003, che non è stata considerata particolarmente ben gestita, il governo taiwanese ha agito rapidamente per chiudere i suoi confini questa volta. Il 20 gennaio 2020 ha istituito un Central Epidemic Command Center per coordinare la cooperazione tra diversi ministeri e agenzie governative e tra governo e imprese.

Un nuovo studio nel Journal of the American Medical Association ha esaminato ulteriormente il motivo per cui Taiwan è riuscita così bene a conquistare COVID-19. Gli autori dello studio, provenienti da una serie di istituti sanitari e ospedali a Taiwan e negli Stati Uniti, hanno confrontato l’efficacia stimata di due tipi di politiche COVID-19 nei primi mesi della pandemia: misure basate sui casi e misure basate sulla popolazione.

Le misure basate sui casi, secondo gli studio, includono il rilevamento di persone infette attraverso test, l’isolamento dei casi positivi, il tracciamento dei contatti e la quarantena di 14 giorni dei contatti stretti. Le misure basate sulla popolazione includevano politiche sulla maschera facciale, igiene personale e allontanamento sociale.

Gli effetti di queste politiche sono stati quantificati stimando il numero di riproduzione effettiva (numero R).

Il numero R, afferma Fitzpatrik, è un modo per valutare la capacità di diffusione di una malattia infettiva: rappresenta il numero medio di persone a cui una persona infetta trasmetterà un virus. Un numero R maggiore di 1 significa che il virus continuerà a diffondersi e le epidemie continueranno. Un numero R inferiore a 1 significa che i numeri dei casi inizieranno a ridursi.

Gli autori hanno raccolto dati su 158 casi tra il 10 gennaio e il 1 giugno 2020 dai Taiwan Centers for Disease Control e tutti i casi sono stati confermati dai test PCR. I dati relativi a casi acquisiti localmente, cluster confermati e casi importati in persone che sono entrate a Taiwan prima del 21 marzo 2020.

Hanno quindi confrontato i risultati trovati a Taiwan con un numero R stimato di 2,5, basato sul numero equivalente stimato nella vicina Cina all’inizio dell’epidemia di COVID-19.

Lo studio, afferma Fitzpatrik, ha rilevato che le sole politiche basate sui casi, come il tracciamento dei contatti e la quarantena, potrebbero abbassare il numero R da 2,5 a 1,53. La quarantena ha contribuito maggiormente ad abbassare il numero R.

Gli interventi basati sui casi non potrebbero impedire sostanzialmente la trasmissione da una persona all’altra, ma potrebbero ridurre la trasmissione in avanti da quei casi secondari a una terza o quarta persona, purché contatti stretti in quarantena.

Le politiche basate sulla popolazione come le distanze sociali e le maschere facciali, nel frattempo, hanno ridotto il numero R da 2,5 a 1,3.

Gli autori hanno concluso che è stata la combinazione di politiche basate sui casi e sulla popolazione, insieme a una diffusa adesione, che ha portato al successo di Taiwan nel contenere la pandemia. La combinazione di entrambi gli approcci ha portato a un numero R stimato utilizzando due metodi diversi pari a 0,82 e inferiore a 0,62. Hanno anche scoperto che erano necessarie considerevoli politiche basate sulla popolazione per ottenere il contenimento anche se il numero di infezioni circolanti era piccolo.

Nessuno dei due approcci sarebbe stato sufficiente da solo, anche in un Paese con un sistema sanitario pubblico efficace e una sofisticata ricerca dei contatti.

Secondo Fitzpatrik, questo nuovo documento conferma che l’intera gamma di misure di salute pubblica che abbiamo utilizzato in modo abbastanza coerente in tutto il mondo – a vari gradi di lunghezza e rigore – è stata necessaria. Anche se vale la pena notare che i risultati dello studio riflettono un momento in cui le nuove varianti con maggiore trasmissibilità non erano un problema.

Gli autori presumevano che il test e l’isolamento avvenissero simultaneamente. Questo è stato il caso di Taiwan, ma non in altri Paesi, ad esempio l’Inghilterra, dove i ritardi tra i test, i risultati e l’isolamento diminuiscono l’efficacia delle misure basate sui casi.

Taiwan, sostiene Fitzpatrik, è una nazione insulare con la capacità di controllare l’introduzione di nuovi casi attraverso il controllo delle frontiere e gli autori riconoscono che i risultati di questo studio potrebbero non essere pienamente applicabili ad altri Paesi. Questo è il motivo per cui gli autori si sono concentrati sull’efficacia degli interventi basati sui casi e sulla popolazione sulla trasmissione locale, piuttosto che sui controlli alle frontiere sul numero di introduzioni di COVID-19.

Gli autori concludono che il tracciamento intensivo dei contatti non è possibile quando i sistemi sanitari pubblici sono sopraffatti. Ciò non è mai accaduto a Taiwan a causa del successo delle sue strategie, ma è accaduto, ad esempio, in Irlanda nel gennaio 2021, che ha subito una terza ondata dannosa di COVID-19.

Questo documento ha anche trovato risultati simili per la quarantena di sette e 14 giorni e suggerisce che il periodo di quarantena potrebbe essere abbreviato. Questo è stato preso in considerazione da alcuni Paesi, inclusi gli Stati Uniti, ma fino ad oggi non è stato introdotto in modo diffuso. Un’ulteriore conferma che c’è molto da imparare dal successo di Taiwan nell’impedire che la pandemia prendesse piede.