Come sta andando il sistema monetario parallelo della Russia?

La risposta dell’Occidente all’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 è stata rapida e decisiva.

Poco dopo l’invasione russa, gli Stati Uniti hanno impedito alla Russia di effettuare pagamenti del debito utilizzando valuta estera detenuta nelle banche statunitensi, aumentando il rischio per la Russia di insolvenza dei suoi debiti. Inoltre, sette banche russe sono state escluse dal sistema di messaggistica internazionale SWIFT, che facilita transazioni e pagamenti finanziari.

Queste sanzioni sono state «il più grande pacchetto di sanzioni nella storia [dell’]Unione», secondo Ursula Gertrud von der Leyen, Presidente della Commissione europea.

Per rimediare all’impatto delle sanzioni sulla sua economia, la Russia ha accelerato la cooperazione con i suoi partner, tra cui Cina, India e Repubblica islamica dell’Iran, per creare un sistema finanziario parallelo alle istituzioni dominate dall’Occidente. In tal modo, la Russia persegue due obiettivi principali. A breve termine, l’obiettivo di Mosca è quello di sostituire i mercati occidentali, espandendo le sue esportazioni di petrolio in India e Cina, che sembrano partner commerciali più affidabili. L’obiettivo finale, tuttavia, è creare un sistema in cui la Russia e i suoi partner possano aggirare il dominio economico occidentale.

Resta da vedere la praticità e l’efficacia di un tale sistema.

La creazione di un nuovo sistema finanziario è all’ordine del giorno della Russia da anni. In effetti, fin dai primi giorni del dopo-Unione Sovietica, Mosca ha cercato di stabilire un mercato comune con le ex repubbliche dell’URSS. In questa ottica, nel 1991 è stata creata la Comunità degli Stati Indipendenti, un’organizzazione intergovernativa tra le Nazioni dell’Europa orientale e dell’Asia centrale, perincoraggiare la cooperazione finanziaria e il commercio reciproco. Ciò ha portato alla creazione dell’Unione economica eurasiatica, o EEU, nel 2014, un’istituzione sovranazionale che ha integrato il mercato di cinque Paesi -Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan e Kirghizistan- in un mercato unico.

Tuttavia, durante questo periodo, la Russia è rimasta più interessata a creare un proprio ‘hub finanziario‘ piuttosto che creare una ‘zona finanziaria‘ parallela al sistema occidentale. Le sanzioni contro la Russia sostenute dagli USA seguite all’annessione della Crimea nel 2014 hanno dimostrato le vulnerabilità di Mosca. È interessante notare che, a seguito delle sanzioni, la valuta russa, il rublo, si è deprezzata del 100%.

Questo aiuta a spiegare perché, poco dopo l’annessione della Crimea, la Russia ha iniziato ad adottare la sua strategia di ‘Russia forte‘, progettata per staccare la sua economia dal sistema finanziario dominato dall’Occidente e diversificare la sua economia.

Qui vanno notate due importanti misure.

Il sistema per il trasferimento di messaggi finanziari (Sisteme Peredachi Finansovykh Soobshchenii –SPFS) è stato ideato nel 2014, come equivalente russo del sistema SWIFT, ed è stato progettato per ridurre il rischio di sanzioni imposte alle imprese e alle banche russe.

Nonostante le dichiarazioni russe sull’efficacia di questo sistema, tuttavia, SPFS ha sofferto di una serie di carenze, inclusi costi di transazione elevati, disponibilità del sistema e requisiti di sicurezza, che ne hanno minato l’affidabilità e l’utilità.

Nel frattempo, il sistema di pagamento MIR, avviato dalla Banca centrale russa, nel 2017, intende fungere da alternativa alle Visa e MasterCard con sede negli Stati Uniti. MIR è già stato accettato in altri 11 Paesi. Inoltre, la Russia ha accelerato i suoi sforzi per de-dollarizzare il commercio bilaterale con Paesi amici come Cina, Iran e India e ha attivamente reindirizzato le sue esportazioni di petrolio da ovest a est per trasformare l’Asia nel ‘mercato predefinito’ per il petrolio russo.

Anche diverse potenze regionali hanno cercato di staccare le proprie economie dal sistema finanziario occidentale. Dal 2014, Russia e Cina hanno rafforzato la loro partnership. Per proteggere la loro cooperazione finanziaria da potenziali sanzioni statunitensi, entrambe le Nazioni hanno cercato di eliminare il dollaro USA dal loro commercio con notevole successo. È interessante notare che nel 2020 solo il 41,5 % degli scambi bilaterali è stato regolato in dollari, mentre nel 2015 il 91% degli scambi bilaterali era stato regolato in valuta statunitense.

