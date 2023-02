Come studiare la pirateria spaziale a danno dell’umanità!

«A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca». È una delle tante frasi attribuite a Giulio Andreotti. Che sia sua o no, importa poco, ma una cosa è certa. Quanto il vecchio statista italiano avrebbe avuto ragione se avesse saputo che il 4 gennaio scorso è andato in briciole Cosmos 2499, causando una nuvola di detriti in orbita!

A rendere nota la notizia è stato un twitter di un paio di giorni fa del 18° Space Defense Squadron (SDS), una parte della US Space Force, che monitora gli oggetti di fabbricazione umana in orbita. Un cinguettio di poche righe:«Confermata la rottura di COSMOS 2499. Tracciamento di 85 pezzi associati a 1.169 km. di altitudine. Analisi in corso». Ora le valutazioni toccano agli esperti. E a qualche menestrello che ha voglia di raccontare!

Che la distruzione non sia avvenuta casualmente ma che piuttosto a la rappresentazione di un vero e proprio atto di guerra nello spazio ce lo fanno pensare diversi dettagli.

Perché quando avvengono certi fatti, bisogna osservare concretamente il contesto in cui si sta operando e che cosa può derivarne. Il primo elemento che ci preoccupa è che quasi un centinaio di spezzature spaziali -è un valore molto alto- probabilmente impiegherà un secolo perché la resistenza atmosferica le porti sulla Terra. Però 100 anni nella storia passano in fretta e tra un paio di generazioni qualche nostro discendente potrebbe anche incazzarsi oltre misura dell’eredità lasciatagli. Alcuni individui potrebbero anche morire colpiti da un frammento che avrà superato l’involucro di gas che riveste il pianeta e poco varrà dire ai loro parenti che la cosa è capitata per caso o per una colpa della scienza!

Ma andiamo oltre, perché il problema a nostro parere è più complesso, anche se l’ente militare americano non ha emesso ancora responsi al riguardo, cioè non si sa nulla -ufficialmente- sulla causa del dissolvimento di Cosmos 2499.

Ci è noto invece che il presunto dispositivo – spiegheremo tra un momento il perché di questa definizione – è stato lanciato il 23 maggio 2014 dal cosmodromo di Plesetsk, da un veicolo Rockot russo unitamente a tre satelliti per comunicazioni militari Rodnik; secondo Anatoly Zak di RussianSpaceWeb, ufficialmente non vi è stata alcuna traccia sul manifesto di lancio. E in effetti i localizzatori satellitari statunitensi che seguono ogni manovra di iniezione nello spazio delle nazioni esterne, ignari hanno inizialmente catalogato il corpo sconosciuto come un pezzo di detriti chiamato ‘Object 2014-028E E’. Ma poi i detriti hanno iniziato a compiere manovre autonome evidentemente comandate dai propulsori di bordo. Alcuni rapporti hanno ipotizzato, sulla base delle sue insolite manovre, che avrebbe potuto essere un’arma anti-satellite sperimentale, un veicolo per la manutenzione dei satelliti o un raccoglitore di frammenti spaziali ma la direttrice della ricerca di Chatham House ed esperta di sicurezza spaziale Patricia Lewis ha affermato: «Qualunque cosa sia, Objet E sembra una macchina sperimentale». E del resto poco dopo sul sito web ufficiale dell’Istituto di fisica e tecnologia di Mosca l’intuizione della Lewis è stata confermata.

Il satellite, secondo i russi, è una carrozza progettata per testare nuovi motori al plasma. L’articolo affermava anche che con questo sistema un veicolo spaziale può translare su un asse est-ovest e nord-sud utilizzando una frazione dell’energia richiesta dagli attuali sistemi di propulsione. Ovviamente, un tema troppo interessante per l’intelligence americana, che non ha smesso di seguire il Cosmos segreto. Infatti, alla fine di ottobre 2014, gli Stati Uniti hanno riclassificato ufficialmente l’Oggetto E come “carico utile” invece che come “frammento” e alla fine lo hanno catalogato come Cosmos 2499, tenendo sotto controllo i parametri orbitali tre o quattro volte al giorno. Un eccesso di zelo? Forse no.

A parere di chi scrive, pur nella non legittimazione di un attacco ad un satellite straniero, questa operazione appena descritta potrebbe rappresentare un test per consentire ai veicoli spaziali di inseguire e forse anche disabilitare altri satelliti. In effetti nel dicembre 2014 Oleg Ostapenko, allora capo dell’agenzia spaziale federale russa Roscosmos, aveva affrontato tali voci in una conferenza stampa. Secondo il gerarca di Putin, i satelliti in tema sarebbero stati sviluppati in collaborazione tra Roscosmos e l’Accademia delle Scienze russa. «Naturalmente utilizzati per scopi pacifici, inclusa la ricerca da parte di istituzioni educative». Meno male!

Nonostante le parole di Ostapenko, si legge nei report, Cosmos 2499 è rimasto attivo a intermittenza per molti altri anni, avvicinandosi qua e là a satelliti suoi compatrioti come un gigolò in cerca di conquiste.

Perché aver seguito così puntualmente la traiettoria ha portato i tecnici americani alla stima di una distanza minima -appena 0,76 km. da un altro veicolo russo il 9 novembre 2014 e poi, in altra occasione è arrivato a circa 500 metri da un altro corpo in orbita. Affari loro, si potrebbe dire. Come se due navi battenti la stessa bandiera giocassero all’abbordaggio. Corsari, insomma. Quei masnadieri protetti dal proprio governo, pagati per assalire e rapinare i bastimenti mercantili delle nazioni nemiche. Pirati mercenari, per dirla in breve.

Distruggere un corpo celeste è fisicamente un disastro per il debris che produce ma è anche un modo subdolo per contrastare del tutto la funzionalità delle orbite strategiche.

«Non è un satellite killer», continuavano ad assicurare da Mosca. E infatti “2499” non ha fatto danni. Dal 2017 il nostro amico, si fa per dire, si è addormentato e sembrava tutti se ne fossero dimenticati. Poi il botto: a inizio d’anno è evidentemente arrivata anche l’ora sua: come il conte Raimondo Lanza di Trabia, protagonista occulto de “L’Uomo in frack ” di Domenico Modugno, Cosmos 2499 ha deciso di suicidarsi. Creando i maledetti detriti di cui parlavamo prima.

Secondo l’Agenzia spaziale europea, circa 36.500 pezzi di spazzatura spaziale larghi almeno 10 centimetri si muovono attorno al nostro pianeta. E quelli sono solo gli oggetti abbastanza grandi da essere rintracciati. L’orbita terrestre probabilmente ospita più di 130 milioni di oggetti di almeno un millimetro di diametro. Da gennaio di questanno, 85 pezzi in più!

Nessuno sa esattamente cosa sia stato Cosmos 2499. Nessuno però può credere che un satellite esploda in orbita. Nemmeno la fantascienza più spinta arriva a questo.

È indubbio che in questo momento il Cremlino ci sta offrendo un buon numero di azioni che ci fanno rabbrividire. Quello della frammentazione dei satelliti è un’azione già compiuta in passato, in particolar modo da Cina e Russia che non sparano fino a 1.000 km. tanto per colpire un innocuo piccione. Un atto grave perché si sa, ogni frammento può mettere a rischio il proseguimento dell’orbitazione sia di satelliti di osservazione militare e civile, di telecomunicazioni, di posizionamento, meteo e di equipaggi umani. E questa non è scienza. È guerra!