Nel frattempo, la cooperazione sino-russa è entrata in una nuova fase nel dicembre 2021, quando il Presidente russo Vladimir Putin e il cinese Xi Jinping hanno tenuto una videoconferenza e si sono impegnati congiuntamente a intensificare gli sforzi bilaterali per creare una rete commerciale indipendente per ridurre la loro dipendenza dal sistema finanziario guidato dagli Stati Uniti. L’impegno Putin-Xi è stato seguito dalla decisionedella Bank of China di aderire all’SPFS russo nel 2022. Tuttavia, la Bank of China è l’ unico membro non russo dell’SPFS, e la Cina non ha incoraggiato altre banche ad aderirvi.

L’India è un altro potenziale candidato per l’iniziativa russa. Dal 2019, infatti, New Delhi manifesta il proprio interesse ad entrare a far parte dell’SPFS e a sostituire il dollaro con transazioni in rupie-rubli. L’evidenza suggerisce che entrambe le Nazioni hanno compiuto progressi significativi nel raggiungimento di questo obiettivo, dato che l’uso di rupie-rubli nelle transazioni bilaterali è quintuplicato.

L’altro potenziale candidato per il sistema finanziario proposto dalla Russia è l’Iran, la cui economia è stata oggetto di sanzioni soffocanti per un decennio. Le banche iraniane sono state tagliate fuori dal sistema SWIFT nel 2012 a seguito delle sanzioni statunitensi. Mentre le banche iraniane sono rientrate brevemente nel sistema all’indomani della firma del 2015 del JCPOA (l’accordo nucleare iraniano), sono state nuovamente disconnesse a seguito del ritiro del Presidente Donald Trump dall’accordo due anni dopo.

Non sorprende quindi che anche Teheran sia interessata ad aderire all’iniziativa a guida russa. In questo contesto, Mehdi Safari, vice Ministro degli Esteri per la diplomazia economica, ha dichiarato a ‘Sputnik‘, nel luglio 2022, che i due Paesi dovrebbero de-dollarizzare il loro commercio e costruire un sistema simile a SWIFT.

Nonostante gli sforzi per aggirare le istituzioni finanziarie occidentali, il sistema russo deve ancora dimostrarsi efficace, a causa di una serie di fattori. Il numero di Paesi disposti ad aderire o collaborare con il sistema finanziario guidato dalla Russia è limitato. È interessante notare che mentre le banche turche avevano precedentemente adottato il MIR, da allora l’hanno abbandonato sotto la pressione delle autorità statunitensi ed europee. Anche gli egiziani, solo pochi giorni fa, l’hanno fatto.

Inoltre, alcune delle prospettive di una maggiore cooperazione russa sul lato finanziario hanno più scambi con gli Stati Uniti che con la Russia. Vale la pena notare che la Cina è uno dei principali partner commerciali per gli Stati Uniti con 521 miliardi di dollari di esportazioni dirette al mercato statunitense nel 2021. Nel frattempo, le esportazioni cinesi verso la Russia sono state di 59 miliardi di dollari. Allo stesso modo, il principale partner commerciale dell’India sono gli Stati Uniti e circa il 18,1% delle esportazioni indiane nel 2021, per un valore di 71 miliardi di dollari, è stato acquistato dagli americani, mentre la Russia non è nemmeno tra i primi 25 partner commerciali dell’India.

Pertanto, non sarebbe né pratico né fattibile per India o Cina commerciare con la Russia a costo di inimicarsi gli Stati Uniti. Nel caso iraniano, nonostante i crescenti legami politici e militari tra i due Paesi, Iran e Russia non solo non hanno un’economia compatibile, ma sono concorrenti naturali. Entrambe le Nazioni sono Paesi esportatori di petrolio, che cercano di far crescere i loro mercati. La Russia, infatti, è già in competizione con l’Iran sui mercati cinese e indiano offrendo petrolio a prezzo scontato.

Date le sfide discusse e le continue incertezze sulla prontezza di altre grandi potenze ad attuare il sistema russo, il futuro e l’efficacia della strategia della‘fortezza Russia‘ rimangono poco chiari.

Per il momento, l’armamento delle sanzioni come strumento di punizione ha infatti creato incentivi per alcune Nazioni a cooperare con l’Occidente. Ma mentre il dominio americano sui mercati finanziari ha ostacolato gli sforzi del Cremlino per stabilire un sistema parallelo, le prove suggeriscono che le dinamiche stanno cambiando man mano che più Paesi sono consapevoli delle loro vulnerabilità.

Mentre il mondo si muove verso una realtà multipolare, potrebbe esserci un momento in cui le alternative sono molto più preferibili al sistema dominato dagli Stati Uniti. In effetti, l’Occidente dovrebbe essere preoccupato per le azioni future della Cina, poiché Pechino sta espandendo le sue gigantesche capacità industriali e commerciali in patria e all’estero. Se sceglierà di avvicinarsi alla Russia nella sua ricerca per forgiare un nuovo percorso, gli Stati Uniti potrebbero presto sentire le proprie vulnerabilità in questo regno.